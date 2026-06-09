مطارات لبنانية: راهنت شركة AIB المالية المرهقة والخطرة في كولاياات

AIB: attendance collapses

إن انخفاض حركة المرور في مطار بيروت هو أكثر التدابير الملموسة للتباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب والتوترات الإقليمية. وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2026، رحب مطار رافيتش الحريري الدولي بـ 526 585 1 مسافرا، مقابل 618 409 2 مسافرا خلال الفترة نفسها من عام 2025. النقصان 34.2% It affects arrivals, departures, aircraft movements and cargo. ومن ثم فإنه لا يصف حادثاً لمرة واحدة، بل انهيار في التعافي الجوي عندما كان على البلد أن يستعد لموسم الصيف.

ولا يزال مطار بيروت واحدا من آخر قنوات التنفس الرئيسية في الاقتصاد اللبناني. وهو يربط الشتات بالبلد، ويدعم السياحة، ويجلب العملة، وينقل السلع العاجلة ويقيم صلة عملية بالأسواق الإقليمية. وعندما ينخفض نشاطها بمقدار الثلث، لا تقتصر الآثار على المدرجات. وهي تؤثر على الفنادق والمطاعم والضرائب ووكالات السفر والمستأجرين والأعمال التجارية والأسر التي تنتظر أحبائها والأعمال التجارية التي تعتمد على التنقل.

الإشارة أكثر قلقاً عندما يسقط الوافدون أسرع من المغادرة وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، سجل المطار 921 753 شخصا، أي بانخفاض بنسبة 40.2 في المائة على مدى سنة واحدة. وانخفض عدد المسافرين بنسبة 27.7 في المائة إلى 155 830 مسافرا. ويتبين من هذا الاختلال أن لبنان يتلقى عددا أقل من الزوار، رغم أنه يحتاج إلى إنفاق النقد الأجنبي لدعم ميزان مدفوعاته. وبذلك تصبح الأزمة الجوية أزمة سياحية وتجارية ونقدية.

The figures of an aerial stall

المؤشر المستوى أو التباين المسافرون في آي بي، كانون الثاني/يناير – أيار/مايو 2026 526 585 1 مسافرون في آي بي، كانون الثاني/يناير – أيار/مايو 2025 618 409 2 مجموع الانخفاض في حركة الركاب -34.2 في المائة الوصول 753 921, i.e. -40.2% المغادرة 830 155 أو -27.7 في المائة تحركات الطائرات – 26,1٪ الشحن الجوي -24.4% المسافرون في أيار/مايو 2026 338 772 الركاب في أيار/مايو 2025 560 713 عمليات الإقلاع والهبوط في أيار/مايو 2026 3031 عمليات الإقلاع والهبوط في أيار/مايو 2025 4607

قد تؤكد انهيار. ورحب المطار بـ 772 338 مسافرا مقابل 713 560 شخصا في أيار/مايو 2025. ويبلغ النقصان 39.5 في المائة على مدى شهر من الزمن، وهو أمر مهم تقليديا للارتفاع إلى الصيف. وانخفضت عمليات الإقلاع والهبوط إلى 031 3 حالة مقابل 607 4 حالة في السنة السابقة. ويدل الانخفاض في تحركات الطائرات على أن شركات الطيران لم تنقل سوى عدد أقل من الركاب. They also reduced their offer, cancelled rotations or adjusted their programs to meet regional risk.

وهذا الانخفاض في العرض هو أحد أهم الإشارات. يمكن للمطار أن ينجو مؤقتاً من طائرة أقل ملؤها. ويعاني أكثر عندما تنخفض الترددات. ويعني انخفاض عدد الرحلات الجوية انخفاض عدد المقاعد المتاحة، وزيادة صعوبة الاتصالات، واحتمال ارتفاع الأسعار، وزيادة عدم اليقين بالنسبة للمسافرين. أسباب الناقلين الدوليين حسب الطلب والتأمين وتعليمات السلامة والتكاليف التشغيلية والوضوح السياسي. وعندما تتدهور هذه المعايير، قد يستغرق الانتعاش بعض الوقت، حتى بعد العودة إلى الهدوء.

والمقارنة مع ما قبل الأزمة أكثر حدة. ولا تتجاوز نسبة الوصول إلى مطار بيروت 48.7 في المائة من المستوى المسجل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019. ولم يعود الانتعاش الذي بدأ بعد الانهيار المالي إلى قاعدته القديمة. ولم تُعيد بناء جزء من التدفقات إلا بفضل الشتات والسياحة الإقليمية والتطبيع النسبي. وكانت توترات عام 2026 كافية لكسر هذا الزخم. ويشير هذا الهشاشة إلى أن الانتعاش اللبناني كان يستند إلى أسس اقتصادية سليمة أقل مما يستند إلى حد أدنى من الثقة الأمنية.

السياحة والشتات والعملات في الانخفاض

فالسياحة هي أول قطاع مكشوف. ويقوم الزائرون الذين يصلون إلى المطار بإطعام الفنادق والمطاعم والمقاهي والمتاجر وخدمات النقل والأحداث الأسرية والمؤجرات المؤثّرة. A 40.2% drop in arrivals reduces these expenditures even before companies can adapt. التحفظات تتأخر. الإلغاءات تتزايد. المهنيون يترددون في توظيفهم في الصيف. وتخفض المخزونات. In a private banking credit economy, this lack of visibility may be sufficient to block activity.

الشتات هو قناة أساسية أخرى. البقاء ليس مجرد سياحة وكثيراً ما تمول الرعاية، والعمل، وشراء السلع الدائمة، والرسوم المدرسية أو الجامعية، والمساعدة المباشرة للأسر. وعندما تؤجل الرحلة، يتوقف جزء من تدفق العملة هذا. وقد تقابل التحويلات المصرفية أو غير الرسمية جزئيا، ولكنها لا تحل دائما محل النفقات في الموقع. فالوجود المادي للمغتربين ينشط سلسلة استهلاك لا يتكاثر تحويل الأموال بالكامل.

ومن ثم فإن انخفاض حركة المرور الجوي يرجح على ميزان المدفوعات. ويستورد لبنان الكثير من السلع، بما في ذلك الطاقة والأدوية والغذاء والمعدات. وهو يعوض جزءا من هذه المبالغ عن طريق إنفاق الزائرين، وعمليات النقل والخدمات في الشتات. وعندما ينخفض الوافدون، يضعف هذا التعويض. ويجب على البلد بعد ذلك أن يجد المزيد من التمويل الخارجي أو أن يعتمد على هوامش محدودة بالفعل. وهذا الضغط بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار الطاقة، التي تتأثر هي نفسها بالتوترات الإقليمية.

ويكمل هذا الجدول انخفاض الشحنات الجوية. ويفيد مصرف أودي بانخفاض بنسبة 24.4 في المائة عن الأشهر الخمسة الأولى من السنة. الشحن ليس مقيساً فقط بالأطنان. وكثيراً ما يتعلق الأمر بالمنتجات ذات القيمة العالية، والأجزاء العاجلة، والأدوية، والمعدات التقنية، والسلع التي لا يمكن أن تنتظر التأخيرات البحرية. وقد يعكس انكماشها انخفاضا في النشاط التجاري، وتوخي الحذر في الأعمال التجارية، وارتفاع التكاليف، أو عدم توافر الرحلات الجوية. It affects importers, some exporters and sectors that are experiencing rapid logistical.

MEA under pressure, connectivity under surveillance

كما أن الأزمة الجوية تبين اعتماد لبنان على بنية أساسية واحدة. ومطار رافيتش الحريري يركز معظم حركة المرور المدنية الدولية. وقد عُرض هذا التمركز منذ وقت طويل باعتباره ميزة للكثافة. وهي تركز الخدمات والأمن والجمارك والشركات. لكنه يخلق الضعف أيضاً. A security alert, a deterioration of the military environment or a loss of confidence in the platform affects the entire country. ويكشف الانخفاض الحالي عن هذا التبعية دون إثبات أن التفرق الفوري في الإمدادات سيكون الحل.

وتشغل الخطوط الجوية في الشرق الأوسط مكانا حساسا في هذه السلسلة. الشركة الوطنية تحافظ على تواصل البلد عندما تخفض ناقلات أخرى وجودها أو تتجنب بعض المجال الجوي هذه المهمة حيوية وهو يسمح لللبنانيين بالسفر، والعودة، والاقتصاد بأن يحافظ على حد أدنى من الارتباط بالعالم الخارجي. ولكنه يزيد أيضا من الضغط على إدارة الطيران المدني. وأطلقت الهيئة اللبنانية مراجعة أمنية لحسابات وزارة الشؤون الخارجية في أعقاب الشواغل التي أعربت عنها الرابطات الرائدة الدولية بشأن عمليات الصراع ومعالجة بعض التقارير.

وترفض وزارة الشؤون الخارجية هذه التهم، وتقول إن عملياتها تستند إلى تقييمات للمخاطر تنسق مع السلطات. This response is important because the company cannot afford a loss of confidence. ولكن وجود مراجعة الحسابات يشير إلى أن الاستمرارية الجوية في أوقات الحرب ليست مجرد مسألة طوعية. وهو يتطلب إجراءات واضحة، وأطقم محمية، واتخاذ قرارات موثقة، والإشراف المستقل. وفي سوق تشهد انخفاضا بالفعل، يمكن أن يكون لأي سؤال عن الأمن التشغيلي أثر تجاري فوري.

ولذلك يجب على السلطات العامة أن تعامل انخفاض حركة المرور على أنه إنذار اقتصادي. ولا يكفي القول إن المطار لا يزال مفتوحا. ويريد المسافرون والخطوط الجوية فهم المخاطر والضمانات والإجراءات والمنظورات. وكثيراً ما تظل الاتصالات الرسمية دفاعية. إنها تستجيب للإشاعات لكن بالكاد تتوقع. ولكن النقل الجوي يعمل على إمكانية التنبؤ. A family preparing a stay, a company planning a road or a hotelier hiring staff need clear signals several weeks in advance.

وينطبق هذا الشرط على التأمين. ويبحث المؤمنون والمشغِّلون المخاطر الإقليمية، والمسارات، والقرب من مناطق النزاع، وموثوقية المعلومات، وقدرة السلطات على التنسيق. وعندما تتدهور البيئة، يمكن أن تزداد الأقساط أو تصبح الظروف أكثر صرامة. وهذه التكاليف غير مرئية دائما للمسافر، ولكنها تؤثر على قرارات الشركة. وقد يكون الطيران ممكناً تقنياً وأقل جاذبية تجارياً إذا أصبحت تكلفة مخاطره مرتفعة جداً.

مؤشر رئيسي للأزمة الاقتصادية

ويحدث الانخفاض في النشاط في مطار بيروت في بيئة اقتصادية كلية ضعيفة بالفعل. ويعتقد Moodys أن الصراع قلل من عدد السياح القادمين وزاد الضغط على الأرصدة الخارجية. وقد شُرد أكثر من مليون شخص بسبب أعمال القتال. وقد تأثرت القطاعات الإنتاجية، بما فيها الزراعة والتشييد والصناعة، بالتدمير والاضطرابات السوقية ورحيل العمال. In this context, the air drop does not only accompany the crisis. إنه مضاعف.

والخسائر المتصلة بالحرب تجعل الحالة أكثر خطورة. وسيتجاوز الضرر المباشر وغير المباشر 20 بليون دولار ويمكن أن يبلغ 25 بليون دولار إذا استمر الصراع. وأفيد بأن أكثر من 000 61 مسكن قد تضررت كليا أو جزئيا بين آذار/مارس وأوائل أيار/مايو 2026. ولذلك يحتاج الاقتصاد إلى تدفقات خارجية لتمويل الطوارئ، والحفاظ على الاستهلاك والاستعداد لإعادة الإعمار. غير أن انخفاض عدد الوافدين يقلل من إحدى القنوات التي دخلت من خلالها هذه التدفقات إلى البلد.

ولذلك ينبغي للحكومة أن تضع المطار في صميم استراتيجيتها الاقتصادية القصيرة الأجل. الأولوية ليست فقط لإبقاء المسارات مفتوحة. It is to preserve existing connections, reassure companies, coordinate with international partners, support tourism professionals and publish regular data. ويجب أن تكون السياسة الجوية الموثوقة قابلة للقياس. It must state which companies operate, which lines are suspended, what security measures are applied and what actions are taken to limit cancellations before the summer.

وكثيراً ما يقل تقدير المخاطر الاجتماعية. ويدعم موسم الصيف آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. والكثير منها غير مستقر أو موسمي أو غير رسمي. ويستخدم فندق يقلل من الحجز عددا أقل من الموظفين. مطعم يتوقع أقل من الزوار يقلل من مشترياته سائق يقل عدد الركاب يفقد دخله اليومي ولا تخضع هذه السلسلة دائماً للإحصاءات العامة، ولكنها تؤثر على الأسر المعيشية. ثم يتحول الانخفاض في المطار إلى انخفاض في الإيرادات في الأحياء والمناطق الضعيفة أصلا.

ويضيف البعد الإقليمي خطرا آخر. Other Mediterranean or Gulf destinations can absorb travellers who hesitate to come to Lebanon. والإقامة الملغاة لا تظل بالضرورة معلقة. It can be moved to Cyprus, Turkey, Greece, Egypt, Jordan or the Emirates. فبمجرد نقل التحفظات، لا يسترد لبنانها تلقائيا. ولا تتوقف المنافسة السياحية خلال الأزمات اللبنانية. It sometimes takes advantage of uncertainty to capture markets that were still accessible.

(كولات)، رهان لا يخلط مع الجواب

وفي هذا السياق فقط ينبغي الاتصال بكوليات. The official launch of the development and operation project of René-Mouawad Airport in Akkar responds to an old demand from the North and a logical of unhindered. وأبرز رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الأشغال العامة فييز راسماني العدالة الإقليمية واحتمال وجود بوابة جوية ثانية في حفل 6 حزيران/يونيه. ولكن هذا المشروع يحدث في وقت يستمر فيه تعاقد الحركة الوطنية.

ويمكن أن يكون المطار الثاني مفيدا في الأجل الطويل. ويمكنها أن تعرض التكرار، وأن تدعم منظمة » أككار » ، وأن تقرب الشمال من الشتات وأن تحد من التبعية في بيروت. ولكنه يتطلب تكاليف ثابتة، ومعدات، وأمن، والإشراف، والطرق، والجمارك، ونموذجا اقتصاديا شفافا. وإذا لم يخلق كوليات طلبا جديدا، بل إنه يحرك جزءا من حركة المرور من بيروت، فإنه يمكن أن يزيد من حدة التهمة العامة. In a country in default, this risk cannot be treated as a secondary issue.

ولذلك يجب على الحكومة أن تتجنب تحويل كوليات إلى شاشات سياسية تخفي أزمة مطار بيروت. ولا يزال جوهر الموضوع هو انهيار حضور المكتب، وفقدان الوافدين، وانخفاض الرحلات الجوية، وضعف إيرادات السفر. لن يحل (كولات) أي شيء إذا لم يستعيد البلد أولاً ثقة المسافرين والشركات. وأرقام حزيران/يونيه القادمة ستعرف ما إذا كان بالإمكان إنقاذ الموسم الصيفي جزئيا، أو إذا أصبح مطار بيروت البارومتر من الانكماش الأعمق.