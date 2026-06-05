منى خليل، مدنية أصيبت بجروح على يد إسرائيل

مونا خليل، ضربة مدنية في المنزل

وأصيب مونا خليل، وهو مدني لبناني معروف بحماية السلاحف البحرية، بجروح خطيرة نتيجة لضربة إسرائيلية على منزلها في منصوري، مقاطعة صور، جنوب لبنان. وقد نُقل هذا المدافع عن البيئة، الذي ارتبط منذ أكثر من عقدين بدار أورانج وحماية الشاطئ، إلى مستشفى جبل آميل. كما أصيبت مساعدتها. وفضلا عن حدث حربي آخر، يستهدف الهجوم حيزا مدنيا محددا وموطنا ومشروع إيكولوجي معترف به، بعيدا عن أي دور عسكري معروف.

تسلط قضية منى خليل الضوء على حقيقة أن البيانات العسكرية الإسرائيلية غالباً ما تتحايل على الصيغ العامة. ولا تؤثر الإضرابات في جنوب لبنان على المواقع المسلحة المزعومة فحسب. يصلون إلى المنازل والطرق والمستشفيات والأراضي الزراعية والمدنيين. الخطاب الأمني ليس كافياً لمحو هذه الملاحظة. أصيبت امرأة غير مقاتلة في منزلها، في قرية ساحلية، بينما كانت تجسد بشكل أساسي الدفاع عن موقع طبيعي هش.

ومنذ بداية التصعيد الإقليمي في آذار/مارس، تتعرض جنوب لبنان لضغوط عسكرية مستمرة. وتكثفت الهجمات الإسرائيلية بالقنابل في عدة مناطق، بما في ذلك حول صور والنبطية والقرى القريبة من الحدود. وقد دفعت أوامر الإجلاء الآلاف من الناس إلى مناطق أكثر أمانا، دون أن توفر لهم دائما مأوى حقيقي. في هذا السياق، المنصوري ليس استثناءً منعزلاً. وهي إحدى القرى العديدة التي تضغط فيها الحياة المدنية بين الطائرات بدون طيار والمدفعية وقطع الطرق والخوف من وقوع هجمات أخرى.

هذا الإضراب ضد منزل (مونا خليل) يصدم كل شيء كما يشير اسمها إلى التزام عام قديم ودقيق وهي لا تبني سمعتها في المجال السياسي أو العسكري. تم بناؤها على الشاطئ، وحماية أعشاش السلحفاة، والترحيب بالزوار وفرض قواعد بسيطة: لا بلاستيك، لا ضوضاء غير ضرورية، لا ضوء ليلي على الرمل. وكان منصوري نقطة مرجعية للسياحة الإيكولوجية اللبنانية ولحماية الأنواع الضعيفة.

إصابة المدنيين تبرز فشل مزدوج ويكشف أولا عن تعرض سكان جنوب لبنان مباشرة للعمليات الإسرائيلية في المناطق المأهولة بالسكان. وتكشف بعد ذلك عن التخلي عن الأماكن البيئية إلى عنف حرب لم يعد يميز على نحو كاف أماكن الحياة عن ميادين العمل. بيت البرتقالي لم يكن مبنى مجهول وكانت بمثابة نقطة دعم لأنشطة الرصد والتثقيف والحفظ. كما أنه يضعف العمل الجماعي النادرة في البلد.

حياة مكرّسة لـ(مانسوري) والسلاحف

وفي منصوري، حولت مونا خليل منزلاً عائلياً سابقاً إلى مكان استقبال ووعي. وعادت إلى الجنوب بعد نهاية الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000، واختارت عدم تحويل هذا الخط الساحلي إلى مشروع تقليدي لجانب البحر. وقد راهنت على عكس ذلك: الحد من البصمة البشرية، والحفاظ على الشاطئ، وتمويل حماية السلاحف عن طريق شكل من أشكال السياحة البيئية غير السليمة. وأعقب ذلك خصخصة الساحل اللبناني، والتلوث، وكثيرا ما تسامح في أعمال البناء دون رؤية عامة.

ويقع الموقع بين صور وناكورا، في منطقة لا تزال فيها منطقة البحر الأبيض المتوسط تحتفظ بأجزاء من الرمل مناسبة للتصميم. ويُلاحظ نوعان: السلحفاة الخضراء والسلحفاة، التي تُدعى (كاريتا) أيضا. موسم التبشير يمتد عموما من الربيع إلى الخريف. وينطوي العمل كل صباح على تحديد الآثار التي خلفتها الإناث، وتحديد العش، وحماية البيض من المفترسين والمرور البشري والنفايات. إنها مهمة صبورة ومكررة وأساسية.

ولا يقتصر هذا العمل على البيولوجيا. وهي تشمل الجيران والزوار والصيادين والمتطوعين والسلطات المحلية. يجب أن نقنع ونشرح ونعارض أحياناً وتشمل حماية السلاحف رفض بعض الممارسات، مثل النفايات المهجورة، أو الاستخدام الليلي، أو الإزعاج الخفيف. وحافظت مونا خليل على هذا الخط في بلد كثيراً ما تصطدم فيه حماية البيئة بعدم الاكتراث الإداري. كما حاربت ضد الصيد الديناميتي والاعتراف باحتياطي في منصوري.

ومن ثم يأتي الهجوم الإسرائيلي على منزله في وقت يحتاج فيه الشاطئ إلى مزيد من المراقبة. ولا توقف السلاحف دورة حياتها لأن الطائرات تطير فوق جنوب لبنان. ولا تزال الإناث يبحثن عن الرمال في السنوات السابقة. ولا يزال المواليد الجدد يعتمدون على الظلام للوصول إلى البحر. وعندما تمنع الحرب المتطوعين من الوصول إلى الموقع، فإنها تنتج أضرارا أقل وضوحا من الخراب، ولكن دائمة. إنه يُثبط سلسلة حماية هشة بالفعل.

إضراب إسرائيلي على قلب الأراضي المدنية

ولا يمكن إغراق المسؤولية الإسرائيلية في عرض مجرد للنزاع. ويجب على الجيش الذي يهاجم إقليما مجاورا أن يقيّم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون قبل كل عملية. عندما تتكرر هذه المخاطر، عندما يتم الوصول إلى المنازل والبنية التحتية المدنية، فإن السؤال لم يعد يتعلق فقط بالهدف المطالب به. يتحول إلى طريقة. في جنوب لبنان، تخلق هذه الطريقة انعدام الأمن الدائم. وهو يرغم الناس على مغادرة أماكن الحياة ويدمرها ويسمح للناجين بإدارة العواقب المادية والنفسية.

وتبرر السلطات الإسرائيلية عملياتها من خلال مكافحة حزب الله وأمن شمال إسرائيل. هذا التبرير لا يستجيب لجميع الحقائق التي لوحظت على أرض الواقع. وهي لا تستجيب لإصابة مدني حُددت لأعمالها البيئية. وهي لا تستجيب للمستشفيات المتضررة، أو سيارات الإسعاف، أو القرى التي أخليت أو الأسر المشردة. كما أنها لا تستجيب لتدمير الأماكن المدنية التي لا يمكن تخفيضها، لحسن الحظ، للضرر الجانبي.

ويفرض القانون الإنساني الدولي تمييزا بين المدنيين والمقاتلين. كما يفرض التناسب والحذر. وهذه المبادئ ليست مسألة خطابات إنسانية غامضة. وهي تتناول على وجه التحديد الحالات التي تعمل فيها القوة العسكرية في بيئة مأهولة بالسكان. ولا يصبح أي منزل أو شاطئ أو عيادة أو طريق أهدافا مشروعة لأنها في منطقة نزاع. إصابة (مونا خليل) هي تذكير وحشي بهذا المبدأ، حيث إنتشرت العمليات الإسرائيلية في (لبنان) وأصبحت مشتركة.

ويضيف التسلسل الدبلوماسي طبقة من عدم الاتساق. وجرت مناقشات بشأن وقف إطلاق النار مع استمرار الهجمات الإسرائيلية في الجنوب. وبالنسبة للمدنيين، فإن هذا التحفيز ينتج رسالة وحشية. وتمضي المفاوضات قدما في العواصم، ولكن لا تزال المنازل مكشوفة. يسمع السكان المحليون الحديث عن هدنة، ثم يرون أعمدة الدخان تتصاعد فوق القرى. وهذا التناقض يغذي الغضب والإجهاد. مما يجعل من الصعب الوثوق بوعود خفض التصعيد، خاصة عندما تصل العمليات إلى شخصيات مدنية ومرافق صحية معروفة.

المستشفيات الجنوبية تحت نفس الضغط

ويؤثر العنف الحالي أيضا على نظام الرعاية الصحية في الجنوب. وقد سبقت الإشارة في الأيام الأخيرة إلى مستشفى جبل عميل، الذي تم فيه رعاية منى خليل، في سياق الضربات الإسرائيلية في صور والأضرار التي لحقت بالمرافق الطبية. وقد شجبت منظمة طبية دولية أثر هذه الهجمات على قدرة المستشفيات على معالجة المصابين. الرسالة بسيطة: إن الإقتراب من الهياكل الطبية هو بمثابة إضعاف جهاز الطوارئ بأكمله. ثم يدفع المدنيون ثمن هذا التعطل.

في قرى الجنوب، لا يعيش السكان الأحداث مثل الخطوط في بيان. يعيشون في انتظار، مغادرات سريعة، نوافذ مفخخة، منازل متصدعة، تجنّب الطرق، مكالمات غير مجيبة. ويعيشون أيضاً خوفاً من البقاء وذنب المغادرة. كبار السن لا يريدون دائما مغادرة منازلهم. وتخشى الأسر فقدان ممتلكاتها. المزارعون يرون حقولهم غير متاحة. ويعرف مديرو المشاريع المحليون، مثل مونا خليل، أن المغادرة المطولة يمكن أن تعني وقف سنوات العمل.

البيت البرتقالي، الذاكرة المدنية للساحل

ويجب أن يظل هذا البعد المدني في صميم المادة. (مونا خليل) ليست ضرراً مجهولاً في سلسلة عسكرية إنها امرأة، مقيمة في (مانسوري)، مدافعة عن الأحياء. منزله لم يكن مركز قتال معروف للجمهور كان مكان استقبال وتعليم ومشاهدة إيكولوجية. وبضربها، وصلت إسرائيل إلى رمز مدني لجنوب لبنان. وهذا الرمز مهم لأنه يبين أن الحرب لا تدمر الهياكل الأساسية فحسب. كما أنها تهاجم أشكال الرعاية العادية في الإقليم.

(البيت البرتقالي) لديه أيضاً وظيفة ذاكرة. وأشارت إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي، وعودة السكان إلى قراهم، وإمكانية إعادة البناء بطريقة أخرى. لم يتم تصميم المنزل كمخبأ فاخر. واقترحت تجربة ساحلية أخرى، أوقية تقريبا، على أساس احترام المكان. ووجد الزائرون شاطئاً بدون موسيقى واستغلال تجاري ثقيل واستهلاك عدواني. وفي بلد صودر فيه الساحل في كثير من الأحيان، كان لهذا الاختيار أهمية اجتماعية وإيكولوجية.

ويستند هذا النموذج إلى وجود يومي. وهو يعتمد على شخص واحد، وفريق صغير، وجيران ومتطوعين. وهذا الهشاشة يعطي الإضراب الإسرائيلي وصولا ملموسا. ويؤدي إصابة مونا خليل إلى إضعاف مركز جاذبية مشروع لا يملك وسائل منظمة كبيرة. تحطيم مكان حياتك يعني تقليل القدرة على تعقب شاطئ نادر وفي بلد استنفدته بالفعل الأزمات المالية والسياسية والأمنية، لا يمكن بسهولة استبدال المبادرات المدنية.

وتركز جنوب لبنان الآن عدة أشكال من الضعف. يتعرض المدنيون للضرب. البلديات تفتقر إلى الموارد. وتعمل المستشفيات تحت الضغط. وتحرق الأراضي الزراعية أو لا تزال غير متاحة. الصراصير غالباً ما تترك وسائل الإعلام إلا أنها مؤشر قيم على تدهور الأراضي. النفايات والتلوث والإضاءة الليلية والحرب تتراكم إصابة (مونا خليل) تُعيد هذا الواقع إلى الأخبار، حماية البيئة ليست رفاهية مُخصصة لأوقات الهدوء. يصبح الأمر أكثر ضرورة عندما يسوء كل شيء.

وتوفر أرقام الأزمة اللبنانية مقياسا للسياق. وقد سجلت السلطات اللبنانية عدة آلاف من الوفيات منذ بداية الحملة الإسرائيلية في آذار/مارس، بينما تحذر الوكالات الإنسانية من مدى التشرد وانعدام الأمن الغذائي. ولا تحل هذه البيانات الحالات الفردية. إنهم ينورونهم وخلف كل ورقة من ميزانياتها وجوه وتجارة ودور والتزامات. وجهة نظر (مونا خليل) هي أن الضحايا المدنيين ليسوا مجرد مسافرين في حرب وهم أيضاً أشخاص لديهم أماكن مشتركة.

ما يتطلبه الهجوم من توثيق

ولذلك يجب أن تتفادى المعاملة العامة لهذه الضربة فخين. أولها أن يخفضها إلى عاطفة بيئية، كما لو أن جرح حامية سلحفاة هو سبب هامشي. والثاني هو أن تستوعب في كتلة التفجيرات، دون تسمية الحقيقة المركزية: وأصابت ضربة إسرائيلية مدنيا بجروح خطيرة في منزله. ويجب أن تكون المقالة الصحفية متماسكة بين هذين العنصرين. يجب أن يقول العنف العسكري وقيمة العمل المدني المتأثر بهذا العنف.

كما تطرح القضية سؤالاً على السلطات اللبنانية. ويجب أن يصبح توثيق الأضرار المدنية والبيئية منهجيا. وينبغي أن يُحدد بدقة كل منزل متضرر، وكل مستشفى متضرر، وكل شاطئ لا يمكن الوصول إليه، كل احتياطي غير رسمي متضرر. ولا تحل هذه المهمة محل الرعاية أو الطوارئ الأمنية. غير أنه يحول دون حذف الوقائع. وقد عولج جنوب لبنان في كثير من الأحيان على أنه مسرح للعمليات، في حين أنه لا يزال أول من يسكن ويزرع ويرعى وينقل.

وبالنسبة لسكان منصوري، لا تزال الحالة الطارئة فورية. حالة (مونا خليل) الصحية يجب أن تُراقب، الناس المصابون بها يجب أن يُدعموا، الضرر الذي تكبده المنزل يجب أن يُقيّم،. ولا يأخذ التقويم العسكري الإسرائيلي في الاعتبار تقويم السلحفاة. وينبغي تحديد وحماية ورصد الأمراض التي تشكلت بالفعل. وسيتعين على المتطوعين التعامل مع المخاطر والطرق وتعليمات السلامة. في المنصوري، قد يتم تشغيل اللافتة المتوقعة التالية على سرير المستشفى، ثم على أثر سلحفاة مطبوعة على الرمال.