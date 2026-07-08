ملك (سيدون) الذي منع حركته

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

تم كشفها في (سايدا) عام 1855، تم الآن الحفاظ على (ساركوفاغو) الملك (إشمونازور الثاني) في (لوفير) إنّها تُشير إلى سلالة، معبد، قوة سيدونية تحت قاعدة فارسية، لكن أيضاً لعنة ضدّ أولئك الذين يزعجون بقيته.

ساركوفاغوس من إشمونازور الثاني، ملك سيدون، اكتشف في صيدا في عام 1855 وبقي في اللوفر. الائتمان: مرة واحدة في حين/ ويكيميديا كومنز — رخصة المشاع الإبداعي 4.0 — لم يتم تعديل الصورة.

هناك أشياء تمر عبر قرون مثل الأعمال الفنية. وهناك آخرون يبدون مثل الإيداعات. وتنتمي هذه الفئة الثانية إلى الساركوفاغوس من إشمونازور الثاني. انها ليست فقط جميلة، نادرة أو قديمة. إنه يتحدث. يتحدث بلغة الفينيكيين. إنه يعطي اسماً، سلالة، مدينة، آلهة، إقليم، خوف وتهديد. يخبر (سيدون) في الأوقات الفارسيّة. كما يحكي، على الرغم من نفسه، قصة تراث لبناني نازح بعيدًا عن مكانه الأصلي.

وقد تم اكتشافها في صيدا في عام 1855، في المناطق الجديدة من ماغارات تابلون، وهي الإقليم الفطري السابق لسيدون، فإن مشروع القانون المصري هذا يحفظ اليوم في لوفر، في مقاطعة الآثار الشرقية. ويحمل رقم الجرد AO 4806. ويوضع تاريخه باللوفير بين نهاية القرن السادس وبداية القرن الخامس B.C.E.، في السياق المشرق، أي الإمبراطورية الفارسية التي تهيمن بعد ذلك على المنطقة.

الهدف مثير للإعجاب. وهي أعلى من مترين. وهي محفورة في حجر مظلم، وصفها اللوفر بأنها بازلت، وعلى نحو أدق أمفيبوليت أسود من محاجر وادي حممات في مصر. شكل التابوت مصري: وجه مثالي، شعر مستعار ثلاثي، لحية مزيفة، قلادة الأوزخ مزينة برؤوس قش. في البدايه الأوله، واحد سيصدق تقريباً سخرية من الشخصيات المصرية. و لكن الوصفة التي تم تجميعها على الغطاء تغير كل شيء. إنها في فينيشيان. وهي تحدد بوضوح المتوفي: إشمونازور الثاني، ملك الصيدونيين.

ملك سيدون وليس فرعون

واحدة من أول مفاجآت هذا الـ(ساركوفاغوس) هي بالضبط هذا المخلوط المظهر مصري لكن الموت هو فينيكي إنه ليس فرعون إنه ليس أمير النيل إنّه ملك (سيدون)، إحدى مدن (فينيكي) العظيمة على الساحل اللبناني. هذه المجموعة تقول الكثير من شرق البحر الأبيض المتوسط القديم النخبة السيدونية لم تعيش في عالم مغلق وقد تاجروا، وأبحروا، وحاربوا، واستعاروا أشكالا فنية، وكيّفوا هذه الأشكال لاستعمالها بأنفسهم.

Eshmunazor II يَعُودُ إلى a سيدونيان سِلّة ملكيّة التي تَعطي عدّة عناصرِ. لقد وقف كإبن تابنيت، نفسه ملك السادونيين، وحفيد أيشمونزور آخر، أيضا ملك سيدون. أمّه أمّاشتارت، ملكة وكهنة أستارتي. هذه التفاصيل أساسية التطفل لا يتحدث فقط عن ملك معزول وهو يميز منزلا ملكيا، وشرعية دينامية، وسلطة دينية.

اسم (إشمونازور) هو (ثيوفور)، أي أنه يحتوي على اسم ديفينيتي. (يشير إلى (إشمون إله (سيدون في عالم فينيكي، السلطة الملكية لا تنفصل عن الدين. الملك ليس مجرد مدير أو قائد عسكري وهو أيضاً من يبني المعابد، ويخدم الآلهة، ويضمن المعروف الإلهي ويضع حكمه في النظام المقدس للمدينة.

رقم (أموشتارت)، أمّه، تقريباً مهمّة كشخص الملك نفسه. الوصف يقدم لها ككاهنة الأستارتي والملكة وابنة الملك ولا يحال إلى الخلفية. ويبدو أنها تشارك في تعزيز المزارات المذكورة في النص. التعبير الذي استخدمه التسجيل، وفقاً للترجمة المنشورة في إشعار اللوفير، يصر على ملكية.

ما فعله إشمونازار الثاني: المعابد والآلهة والهيبة الملكية

السؤال الرئيسي هو، ماذا فعل إشمونازور الثاني؟ يمكننا الرد بسرعة، لقد حكم (سيدون) لكن التسجيل يسمح لنا بالمضي قدماً إنه يعطي الإجراءات التي أراد الملك أن يُحتفظ بها في ذكرى مدينته.

أولاً، مع أمّه (أموشتارت)، بنى معبد لآلهة (سيدون). النص يشير إلى (أستارتي)، وعظمة إناث عالم (فينيشيان)، لكن أيضًا (إشمون)، إله (سيدون)، و(بال) من (سايدون). كما أنها تشعل ضريحاً من إيشمون بالقرب من ربيع في الجبل هذا مهم لأن طائفة (إشمون) ترتبط ارتباطاً عميقاً بمنطقة (سيدونيان) ومناظرها المقدسة، بين السواحل والوادي والينابيع والمزارات.

هذه البناءات لم تكن مجرد لفتات من الفطيرة الخاصة في الممالك القديمة بناء معبد كان عملاً سياسياً وهذا يعني وجود موارد، وتعبئة اليد العاملة، وتنظيم الأراضي، ووضع المرء نفسه تحت الحماية الإلهية، وإظهار السكان أن الملك يضمن التوازن بين المدينة والآلهة. ومن ثم، لا يبدو إشمونازور الثاني محاربا ذا سيادة بالمعنى الكلاسيكي. هو أولاً يقدم نفسه كمبنى وملك ديني.

ثم يقول إن لورد الملوك منحه (دور) و(يافو) (دور) و(جافا) وكذلك أراضي القمح الغنية في سهل شارون رب الملوك هو على الأرجح ملك (آشنيميد) العظيم، بمعنى آخر الحاكم الفارسي. هذا يضع (سيدون) في سياقه الإمبريالي المدينة قوية لكنها ليست مستقلة بالمعنى الحديث وهي مدمجة في الامبراطورية الفارسية، التي ملوك فينيكي هم الفساتل أو الحلفاء أو التبريد المحلية.

ويشكل هذا الامتياز الإقليمي واحدا من أكثر الطرق السياسية للتسجيل. وهذا يعني أن سيدون قدم خدمات كبيرة بما فيه الكفاية لاستقبال أقاليم إضافية. وينضم العديد من المؤرخين إلى هذا المعبر في سياق الحملات الفارسية، ولا سيما ضد مصر، حيث يمكن لمدن فينيشيان، وهي القوى البحرية الرائدة، أن تؤدي دورا حاسما. وكان الأسطول أحد الأصول الرئيسية لمدن فينيكي. (سيدون) إلى جانب (تاير) و موانئ (ليفانت) الأخرى كان في الميزان العسكري للإمبراطورية.

وبعبارة أخرى، لم يكن إشمونازور الثاني هو فقط الموت الشاب لساركوفاج جميل. كان ممثلًا لصيدا النشطة، الدينية، الغنية والمغروسة في الجغرافيا السياسية في عصره. حكمه، أو على الأقل ذاكرته التي يريد أن يحفظها الوصف، تجمع بين ثلاثة عناصر: سلالة، معبد وإقليم.

ملك ميت قريبا

ويعطي التسجيل أيضاً ملاحظة أكثر حميمية وشبه مأساوية. يقول إشمونازور الثاني إنه اختطف « قبل وقته ». إنه يهدي نفسه كيتيم، ابن أرملة، رجل في أيام مخفضة. ولا ينبغي قراءة هذه الصيغة على أنها مجرد زينة أدبية. تُبني صورة ملك مات قبل الأوان، حُرم من حياة طويلة، و متلهف أن يُحترم بقيته.

بعض الاعمال الحديثة تصور اشمونازور الثاني كملك ميت ومن ناحية أخرى، فإن إشعار اللوفر يحتفظ بما يقوله الوصف: الموت قبل الوقت، وسرعة الأيام، وضعف المتوفى. الـ(ساركوفاغوس) يصبح هدف مزدوج إنه ملكي بمظهره، ولقبه ووصفه لكنه أيضاً بشري جداً خلف ملك السيدونيين هناك رجل ميت يسأل عن تركه في سلام.

ويكرر هذا الطلب بالإصرار. ويحذر النص كل من يريد فتح القبر، والبحث عن كنز، ونقل الساركوفيج أو نقل الجسم في مكان آخر. يدّعي أنه لا يوجد مال، ولا ذهب، ولا شيء ثمين لتأخذه. يهدد المخربين بألا يرتاحوا بين الموتى، لا أن يدفنوا، لا أن ينزلقوا. اللعنة تستهدف الملك كفرد بسيط لا أحد فوق المحرمة.

حيث يصبح التاريخ ساخراً. تمت إزالة التابوت، الذي يحظر إزالته من مثواه، على وجه التحديد. والنص الذي يشترط عدم نقل المتوفى في مكان آخر مرئي الآن في باريس. لم يجرؤ أي روائي على كتابة مثل هذا المشهد المباشر. ملك (سيدون) قد حشى رفضه للتحرك. بعد خمسة وعشرون قروناً، كانت هذه الرحلة التي جعلت ساركوفاغ قطعة مشهورة من اللوفر.

اكتشاف عام 1855: سيدون، قنصل وتاجر تحف

تم اكتشاف التابوت في عام 1855 في صيدا، في مقبرة مغارة طبلون. وفي ذلك الوقت، لا يوجد بعد لبنان الحديث. (سيدون) في الإمبراطورية العثمانية. والقوى الأوروبية موجودة جدا في المنطقة من خلال قنصلياتها ووكلاءها وبعثاتها الأكاديمية وتجارها وجامعيها. إن آثار الليفانت تجتذب اهتماما متزايدا. ويُلتمس منهم تحقيق قيمتهم العلمية، ولكن أيضاً من أجل مكانة متحفهم.

يذكر إشعار اللوفر Aimé Péretié و Alphonse – Matthieu Durighello ودوق Luynes في التاريخ الحديث للشيء. ويرتبط بيتي بالقنصلية الفرنسية في بيروت. وينتمي دورجيلو إلى هذه الأرقام الوسيطة والعتيقة التي تؤدي دوراً رئيسياً في تداول الأشياء. دوق (لوينز)، (أرستقراط) و الباحث الفرنسي، كان آخر من أعطى الـ(ساركوفاغوس) إلى اللوفر في عام 1855.

هذا الطريق ليس تفاصيل إدارية وهو يبين كيف أن الأجسام اللبنانية كثيرا ما تترك أراضيها من خلال شبكات تختلط بالدبلوماسية، والأثريات، والتجارة، والطموح العلمي، والهيبة الوطنية. وهذا ليس بحثا حديثا تجريه دولة لبنانية ذات سيادة. إنها لحظة عثمانية، تهيمن عليها الدوائر الأوروبية لجمع وحيازة.

الـ(ساركوفاغوس) دخلوا اللوفر بسرعة بعد اكتشافه وتدرك فرنسا على الفور أهمية المسرحية. التجنيد الفيني استثنائي وهو يقدم نصا طويلا وتاريخيا ودينيا وسياسيا. وهو يسمح لنا بدراسة اللغة الفينيكية، واللقب الملكي، وطوائف سيدون، والعلاقات مع الامبراطورية الفارسية، والطبوغرافيا المقدسة للمدينة.

تسجيل رأسمالي لتاريخ فينيكي

وتكمن قيمة الساركوفاغوس في وصفها كما في شكلها. ويشير اللوفر إلى أن الغطاء يحمل أطول ما يُعرف من حقبة الفارسيين. إنها محفورة في الأبجدية الفانيزية إنها لا تسمي الرجل الميت فحسب وهي تُبيِّن عن تواطؤها وتشييداتها الدينية وأقاليمها ورغبتها في حظر أي تدنيس.

وبالنسبة لعلماء القرن التاسع عشر، كان هذا التسجيل اكتشافاً رئيسياً. كان الفينيقي معروفًا بنقوش متناثرة وقصيرة في كثير من الأحيان، لكن نصًا بهذا الحجم، تم اكتشافه في فينيقيا نفسها، كان ذا قيمة كبيرة. وسمحت للفيونيكي بمقارنته باللغات السامية الأخرى، بما في ذلك اللغة العبرية. كما أنها تؤجج الاهتمام الأوروبي بفنيشيا، وهي مساحة تستمدها من النصوص اليونانية أو الكتابية أو القديمة، ولكنها لا تزال لا تستكشف إلا القليل من خلال علم الآثار المنهجي.

وليس من قبيل المصادفة أن يُساعد اكتشاف السخرية من إشمونازور الثاني على زيادة الاهتمام بالبعثات الأثرية في في فينيسيا. وبعد بضع سنوات، قاد إرنست رينان بعثته في في فينيسيا بين عامي 1860 و 1861، في سياق أرادت فرنسا توثيقه وفهمه، ولكن أيضا أن تدرج في مجموعاتها ومنشوراتها جزءا من تاريخ ليفانت.

إذاً الـ(ساركوفاغوس) هو مصدر قديم وزناد عصري (أنتيك)، لأنه يتحدث عن مملكة (سيدون) الحديث، لأن اكتشافه يعجل بتشييد نظرة أوروبية في فينيسيا. إنها قصة مزدوجة تجعلها مهمة.

سيدون تحت الفارس: قوة محلية في إمبراطورية عالمية

لفهم إشمونازور الثاني، يجب أن يخرج المرء من رؤية ضيقة جدا. (سيدون) ليست مدينة معزولة صغيرة. في القرنين السادس والخامس B.C.E، تنتمي إلى شبكة البحر الأبيض المتوسط والإمبريالية. يسيطر الفرس الأخمينيون على منطقة شاسعة، من إيران إلى الأناضول، من بلاد ما بين النهرين إلى مصر وفقًا للفترات. في هذه الإمبراطورية، للمدن الفينيقية وظيفة استراتيجية: وهي توفر السفن والبحارة والموانئ والدراية التجارية.

ولذلك، فإن ذكر دور وجافا في التسجيل ضروري. وهو يبين أن السلطة السادونية يمكن أن تتجاوز الحدود الفورية للمدينة. (سيدون) يتلقى أرضاً جنوباً في قافلة شارون أو يدّعي أنها استلمتها. انها ليست مجرد عبارة مرموقة. إنه إعلان إقليمي إنه يعرض (سيدون) كمستفيد من جائزة إمبراطورية مدمجة في سياسة الملك الفارسي العظيم.

ويلقي هذا الممر الضوء أيضا على المنافسة بين مدن فينيكي. تاير، سيدون، بيبروس والمدن الأخرى لم تكن أمة موحدة بالمعنى الحديث. كانوا يشتركون في لغة وطوائف وأشكال ثقافية وشبكات تجارية، لكنهم ظلوا مدنًا سياسية متميزة، وغالبًا ما كانوا منافسين. ليقول أن (إشمونازور) يتوسع في أراضي السيدونيين هو تأكيد مكانة مدينة واحدة أمام الآخرين.

مفارقة التراث

واليوم، يتجلى في اللوفر الساركوفاغوس من إشمونازور الثاني. بالنسبة للزائر، إنها قطعة رائعة من الآثار الشرقية. بالنسبة لـ(سيدون)، إنه أمر آخر: قطعة من السيادة القديمة، نص مؤسس، صوت ملكي مستخرج من الأراضي اللبنانية.

هل يجب أن نقدمه كشيء مسروق؟? يجب أن تكون الإجابة دقيقة. غادر التابوت صيدا في عام 1855، في سياق عثماني، قبل إنشاء لبنان الحديث. دخل اللوفر بتبرع من دوق لوينز وفقاً للإشعار الرسمي للمتحف. ومن الناحية القانونية، فإن القضية لا تتعلق بنهب سري معاصر. ولكن تاريخياً، يظل نتاج الخلل: شيء كبير تم اكتشافه في لبنان اليوم يتم نقله إلى عاصمة أوروبية في وقت ليس فيه السكان المحليون ولاية وطنية، لا متحف وطني، لا قدرة حقيقية على صنع القرار بالتراث.

هذا هو مكان النقاش الحقيقي والسؤال ليس فقط ما إذا كانت هناك ورقة شراء. السؤال هو كيف نروي قصة الجسم بصراحة هل يجب على (اللوفير) أن يبقي هذا الـ(ساركوفاغوس)؟ هل على لبنان أن يطلب عودته؟ هل علينا أن نتخيل القروض الطويلة، والمعارض في صيدا أو بيروت، ونسخ تعريف عالية، وتعزيز التعاون العلمي؟ هذه الأسئلة لم تُحل بالشعار ولكن لا يمكن تجنبها بعد الآن.

والحد الأدنى هو أن أصله السيدوني سيكون دائما في المقدمة. (السخرية من (إشمونازور الثاني ليست مجرد موضوع عطري إنّه شيءٌ سيديّ. وهو ملك لتاريخ لبنان الحالي، رغم أنه تم إنتاجه في عالم أمام الدولة اللبنانية الحديثة. يُخبرُ a مدينة، a سلالة، a دين، سياسة وذاكرة محلية.

اللعنة لم تمنع الرحلة

الأقوياء ما زالوا من اللعنة (إشمونازور الثاني) قدّم دفاعاً واضحاً: لا أن نفتح، لا أن نفتش، لا أن نتحرك، لا أن ننقل جثته إلى مكان آخر. حتى انه ادعى انه لا يوجد شيء لاخذه هذه التفاصيل مزعجة الملك عرف أن القبور مهددة كان يعلم أن الموت الملكي يجذب الشهوة لذا سعى لحماية بقيته بالكلمات، بالآلهة، بالخوف من اللعنة.

لكن الكلمات لم تكن كافية تم استخراج الساركوفاغوس، نقل، دراسة، كشف. اللعنة لم توقف رجال القرن التاسع عشر بل على العكس من ذلك، ساهمت في المشاهير على الجسم. وكلما كان النص يحظر التشريد، كلما زاد دهشته للأجيال اللاحقة.

وفي هذا التناقض يكمن كل قوة الجسم. السخرية من إشمونازور الثاني ليست مجرد شاهد على وفاة ملك وهو شاهد على قصة ثانية هي: قصة الدارسين والمتحف والاستيلاء السياسي على آثار الليفانت. إنه يخبر (سيدون) في القرن الخامس كما أنها تخبر القرن التاسع عشر أوروبا.

ملك، مدينة، ذكرى مشردة

وهذه الحلقة الأولى من سلسلة الأجسام اللبنانية المحتفظ بها في متاحف العالم تبدأ بقطعة مثالية تقريبا، بالمعنى السردي للمصطلح. هناك ملك هناك أم قوية هناك آلهة هناك معبد هناك مدينة فينيكية تحت قاعدة فارسية هناك تسجيل استثنائي. هناك لعنة. هناك اكتشاف في (سيدا) هناك نقل إلى باريس. وخلف كل هذا هناك سؤال مفتوح: ماذا عن الأشياء التي تحكي قصة بلد ما، ولكن ذلك لم يعد في ذلك البلد؟?

(إشمونازور الثاني) ربما لم يكن لديه الحكم الطويل الذي يمكنه المطالبة به الوصف نفسه يصر على انقطاع الحياة لكن اسمه نجا أفضل من اسم العديد من الحكام الأقوياء لقد نجى لأنه كان محشوراً في الحجر لقد نجى بسبب اكتشافه لقد نجى أيضاً لأن هذه الـ(ساركوفاغوس) نقلت إلى اللوفر.

هذا مفارقة صعبة للقبول فبدون هذا التشريد، ربما يكون الجسم قد عانى من مصير آخر، ربما نسي، وربما التدمير، وربما الحفظ المحلي. مع هذا التشريد، أصبح مشهوراً عالمياً، لكن بثمن نضوج. إنه بالضبط هذا التوتر الذي يجب أن يقال بدون حلويات فالتراث اللبناني المحتفظ به في الخارج ليس فقط مسألة نوافذ. إنها مسألة ذاكرة وقوّة و سرد.

في (سيدا) طلب الملك أن يُترك في راحته في « باريس » مازال يتحدث و ما يقوله هو أكثر تياراً مما يبدو أن الموتى يمكنهم أيضاً أن يذكروا الأحياء بأن الأحجار لديها وطن.

المرجع

الموضوع: (ساركوفاغوس) من (إشمونازور الثاني) ملك (سيدون).

(ساركوفاغوس) من (إشمونازور الثاني) ملك (سيدون). موقع الكشف: (سيدا)، (نيكروبوليس) من (ماغارات تابلون)، (سيدون) القديم.

(سيدا)، (نيكروبوليس) من (ماغارات تابلون)، (سيدون) القديم. تاريخ الاكتشاف: 1855.

1855. التاريخ: الفترة الأخمينية، أواخر القرن السادس وأوائل القرن الخامس قبل الميلاد.

الفترة الأخمينية، أواخر القرن السادس وأوائل القرن الخامس قبل الميلاد. المادة: / امفيبليت أسود من أصل مصري.

/ امفيبليت أسود من أصل مصري. لغة التسجيل: فينيكي.

فينيكي. المتحف الحالي: متحف لوفر، قسم الآثار الشرقية، جناح سولي، الغرفة 311.

متحف لوفر، قسم الآثار الشرقية، جناح سولي، الغرفة 311. رقم الجرد: AO 4806.

AO 4806. طريقة الاستحواذ التي أشار إليها متحف اللوفر:هدية، 1855.

المصادر

متحف اللوفر، إشعار رسمي بتابوت أشمونازور، AO 4806.

ويكيميديا كومنز، صورة لتابوت إشمونازور الثاني بواسطة Onceinawhile، رخصة CC BY – SA 4.0.

الأعمال المرجعية التي أبلغ عنها متحف اللوفر: هيلين لو مو وفرانسواز بريكيل شاتونيت،The Sarcophagus of EshmunazorMusée du Louvre / El Viso, 2019.