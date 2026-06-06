مطار قلايات: الإطلاق الرسمي والعديد من الأسئلة

عاد مطار القليات السبت 6 يونيو 2026 إلى مركز المشهد اللبناني مع الإطلاق الرسمي لمشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوض، في عكار. وقد جمع هذا الاحتفال، الذي نُظم في موقع الطرف الشمالي نفسه، رئيس الوزراء نواف سلام، وزير الأشغال العامة والنقل فييز راسماني، والوزراء، ومسؤولي الأمن، والمسؤولين المنتخبين، والممثلين المحليين، والشخصيات الدبلوماسية. وشهدت هذه المناسبة رحلة خاصة بين بيروت وكلايت. وهي ليست في هذه المرحلة استئنافا تجاريا للرحلات الجوية أو خدمة منتظمة للركاب.

هذا الدقة مركزي رحلة السبت قامت بتوصيل مطار (رافيك هاري) الدولي من (بيروت) إلى مطار (كلايت) لأخذ المسؤولين إلى مكان الاحتفال في اليوم السابق، وصول طائرة كان لها وظيفة تقنية، مصممة لاختبار قدرات الموقع والتحقق من بارامترات المسار. وفي الوقت الراهن، لم تعلن أي شركة طيران أجنبية عن تقديم خدمة منتظمة إلى لبنان من قليات. ومن ثم فإن لصورة طائرة على المدرج نطاق سياسي ورمزي. ولا ينبغي الخلط بينها وبين فتح جدول زمني دولي للطيران.

مطار قلايات يجري تجهيزه مرة أخرى

بدأ الصباح في بيروت، حيث سافر نواف سلام إلى مطار رفيق الحريري الدولي قبل الصعود إلى القلائد. ورافقه الوزير فايز رسامني. وانضم مسؤولون آخرون، بمن فيهم وزراء الدفاع والداخلية، إلى الموقع بطائرة هليكوبتر عسكرية. وتم تعزيز التدابير الأمنية في الموقع من المدخل الجنوبي لأكر إلى محيط المطار. وحلق طائرات الهليكوبتر على مقربة من الموقع، بينما وصلت الوفود الرسمية والممثلين المنتخبين وممثلي البلديات تدريجيا لحضور عملية الإطلاق.

وقد أعطى وصول الطائرة التي تقل رئيس الحكومة الحدث صورته الرئيسية. وبعد عقود من الوعود، ستهبط طائرة مدنية مرة أخرى على هذه المنصة الشمالية الواسعة. لكن المسؤولين الحاضرين أرادوا وضع التسلسل في جدول عمل. تطلق الحكومة مرحلة التطوير والتأهيل والتشغيل الخاضع للإشراف. وهي لا تعلن الافتتاح الفوري لمطار تجاري ثان. ويجب أن يظل الموقع يتلقى المعدات، والخدمات الأمنية، والمرافق الطرفية، وأجهزة المراقبة، وإجراءات الملاحة والمناولة للمسافرين.

والهدف من هذا التحديد هو تجنب الإفراط في التغليف. وقد أعلن لبنان في كثير من الأحيان عن مشاريع كبرى دون إنجازها. (كلايت) يرمز بالتحديد إلى تكرار الوعود ومنذ أكثر من ثلاثين عاما، كان اسمه في المناقشات المتعلقة باللامركزية وسلامة الطيران والاقتصاد الشمالي والاعتماد المفرط على مطار بيروت. وتستجيب كل أزمة لفكرة وجود مطار مدني ثان. كل فترة من الترضية تُعيد الملف والغرض من الاحتفال في 6 حزيران/يونيه هو تحويل المطالبة القديمة إلى موقع مرئي، ولكنه يفتح أيضا مرحلة التحقق.

مراسم مرت من الشمال

خيار عقد المراسم في أككار ليس محايداً ولا تزال هذه المنطقة من أكثر المناطق تهميشا في لبنان. فالهياكل الأساسية ضعيفة، والعمالة غير متوفرة، وكثيرا ما يذهب الشباب إلى أماكن أخرى للبحث عما لا تقدمه أراضيهم. وبالنسبة للمسؤولين المنتخبين المحليين، يمثل مطار قلايت أكثر من مدرج واحد. وهو يجسد وعدا بالحرية والنقل والخدمات والشحن والسياحة والوظائف. ويمكنها أيضا أن تجعل الشمال أقرب إلى الشتات، ولا سيما في بلدان الخليج وتركيا وأوروبا، إذا ما استوفيت الظروف التجارية.

ورحب المسؤولون المحليون بالبدء كخطوة متوقعة. وفي الأشهر الأخيرة، زادت عدة شخصيات من أككار والشمال من اتصالاتها لوضع المشروع على رأس الأولويات الوطنية. كما نوقشت الملف في رئاسة المجلس مع الوفود البلدية والممثلين الاقتصاديين. ولذلك فإن الاحتفال كان استجابة سياسية للطلب القديم. وأظهرت أن الحكومة تريد أن تدرج الشمال في استراتيجية وطنية للنقل، لا أن تتركه خارج قرارات الهياكل الأساسية.

وأكد نواف سلام في خطابه هذا البعد. وعرض رئيس الوزراء انتعاش قليات كخيار سياسي واقتصادي واجتماعي. وذكّر بأنه ينبغي ألا يبقى أككار خارج أولويات الدولة. كما ربط قضية الشمال بالوضع في الجنوب، قائلاً إن البلاد لا يمكن أن تتعافى إذا ظلت مناطق معينة مهددة أو منسية أو محرومة من الاستثمار. وهذه المصالحة تعطي المشروع مجالا وطنيا. وهو يضع المطار في نظرة أوسع للسيادة والتوازن الإقليمي وإعادة بناء الدولة.

خطاب نواف سلام

وعرض نواف سلام مطار قلايت بوصفه أحد أركان استراتيجية الإنعاش الشمالي. وأشار إلى أن حكومته التزمت، في إعلانها الوزاري، بإعادة فتح مطار رينيه – مواد بسبب أهميته للتنمية. كما وضعت المشروع في مجموعة من أربعة ملفات هي: تشغيل كليات، وتنشيط المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وإحياء مركز معرض رشيد – كارامي وتطوير ميناء طرابلس. والهدف من ذلك هو إنشاء سلسلة اقتصادية في الشمال، وليس معدات معزولة.

ركز رئيس الوزراء على الشخصيات الاجتماعية لعكار. وأشار إلى ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض المشاركة في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة. وقد استخدمت هذه البيانات لدعم الفكرة القائلة بأن استعادة المطار ليست ترف. يجب أن يستجيب لظلم إقليمي قديم. وفي هذه القراءة، يصبح كليات أداة للمساواة بين المناطق، تماماً كطريق أو ميناء أو منطقة صناعية. وهكذا سعى الخطاب إلى تحريك المناقشة: انها ليست مجرد الطيران، انها الوصول إلى الفرص.

وأشار نواف سلام أيضا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة. وأوكلت إلى دار الحندزة دراسة لتحديد النطاق وخطة رئيسية. ثم أُعدّت مواصفات. وشرع في إجراء للمنافسة قبل منح المشروع لمشغل خاص. أراد رئيس الحكومة أن يظهر أن الملف يسير في المراحل الإدارية والقانونية والفنية. ويستجيب هذا التذكير لقلق شديد في لبنان: شفافية المشتريات العامة وقدرة الدولة على حماية مصالحها.

وأكد الخطاب أخيرا البعد التاريخي للموقع. ويحمل قلايات اسم الرئيس رينيه موواد، الذي انتخب في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ في أعقاب اتفاق الطائف، ثم قتل بعد ذلك ببضعة أيام. وبالتالي فإن المطار يرتبط بلحظة حاسمة في نهاية الحرب الأهلية. (ناواف سلام) أراد إعطاء المشروع معنى مؤسسياً بإثارة هذه الذاكرة ويعني إعادة إطلاق المطار، وفقا لهذا النهج، إحياء فكرة وجود دولة قادرة على إعادة بناء الاستثمار بين المناطق واتخاذ قرار بشأنه وتخصيصه.

كلمات فايز راسماني

واضطلع وزير الأشغال العامة والنقل فييز راسماني بالجزء التشغيلي من الاحتفال. وعرض المشروع كعلامة على القدرة المستعادة من الدولة. ووفقا لتقارير من الصحافة المحلية، أشار إلى أن المطار ليس فقط في منطقة عكار أو الشمال، بل في جميع أنحاء لبنان. والغرض من ذلك هو تجنب القراءة الإقليمية الصارمة للملف. ويجب النظر إلى القلايت باعتباره أداة وطنية قادرة على استكمال بيروت وتزويد البلد بهمش إضافي في الأوقات العادية وكذلك في أوقات الأزمات.

وأشار الوزير أيضا إلى دخول المطار تدريجيا إلى مرحلة التنفيذ. وتحدث عن الفترة الزمنية القصيرة والمرحلة الأولى من النقل الجوي. وذُكرت في التسلسل العام حالات مثل ميرسين أو اسطنبول أو دبي. غير أن هذا ليس إعلانا عن خطوط تؤكدها الشركات الأجنبية. وحتى الآن، لم تنشر شركة طيران أجنبية برنامجا منتظما إلى كليات. وما زال يتعين على الدولة اللبنانية أن تحصل على الالتزامات التجارية والاتفاقات والأذون التنفيذية اللازمة قبل تحويل هذه الوجهات إلى رحلات تباع للمسافرين.

وهذا التمييز ضروري للمسافرين. رحلة السبت لم تكن رحلة تجارية عادية ونقل المسؤولين من بيروت إلى قلايات، لا أكثر. ولا يفتح تلقائياً تحفظاً محتملاً للجمهور. كما أنه لا يعني أن الشركات الدولية ستبدأ عمليات التناوب في الأيام القادمة. وسيقاس واقع المشروع بمؤشرات أخرى: بدء العمل الفعلي، والمعدات الطرفية، والتوظيف، والأمن، والجمارك، ومراقبة جوازات السفر، وإصدار شهادات الطيران، ونشر الجداول، والتوقيع على اتفاقات مع شركات النقل.

رحلة رمزية، وليس خدمة تجارية

الارتباك حول الطائرات التي وضعت في قليات أمر مفهوم وبعد سنوات من الانتظار، يمكن تفسير كل حركة على المسار على أنها فتحة. ولكن في القطاع الجوي، لا يستحق الاختبار التقني، أو الطيران العرضي، أو الطيران الرسمي. وفي عشية الاحتفال، استجاب وصول طائرة لمنطق التحقق. ويتعين اختبار المسار والنُهج وشروط الحركة وبعض الأجهزة الأساسية. ويسبق هذا النوع من العمليات قرارات التشغيل. إنه لا يحل محلهم.

وقد أدت رحلة 6 حزيران/يونيه دورا آخر. وأعطت صورة قوية للانتعاش السياسي. وقد اختار رئيس الوزراء ووزير الأشغال العامة التابع له أن يصلا جوا، ليبين أن المنبر يمكن أن يتلقى جهازا مدنيا في إطار مؤلف. وهذه اللفتة لها قيمة الاتصالات والتعبئة. وهو يبين أن المشروع يترك لغة النشرات الصحفية وحدها. ولكنه لا يضمن الجدول النهائي أو مستوى حركة المرور. وفي الوقت الراهن، لا يزال كليات موقعا للإنشاء، وليس مطارا تجاريا كامل التشغيل.

وهذا الحذر لا يزيل أهمية اليوم. بل إنه يحمي المشروع من التوقعات غير الواقعية. يحتاج الشمال إلى نتائج ملموسة، وليس أوهام. لقد سمع شعب أككار الكثير من الوعود للتسوية من أجل رمز وسينتظرون المعدات الأولى، والعقود المنشورة، والأشغال المرئية، والمحطات الطرفية المؤقتة، والمعدات الأمنية، والتوظيف الأولي. وسيتوقف نجاح المشروع على هذه الاستمرارية، أكثر مما يتوقف على صورة طائرة على مدرج في يوم الإطلاق.

الهياكل الأساسية الاستراتيجية في بلد ضعيف

وتأتي إعادة إطلاق القلائد في سياق أمني مشدد. إن الضربات الإسرائيلية، والتهديدات التي تتعرض لها الهياكل الأساسية، واعتماد البلد على مطار بيروت قد أعادت تنشيط النقاش حول الحاجة إلى وصول مدني ثان إلى الهواء. ولا يمكن للبنان أن يعتمد إلى أجل غير مسمى على منصة واحدة تقع في العاصمة وتعرض للتوترات الإقليمية. ويمكن أن يوفر مطار في الشمال حلا تكميليا لحالات الطوارئ، والشحن، وبعض الطرق، واستمرارية الخدمات العامة. ولن تحل محل بيروت، ولكنها ستحد من ضعف البلد.

والمسألة اقتصادية أيضا. وتقع القلاية بالقرب من طرابلس، والميناء، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في المستقبل، ومجموعة كبيرة من السكان. وإذا نجح المشروع، فإنه يمكن أن يحفز الخدمات والفنادق واللوجستيات والصيانة والنقل البري والأعمال التجارية الصغيرة. كما يمكن أن يسهل الأمر على الشماليين، الذين غالبًا ما يضطرون إلى عبور جزء كبير من البلاد للوصول إلى مطار بيروت. المكسب لا يقاس فقط بالكيلومترات. وهي تقاس من حيث الوقت والتكلفة والأمن والكرامة في المناطق البعيدة المدى.

ولكن لا تزال هناك ظروف كثيرة. المطار ليس هارباً وهناك حاجة إلى طرق الوصول الموثوق بها، والإضاءة، ووقوف السيارات، ومرافق الطوارئ، والأمن غير المتناظر، وخدمات الهجرة والجمارك، وإدارة الشحن، ونظم الحواسيب، والإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية. ويجب علينا أيضا أن نجتذب الشركات. بدون ناقلات جاهزة لبيع التذاكر، سيبقى المنصّة ناقص الاستخدام. فبدون خطة اقتصادية سليمة، من المحتمل أن يصبح عرضا سياسيا آخر.

قضايا الشفافية

ويعد اختيار المشغل الخاص أحد المسائل الحساسة. تم منح المشروع لشركة Sky Lounges Services، وهي شركة لبنانية نشطة في خدمات الطيران الخاص وموجودة في النظام البيئي لمطار بيروت. وأشارت الصحافة الاقتصادية إلى عقد مدته أربع سنوات، ونصيب الدولة بنسبة 8 في المائة من الأرباح الصافية، وضمان سنوي أدنى قدره 000 200 دولار. وأثارت هذه البارامترات تساؤلات بشأن الربحية في المستقبل، وتقاسم الإيرادات، والتزامات المشغلين، والرقابة العامة على المشروع.

هذه الأسئلة لا يجب أن تمسح وهي ترافق بطبيعة الحال حالة من الهياكل الأساسية في بلد يفتقر إلى الثقة في المشتريات العامة. وينبغي للدولة أن تنشر العناصر الأساسية للعقد، وتوضح التزامات الاستثمار، وتفصل الجدول الزمني، وتشرح كيفية التحكم في الدخل. ولا يمكن أن تنجح عملية إحياء قلعة إذا استنسخت أوجه الغموض التي قوضت الكثير من المشاريع اللبنانية. ويجب أن تكون مثالية، لأنها تؤثر على كل من السيادة، والمال العام، وتنمية منطقة هامشية.

وسيتعين أيضا رصد المحطة الطرفية المؤقتة المعلنة عن كثب. وسيعطي سطح المشروع وقدرته ومعداته وتوقيته إشارة أولية إلى الطموح الحقيقي للمشروع. وقد يكون الحد الأدنى من المحطات الطرفية كافياً لإطلاق عمليات محدودة، ولكنه لن يكون قادراً على تنفيذ استراتيجية وطنية مستدامة للنقل. ولذلك سيتعين على الحكومة أن توضح الفرق بين المرحلة الأولى والتطورات اللاحقة. ويجب أن يعرف الشماليون ما هو متوقع في ثلاثة أشهر وسنة واحدة وما بعدها.

وعد لاختبار التقويم

وسيظل يوم 6 حزيران/يونيه بمثابة خطوة سياسية. خرج مطار القليات من سجل السجلات المنسية لإدخال تسلسل تنفيذ معلن. الخطابات أعطت التوجيه. وصل المسؤولون إلى مسرح الجريمة. قدمت الطائرة من بيروت الصورة المتوقعة. حصل المسؤولون المنتخبون الشماليون على إشارة. لكن الإختبار الحقيقي يبدأ الآن. وسيتعين على لبنان أن يبرهن على أنه يعرف كيفية تحويل المراسم إلى عمل، ثم العمل في العمل، ثم العمل في خدمات منتظمة.

الحكومة تلعب دوراً هاماً وإذا نجح في النهوض بالطرقة، سيظهر أن الدولة لا تزال قادرة على إنتاج بنية أساسية مفيدة على الرغم من الحرب والأزمة المالية وانعدام الثقة. وإذا فشل، فإنه سيضيف وعداً آخر إلى التاريخ الطويل للإعلانات غير المنجزة. ومن ثم، فإن مطار قلايات لديه توقع أوسع من توقعات النقل الجوي. وقال إن بإمكان الشمال أخيراً الحصول على استثمار هيكلي وما إذا كان بوسع لبنان أن يقلل من اعتماده على نقطة دخول جوية واحدة.

وفي الأيام المقبلة، ستكون العلامات المتوقعة ملموسة. وسيرى المقيمون ما إذا كانت الأشغال ستبدأ، إذا تم الإعلان عن الوثائق، وإذا ما استقرت خدمات الدولة، وإذا وصلت المعدات، وإذا أعلنت شركات الطيران بالفعل الرحلات الجوية. وفي الوقت الراهن، لم يتم تأكيد أي خدمات أجنبية. رحلة السبت كانت رحلة بين (بيروت) و(كلايت) مرتبطة بالحفل وفي اليوم السابق، كانت الطائرة التي وصلت إلى الموقع خاضعة لاختبار تقني. وفيما بين صورة الافتتاح وفتح مطار مدني، لا يزال هناك موقع يتعين على الدولة الآن أن تظهره.