وتوفيت مونا خليل، وهو أحد عناصر حماية السلاحف البحرية في جنوب لبنان، نتيجة لإصاباتها عقب ضربة إسرائيلية على منزلها في منصوري، بالقرب من صور. وحزنت وفاته على البلد الذي تضررت بالفعل من جراء التفجيرات وحرمت الساحل اللبناني من صوت نادر، ملتزماً منذ أكثر من عشرين عاماً بالحفاظ على موقع فريد.

فوفاة مونا خليل، التي أعلن عنها بعد عدة أيام من دخول المستشفى، تضيف اسما مألوفا ومحترما إلى القائمة الطويلة للمدنيين التي قامت بها الحرب في جنوب لبنان. A figure in the protection of sea turtles on Mansuri beach in the Tyre District, she had been seriously injured in an Israeli strike against her house, known as Orange House. كما أصيبت مساعدتها. He was taken to Jabal Amel Hospital, where he first survived the attack. She died as a result of her injuries, according to available local information.

إختفائه أبعد من دائرة الناشطين البيئيين. In Mansouri, Mona Khalil was not only an owner attached to a beach. ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الماضي، أصبح الوصي على خط ساحلي نادر، وهو واحد من آخر مناطق سلحفاة بحرية في لبنان. وقد قضت أكثر من 20 سنة لحماية العش والتفشي والكثبان والعلاقة الهشة بين السكان والبحر والتنوع البيولوجي. وفي بلد كثيرا ما تستوعبه الأزمات السياسية والمالية والعسكرية، كان كفاحه تذكيرا بوجود حالة طوارئ أخرى: أنقذ ما تبقى من الأحياء.

إصابة سببها إضراب في منصوري

وأصيبت مونا خليل بجروح خطيرة في أوائل حزيران/يونيه عندما ضربت ضربة إسرائيلية منزلها في منصوري، جنوب صور. The home, now known as Orange House, has been used for years as a base for an environmental and ecotourism project dedicated to the protection of marine turtles. وأشارت المعلومات التي أُرسلت بعد وقوع الحادث إلى أنها نقلت إلى مستشفى جبل آميل. وأصيب أيضا مساعدها، وهو مواطن إثيوبي حسب وسائط الإعلام المحلية.

The circumstances of the attack aroused great emotion because Mona Khalil was a civilian identified for her environmental work. منزله لم يكن معروفاً بمنشأة عسكرية. She was associated with a beach, volunteers, turtles, children watch outbreaks, and researchers following her project. وقد وقع الهجوم في منطقة تتعرض لضغوط عسكرية شديدة منذ امتداد النزاع في جنوب لبنان. ويقع المنصوري في منطقة ساحلية استراتيجية قريبة من المناطق المتأثرة بالضربات وتشريد السكان.

وفي الساعات التالية، تم تعميم المكالمات من أجل التبرع بالدم. حالة (مونا خليل) الصحية تم وصفها أولاً بأنها خطيرة ثم استقرت من قبل بعض المتاجر المحلية. ويشير موته إلى هشاشة هذه الإعلانات الأولى في حرب لا تزال فيها الإصابات الخطيرة معرضة لمضاعفات، وعمليات إجلاء صعبة، ونظام مستشفى سبق أن جربته واختبرته. وتشير أيضاً إلى أن كل ضربة تترك وراءها فترة زمنية طويلة: الرعاية، الأسر التي تنتظر، الإصابات التي تزداد سوءاً، والوفاة التي تحدث بعد الصدمة الأولى.

بيت البرتقالي، ملجأ أصبح رمزاً

بيت البرتقالي لم يكن مبنى ملون بسيط على ساحل منصوري. لقد كان مكاناً للذاكرة والترحيب والحماية. قامت مونا خليل ببناء مشروع هناك حول فكرة واضحة: حافظ على شاطئ حيث تختفي السلاحف الخضراء. The site was known to nature lovers, Lebanese ecologists, many foreign visitors and those following the few sustainable environmental initiatives in the South.

ويعود تاريخ هذا المشروع إلى أواخر التسعينات. After many years outside Lebanon, Mona Khalil had returned to Mansuri, on family land. لقاء ليلي مع سلحفاة جاءوا ليضعوا على الرمال غير مسار حياتها. ثم أدركت أن هذا الشاطئ لم يكن مجرد مشهد طفولة. لقد كان موئلاً هشاً تكاد تحافظ عليه بمعجزة سنوات من صعوبة الوصول إلى المنطقة المحتلة سابقاً والقرب منها.

وبدأت، إلى جانب تشجيعها ومتطوعيها، في رصد العش، وحماية البيض، ودعم تفشي المرض، وزيادة وعي الزوار. وقد حاربت ضد التلوث البلاستيكي، والازعاج الخفيف، وممارسات الصيد المدمرة، والتشييد الساحلي، وعدم الاختلاف الإداري. كان العمل متحفظاً يومياً ومكرراً كان من الضروري المشي ليلاً على الرمل، وتتبع البقع، وأحياناً نقل العش المهددة بالانقراض، ومنع الكلاب أو الفضول من تدميرها، والشرح مرة أخرى ومرة أخرى لماذا لا يكون الشاطئ مجرد مكان لاستغلاله.

حياة مكرسة للسلاح البحري

مونا خليل جعلت السلحفاة البحرية رمز لبناني. في معركته، لم يكن الحيوان صورة غريبة. كان وجودا قديما على الساحل الجنوبي، شاهدا على قدرة البحر الأبيض المتوسط ولبنان على حماية ما لم يتم الإبلاغ عنه على الفور. تلك الـ (بيداغوجي) كانت مهمة. Many Lebanese have discovered, through it, that their country still has important nesting sites for endangered species.

وقد استند عمله إلى إدانة بسيطة: ولا يمكن فصل حماية الطبيعة عن المجتمعات المحلية. لم يكن مجرد حظر. لقد شرحت. كانت تستضيف. She invited visitors to observe without disturbing. كانت تحوّل شاطئاً إلى صف مفتوح. ويمكن للأطفال والبالغين أن يفهموا أن بقاء عش ما يتوقف أحيانا على ضوء مطفأ أو بلاستيك مختار أو مسافة محترمة.

This work also made Mona Khalil a sometimes contested personality. Defending ashore against real estate interests, local habits or negligence is never neutral in Lebanon. كان عليها أن تقاوم الضغط. ولكن مثابرته في نهاية المطاف فرضت منصوري مكانا معروفا للحفظ البحري. وفي بلد تفتقر فيه الاحتياطيات الطبيعية إلى الموارد، تجسد هذا البلد شكلا آخر من أشكال السلطة: هذا من التآمر.

موت مدني في حرب تتدفق

موت (مونا خليل) جزء من سياق حرب أوسع في جنوب لبنان وضربت الهجمات الإسرائيلية بالقرى والأحياء والطرق وعمال الإغاثة والهياكل الأساسية والمناطق الزراعية. وتزداد ميزانيات البشر على مر الأيام. وقد شُرد مئات الآلاف من الناس. ودمرت المنازل في مناطق بأكملها. وتعمل المستشفيات وأفرقة الإنقاذ تحت ضغط مستمر.

In this landscape, Mona Khalil represents a category of victims often less visible: مدنيون تكرس حياتهم لشيء غير الحرب. لم تأمر بوحدة. لم تصمد. كانت تحمي الشاطئ. كانت تراقب العش. وتشير وفاته إلى أن التفجيرات لا تدمر المباني والحياة البشرية فحسب. كما أنها تدمر الالتزامات والمشاريع والمعارف المتراكمة والأماكن التي تمكن فيها المجتمع من بناء شيء غير البقاء.

لذا جنوب لبنان لا يخسر ناشط واحد فقط إنه يفقد ذاكرة بيئية فقد صوت ربط البحر بالسكان، والساحل بالتعليم، والسلاحف في المستقبل. وفي بلد كثيراً ما تُدفع فيه الإيكولوجيا إلى الخلفية على نحو عاجل سياسي أو أمني، تكون هذه الخسارة فادحة. وتبين أن الحرب تصل أيضا إلى المناطق القليلة التي كان لبنان يحاول فيها إصلاح علاقتها بالطبيعة.

Mansouri, a beach caught between war and protection

(مانسوري) ليس مكاناً تافهاً والبلدة الواقعة في جنوب صور، تنتمي إلى هذا الساحل حيث تصطاد، والزراعة، والذاكرة الفلسطينية، والقرى الشيعة، ووجود صليب فينول وتاريخ الاحتلال الإسرائيلي. الشاطيء الذي دافع عنه (مونا خليل) نجا من عدة تهديدات وقد قاومت النفايات والتشييد والضغوط السياحية وحوادث الحرب والإهمال العام. وقد أصبحت جزيرة هشة في بلد كثيرا ما يُسلّم فيه الساحل إلى الخرسانة.

الإضراب الذي أصاب (مونا خليل) ضرب مكان محمل بالفعل بهذه القصة. البيت البرتقالي كان منزلاً ومشروعاً وملجأ ورمزاً. أخبرت عن عودة امرأة إلى الجنوب بعد سنوات من الحياة في مكان آخر. She also told a way of living Lebanon outside the slogans: جمع النفايات، حماية البيض، الترحيب بالزوار، التحدث مع الأطفال، رفض الشاطئ أن يصبح أرضا غامضة أو فناء فاخر.

موت (مونا خليل) حدث بينما موسم وضع السلاحف البحرية ظل فترة حساسة في الربيع والصيف تعود الإناث إلى الشواطئ ولا بد من تحديد هوية الضحايا ورصدهم وحمايتهم. الحرب تعقد كل شيء فالسفر يحد من وجود المتطوعين. الضربات تجعل بعض المناطق خطرة وتهدد الأضواء والحطام والتلوث المتصل بالقنابل المواقع. اختفاء الشخص الذي تجسد هذه الساعة يجعل المهمة أكثر صعوبة.

إشادة بالشجاعة الهادئة

والإشادة بمونا خليل ليس فقط من أجل تحية ناشط بيئي. والاعتراف بنوع من الشجاعة غالبا ما يتم تجاهله. الشجاعة للبقاء في مكان ما الشجاعة للدفاع عن الشاطئ عندما رأى الكثيرون أنه مكان متاح الشجاعة للحديث عن السلاحف في بلد يبدو أنه لا مجال للراحة الشجاعة للاعتقاد أن العمل المحلي يمكن أن يحتسب.

وقال حياته شيئا عن لبنان أن الحرب لا تلخ. لبنان من البيوت المفتوحة، والشواطئ البرية، والمبادرات التي تُتخذ على طول الذراع، النساء اللواتي يبنين مؤسسات دون انتظار، والمتطوعات اللاتي يصلن إلى الفجر للتحقق من عش. وكثيرا ما يكون لبنان بعيدا عن الأضواء. ومع ذلك فهو أمر أساسي. وهي تعطي البلد عمقا غير الجبهات والأزمات والخطب.

وقال إن مونا خليل جعلت حماية السلاحف سبباً متاحاً. لم تكن تتحدث مع الخبراء فحسب. وتحدثت مع أولئك الذين مروا، إلى أولئك الذين لا يعرفون، إلى أولئك الذين يمكن أن يتعلموا. وأظهرت أن البيضة في الرمال يمكن أن تتحمل المسؤولية الجماعية. She pointed out that protecting a threatened animal also means protecting a part of one themselves, part of the country, part of the Mediterranean.

A disappearance that questions the protection of civilians

موت مونا خليل يثير أيضاً سؤالاً أكثر جدية: what remains of the protection of civilians when houses, roads and places identified by their civil service are struck? وتدعي إسرائيل أنها تستهدف حزب الله وهياكله الأساسية. وأجاب لبنان بأن الإضرابات قتلت مدنيين، ودمرت المنازل، وتضررت من الأماكن التي لا توجد بها صلة عسكرية واضحة. The case of Mona Khalil is part of this tension. وسيكون من الصعب على الأقارب والعاملين في مجال البيئة عدم رؤيتها كمثال على حرب تتجاوز أهدافها المعلنة.

وتقتضي الحيطة الصحفية التمييز بين الوقائع والاتهامات الثابتة. وذُكر أن ضربة إسرائيلية ضربت منزلها في منصوري، وأنها أصيبت بجروح خطيرة، وأنها استشفت من المستشفى وتوفيت نتيجة لإصابتها. وما يأتي تحت التفسير اللبناني هو قراءة هذا الموت كدليل إضافي على التكلفة المدنية للهجوم الإسرائيلي. ويجري الآن تقاسم هذه القراءة على نطاق واسع في البيئات البيئية والإنسانية والمحلية.

وبالنسبة للبنان، ينبغي أن يفتح هذا الاختفاء أيضاً مناقشة بشأن حماية التراث الطبيعي في أوقات الحرب. وليست الشوارب، والاحتياطيات، والأراضي الرطبة، والغابات، ومواقع التبريد، تفاصيل. إنهم جزء من الإقليم. إن تدميرها أو جعلها يتعذر الوصول إليها يُعد بمثابة فقر دائم للبلد. In the case of Mansouri, loss is primarily human. ولكنها أيضاً بيئية وثقافية.

ما يتركه (مونا خليل) خلفها

(مونا خليل) تغادر خلف شاطئ، مشروع، طريقة وجيل من الناس على علم بحماية السلاحف البحرية. كما أنها تترك فكرة بسيطة ولكنها قوية: يمكن إنقاذ المكان من خلال وجود عدد قليل من الناس عنيد. فبدون ميزانيات كبيرة، لا جهاز سياسي، ولا وزارة فعالة، نجحت في جعل منصوري مرجعا. إن هذا النجاح هو الذي ستشهده الحرب.

وسيتوقف إرثه الآن على أولئك الذين سيواصلون هذا العمل. المتطوعون والجمعيات والمقيمون والسلطات المحلية يجب أن تحمي الشاطئ على الرغم من الحرب و عدم وجود وجه الشاطئ لا يزال يتعين رصد المهرجانات. ولا يزال يتعين جمع النفايات. ولا يزال يتعين على الأطفال أن يتعلموا أن السلحفاة لا تعود إلا ليلا، حيث يسمح لهم الرمل والصمت بالعيش.

وقد اختارت مونا خليل أن تجعل جنوب لبنان مكانا للرعاية، وليس مجرد مكان للمقاومة أو الألم. وقد اختارت أن تدافع عن أضعف الفئات، والذين لا يتكلمون ويتوقف بقاءهم على الآخرين. فوفاته، بعد ضربة على منزله في منصوري، يترك سؤالا ملموسا لللبنانيين: الذين سيراقبون هذا الشاطئ وعشائه، وهذا الجزء الهش من البلد الذي لا تزال الحرب تهدد بمحوه؟?