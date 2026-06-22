ملف لبناني: ثمن أخطاء سلطات (بيروثين)

والرسالة التي أُحيلت إلى بعبدا، وفقا للمعلومات الدبلوماسية التي أُبلغ عنها في بيروت، هي رسالة وحشية بساطة: ولم تعد المسألة اللبنانية تعالج أولا في القناة اللبنانية – الإسرائيلية التي فتحت في واشنطن، بل في السياق الأوسع للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. لم تتم صياغة هذا التطور علنًا على أنه استراحة رسمية. ولكن يبدو في الواقع. نشأت خلية خفض التصعيد المخطط لها للبنان من المناقشات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، بوساطة قطرية وباكستانية. ويجب على السلطات اللبنانية الآن أن تتعامل مع واقع أرادت أن تتجنبه: ويتفق البلد مع الآخرين.

بالنسبة لجوزيف أون، التحول سياسي ودبلوماسي أيضا. وقد دافع الرئيس عن فكرة وجود طريق لبناني مستقل، تقوده الدولة، في مناقشات مع إسرائيل. وكان هذا الخط ضرورة وطنية. ولا يمكن للبنان أن يقبل أن يتفاوض حزب الله أو إيران أو السلطة الأجنبية على سيادته. ولكن هذا الوضع يتطلب شرطاً واحداً: أن الدولة يجب أن تحمل البطاقات. على مر الأسابيع عدة قرارات خفضت هامش بيروت وقد أضعفوا وجوده على أرض الواقع، وأضعفوا قنواته الرسمية مع طهران، وحولوا مسألة نزع سلاح حزب الله إلى وعد وقائي بدلا من أن يكون عريفا.

مفتاح لا يمكن لـ(بابدا) تجاهله

التغيير حسب أولويات الولايات المتحدة ولا تتخلى واشنطن عن المناقشات اللبنانية الإسرائيلية. لكن مركز الجاذبية قد تحرك وأصدرت المحادثات السويسرية بين إيران والولايات المتحدة خريطة طريق مدتها 60 يوما، ومجموعات تقنية بشأن الأسلحة النووية والجزاءات، وخط اتصال بشأن مضيق أورموز، وآلية لبنانية لمنع الاحتكاك. وفي هذا السياق، يجري الآن اختبار وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

النتيجة ثقيلة بالنسبة لبيروت. وينبغي أن تركز مفاوضات واشنطن على الأمن والسيادة والانسحاب الإسرائيلي ومستقبل الجنوب. ومن المقرر أن تضع الدولة اللبنانية أمام إسرائيل، مع الولايات المتحدة كراعي رئيسي لها. يعكس الإطار الجديد المنطق جزئيًا. ويصبح لبنان شرطا تنفيذيا في حل وسط إقليمي. ويتوقف مصيرها على حالة العلاقات بين واشنطن وطهران، والضغط الإسرائيلي، وانضباط حزب الله، وقدرة قطر وباكستان على إبقاء القناة مفتوحة.

هذه الحركة ليست مجرد مسألة بروتوكول. إنه يؤثر على القوة الحقيقية للقرار ويحدد وضع الإطار أيضا الجدول الزمني والأولويات والنظراء. وإذا كان لبنان يتفاوض بمفرده في واشنطن، فيمكنه أن يطلب الانسحاب والضمانات والبطاقات وتعزيز الجيش. وإذا أُدرج لبنان في اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يجب أن يثبت أهميته في هيكل يزن فيه الأسلحة النووية والنفطية والأرموز والجزاءات الإيرانية أثقل بكثير من المدن الحدودية في مرجان وبنت جبيل أو صور.

الملف اللبناني: تصبح السيادة متغيرة

كانت القضية اللبنانية ضعيفة بالفعل. حزب الله يربط جزءًا من استراتيجيته بإيران. وتدعي إسرائيل أنها تعمل على حماية مجتمعاتها الشمالية. الولايات المتحدة تريد تجنب حرب إقليمية أوسع. وتسعى قطر إلى تثبيت قنوات الوساطة. وفي هذا النظام، لا يمكن للدولة اللبنانية أن تظل مركزية إلا إذا احتلت التضاريس المؤسسية والأمنية والدبلوماسية. يجب عليه التحدث مع الجميع وتوثيق كل انتهاك ورفض السماح لقراراته بأن تصبح تنازلات حرة.

هذا بالضبط حيث تتراكم الأخطاء الأول يتعلق بالأرض في الجنوب وقد تمكن انسحاب الجنود اللبنانيين من عدة مواقع، بعد التصعيد الإسرائيلي، من الاستجابة لمنطق حماية القوات من التفوق العسكري الساحق. لكن سياسياً، هذه الحركة أرسلت إشارة ضعيفة وترك انطباعا بأن الدولة كانت تنسحب في الوقت الذي كان عليها فيه أن تجسد السيادة. ولم يتمكن الجيش من وقف عملية إسرائيلية كبرى بمفرده. بيد أنه يمكن أن يُنشئ وجوداً، وأن يشير إلى خط أحمر، وأن يحول دون ملء الفراغ من جانب اللاعبين المسلحين اللذين يسيطران بالفعل على النزاع.

والمشكلة نفسها موجودة مع حزب الله. ولا يمكن أن يقتصر دور الجيش على تجنب الصدمة مع إسرائيل. كما ينبغي أن تشمل قدرة على التحكم في المحاور والمرور والتدفقات التي يمكن أن تغذي مواجهة جديدة. حجب إمدادات (هزبولا) العسكرية ليست عملية بسيطة وهو يتطلب توافقا سياسيا في الآراء والوسائل والاستخبارات والتغطية الدولية. ولكن عدم بناء هذه الآلية عزز الحجة الإسرائيلية بأن الدولة اللبنانية لا تسيطر على أراضيها. في كل مرة تتقدم هذه الحجة دور بيروت ينخفض.

تُدفع الأرض المفقودة على الطاولة

وفي أي مفاوضات أمنية، يُعلن الأرض أمام النشرات الصحفية. الجيش الحالي قد يطلب ضمانات الجيش الغائب يطالبهم بأقل وزن ويحتاج لبنان إلى الجيش في الجنوب ألا يشعل حربا مستحيلة ضد إسرائيل، بل أن ينشئ مرجعا سياديا. والوجود العسكري الرسمي يجعل من الممكن القول من يدخل، ومن يخرج، ومن يطلق النار، ومن يحجب الطريق وينتهك الخط. وبدون هذا الوجود، ترد تقارير عن الحوادث أساسا من اليونيفيل أو إسرائيل أو حزب الله أو السكان. وتفقد الدولة قدرتها على فرض نسختها.

يؤثر هذا الضعف أيضًا على خلية خفض التصعيد. إذا شكلت بدون راسخة في الجيش اللبناني، فإنها ستصبح قناة بين القوى. وقد يهدأ بعض الحوادث، ولكنه لن يعيد السلطة اللبنانية. وعلى العكس من ذلك، إذا طالبت بيروت بأن يكون الجيش هو مركز العمليات، يمكن للآلية أن تخدم الدولة. ويمكن أن تصبح أداة لإعادة الانتهاكات والتحقق منها ورسم خرائطها والتنسيق مع اليونيفيل. وسيكون الفرق بين هذين السيناريوهين بالتفصيل. سيعتمد على قدرة (جوزيف أوون) على رفض دور ديكوري.

الخطأ الثاني هو القناة الإيرانية وعُرض اختيار وزارة الخارجية لسحب اعتماد سفير إيران وإعلانه شخصياً غير مرغوب فيه كعمل من أعمال السيادة. ومن حيث المبدأ، يحق للدولة أن تطالب باحترام مؤسساتها وأن تعاقب على التدخل. ولكن التدبير الدبلوماسي له قيمة فقط إذا كان ينتج سيطرة أكبر منه. وفي هذه الحالة، خفضت بشكل رئيسي القناة الرسمية حيث يحتاج لبنان إلى التحدث في طهران مباشرة وبحزم وعلنية.

كان التأثير متناقضاً وبرغبة بيروت في أن تعني أن الدولة لن تتسامح بعد الآن مع التدخل الإيراني، أضعفت أداة الاتصال الخاصة بها مع إيران. المبادلات لم تختفي لقد انزلقوا إلى دوائر أخرى واكتسب المتكلم نبيه بيري، وهوزبولا، والقنوات الأمنية أو السياسية غير الرسمية أهمية. وهذه نتيجة غير مواتية بالنسبة للرئاسة التي ترغب في إعادة الدولة إلى المركز. فالدبلوماسية الرسمية تعمل على وجه التحديد على منع المسائل الاستراتيجية من خلال الوسطاء الحزبيين.

طهران، القناة المغلقة التي تصبح ضرورية مرة أخرى

أزمة السفير الإيراني تُظهر خلطاً متكرراً بين الحزم والفعالية. والثغرة تتمثل في تحديد الحدود. تتعلق الفعالية بالاحتفاظ بقنوات كافية لفرض هذه الحدود. ومن شأن إغلاق القناة الرسمية أو تدهورها مع طهران أن يرضي بعض الرأي اللبناني وأن يطمئن بعض الشركاء الغربيين. غير أن هذا القرار جعل الدولة أقل تجهيزا عندما اكتسبت إيران مكانا في الآلية اللبنانية نتيجة للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

(النتيجة قاسية على (بابدا. بعد محاولة لتقليل وصول طهران إلى المشهد اللبناني الرسمي، يجد جوزيف أوون نفسه يواجه ترتيبا حيث تدخل إيران من خلال البوابة الإقليمية الكبيرة. ثم يصبح الطريق إلى طهران أطول من الطريق إلى دمشق، ليس بالجغرافيا، ولكن بالتكلفة السياسية. والتحدث إلى إيران اليوم هو الاعتراف بأن لبنان لا يستطيع تحقيق الاستقرار في جنوبه بدون حوار مع السلطة التي تؤثر على حزب الله، وقد فرض المسألة اللبنانية في مفاوضاته مع واشنطن.

وهذا لا يعني أن بيروت يجب أن تؤيد طهران. وهذا يعني العكس، أي الدفاع عن موقف مستقل، يجب أن نتحدث إلى الجهات الفاعلة التي يمكن أن تزعجه. دبلوماسية الدولة لا تختار فقط أصدقائها. وهو يتحدث أيضاً عن السلطات الصعبة، من أجل جعلها تدفع سياسياً مقابل تدخلها وإزالة التزامات يمكن التحقق منها. فبدون قناة رسمية، يعتمد لبنان أكثر على من يزعمون أنهم يتكلمون عن ذلك.

نزع سلاح حزب الله قريبا جدا

والخطأ الثالث يتعلق بنزع سلاح حزب الله. ومن حيث الجوهر، لا يزال هدف احتكار الدولة للقوة لا غنى عنه. ولا يمكن لأي بلد أن يتفاوض بصورة دائمة على سيادته إذا قرر تشكيل مسلح الحرب والسلام وحدهما. وبالتالي، فإن المشكلة ليست إدراج نزع السلاح في جدول الأعمال الوطني. المشكلة هي أنه تم عرضه كدليل على حسن النية قبل أن يُغلق النظير.

البطاقة التجارية تفقد قيمتها عندما توضع على الطاولة قبل الافتتاح الفعلي للمباراة أظهرت بيروت أنها قبلت مبدأ نزع السلاح أو التفكيك التدريجي لقدرة حزب الله العسكرية. ولكنه لم يحصل، في المقابل، على انسحاب إسرائيلي كامل، أو جدول زمني ملزم، أو ضمانات أمريكية مكتوبة، أو تمويل عسكري ضخم، أو إطار عربي قادر على تغطية هذا القرار سياسيا. ولذلك، فقد أعطى لبنان توجيها استراتيجيا دون تحويل هذا التوجه إلى سعر دبلوماسي.

هذا أكثر خطورة لأن حزب الله لم يكن مقتنعاً. وتواصل الحركة ربط أي مناقشة لأسلحتها بوقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب والأمن في الجنوب. وتستشهد إسرائيل، من جانبها، بتسليح حزب الله لتبرير ما يسمى بمنطقة الأمن. وتدعو الولايات المتحدة إلى إقامة دولة لبنانية بأسلحتها. وفي هذا التثليث، تحتاج بيروت إلى معايرة كل مرحلة. كان يمكن أن يقول: :: تعزيز نشر الجيش ضد الانسحاب الإسرائيلي؛; (أ) السيطرة على المحاور ضد وقف الإضرابات؛; مناقشة وطنية بشأن الأسلحة ضد الضمانات الدولية. ولم يتم تعزيز هذا التسلسل بما فيه الكفاية.

عندما لا تكون على الطاولة

والصيغة صعبة ولكنها تصف اللحظة اللبنانية: فعندما لا يكون البلد على الطاولة، ينتهي بها الأمر على القائمة. وكان لبنان حاضرا في محادثات واشنطن، ولكنه لم يكن في صميم مناقشات إسلام أباد وسويسرا. وهذا هو المكان الذي أدرج فيه الشرط اللبناني في الحل التوفيقي الكبير. البلد لم يختفي تم نقله وقد انتقلت من التفاوض المباشر إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وهذا ليس خطأ السلطات اللبنانية فحسب. علاقات القوة كانت غير مواتية. وتسيطر إسرائيل عسكريا على جزء من الأرض. حزب الله لديه قدرة مسلحة تهرب من الدولة. تستخدم إيران الجبهة اللبنانية كسلة إقليمية. وتفكر الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب الإقليمية والنفط والطاقة النووية والتوازن مع إسرائيل. لكن فن القوة الصغيرة هو بالتحديد تحويل نقاط ضعفها إلى ملفات دقيقة. وينبغي أن يكون لبنان قد وصل مع الخرائط والطلبات المتعاقبة والظروف العامة واستراتيجية اتصال واحدة.

وبدلا من ذلك، تناقضت عدة رسائل بعضها البعض. وأعرب لبنان عن رغبته في التفاوض مع إسرائيل، ولكنه قال أيضا إن المسألة لا تتوقف على إيران. أراد أن يؤكد احتكار الولاية على الأسلحة لكن بدون أن يكون لديه خطة كاملة التطبيق أراد أن يُعاقب (إيران) دبلوماسياً، لكنّه بحاجة للتحدث مع (طهران). أراد دعم أمريكي، لكنه لم يوقف واشنطن من إعادة القضية اللبنانية إلى التفاوض مع خصمه الإيراني. ويعطي هذا التراكم صورة للدولة التي لها الحق في المبادئ، ولكنها تفتقر إلى طريقة للتنفيذ.

ما يمكن لـ(جوزيف أوون) إستعادته

ولا يمكن عكس ذلك. الرئيس مازال بإمكانه تحويل الصدمة إلى تعديل وتتمثل حالة الطوارئ الأولى في اشتراط وضع مركزي في خلية إزالة التصعيد. ولا ينبغي للبنان أن يكون ضيفاً، وإنما الإقليم السيادي المعني. ويجب على الجيش اللبناني أن يقدم بيانات ميدانية، وأن يتلقى تقارير، وأن يشارك في عمليات التقييم، وأن يعمل مع اليونيفيل. وبدون هذا الجهاز، ستخدم الخلية في المقام الأول احتياجات واشنطن وطهران.

الحالة الثانية هي إعادة بناء قناة رسمية مع إيران. ويجب ألا تكون هذه القناة امتيازا سياسيا. ويجب أن تكون أداة للسيادة. ويجب على بيروت أن تخبر طهران بأن لبنان يرفض أن يكون خريطة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب عليها أن تقول ذلك في محفل رسمي، مع مطالب محددة: وقف استخدام الجبهة اللبنانية كعاصفة، ودعم وقف إطلاق النار، وعدم المساس بالدولة، والاعتراف بالدور الخالص للمؤسسات اللبنانية في أي آلية عامة.

الحالة الثالثة هي استعادة السيطرة على قضية حزب الله. ويجب ألا يكون نزع السلاح بعد الآن وعدا مجردا بإرضاء واشنطن. ويجب أن تصبح عملية مشروطة مرتبطة بخطوات واضحة: الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الإضرابات، ونشر الجيش، وأمن الطرق، ومراقبة الممرات، ومساعدة المؤتمرات للقوات النظامية. وهذه الطريقة لا تضمن النجاح. ولكنه يعطي قيمة دبلوماسية لما تحول بسرعة فائقة إلى إعلان مبدأ.

وأخيرا، يجب أن يسعى لبنان إلى تغطية عربية أقوى. وتقوم قطر بالفعل بدور في الوساطة. ويمكن للعواصم العربية الأخرى أن تساعد في تمويل الجيش، وأن تدعم إعادة البناء، وأن تضع الإطار السياسي لعودة الدولة إلى الجنوب. وإذا بقيت بيروت وحدها بين واشنطن وطهران وتل أبيب وحزب الله، فإنها ستفقد الأرض مرة أخرى. وإذا حوّلت الخلية إلى آلية دولية يدعمها موقف عربي والقرار 1701، فإنها يمكن أن تحد من الضرر.

وبالتالي فإن الرسالة الأمريكية إلى جوزيف أوون، كما ورد، لا تغلق الملف اللبناني. يكشف فقط أن وقت الوهم قد انتهى. قناة واشنطن لم تعد كافية. استوعبت المفاوضات الإيرانية الأمريكية لبنان لأن الدولة فشلت في فرض شروطها الخاصة في وقت مبكر بما فيه الكفاية. ستحدد الخطوة التالية ما إذا كانت بعبدا تقبل هذا الدور المخفض أم أنها تحول خلية خفض التصعيد إلى أداة للعودة السيادية. الجواب سيتوقف على تشكيل الآلية، خرائط الجنوب، المكان المعطى للجيش وقدرة الرئيس على التحدث في طهران دون السماح للآخرين بالتحدث باسم لبنان.