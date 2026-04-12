مع الحصار الأمريكي على (أورموز) نحو أزمة بين الولايات المتحدة والصين؟?

(دونالد ترامب) لم يعد محتواه بوحشية الأزمة الإيرانية وبالإعلان عن أن البحرية الأمريكية ستدخل في حصار على مضيق أورموز، ثم تحذر من أن أي بلد يساعد إيران عسكريا يمكن أن يواجه ضريبة إضافية بنسبة 50 في المائة، بما في ذلك الصين، غير رئيس الولايات المتحدة طبيعة النزاع. لم يعد يتحدث إلى (طهران) فحسب إنه يتحدث إلى الطرق البحرية، القوى العظمى، الأسواق، الجيوش، الحلفاء والآراء. هناك يصبح الخطر عالمياً

أورموز لم يعد مضيقاً بسيطاً

The first threshold was crossed when Donald Trump claimed that the U.S. Navy would begin blocking the Strait of Ormuz after the failure of discussions with Iran in Islamabad. He not only promised to prevent Tehran from drawing annuity from a sea crossing. He also announced that the United States would seek to intercept ships paying to Iran on the high seas. وبعبارة أخرى، لم يعد واشنطن يريد أن يطعن في تدبير إيراني فحسب. (واشنطن) يريد أن يقرر من يستطيع أن يعمم، تحت أي شروط، وتحت أي حماية. عندما تقول أول قوة عسكرية في العالم أنها سوف ترشّح الوصول إلى أحد أقفال الطاقة الرئيسية في العالم

هذه لفتة ليست إدارية وفي الحياة الحقيقية للقوى، يشكل الحصار البحري عملا من أعمال الحرب، حتى عندما يمثل نفسه استجابة دفاعية. وهو ينطوي على فرقاطات، وقواعد الاشتباك، والاستخبارات، وعمليات التفتيش، والاعتراضات، والإمكانية المستمرة لإطلاق النار، أو خطأ في تحديد الهوية، أو الاصطدام سيغير الحالة. The fact that Donald Trump later acknowledged that such a tool would take time confirms a simple truth: what was launched is not a mere verbal threat, but a military process. الكلمة المهمّة لذلك ليست « وسيط ». الكلمة المهمة هي الحصار. وهذه الكلمة، في عام 2026، تضع العالم في منطق المواجهة الموسعة.

العتبة الثانية هي طبيعة الموقع ومضيق أورموز ليس هامش الاقتصاد العالمي. هذه واحدة من النقاط القليلة التي لا تزال الجغرافيا تقود فيها السياسة العالمية. In 2024, about 20 million barrels per day passed through the city. ويمثل ذلك حوالي 20 في المائة من الاستهلاك العالمي للسائل النفطي. أكثر من ربع تجارة النفط البحرية في العالم تمر أيضا، بينما حوالي خمس من تجارة الغاز الطبيعي المسيل في العالم يعبر نفس الممر. والأرقام مهمة لأنها تبين ذلك: فعندما يغلق أورموز، ليس فقط إيران والولايات المتحدة التي تواجه بعضها البعض. وتدخل منطقة الصدمة بلدان استيراد آسيا، ومنتجي الخليج، وشركات التأمين، والمصارف المركزية، ومالكي السفن، والبلدان الفقيرة المستوردة للطاقة.

ومن ثم، ليست المواجهة المحلية التي يفتحها دونالد ترامب، بل محاولة للسيطرة على نقطة رئيسية في التجارة العالمية. وأشارت المنظمة البحرية الدولية إلى أن حرية الملاحة مبدأ أساسي من مبادئ القانون البحري الدولي. ثم أدان مجلسه الهجمات على السفن التجارية، ودعا إلى التنسيق الدولي، ودعا إلى إنشاء إطار مرور آمن للسفن المدنية المحاصرة في المنطقة. وعندما تتحدث منظمة تقنية من هذا النوع عن حالة الطوارئ الإنسانية وحرية الملاحة، يعني ذلك أن المشكلة قد تجاوزت الردع التقليدي. وأصبح الممر التجاري مسرحا عسكريا.

ترامب يفتح واجهة مع بيجين

والتحول الآخر، أكثر خطورة، هو أن دونالد ترامب لم يقصر هجومه على إيران. وهدد بفرض 50 في المائة من التعريفات على أي بلد يساعد طهران عسكريا. وفي السياق الحالي، يستهدف هذا التهديد في المقام الأول الصين، وبدرجة أقل روسيا. الرسالة استراتيجية He said in Beijing: if you continue to protect your energy, technological or military interests around Iran, you will pay the price on the commercial ground. وهكذا ادمج الرئيس الأمريكي نزاعين لا يزالان منفصلين جزئيا: الحرب حول أورموز والتنافس المنهجي بين واشنطن وبيجين. وهذه الصلة هي بالتحديد ما يجعل منطق الصراع العالمي يبرز.

لا يمكن للصين أن تنظر إلى هذا التسلسل كمجرد حلقة الشرق الأوسط وتبين بيانات الطاقة أن الأسواق الآسيوية تستوعب الأغلبية الساحقة من تدفقات النفط والغاز عبر الأورموز. وفيما يتعلق بالنفط الخام والتكثيف، فإن 84 في المائة من الأحجام التي عبرت المضيق في عام 2024 قد ذهبت إلى آسيا. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسيل، كانت نسبة 83 في المائة من التدفقات في نفس الاتجاه. وكانت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من بين العروض الأولى. وهذا يعني أن الحصار الأمريكي على أورموز لا يهدد الخصم الإيراني فحسب. كما يضع أمن الطاقة في آسيا تحت المراقبة الاستراتيجية للولايات المتحدة. وهذا دليل على القوة، منذ بيجين، يتجاوز بكثير المسألة النووية الإيرانية.

ولهذا السبب، أصبح حق النقض الصيني والروسي في مجلس الأمن على نص لحماية الملاحة في المضائق أوسع بكثير من خلاف دبلوماسي آخر. ووجد بيجين وموسكو النص غير متوازن وعدائي لإيران. وأجابت بلدان غربية بأنها أداة دفاعية دنيا لتأمين الشحن التجاري. وخلف نزاع الأمم المتحدة، يبرز واقع: فالسلطات الكبرى لم تعد قادرة على الاتفاق على القواعد الأساسية التي من شأنها أن تثبّت أحد الشرايين الحيوية للتجارة العالمية. وعندما يغلق مجلس الأمن مضيقا، لم تعد المشكلة إقليمية. يصبح هيكلياً وتتوقف آليات تنظيم النظام الدولي عن العمل مع زيادة الضغط العسكري.

جرامار الحرب العالمية

كلمة « حرب العالم » لا تزال مصدومة لأنها تشير إلى صورة قديمة، لقطعتين التي تعلن رسمياً أنها حرب. ولم يعد هذا هو تطور المواجهات الكبرى. إنهم يتحركون في الصف أزمة محلية تعطل الطاقة والطاقة تزيد تكاليف الشحن. (كارجو) يفسد إمدادات الطاقة الطعام يغذي الغضب الاجتماعي إعادة تصميم الجزاءات التحالفات تحرك الأساطيل ويشل حق النقض في مجلس الأمن الوساطة. ثم تبدأ الاقتصادات والرأي العام والأجهزة العسكرية بالتعقل على نطاق عالمي للمخاطر. إن الحرب العالمية الثالثة، إذا كان لها أن تتشكل في القرن الحادي والعشرين، ستبدو أقل بكثير مثل صورة عام 1939 من إضافة الجبهات الملتوية. هذا بالضبط ما يفتحه (دونالد ترامب)

ويتغير الصراع على نطاق واسع لأنه يؤثر في وقت واحد على البحار والطاقة والتجارة والمؤسسات المتعددة الأطراف والعلاقات بين القوى الرئيسية. لقد تحدثت الوكالة الدولية للطاقة عن أكبر صدمة إمداد في تاريخ سوق النفط العالمية وقررت إطلاق 400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ من العالم لم يسبق له مثيل وعندما يكون من الضروري الاستفادة على هذا المستوى من الاحتياطات الاستراتيجية للحفاظ على الصدمة، لم تعد مجرد موجة من التقلبات. وهو بالفعل اقتصاد حربي جزئي. السوق لم تعد تصحح الفولط الطبيعي إنه يحاول امتصاص تمزق جيوسياسي كبير

وعلاوة على ذلك، فإن الاضطرابات التي لوحظت ليست خوفاً مجرداً. التدفق تقريبا توقف لأسابيع وخلصت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن تحركات النفط الخام والمنتجات النفطية عبر أورموز قد نمت من حوالي 20 مليون برميل يوميا إلى ما يكاد لا يكون في ذروة الأزمة. وعلى الجانب التجاري، أفادت وكالة الأمم المتحدة للتنمية بأن عبورات أورموز قد انهارت بأكثر من 95 في المائة. وهذه البيانات المزدوجة ضرورية. وهو يبين أن العالم لا يستجيب فقط للمداولات الحارقة. إنه يستجيب لخنق حقيقي للتدفقات المادية ولكن عندما تتعثر التدفقات المادية، كثيرا ما تصل الدبلوماسية متأخرة جدا على الأرض الاقتصادية.

الاقتصاد يصبح ساحة معركة

ربما الأكثر كشفاً هو طبيعة الضرر المرئي بالفعل تشير مؤسسة الأمم المتحدة التجارية إلى أن (أورموز) يركّز حوالي ربع تجارة النفط البحري في العالم، لكن أيضاً كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسيل والأسمدة. وتبين ورقة أخرى نشرت في نهاية آذار/مارس أن تدهور تدفقات الغاز والأسمدة يزيد بالفعل من المخاطر التي يتعرض لها الإنتاج الزراعي وأسعار الأغذية والاقتصادات الضعيفة. ولذلك فإن الصدمة لا تقتصر على المصافي أو غرف السوق. وهو يشمل المحاصيل المستقبلية والحسابات العامة والاستقرار الاجتماعي للبلدان المستوردة. الحرب العالمية لا تبدأ عندما تعبر الصواريخ ويبدأ أيضا عندما تتوقف الحياة اليومية للبلدان البعيدة جدا فجأة على نفس نقطة الانفصال.

وتتحدث المؤسسات المالية الدولية الآن عن الحرب في الشرق الأوسط بوصفها الصدمة العالمية الرئيسية الثالثة بعد الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا. وانخفضت توقعات النمو للاقتصادات الناشئة والنامية في عام 2026، مع وجود سيناريو مركزي يناهز 3.6 في المائة وخطر الانزلاق إلى 2.6 في المائة إذا استمر الصراع. ويتعلق التنبيه أيضا بالتضخم والأمن الغذائي. وقد حذر بيان مشترك بالفعل من أن ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مقترنا بقطاعات النقل، سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار الأغذية وزيادة انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في البلدان الفقيرة والمستوردة. وهذا ما تبدو عليه الحرب النظامية الحديثة: المصارف المتعددة الأطراف، والوكالات الإنسانية، وأسواق السلع الأساسية، تصف جميعها نفس الأزمة بكلمات مختلفة.

بل إن هذه الإشارة أثقل عندما تنشئ المؤسسات الأفريقية أيضا آليات طوارئ مكرسة لنزاع الخليج. وقد أعلن مصرف أفريقي كبير برنامجا قدره 10 بلايين دولار لمساعدة الاقتصادات الأفريقية ومنطقة البحر الكاريبي على تخفيف الانكماش من الشرق الأوسط. هذه التفاصيل تهم الكثير وتبين أن منطقة التأثير لم تعد تقتصر على جيران إيران، ولا حتى على البلدان المستوردة الرئيسية في آسيا أو أوروبا. وتستعد جميع المناطق بالفعل لموجة صدمية مستدامة على ميزان مدفوعاتها وعملاتها وسلاسل توريدها. هذه هي الطريقة التي تصبح بها الحرب على نطاق العالم قبل أن يتم رسم خريطة القتال بالكامل.

حلفاء (واشنطن) أنفسهم ليس لديهم أي سبب للسعادة في هذه الرحلة ملك الخليج يريد حرية الحركة، وليس التأميم الاستراتيجي لإيران للمضيق، ولكن ليس لديهم أي اهتمام لتحويل المنطقة إلى ممر من الاعتراض الدائم بين السفن الأمريكية والسفن المشتبه في التعامل مع طهران. وفي حين أعادت المملكة العربية السعودية خط الأنابيب الكبير بين الشرق والغرب إلى كامل طاقتها، حيث ارتفعت إلى 7 ملايين برميل يوميا، فإن بيانات الطاقة تبين أيضا أن الطرق الالتفافية لا تزال محدودة. ومن ثم يمكن للإدارة الأمريكية أن تعرض قواتها البحرية؛ لا يمكن أن يمحو اعتماد السوق العالمية على أورموز. This contradiction increases the risk of armed siding rather than a rapid return to normality.

ترامب يلعب بتسلق كامل

ما يميز دونالد ترامب في هذه الأزمة ليس فقط وحشية الإعلانات إنّها طريقته في ربط كلّ الجذام بينهما. إنه يتحدث كقائد حربي بحري، كرئيس معاقب تجاري، كمفاوض دبلوماسي مختلط، وقائد كتلة استراتيجية. ويؤدي دمج السجلات هذا إلى إحداث أثر جانبي، ولكنه ينطوي أيضاً على نتيجة ملموسة جداً: فهو يقصر أوقات الاستجابة بالنسبة لجميع الآخرين. على الموظفين توقع الأسوأ يجب أن تستعيد الأسواق المخاطرة ويجب على ملاك السفن أن يغيروا طرقهم. الحلفاء بحاجة لتوضيح خطوطهم الحمراء يجب أن يقرر المنافسون ما إذا كانوا يختبرون الإرادة الأمريكية أم لا وفي مثل هذه البيئة الكثيفة، يصبح سوء الفهم متفجرا.

وقبل كل شيء، يجب قياس نطاق السابقة. وإذا استبعدت واشنطن الحق في اعتراض السفن في أعالي البحار التي كان من شأنها أن تدفع لإيران خسائر، فإن منطق الجزاءات يخرج من المجال المالي ليدخل بالكامل النطاق المادي. ولم تعد التجارة تعاقب بغرامة أو برفض الحصول على الدولار. يتم إيقافه من قبل مباني الحرب إنه تغيير كبير وقد مارست الولايات المتحدة منذ سنوات ضغوطا تتجاوز الحدود الإقليمية من خلال القانون والمصارف والجزاءات. With Ormuz, the risk is that of a shift to maritime extraterritoriality. وعندما تبدأ السلطة في إنفاذ أفضلياتها الجيوسياسية مباشرة على الطرق البحرية العالمية، فإنها تقترب من المنطق الإمبريالي الذي يسبق تاريخيا الصراعات العامة.

الأكثر إثارة للقلق هو تأثير التدريب ويمكن للصين أن تختار ضبط النفس، ولكنها لا تستطيع أن تقبل دون تكلفة استراتيجية أن يغلق الخصم الممر الذي يمر به جزء كبير من إمدادات الطاقة. ويمكن لروسيا أن تظل ستارة ثانية، ولكنها ترى هذه الأزمة بالفعل كوسيلة لزيادة استخدام النظام الغربي. ويمكن لأوروبا أن تدعو إلى وقف التصعيد، ولكنها ستعاني من صدمة الأسعار. ويمكن للبلدان الفقيرة أن تطالب بالدعم المالي، ولكنها لا تتحكم في أسباب الصدمة. الجميع لديه سبب وجيه لعدم الرغبة في الحرب العالمية ومع ذلك، فإن الجميع يتطلعون بالفعل إلى صراع يتوسع يوميا في محيطه المادي. وهذا هو بالضبط كيف ينزلق العالم نحو لا يمكن تصوره: ليس من خلال قرار واحد، بل من خلال تراكم القرارات التي تجعل كل خطوة أكثر تكلفة من الخطوة السابقة.

وبإغلاق أورموز في الواقع، أو السيطرة العسكرية الواعدة على الوصول، ثم استهداف الصين في نفس الحركة، لا تزيد شركة ترامب الضغط على إيران. وهو يفجر الأجزاء التي ما زالت تحول دون أن يصبح هذا الصراع مصفوفة لمواجهة أوسع نطاقا. فالبحر، والتجارة، والتحالفات، والمؤسسات الدولية، وأسعار الطاقة، والأرصدة الآسيوية، كلها الآن في نفس الاتجاه. الخطر لم يعد نظرياً وهو بالفعل جزء من الكيفية التي يبدأ بها العالم في إعادة تنظيمه حول هذه الأزمة ويمكن للصين الآن أن تستجيب بشكل جيد.