مؤشر S&P 500 ودورة BRJ

كيف تتحول الفرصة، ثم الدورة



ومن أكثر المسائل شيوعا في التمويل الحديث كيف أن الملايين من القرارات الفردية تنتهي بإحداث حركات سوقية تبدو أحيانا فوضوية وأحيانا منظمة غير عادية.

في الأجل القصير جداً، الأسواق تبدو كسير عشوائي غير أنه عندما يتعزز سلوك المستثمرين، تظهر الاتجاهات. وهذه الاتجاهات، عندما تستمر طويلا بما فيه الكفاية، تؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل الاقتصاد نفسه وتثير دورات مالية.

ويستند مؤشر الدورة إلى فكرة أنه لا يمكن فهم أي سوق من خلال متغير واحد. وهو يجمع بين الظروف النقدية، والأسعار الحقيقية، والسيولة العالمية، وتدفقات رأس المال، والتقييمات، وسلوك المستثمرين، والاختلافات بين الأسعار والأساسيات.

وهدفه ليس التنبؤ بالحركة اليومية التالية، بل قياس درجة نضج الدورة والرد على السؤال: » أين نحن في الدورة؟ »

SP 500 هو على الأرجح أفضل مختبر لهذا النهج. وشهدت عدة دورات رئيسية، منذ أكثر من قرن، تاريخها: في العشرينات، وفقاعة الإنترنت في عام 2000، وأزمة الائتمان في عام 2008، والدورة الحالية التي تنقلها الاستخبارات الاصطناعية، والسيولة العالمية، وقوة الشركات الأمريكية الكبيرة.

وكما حدث في عام 1929، أدى ابتكار كبير إلى تحول الاقتصاد. وكما حدث في عام 2000، يؤثر هذا الابتكار على المعلومات والإنتاجية. وكما حدث في عام 2008، لا يزال النظام يعتمد اعتمادا كبيرا على السيولة والديون.

وفقًا لقراءة مستوحاة من مؤشر دورة BRJ، يبدو أن مؤشر S&P 500 يتطور الآن في منطقة تتراوح بين 70 ٪ و 80 ٪ من نضج الدورة. وهذا يعني أن السوق ربما تكون في مرحلة متقدمة، دون التوصل بالضرورة إلى مؤتمر القمة التاريخي النهائي.

ويظهر التاريخ أن المراحل الأخيرة من الدورة يمكن أن تكون الأكثر روعة. غير أنها هي أيضاً تلك التي كثيراً ما تحرز فيها المخاطر تقدماً أسرع من المتوقع.

ولا تنشأ الذروة الكبيرة للسوق من مستوى بسيط للأسعار. وهي تظهر عندما تصبح الثقة مفرطة، عندما تنتهي المخاطر من النظر إليها، وعندما يبدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن القواعد الاقتصادية التقليدية لم تعد تنطبق.

يتمثل دور مؤشر دورة BRJ على وجه التحديد في مراقبة هذا التطور وقياس النضج المتزايد للدورة، من أجل مساعدة المستثمرين على فهم وضعهم في تاريخ مالي أوسع بكثير من التقلبات اليومية.