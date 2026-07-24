ميناء بيروت: لا يزال يتعين تحديد التمديد

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي 23 تموز/يوليه 2026، وافق مجلس الوزراء اللبناني على تخصيص مشروع » بارسيل رقم 1383 » ، يقع في منطقة ميداوار – بيرت، لتوسيع ميناء بيروت. This land decision paves the way for an increase in the port right-of-way, but it does not yet measure its operational scope. The Government did not communicate the exact area mobilized, the function planned for the ground, or the cost of future work. كما أنه لم يقدم جدولا زمنيا. ولذلك، سيتعين توضيح توسيع ميناء بيروت من خلال الدراسات التقنية، وخطة التمويل، وإطار الحوكمة الذي لا يزال متوقعا.

The decision comes in a period of revival of the projects related to the main port platform of the country. وبعد مرور ست سنوات تقريبا على انفجار 4 آب/أغسطس 2020، يواصل الموقع توفير حصة أساسية من الواردات اللبنانية. غير أنه يجب عليها تحديث مرافقها وتحسين فرص وصولها وتوضيح تنظيمها المؤسسي. ويمكن أن يلبي تخصيص حزمة جديدة بعض الاحتياجات اللوجستية. كما أنها تثير قضايا حضرية وبيئية وأمنية في منطقة مجاورة مباشرة للأحياء الكثيفة السكان.

مؤامرة مخصصة لتوسيع ميناء بيروت

The Government has adopted a specific land measure. He agreed to allocate parcel 1383 of Medawar-Port to the extension of the port facility. غير أن التقرير المقدم بعد الاجتماع لم يقدم أي تفاصيل عن الوضع السابق للأرض أو عن الأنشطة التي يمكن تركيبها هناك.

وتخصيص الأراضي وحده ليس تصريح عمل. وهو يوفر حيزاً لغرض محدد ويتيح للإدارات المعنية مواصلة إعداد المشروع. وسيلزم اتخاذ قرارات إضافية قبل أي بناء.

The authorities must first specify the boundaries of the plot and its exploitable area. وسيتعين عليها بعد ذلك أن تحدد ما إذا كانت الأرض ستستوعب المستودعات، ومرافق المناولة، وطرق الدخول، وحيز الجمارك، ومعدات الحاويات.

وهذه الاستخدامات تلبي احتياجات مختلفة. ويتطلب مجال لوجستيات المباني والشبكات ومناطق المرور. فباب الدخول الجديد يتطلب طرقاً وأجهزة تحكم مناسبة. ويشمل مجال التخزين معايير السلامة المتصلة بطبيعة البضائع.

وستحتاج الحكومة أيضا إلى بيان المؤسسة التي ستتلقى الإدارة الميدانية. ولا يزال ميناء بيروت يدار في إطار مؤقت قديم. ويمكن إسناد هذه المهمة إلى الهيئة الإدارية الحالية أو إدماجها في سلطة ميناء مقبلة.

The absence of such clarification does not reduce the importance of the decision. غير أنه يبين أن المشروع لا يزال في مرحلة إدارية أولية. وسيتوقف بُعدها الحقيقي على الوثائق التالية.

ميناء أساسي للتجارة الخارجية اللبنانية

ويؤدي ميناء بيروت دورا محوريا في إمدادات لبنان. وهي تتناول الحاويات والمنتجات الغذائية والمواد الخام والمعدات والعديد من السلع الموجهة إلى السوق الوطنية.

الكثير من احتياجات البلاد مهمة وبالتالي، يؤثر أداء الموانئ تأثيرا مباشرا على تكلفة المنتجات. ويمكن أن تؤثر حالات التأخير الطويلة أو سوء التنظيم أو التكاليف غير المتوقعة على الأعمال التجارية والمستهلكين.

The port also serves Lebanese exporters. ويحتاج الصناعيون والمزارعون إلى اتصالات منتظمة، وإجراءات سريعة، وقدرة تخزين كافية. ومن شأن وجود منبر فعال أن يخفض التكاليف ويحسن الوصول إلى الأسواق الأجنبية.

ولذلك يجب النظر في توسيع ميناء بيروت وفقا لاحتياجات قابلة للقياس. ويجب على السلطات أن تحدد التدفقات الحالية وفترات التشبع والمعدات غير الكافية. ويجب عليها أيضا أن تقيّم التطور المحتمل لحركة المرور.

ولا تؤدي الزيادة في المجال تلقائيا إلى زيادة الإنتاجية. ويتوقف الأداء على تنظيم محطات طرفية، ومعدات رفع، ونظم حاسوبية، وضوابط جمركية، وحركة نقل للشاحنات.

ولذلك ينبغي أن يستند المشروع إلى دراسة عن القدرات. وسيتعين على ذلك أن يبين ما إذا كان الميناء يفتقر حقا إلى الفضاء أو ما إذا كان يجب عليه أولا أن يعيد تنظيم المناطق التي يستخدمها بالفعل.

وهذا التمييز مهم. ويمكن تجنب التمديد المكلّف إذا ما أتاحت منظمة أفضل استغلال الأسطح الموجودة. وعلى العكس من ذلك، قد تصبح الأراضي الإضافية ضرورية إذا حالت المرافق القائمة دون التحديث.

ما فائدة (بارسيل 1383)؟?

ولا تحدد المهمة المعلنة وظيفة الطرد. ويمكن النظر في عدة سيناريوهات، ولكن لا يمكن تأكيد أي منها في غياب وثيقة رسمية مفصلة.

The land could be used to improve internal traffic. وتُقيَّد مداخل المرافئ والمخارج بمرور الشاحنات والضوابط والقرب من المحاور الحضرية. الطريق الجديد يمكن أن يقلل بعض الازدحام.

ويمكن للمؤامرة أيضا أن تستضيف أنشطة لوجستية اليوم موزعة. ويمكن لتوطيد عمليات التفتيش والشكليات ومناطق الانتظار أن يعجل بمغادرة البضائع.

فرضية أخرى تتعلق بالتخزين وتحتاج الموانئ إلى أماكن منفصلة حسب طبيعة الشحنة. ولا تستوفي الحاويات والمنتجات السائبة والسلع الخطرة نفس المعايير.

وأخيرا، يمكن ربط المخصصات بخطة رئيسية أوسع نطاقا في المستقبل. ويعكف المرفأ على إعداد عدة مشاريع إنمائية، بما في ذلك تحسين إمكانية وصوله وارتباطه بالمنابر اللوجستية الداخلية.

ويجب فصل هذه الإمكانيات عن طريق دراسة رسمية. وينبغي للجنة أن تعرض الأهداف والمجلدات المعنية والمتغيرات التي جرى بحثها. وسيتعين عليه أيضاً أن يشرح سبب كون بارسيل 1383 هو الخيار الأفضل.

ويجب أيضاً تحديد تكاليف الأراضي. وحتى عندما تكون الأرض مملوكة لكيان عام، فإن نقلها لاستخدامها قرار اقتصادي. ويمكنها أن تغير قيمة القطاعات المجاورة وأن تحد من المشاريع الحضرية الأخرى.

تمديد يتصل بإعادة بناء الموقع

The project cannot be separated from the reconstruction initiated after the explosion of 4 August 2020. The deflagration destroyed the grain designs, damaged the docks and ravaged part of the facility. كما تسبب في أضرار كبيرة في الأحياء المجاورة.

وقد استأنف المرفأ أنشطته، ولكن هذه الاستمرارية لا تعني أن إعادة البناء المؤسسي والمادي قد اكتملت. واستجابت بعض الإصلاحات للاحتياجات العاجلة. وتتطلب مشاريع أخرى رؤية مستدامة.

وقُدمت عدة مقترحات منذ عام 2020. وهي تغطي إصلاح المرافئ، وتحديث المعدات، وإعادة تنظيم التخزين، وتحسين معايير السلامة.

كما دعم الشركاء الدوليون الدراسات. وشددوا على ضرورة إشراك العمل المادي في إصلاح الإدارة. ويرتكز نهجهم على فكرة أن إعادة البناء التي تقتصر على المباني ستكرر الشقوق السابقة.

ولذلك يجب إدماج توسيع ميناء بيروت في خطة رئيسية. وبدون هذا الإطار، قد تتراكم القرارات المتعلقة بالأراضي والعمل دون اتساق.

ويجب أن تحدد خطة إدارية الغرض من كل مجال. ويجب أن تميز بين المحطات التجارية والأماكن اللوجستية والمرافق الأمنية والمناطق التي قد تكون مفتوحة للاستخدامات الأخرى.

ويجب عليها أيضا أن تتوقع تطور التدفقات لعدة عقود. ولا يتم بناء بنية أساسية للموانئ للاستجابة لفترة واحدة من حركة المرور. ويجب أن تكون قادرة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية والتجارية.

الحكم كشرط لتمديد موثوق

ولا تزال الحوكمة مسألة رئيسية في ميناء بيروت. وتقوم لجنة مؤقتة بإدارة الهياكل الأساسية منذ عقود. وكثيرا ما يُعرض ذلك كعقبة أمام تقسيم واضح للمسؤوليات.

ويجب أن يميز الإصلاح بين الملكية العامة والتنظيم والتشغيل النهائي وأنشطة الشركات الخاصة. ويجب عليها أيضا أن تحدد آليات الرقابة المالية.

وقد أوصت عدة دراسات دولية بنموذج تدير فيه سلطة الموانئ الأراضي والهياكل الأساسية العامة، في حين يعمل المشغلون في بعض المحطات الطرفية تحت امتيازات شفافة.

وهذا النموذج، الذي كثيرا ما يشار إليه بنموذج ميناء المالك، ليس حلا آليا. وتتوقف فعاليتها على نوعية العقود والمنافسة واستقلالية الهيئة التنظيمية.

The allocation of Parcel 1383 directly raises this question. من سيقرر استخدامه؟ من سيمول المعدات؟ من سيجمع الدخل؟ أي مؤسسة ستتحكم بالعقود؟?

على الحكومة أن تستجيب قبل أن يبدأ العمل ويجب أن يخضع التمديد الذي تموله الصناديق العامة لنداءات منتظمة للحصول على العطاءات والشيكات.

وسيكون من الضروري أيضا نشر العقود. وستقدم معلومات عن مدة الامتيازات، والسندات الاستثمارية، وآليات تقاسم الإيرادات.

ويمكن لإصلاح الحوكمة في نهاية المطاف أن ييسر التمويل الخارجي. ويبحث المانحون والمستثمرون عن إطار مستقر وحسابات يمكن التحقق منها وسلطة لإنفاذ القواعد.

لا يزال التمويل غير معروف

ولم يعلن مجلس الوزراء عن أي ميزانية لهذا التمديد. He did not indicate whether the project will be financed from the revenues of the port, the cabinet, a loan or a private partnership.

غير أن هذه المعلومات أساسية. ولدى لبنان موارد عامة محدودة ويجب أن يلبي العديد من احتياجات إعادة الإعمار. ولذلك يجب تبرير كل استثمار بعودة أو خدمة اقتصادية محددة بوضوح.

The port can finance part of the work thanks to its revenues. غير أن هذا الخيار يتطلب وجود حسابات شفافة وبرمجة متعددة السنوات. ويجب أن تشمل الإيرادات الصيانة الروتينية مع السماح باستثمارات جديدة.

ويمكن أن يوفر قرض دولي تمويلا إضافيا. ومع ذلك فإنها ستستأجر الدولة أو سلطة الموانئ على مدى عدة سنوات. وينبغي مقارنة شروط السداد بالإيرادات المتوقعة.

The use of a private operator would reduce the initial state investment. ومن شأنه أن يخلق حقوق استغلال في المقابل. فالعقد غير المتوازن يمكن أن يحد من الإيرادات العامة أو يعطي ميزة مفرطة لصاحب الامتياز.

ولذلك يجب تحديد التمويل بعد الدراسة التقنية. وسيكون من السابق لأوانه اختيار جمعية قبل معرفة وظيفة التضاريس وتكاليف المعدات.

وينبغي أن تشمل الخطة المالية النفقات غير المباشرة. ويمكن أن تمثل طرق الوصول والشبكات والتنظيف والسلامة والدراسات جزءا كبيرا من التكلفة الإجمالية.

The issue of road access and urban traffic

الميناء في قلب منطقة حضرية كثيفة. The districts of Medawar, Quarantine, Mar Mikhaël and Gemmayze are directly affected by its activity.

الشاحنات التي تنقل البضائع تستخدم فؤوس محملة بالفعل. وهي تسبب التباطؤ والضوضاء والانبعاثات. ويمكن أيضاً أن تعطل الحركات المحلية.

ولذلك يجب أن يوفر التمديد الذي يحتمل أن يزيد حركة المرور دوائر جديدة. وينبغي ألا توجه مركبات البضائع الثقيلة إلى الشوارع أو المناطق السكنية غير الملائمة.

وينبغي تنسيق المشروع مع السلطات البلدية وقوات الأمن ووزارة الأشغال العامة. وسيتعين عليها تحديد الطرق والجداول ومناطق الانتظار.

ومن شأن إنشاء منبر لوجستي داخلي أن يقلل جزءا من الضغط. ويمكن نقل الحاويات إلى ميناء جاف قبل توزيعها. وهذا يتطلب وجود صلة فعالة بالطرق أو السكك الحديدية.

وتشمل المشاريع المعلن عنها في عام 2026 إقامة صلة أفضل بين الميناء والبقاع والحدود السورية. وهي تتضمن فكرة إنشاء ممر لوجستي وميناء داخلي جاف.

The Beirut extension should be compatible with these projects. وينبغي لها ألا تزيد من تركيز السلع على الساحل دون داع إذا أمكن تشرد بعض العمليات.

كما أن شبكة السكك الحديدية، التي أصبحت الآن غير نشطة، يمكن أن تدخل في انعكاس طويل الأجل. ومن شأن وجود وصلة للسكك الحديدية أن يقلل من تحركات الشاحنات، ولكن ذلك سيتطلب استثمارات كبيرة.

أمن السلع كأولوية

وأظهر انفجار عام 2020 نتائج التخزين الخطير وسلسلة المسؤولية الفاشلة. ولذلك، يجب أن يضع أي تمديد للموانئ الأمن في المقدمة.

ويجب على السلطات أن تحدد طبيعة كل سلعة في الموقع. وتتطلب المواد الخطرة مجالات منفصلة، وإجراءات إبلاغ، والرصد المستمر.

ويجب أن تستوفي المستودعات معايير التهوية ونظم مكافحة الحرائق ومسافات الأمان. ويجب تدريب الأفرقة على الاستجابة بسرعة.

ويجب إضفاء الطابع الرسمي على التنسيق بين الميناء والجمارك والجيش وقوات الأمن والدفاع المدني. ويجب على كل منظمة أن تعرف دورها وأن تحصل على المعلومات اللازمة.

ويمكن للنظم الرقمية أن تعزز السيطرة. ويمكن للمنبر المشترك تتبع وصول البضائع وتخزينها وخروجها. It can also report goods that remain in the port for too long.

ويتوقف الأمن أيضا على سرعة الإجراءات القضائية والإدارية. ويجب ألا تظل الشحنة المضبوطة في مكانها دون قرار منذ عدة سنوات.

ولذلك ينبغي أن يخضع استخدام بارسيل 1383 في المستقبل لتحليل المخاطر. This study should precede any authorization for storage or construction.

الأثر البيئي على القياس

وتنتج أنشطة الموانئ الانبعاثات الجوية والضوضاء والنفايات والمياه الملوثة. وقد يؤدي التمديد إلى زيادة هذه الإزعاجات إذا لم يتضمن تدابير تخفيض.

وسيتعين على تقييم الأثر البيئي أن ينظر في العمل والعمل في المستقبل. وينبغي أن تغطي نوعية الهواء والتربة والمياه الساحلية والحركة.

ويشكل تلوث التربة خطراً خاصاً في المناطق الصناعية القديمة. وقبل البناء، قد يلزم الحصول على عينات لتحديد الهيدروكربونات أو المواد السامة.

The work must also limit dust dispersion. وتحتاج الأشغال القريبة من المناطق المأهولة إلى رصد منتظم للجداول والإشراف عليها.

The port can reduce its footprint by electrifying certain equipment, using efficient lighting and developing solar energy. كما أن وصلات المرفأ الكهربائي قد تحد من استخدام المحركات المساعدة على السفن.

ويتعين تعزيز إدارة نفايات السفن. ويجب أن تتوفر للميناء مرافق كافية لتجنب عمليات التصريف غير القانونية في البحر.

وينبغي أن يشمل التمديد الحديث هذه المعدات من مرحلة التصميم. ومن شأن إضافتها بعد العمل أن يزيد من التكاليف ويقلل من كفاءتها.

العلاقة بين الميناء والمدينة

ويحد ميناء بيروت المناطق التي يرتبط تاريخها ونشاطها الاقتصادي ارتباطا وثيقا بالساحل. ومن ثم، فإن تمديدها يحيي النقاش بشأن العلاقة بين الهياكل الأساسية والمدينة.

Since 2020, residents have been calling for more transparency on reconstruction plans. يريدون أيضا الحفاظ على الوصول إلى ذاكرة الموقع والحد من الإزعاج.

ويجب على سلطة الميناء أن تحافظ على مناطق آمنة، ولكن هذا لا يحول دون إجراء مشاورات بشأن الحدود وطرق المرور واستخدامات المناطق المجاورة.

بارسيل 1383 يمكن أن يغير التوازن المحلي ويجب أن يراعي تطويرها المباني السكنية والأنشطة الحرفية والمشاريع الحضرية القائمة.

ومن شأن إجراء مشاورات عامة أن يتيح فرصة لعرض البدائل وجمع التعليقات. لن يحل محل قرار الدولة لكن يمكن تحديد القيود المهملة.

ويجب أن تراعي الخطة أيضا ذكرى الانفجار. ولا تزال الأنهار والمناطق المجاورة المتضررة مرتبطة بضحايا 4 آب/أغسطس وبالتدمير.

ولذلك يجب أن يميز أي تغيير في الموقع بين الاحتياجات التجارية والمتطلبات الأمنية وحفظ أماكن الذاكرة.

توسيع نطاق التنسيق مع الموانئ الأخرى

لا يملك لبنان ميناء بيروت فحسب. ويمكن أن تشترك طرابلس وسيدا وغيرها من المرافق البحرية في استراتيجية وطنية.

ويزيد التركيز المفرط للتدفقات في بنية أساسية واحدة من ضعف البلد. ومن شأن حدوث انهيار أو حادث أو نزاع أن يعطل الكثير من الواردات.

ولذلك يجب تنسيق تنمية بيروت مع تنمية طرابلس. ويمكن للميناءين القيام بمهام تكميلية تبعا لأنواع السلع، والمناطق التي تخدمها، والطرق البرية.

ويجب أن تتفادى الاستراتيجية الوطنية الاستثمار الزائد. ويجب عليها أن تخصص القدرات وفقاً للتنبؤات الواقعية وليس للتنافس المؤسسي.

وسيتعين على مجلس الوزراء أن يوضح ما إذا كان تمديد بيروت يشكل جزءا من مخطط وطني للموانئ. ومن شأن هذا الإيضاح أن يتيح تقييم اهتمامه خارج العاصمة.

كما يمكن للتعاون بين الموانئ أن يعزز استمرارية الخدمات. ومن شأن النظم المتوافقة والقواعد الجمركية المشتركة والإجراءات الرقمية المشتركة أن تيسر نقل التدفقات في حالة حدوث أزمة.

ولذلك يجب أن يؤدي التمديد وظيفة وطنية محددة بوضوح. ولا يمكن دراستها إلا على نطاق المؤامرة المعنية.

المقررات المقبلة المتوقعة

وتخصيص الأراضي هو أول عمل مرئي للمشروع. وستحتاج الخطوات التالية إلى توضيح محتواها.

The government should first publish a land record and a location plan. وستوفر هذه الوثائق معلومات عن حدود الأرض وعلاقتها بالمرافق القائمة.

ومن ثم يتعين أن تقارن دراسة جدوى عدة استخدامات. وينبغي أن تشمل توقعات حركة المرور وتكاليف التشييد والإيرادات المتوقعة.

The environmental study should assess the effects on neighbouring neighbourhoods and coastal areas. وسيتعين عليها أن تقترح تدابير للحد من الإزعاج.

وسيكون على الحكومة أيضا أن توقف نموذج الحكم. ويعين المتعاقد والسلطة الإشرافية وأي مشغل.

ولا يمكن تحديد التمويل إلا بعد هذه الخطوات. وعندئذ يتعين على السلطات أن تنشر الميزانية ومصادر الأموال والجدول الزمني.

نداء العطاءات سيكون اختباراً آخر وسيتعين عليها أن تضمن المنافسة الحقيقية وأن تسمح بمراقبة المقترحات التقنية والمالية.

ويعطي القرار الصادر في 23 تموز/يوليه ميناء بيروت إمكانية التمديد. ولم يذكر بعد ما سيبنى على بارسيل 1383. وسيتعين الآن أن تبين الدراسات والمشاورات ونصوص التنفيذ ما إذا كانت هذه الأرض تلبي حاجة لوجستية ثابتة وما إذا كان يمكن تطويرها دون تكرار أوجه الضعف الإدارية والأمنية التي كشفت عنها منذ عام 2020.