من اللوفر إلى اسطنبول، أجسام لبنانية تحكي قصة تراث

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ساركوفاجي من سيدون، كنوز بيبوز، شظايا من تاير وبعلبك جزء كبير من تاريخ لبنان يقرأ اليوم في المتاحف الأجنبية.

تابوت إشمونازور الثاني، الذي تم اكتشافه في صيدا في عام 1855 وتم الحفاظ عليه في متحف اللوفر. الائتمان: مرة واحدة في حين/ ويكيميديا كومنز — رخصة المشاع الإبداعي 4.0 — لم يتم تعديل الصورة. المصدر:Wikimedia Commons.

وهناك جغرافية منفصلة للتراث اللبناني. لا يُقرأ فقط في بعلبك أو جبيل أو صور أو صيدا أو المتحف الوطني في بيروت. ويمكن قراءتها أيضًا في باريس وإسطنبول ولندن وبرلين. وفي هذه المتاحف، وفي كثير من الأحيان عند بداية قاعة مخصصة للشرق القديم أو البحر الأبيض المتوسط أو الإمبراطورية الرومانية، تظهر أشياء من لبنان الحالي. إنها ليست ثانوية. وهي في بعض الأحيان من أهم الشهود في تاريخ فينيشيان أو هيلينسي أو روماني في المنطقة.

هذه الأشياء تثير سؤالاً حساساً هل سُرقوا؟ هل تم إعطائهم؟ هل تم الحصول عليها قانونياً؟ هل غادروا البلد قبل أن يكون لبنان دولة حديثة؟ الجواب ليس فريداً هذا بالضبط ما يجعل الموضوع مثير للاهتمام والتراث اللبناني في الخارج ليس نتاج لحظة واحدة أو آلية واحدة. وهي نتيجة لعدة طبقات تاريخية: إمبراطورية العثماني، والبعثات الأكاديمية في القرن التاسع عشر، وسوق الآثار، والشبكات القنصلية، ثم حفر الولاية الفرنسية، وتقاسم أو التبرع بالأجسام لصالح المؤسسات الفرنسية.

ولذلك يجب تجنب المرفق. ليس كل شيء يمكن تلخيصه بكلمة « فول » لكن ليس كل شيء يمكن تحييده خلف الكلمات إن مشروعية الحقبة لا تقول دائما الكثير عن توازن السلطة الذي ينتج. والتاريخ التاريخي للتراث اللبناني خارج لبنان يقول أولا: إنه إقليم قديم جدا، يفتش ويوصف ويحترم ويجمع، ولكن لفترة طويلة يحرم من القدرة السياسية للدفاع عن آثاره.

(سيدون) في (لوفير) الـ(ساركوفاغو) التي حظرت نقله

والقضية الأكثر إثارة هي السخرية من إشمونازور الثاني. مكتشفة في (سيدون) في (النيكروبوليس) في (ماغارات تابلون) عام 1855 الجسم مذهل إنّه مُجرّد (أثروبويد) مصريّ، مصنوع من حجر مُظلم، محملاً بثّ فينيكي طويل. هذا التسجيل هو واحد من أشهر في عالم فينيكي إنه يعطي اسم الملك، يفجّر صفّه، يذكر أمّه (أموشارت) ويذكّر بالأضرحة التي بنيت في (سيدون).

لكنه أيضاً شيء قاس تقريباً في ما يقوله يتضمن الوصف لعنة ضد أولئك الذين سيفتحون القبر أو يحركون الساركوفيج وهو يحظر صراحة الابتعاد عن مكان الراحة. لكن هذا ما حدث بالضبط (ساركوفاغوس) ترك (سيدون) في القرن التاسع عشر ليدخل المجموعات الفرنسية.

ويبين مسار هذه القطعة شبكات الفترة: قناصل، تجار تحف، جامعون، باحثون، أسر متوسطة ومؤسسات متحف كبيرة. ولا يوجد لبنان حتى الآن كدولة مستقلة. (سيدون) في الإمبراطورية العثمانية. ولكن النتيجة، التي شوهدت من لبنان المعاصر، واضحة: أحد أهم وثائق (سيدون) الملكية في (فينيشيان) يتم حفظها في (باريس).

إنه ليس مجرد جنازة إنها وثيقة سياسية يتحدث عن (سيدون) كمملكة، سلالة، نخبة محلية، معبد، علاقات مع السلطات المجاورة ويجب قراءة مغادرتها إلى باريس في سياق عثماني القرن التاسع عشر، عندما تكون المجموعات الأوروبية الرئيسية من خلال البعثات والمشتريات والهبات والدوائر الأثرية التي لا تتقن بلدانها الأصلية القواعد.

سيدون في إسطنبول الساركوفيجي الملكي مركزي من قبل الإمبراطورية العثمانية

تابوت الإسكندر، تم اكتشافه في المقبرة الملكية في صيدا وتم الحفاظ عليه في المتحف الأثري في اسطنبول. الائتمان: أنتولوجي / ويكيميديا كومنز — رخصة المشاع الإبداعي 4.0 — لم يتم تعديل الصورة. المصدر:Wikimedia Commons.

والفصل السيدوني الرئيسي الآخر في اسطنبول. في عامي 1887 و 1888، قاد عثمان حمدي بك، مدير المتحف الإمبراطوري العثماني، حفريات المقبرة الملكية في صيدا. ومن هذه التنقيبات تأتي بعض من أعظم السخرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط: (ما يسمى بـ (ساركوفاغوس) من (ألكساندر) و (ساركو فاغوس) من (تابنت) و (ساركو فيغس) من (كراينج) و (ساركوفيغس) من (سيدون).

هنا، القضية مختلفة عن اللوفر. الـ(ساركوفاجي) لا يذهب إلى رأس مال أوروبي منافس وغادروا إلى اسطنبول، عاصمة الإمبراطورية التي كان سيدون عضوا فيها. ولذلك فهو ليس نهبا استعماريا أوروبيا بالمعنى التقليدي. انه امبراطورية عثمانية ولكن ما زالت النتيجة، التي شوهدت من لبنان الحالي، وحشية: فقد سلّم الزنوج الملكي لسيدون التحفّل الذي أصبح قلب متحف أجنبي.

ما يسمى بـ (ساركوفاغوس) من (ألكساندر) يوضح هذا الغموض لم يكن يحتوي على الكسندر العظيم إسمه يأتي من مشاهد قبور حيث يتم التعرف على الكسندر في مواقع المعركة والصيد على الأرجح أن الهدف مرتبط بالنخبة الملكية لـ(سيدون) في الأوقات الهلينية قيمتها الفنية هائلة وقيمتها الرمزية هي: فقد أصبحت عملاة سيدونية كبرى شعارا في اسطنبول.

يكشف هذا النقل عن حقيقة منسية منذ فترة طويلة: وقبل الإمساك بالسلطات الأوروبية الكبرى، أُدمج تراث لبنان الحالي أيضا في منطق العثماني الإداري والمتاحف. ومن ثم، فإن الساركوفيجي لسيدون كلاهما لبناني من أصله، عثماني بحكم إطار بحثه، وتركيا من خلال حفظه الحالي، وعالميا بأهميته التاريخية. وهو بالضبط هذا الافتراض الذي يجعل أي مناقشة للاسترداد معقدة.

لندن والتابوت الصيداوي: السوق الامبريالية للتحف

يحتوي المتحف البريطاني أيضًا على قطع أثرية من صيدا، بما في ذلك غطاء تابوت أنثروبويد أبيض على طراز صيدا. يشير هذا النوع من الجسم إلى ميكانيكي آخر: السوق الامبريالية للتحف. وتُعمم الأشياء من خلال عمليات التفتيش، والمبيعات، والمقتنيات، والوسطاء، والمجمعين، والقنصل، والتجار.

والمتاحف البريطانية والفرنسية والألمانية وغيرها لا تحصل فقط على غرف معزولة. وينظمون تدريجيا سردا عالميا يتعرض فيه الشرق القديم بعيدا عن أماكنه الأصلية. في هذا الحساب، (سيدون) يصبح عرضاً لفن جنازة (فينيتشيان) لكن (سيدون) نفسها تخسر بعض أقوى شهوده.

لا يتمتع الشيء المحفوظ في لندن بنفس شهرة تابوت إشمونازور أو تابوت اسطنبول. ومع ذلك، فإنه يذكرنا بأن التشتت لا يتعلق فقط بالتحف الأكثر شهرة. كما أنه يؤثر على القطع والشظايا والنقوش والأشياء الوسيطة التي تجعل من الممكن فهم الحضارة ككل.

بيبلس واللوفير: بموجب الولاية

ذهب (بيبلوز) الناخب وجد في النيكروبولي الملكي لـ(بايبلو). الائتمان: رخصة راما / ويكيميديا كومنز — CC BY – SA 2.0 فرنسا / CC BY – SA 3.0 فرنسا — لم يتم تعديل الصورة. المصدر:Wikimedia Commons.

(بيبلس) يحتل مكاناً خاصاً في المجموعات الفرنسية وتعود الصلات القائمة بين اللوفر وبيبلس إلى البحوث الأثرية الفرنسية التي أجريت في المنطقة منذ القرن التاسع عشر. وقد كثفوا بصورة رئيسية بحفر بيير مونتي في العشرينات من القرن العشرين، وقت الولاية الفرنسية.

هذا ضروري هذا ليس استخراج تحت الأرض وتشير السجلات إلى التبرعات وعمليات التفتيش والقرارات الإدارية. ولكن لا يمكن تجاهل السياق السياسي. وتتم عمليات التنقيب الرئيسية لـ » بيبلس » في إطار الولاية الفرنسية. ويوجد لبنان أكبر، ولكنه ليس دولة ذات سيادة كاملة. وتوضع المؤسسات المحلية في علاقة الاعتماد على السلطة البديلة.

من بين أكثر الأشياء شهرة هو ذهب بيبلس النباتي الذي وجد في عام 1923 هذا الجسم المصري يوضّح الروابط القديمة بين بيبلس ومصر انها ليست مجرد جوهرة. وهو يخبر بفتح بابلو في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتبادلات الدبلوماسية والدينية والفنية للبرونز الأوسط، وأهمية مدينة كانت من أكبر موانئ ليفانت.

ومن الواضح أن هذا الجسم موجود اليوم في اللوفر وليس في لبنان يثير أسئلة. الجواب الرسمي هو التبرع بعد التفتيش والقراءة التاريخية أكثر دقة: فهذه الهدية تأتي في سياق تملك فيه فرنسا سلطة سياسية على الإقليم. سيكون من السيء التحدث تلقائياً عن السرقة وسيكون من السيء التصرف كما لو أن مفهوم الهبة، بموجب الولاية، له نفس المعنى بالضبط بين دولتين سياديتين.

لا يزال متحف اللوفر في جبيل، ويحافظ على التماثيل النذرية المكتشفة في معبد بعلات غوبال، والتي ترتبط أحيانًا بما يسمى رواسب « العجل الذهبي ». هذه القطع تُذكّرُ بأهميةَ الطوائفِ المحليةِ وسيدةِ بيبوز. كما يصفون كيف أن حفريات الولاية أطعمت كل من المجموعات اللبنانية والفرنسية.

(بيبلس) قطع نصف

« سرقة (يهوملك)، ملك (بايبلو)، محمي في مجموعات (لوفير) ». الائتمان: Zunkir / ويكيميديا كومنز — رخصة المشاع الإبداعي 4.0 — لم يتم تعديل الصورة. المصدر:Wikimedia Commons.

قطعة رئيسية أخرى هي تمثال يهويملك ملك بيبلس إنه يمثل الملك الذي يعرض كأساً لسيدة (بيبلوز) في تصوّر إيكوني يخلط بين تأثيرات فينيكي ومصري وفارسي هذا النوع من الأشياء يُظهر أن تاريخ الفينيخ ليس قصة مغلقة على نفسه It consists of exchanges, borrowing, traffic and adaptations.

لكن (يهوملك) يروي أيضاً قصة أخرى ويقع جزء من الجسم خارج لبنان، بينما يُحتفظ بجزء من الشظايا في بيروت. هذه التفاصيل مذهلة نفس العجلة، نفس الذاكرة الملكية، نفس الوصف مقسم بين مكانين. باريس تحتفظ بأساسيات المسرحية بيروت تحتفظ بشظية وهذا يلخص، أفضل من خطاب طويل، تجزؤ التراث اللبناني.

العجلة ليست مجرد كائن ديني يُظهر ملك (بايبلس) في دوره كوسيط بين المدينة وحراسه وتذكّر بأهمية السيدة بيبروس، واستمرار الطوائف المحلية، واستيعاب العناصر الإيكونوغرافية من مصر وبيرسيا. التداول القديم للأشكال الفنية هو شيء واحد والتداول الحديث للأجسام في المتاحف الأجنبية هو أمر آخر.

(اللوفر) أيضاً لديه تمثال (أوسوركون) الذي وجدته في (بيبلس) في معبد (بالات غوبال) إنه تمثال مصري، لكن تاريخه اللبناني أساسي لأنه يحمل وصفاً مرتبطاً بـ(بيبلوز) وملوكه ومرة أخرى، يُحتفظ بجزء تكميلي في بيروت. ولذلك فإن الذاكرة تقطع بين عدة مؤسسات.

تاير وأم الإسعاف: بعثة رينان وفونيشيا ظهرت في باريس

عرش صوتي من أم العميد، بالقرب من تاير، محمية في اللوفر. الائتمان: مرة واحدة في حين/ ويكيميديا كومنز — رخصة المشاع الإبداعي 4.0 — لم يتم تعديل الصورة. المصدر:Wikimedia Commons.

وقد اضطلع الفرنسيون في القرن التاسع عشر بدور محوري في البناء العلمي للفينيسيا. وساعد إرنست رينان، الذي أرسل إلى ليفانت كجزء من بعثة علمية، على زيادة الوعي بمواقع فينيشيان، ولكن أيضا لنقل الأشياء إلى فرنسا. أم أحمد، بالقرب من تاير، مثال رئيسي.

على وجه الخصوص، يحتفظ متحف اللوفر بعرش نذري من أم العماد، التي تصنع مساند أذرعها من أبو الهول ويحمل ظهرها قرصًا مجنحًا. أم العميد هو أقل معرفة للجمهور العام من تاير أو بيبلس. ومع ذلك، فإن الموقع أساسي لفهم فينيسيا المتأخرة والهيلينية. توثق النقوش والشظايا المعمارية والأشياء النذرية المستمدة منها الطوائف والنخب والتنظيم الديني لإقليم يتعلق بصور.

ومرة أخرى، فإن السؤال ليس فقط سؤال الجسم المدهش. في علم الآثار، تعتبر الشظايا والعتبات واللوحات والنقوش وقطع الهندسة المعمارية ضرورية. وهي تسمح لنا بقراءة أسماء المراسيم، والخصائص، والمؤسسات، والممارسات الدينية، والاتصالات مع العوالم الأخرى. ويضعف انتشارها الفهم العام لموقع المنشأ.

وفيما يتعلق بتايير، يحتفظ اللوفر أيضا باشتراكات فوينيكيين وشظايا تتعلق بالمدينة أو بمنطقتها. هذه الأشياء ليست فضول وهي أجزاء إدارية ودينية وسياسية من تاريخ تايريان. يُخبرونَ مؤسساتَ المدينةَ، الملاجئ، الخصال، العلاقات مَع السياديينِ اليونانيينِ.

في باريس، هذه الأشياء تتفاعل مع مجموعات أخرى في الشرق الأوسط القديم. ولكن لديهم حوار أقل مع أراضيهم الأصلية. هذا الإقليم يعطي الأشياء جزءاً مهماً من معناها (تاير ستيل) ليس مجرد نص فينيكي وهي وثيقة تتعلق بمكان، ومدينة، وجغرافيا مقدسة وسياسية.

(بالبيك) بين (برلين) و(باريس) الاهتمام بالأساطير ولكن ليس الصمت

عُرضت عناصر من ملاذ المشتري هليوبوليتان بعلبك في متحف بيرغامون في برلين. الائتمان: Dosseman / ويكيميديا كومنز — رخصة المشاع الإبداعي 4.0 — لم يتم تعديل الصورة. المصدر:Wikimedia Commons.

(بالبيك) هي أكثر الحالات روعة، وأحياناً أكثرها مواتاة للارتباك. يجب أن تكون دقيقاً ويقال أحياناً إن العمود السابع من باالبيك سيكون في برلين. المعادلة جذابة، لكنها ربما تبسط الأمور أكثر من اللازم. الأعمدة الستة المتبقية لمعبد المشتري ما زالت في (بالبيك) ومن ناحية أخرى، تحتفظ برلين بالعديد من العناصر وعمليات إعادة البناء المتصلة بمزارة المشتري هيليوبولتين.

وجرى تشجيع البحوث الألمانية في بالبيك بعد زيارة الامبراطور وليام الثاني في عام 1898. ثم أنتجت الآثار الألمانية دراسات استقصائية ودراسات ومنشورات وتعميرات ساعدت على جلب بعلبك إلى خيال المتحف الأوروبي. في برلين، تعطي بعض العناصر المتعلقة بالملاذ للزائر انطباعًا بالعثور على قطعة من الهندسة المعمارية في بعلبك بعيدًا عن البقاع.

ولذلك، لا ينبغي الاستعاضة عن التقريب بآخر. لقول أن عموداً كاملاً من معبد المشتري تم قطعه ونقله إلى برلين سيكون سريعاً جداً لكن القول أنه لا يوجد شيء في المتاحف الأجنبية العظيمة سيكون كاذباً وقد أُدمجت (بالبيك) أيضاً في هذا التاريخ من الدراسات الاستقصائية، والشظايا، والتعمير، والتشريد، والتعبئة الأوروبية للمعالم الأثرية القديمة.

(بالبيك) موجود أيضاً في اللوفر من قبل أجسام أخرى، ولا سيما البرونز المعروف بـ(هيليوبوليتان جوبيتر)، الذي يرتبط أحياناً بمجموعة (سورسوك). وهذه الحالة تختلف عن عمليات التفتيش الألمانية أو البعثات الفرنسية. يمر عبر مجموعة لبنانية خاصة. وتذكّر بدور الأسر الكبيرة والجامعين في تعميم الآثار. لم تخرج جميع الأشياء المتبقية من لبنان من خلال عمليات التفتيش الأجنبية. وقد عمم بعضها عن طريق الشراء أو البيع أو الخلافة أو السوق الخاصة.

أربعة آليات للتفرق

ويستند تاريخ الأجسام اللبنانية في المتاحف الأجنبية إلى أربع آليات رئيسية.

الأول هو التمركز الإمبراطوري العثماني ساركوفيجي سيدون أرسل إلى إسطنبول هو أقوى مثال في ذلك الوقت، كان (سيدون) في الإمبراطورية العثمانية إن إسطنبول تقدم نفسها كعاصمة حفظ مشروعة. لكن هذا المنطق الإمبريالي يحرم الأراضي من أجسامها التأسيسية.

والثاني هو المهمة العلمية الأوروبية في القرن التاسع عشر. Renan, Clermont-Ganeau and others explore, document, publish, but also collect. بعد ذلك تدخل المتاحف الأوروبية كنتيجة المهمة العلم والاعتماد يمضيان قدما معا. من غير المريح أن أقول، لكنه دقيق تاريخيا.

الثالث هو سوق التحف الأشياء تمر من خلال القنصلين، والتجار، والجامعين، والأسر الخاصة. وتعطي سجلات المتحف أحيانا أسماء البائعين أو المالكين السابقين أو المانحين السابقين، ولكن ليس دائما شروط الخروج الدقيقة.

والرابع هو نظام البحث في إطار الولاية. بيبلس هي أكثر الحالات حساسية. تم توثيق التبرعات إلى اللوفر. لكنها تُصنع في سياق الهيمنة السياسية الفرنسية. ولا يمكن بالتالي قراءة كلمة « دون » على أنها تبادل بين دولتين كاملتي السيادة.

هل يجب أن نطلب منهم العودة؟?

لا يمكن تسوية مسألة التعويض عن طريق الشعار. ظهرت بعض الأشياء قبل إنشاء لبنان الحديث. وقد نُقل بعضها بموجب إطار قانوني قديم. البعض تم شراؤه. البعض أعطى. وربما غادر آخرون البلاد في ظل ظروف أقل وضوحًا. ويجب استعراض كل ملف على حدة.

لكن شيء واحد مؤكد والمتاحف الأجنبية العظيمة لم تعد قادرة على عرض هذه الأشياء على أنها مجرد أجزاء من إقليمها. يجب أن تشرح بوضوح مصدرها وظروف اكتشافها وشروط اكتسابها والسياق السياسي لخروجها. الجمهور لديه الحق في المعرفة.

وللبنان، من جانبه، مسؤولية. لا يكفي التنديد بتشتت التراث. وثمة حاجة إلى توثيق وجرد وتفاوض وتعزيز مكتب الآثار وحماية المواقع وتحديث المتاحف ورقمنة المحفوظات ووضع استراتيجية طويلة الأجل. والدولة التي لا تحمي تراثها الحي ستجد صعوبة في المطالبة بتراثها المتناثر.

وفيما بين العودة الكاملة والوضع الراهن، هناك حلول وسيطة: القروض الطويلة الأجل، والمعارض المؤقتة في لبنان، والنسخ الرقمية ذات التعريف العالي، والمعارض المشتركة، والكارتلات الأكثر أمانة، وبرامج البحوث المشتركة، واستعادة الشظايا المعزولة عندما تكون مكملة لها موجودة بالفعل في بيروت، ولا سيما الاعتراف الرسمي بالأصل اللبناني للقطع الرئيسية.

ذاكرة خارج الجدران

هذه الأشياء ليست صامتة يتحدثون عن (سيدون) و(بيبلس) و(تاير) و(بالبيك) يتحدثون عن الملوك والمعابد والطوائف والمبادلات مع مصر والهيمنة الفارسية والعالم الهليني ولكنهم يتحدثون أيضا عن قصة أخرى: أي عن بلد تشردت أجسامه قبل أن تتمكن الدولة اللبنانية من الدفاع عنها.

تابوت إشمونازور في باريس، التابوت الملكي لصيدا في اسطنبول، الصدر الذهبي لجبيل في متحف اللوفر، شاهدة يحوملك المشتركة بين باريس وبيروت، العرش النيابي لأم العماد، شظايا صور، عناصر بعلبك في برلين: جميعهم يقولون نفس الواقع. والتراث اللبناني ليس فقط في لبنان. إنها مبعثرة في نوافذ العالم.

المشكلة ليست أن هذه الأشياء معجبة بمكان آخر المشكلة هي أنهم أحياناً لا يقال لهم قصتهم كاملة مصدرهم ليس تفصيل كارتل هو في قلب معنىِهم.

وفي المتاحف الأجنبية، كثيرا ما تُعرض هذه القطع على أنها تحفة رئيسية من فونيشيا أو ليفانت أو الشرق القديم. بالنسبة للبنان، فهي شيء آخر: قطع ذكرى وطنية أمام الأمة نفسها. ذاكرة مأخوذة، منقولة، أحيانًا معروضة، وأحيانًا يتم شراؤها، وأحيانًا مركزية من قبل الإمبراطورية، وأحيانًا تمتصها المؤسسات الأوروبية الكبرى.

النقاش بدأ للتو لا يجب أن يكون كاريكاتوري لكن لا يجب تجنبه من وراء كل نافذة هناك سؤال بسيط: ما تبقى من البلد عندما يحكي أحجاره، وملوكه، وآلهته، وكتاباته، قصتهم بعيدا عنه؟?

الائتمانات الفوتوغرافية:تأتي الصور المضمنة في هذه المقالة من ويكيميديا كومنز وتستخدم بموجب تراخيص المشاع الإبداعي، مع الاحتفاظ بالإسناد في التسميات التوضيحية. الصور لم تعدل.