ملف لبناني: غيغا يتحدى فانس

أرسل سمير غيغا رسالة مباشرة يوم الاثنين إلى نائب رئيس الولايات المتحدة ج. د. فانس: لا ينبغي معاملة لبنان كمرفق للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. ويعتقد زعيم الجيش اللبناني أن أفضل دعم لواشنطن في البلد هو تعزيز المؤسسات الشرعية، والحد من جميع المفاوضات إلى الدولة اللبنانية وحدها، واستبعاد طهران نهائيا من الملف اللبناني. وقد اتخذ موقفه بعد إعلان خلية من الصراع مرتبطة بوقف إطلاق النار في لبنان، نتيجة للمناقشات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا والوساطة القطرية والباكستانية.

ويهدف هذا النقد إلى تقديم تفاصيل دبلوماسية أقل من التحول الاستراتيجي. بالنسبة لـ (غايا)، قبول مناقشة (لبنان) في اتفاق بين (إيران) و (الولايات المتحدة الأمريكية) يعني منح (طهران) حق السيطرة على الأمن اللبناني وهذا هو بالضبط ما كان يكافحه لسنوات: سيادة مقسمة، وحزب الله المسلح على الدولة، وقرار حرب أو سلام يهرب من المؤسسات. وعليه، فإن إلقاء القبض عليه في فانس يسعى إلى وضع واشنطن أمام بديل واضح: مساعدة الدولة اللبنانية على أن تصبح السلطة الوحيدة مرة أخرى، أو أن تؤيد على نحو فعال التأثير الإيراني تحت غطاء وقف التصعيد.

تحذير سياسي لفانس

يأتي بيان جعجع في وقت يقدم فيه فانس مناقشات مع إيران كأساس متين لاتفاق إقليمي أوسع. وتعتزم المحادثات السويسرية وضع خريطة طريق مدتها 60 يوما، ومجموعات تقنية، وخلية لمنع الاحتكاك في لبنان. ويهدف هذا الهيكل إلى منع جبهة جنوب لبنان من فشل العملية بين واشنطن وطهران. كما أنها تعطي مكانا جديدا للمسألة اللبنانية في حل وسط تكون فيه القوى النووية الإيرانية والنفط والجزاءات ومضيق الأرموز أساسية بالفعل.

وبالنسبة لقائد الجيش اللبناني، يتضمن هذا الرسم البياني خطرا مباشرا. يضع استقرار لبنان في أيدي الجهات الفاعلة مع أولوياتها الخاصة. وتسعى الولايات المتحدة إلى الحد من المخاطر الإقليمية. تريد إيران الحفاظ على نفوذها وكسب فوائد اقتصادية. وترغب إسرائيل في الحفاظ على ضمانات الأمن. يريد حزب الله تجنب امتياز من طرف واحد. والدولة اللبنانية، من جانبها، قد تصبح مشاركا ثانويا في مفاوضات تتعلق مع ذلك بأراضيها ومواطنيها ومؤسساتها.

ولا ترفض غيغا فكرة وقف إطلاق النار أو آلية المتابعة. وتحدى الإطار الذي ظهرت فيه تلك الآلية. ويمكن أن يكون من المفيد إنشاء خلية لإنهاء الصراع إذا كانت تخدم الدولة اللبنانية والجيش واليونيفيل. تصبح إشكالية إذا حولت إيران إلى محاور لا غنى عنه بشأن أمن جنوب لبنان. كل الظل هناك. التحلل يمكن أن ينقذ الأرواح. ولكن يمكنها أيضاً أن تكرس توازناً غير مؤات لو أنها تقترح أن أسلحة حزب الله هي ترتيب بين واشنطن وطهران بدلاً من قرار لبناني.

رفض للبنان تفاوض عليه وكيل

والصيغة التي تدعو إليها غيغا تقوم على مبدأ بسيط: يجب أن تمر جميع المفاوضات عبر الدولة اللبنانية. وهذا المبدأ ليس قانوني فحسب. إنه سياسي ومنذ نهاية الحرب الأهلية، ظلت مسألة الأسلحة خارج الدولة في صميم الأزمة الوطنية. ويبرر حزب الله ترسانته بمقاومة إسرائيل وبالدفاع عن الأراضي. ويعتبره معارضوه هيكلا عسكريا موازيا قادر على فرض توجه إقليمي على البلد. وفيما بين هاتين القارئتين، كثيرا ما تسعى الدولة اللبنانية إلى تحقيق التوازن، على حساب الغموض الذي أصبح لا يمكن تحمله.

وبدعوة فانس إلى فصل لبنان عن إيران، فإن غيغا ترفض منطقاً متسامحاً. ويخشى أن يتم التفاوض على وقف إطلاق النار مع المؤثرين في حزب الله، دون أن تحصل بيروت على الضمانات اللازمة لاستعادة السيطرة على الأرض. وهو يريد من واشنطن أن تعامل الحكومة اللبنانية بوصفها صاحب الشرعية الوطنية الوحيد. ويقابل هذا الطلب الخط التقليدي للقوات اللبنانية، ولكنه أصبح جديدا في نطاقه منذ أن ظهر لبنان في النشرات الصحفية المتعلقة بمحادثات إيران – الولايات المتحدة.

المخاطرة لـ (جيجا) هي أن الدائرة المزدوجة ستشكل الأول سيكون رسمياً بين واشنطن وبابدا وسرايل الكبرى والجيش والشركاء الدوليين. وسيكون الثاني إقليميا، بين واشنطن وطهران والدوحة وإسلام أباد وحزب الله. وفي هذا النظام، ستتم استشارة الدولة اللبنانية، ولكنها لا تتقن الجدول الزمني. وستتخذ قرارات رئيسية في أماكن أخرى. وهذا هو الوضع الذي يحاول زعيم الجيش اللبناني منعه عن طريق التصدي مباشرة لفانس.

خلية تبلورت جميع الشواغل

الخلية المناوئة في وسط الخلاف. وعلى الورق، يجب عليها أن تكفل الامتثال لوقف العمليات العسكرية في لبنان. يمكنه تلقي التنبيهات والتحقق من الحوادث ونقل الرسائل ومنع الطلقات أو الضربات من إثارة استئناف الحرب. وفي منطقة قابلة للاشتعال مثل جنوب لبنان، يمكن أن تكون هذه الأداة ذات فائدة حقيقية. ويمكنها أن تقلل من سوء الفهم وتسرع الاتصالات وتعطي الوسطاء وسيلة للضغط السريع.

لكن تكوينه ليس بالتفاصيل. إذا قامت إيران بدور واضح، حتى غير مباشر، معارضو حزب الله سيعتبرونه اعترافا راعيه الإقليمي. وإذا لم تذكر إسرائيل علناً، فإن الآلية قد تبدو ناقصة. وإذا لم يكن الجيش اللبناني محورا، فإن بيروت تخاطر بفقدان الجوهر: القدرة على تحويل التصعيد إلى عودة من الولاية. ولذلك، فإن غيغا تصر على شرط مؤسسي. يجب ألا تصبح الخلية مساحة يدار فيها لبنان مع إيران. وينبغي استخدامه لتعزيز السلطات اللبنانية.

وتغذي الأحداث الأخيرة هذا القلق. وهددت الإضرابات والمواجهات الإسرائيلية مع حزب الله بإلغاء العملية الإقليمية قبل توقف شوهد منذ ليلة السبت، وفقا لتقارير وسائط الإعلام. لقد ربطت إيران، من جانبها، استقرار لبنان بأمن مضيق أورموز، الذي يبين حجم الترابط الذي خلقته الأزمة. يقرأ (جيجا) هذا التسلسل كتحذير: وكلما زاد ارتباط لبنان بالحسابات الإيرانية، كلما أصبح أكثر ضعفا في الأزمات في أماكن أخرى.

حزب الله النقطة المحورية لخط جعجع

الجملة الأخيرة لـ (جيجا) تلخص مذهبه. ووفقا له، فإن أكبر إسهام يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة إلى مسيحيين لبنان، وإلى جميع اللبنانيين، هو مساعدة الدولة على مد سلطتها في جميع أنحاء الإقليم ونزع سلاح حزب الله. ذكر المسيحيين ليس منزعجاً. تتحدث إلى مجتمع يشعر غالبًا بأنه مكشوف بين انهيار الدولة والضغط الديموغرافي والهجرة وعسكرة الحياة السياسية. ولكن جياجا قامت على الفور بتوسيع نطاق خطابه إلى جميع اللبنانيين من أجل تجنب قراءة المجتمع المحلي بصرامة.

في رؤيته، فإن المسألة المسيحية ليست منفصلة عن مسألة الدولة. وتعتقد القوات اللبنانية أن أمن المجتمعات المحلية لا يمكن أن يستند بعد الآن إلى أرصدة المليشيات، أو أشكال الحماية الأجنبية، أو الحلول الوسط للأسلحة الموازية. وعلى النقيض من ذلك، فإنه يتوقف على المؤسسات القادرة على مراقبة الحدود، وإنفاذ القانون، والبت في الحرب وحدها. وهذا الخط يعارض خط حزب الله الذي لا يزال يصور ترسانته كضمان ضد إسرائيل وكعنصر للردع الوطني.

والمناقشة ليست أيديولوجية فحسب. إنه يلعب في جنوب لبنان. وإذا احتفظ حزب الله بقدرات عسكرية جنوب نهر الليطاني، فإن إسرائيل تزعم أن لديها مبررا لعملياتها. وإذا ما احتفظت إسرائيل بمواقف أو ضربات، فإن حزب الله يزعم أنه يحتفظ بمبررات لأسلحته. تجد الدولة اللبنانية نفسها عالقة في هذه الدائرة. جيجا يريد أن يكسرها بقرار واضح: ويجب أن تعود الأسلحة إلى المؤسسات الشرعية. ولكن هذا القرار يتطلب بيئة سياسية وعسكرية لا يملكها لبنان بالكامل بعد.

واشنطن بين الدعم الحقيقي والدعم المؤسسي

كما أن النداء الموجه إلى فانس يضع الولايات المتحدة في مواجهة تناقضاتها. ويكرر واشنطن لسنوات عديدة أنها تدعم الجيش اللبناني وسيادة لبنان واحتكار الدولة للأسلحة. ولكن إدارة الأزمة الإقليمية تدفع إدارة الولايات المتحدة إلى التحدث مع إيران، لأن طهران تؤثر على حزب الله ويمكن أن يزن على الجبهة بأكملها. هذا المنطق من الواقع السياسي يمكن أن يؤدي إلى الهدوء المؤقت. كما يمكن أن يضعف الخطاب الأمريكي بشأن سلطة المؤسسات اللبنانية.

(جيجا) تطلب من (فانس) أن يختار التسلسل الهرمي وإذا كان الهدف الأمريكي هو تجنب التصعيد، تصبح إيران محاورا مفيدا. وإذا كان الهدف هو بناء لبنان مستقر، يجب أن تصبح الدولة اللبنانية نقطة الدخول الوحيدة مرة أخرى. وقد يتعايش النهجان معاً لبضعة أيام، ولكنهما يتناثران بمجرد أن يكون من الضروري تحديد الجهة التي تراقب الهدنة، التي تراقب الأسلحة، والتي تمثل شعب الجنوب وتتفاوض على الانسحاب الإسرائيلي.

وهذا التناقض يفسر قوة النقد. ولا يسع الولايات المتحدة إلا أن تعد بمساعدة لبنان على استعادة سلطته في الوقت الذي يعامل فيه القضية اللبنانية على أنها متغيرة في المناقشات مع إيران. يمكنهم استخدام (طهران) للحصول على صمت (هزبولا) لكنهم لا يستطيعون تقديم هذه الطريقة كتوطيد للسيادة اللبنانية (جيجا) تسعى إلى جعل هذا التناقض يظهر قبل أن يصبح واقعاً.

(بابدا)، (السيرال العظيم) والجيش أمام نفس الإختبار

موقف (جيجا) أيضاً يتعلق بالسلطات اللبنانية ويجب على الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام أن يتجنبا أن تصبح خلية إزالة الصراع جهازا موازيا. ويمكنها أن تقبل آلية دولية إذا عززت الجيش واليونيفيل والمؤسسات. وعليها أن ترفض أو تصححه إذا قلل من بيروت إلى دور مراقب. والتحدي أكبر من ذلك كله، حيث يحتاج لبنان إلى أن يثقل إسرائيل وقناة إقليمية لاحتواء حزب الله.

ويقع الجيش اللبناني في مركز هذه المعادلة. يجب أن يكون الفاعل الرئيسي لأي عودة من الولاية إلى الجنوب ويجب عليها توثيق الانتهاكات، ورصد المحاور، ودعم البلديات، والعمل مع اليونيفيل والإعداد لعودة المشردين داخليا. وبدونه، سيظل وقف إطلاق النار وعدا بين القوى. ومع ذلك، يمكن للهدنة أن تصبح عملية سيادة. جيجا يعرف ذلك ومناشدته لفانس أيضا أن يطلب وسائل ملموسة للجيش، وليس مجرد إعلانات احترام للدولة.

ومع ذلك، سيتعين على الحكومة إدارة خطر المواجهة الداخلية. ولا يمكن إصدار مرسوم بنزع سلاح حزب الله كتدبير إداري عادي. وهو يؤثر على الأمن والتوازن الديني والعلاقة مع إيران وإحياء ذكرى الحروب الماضية. ولهذا يجب على السلطات اللبنانية أن تربط كل مرحلة بضمانات واضحة: الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الإضرابات، والنشر العسكري الرسمي، والدعم المالي، والتعمير. استراتيجية توضيحية بحتة لن تكفي.

أيمكننا حقاً فصل (لبنان) عن (إيران)؟?

طلب (جيجا) واضح. وسيكون تنفيذه صعبا. إيران ليست ممثلة خارجية عادية في الملف اللبناني. لديها علاقة طويلة الأمد مع حزب الله، ونفوذ سياسي حقيقي ومصلحة استراتيجية في استخدام الجبهة اللبنانية في علاقتها مع إسرائيل والولايات المتحدة. ولذلك، فإن القول بأن لبنان يجب أن يفصل عن إيران هو شرط من شروط السيادة. وهذا ليس بعد حقيقة دبلوماسية.

ولكي يصبح هذا الفصل ممكنا، يجب على لبنان أن يخلق جذوعه. ويجب عليها تعزيز الجيش وتأمين الجنوب والحد من الدوائر المسلحة واستعادة مؤسساتها والحصول على التغطية العربية والدولية. ويجب عليه أيضاً أن يتكلم مع إيران من خلال القنوات الرسمية، وألا يعطيها حق النقض، بل أن يدل على حدود الدولة اللبنانية. إن وقف الاتصال بطهران يمكن أن يرضي رد فعل سياسي. ويمكنها أيضا أن تغادر الميدان في القنوات الموازية لهزبولا وحلفائها.

القوات اللبنانية تواجه سجلها الدبلوماسي

ويثير موقف زعيم الجيش اللبناني مسألة سياسية داخلية. قوات التحرير لديها وزن حقيقي في حكومة سلام. وأيدوا خطاً ثابتاً ضد التأثير الإيراني. لقد رأوا دبلوماسية لبنانية مباشرة من جانبهم، أو على الأقل وزيرًا مختارًا من جانبهم. ومع ذلك، عندما جاءت اللحظة الحاسمة، انتقلت المسألة اللبنانية إلى المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. وهذا التناقض يغذي فكرة الازدراء.

الازدراء ليس شخصي. إنه استراتيجي. وهو يبين أن الوزارة لا تكفي لتجربة حالة إذا لم تكن الدولة تسيطر على الأرض، إذا حافظ حزب الله على قنواته، إذا فرضت إسرائيل عملياتها، وإذا اختارت واشنطن الطريق الإقليمي. انتصرت القوات اللبنانية في معركة خطابية. لم يربحوا بعد معركة الآلة. وموقفها واضح، ولكن قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى ضمانات ملموسة لا تزال محدودة.

قد يكون هذا قاسياً لكنه مفيد يرغم (جيجا) على توضيح ما يطلبه من الأمريكيين هل هي مجرد مسألة أن إيران يجب أن تستبعد؟ أم أنها مسألة تمكين الدولة اللبنانية من جعل هذا الاستبعاد ممكناً؟ الفرق عظيم وفي الحالة الأولى، ما زلنا في السجل السياسي. ويدعو الثاني إلى توفير التمويل، وضمانات الانسحاب، وزيادة عدد العسكريين، ودور محدد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، واستراتيجية لإعادة الإعمار.