نبه جنوب لبنان صحفيين

وكانت المعلومات التي عممت بعد ظهر يوم الأربعاء بشأن حالة صحفيين محاصرين في بلدة تيري في جنوب لبنان عديدة، وأحيانا مجزأة، وأحيانا متناقضة. غير أن الأدلة التي تم تأكيدها علنا في هذا الوقت توفر أساسا واضحا. وأوقف صحفيان لبنانيان، هما جمال خليل وزينب فراج، في منطقة التري حيث ضربت هجمات إسرائيلية المنطقة. وقال وزير الأنباء اللبناني بول موركوس إن إسرائيل تمنع الصليب الأحمر اللبناني والجيش اللبناني من الوصول إليهم. وقد أشارت الحكومة اللبنانية إلى أنها تتبع الاتصالات الجارية للسماح لها بالخروج. ومن ناحية أخرى، لم تكن هناك حتى وقت كتابة هذا التقرير عدة تفاصيل موزعة على نطاق واسع، بما في ذلك التسلسل الزمني المحدد لعدة إضرابات، وعلى قطع الطريق بدقة، وعلى النتيجة النهائية للإجلاء، تخضع للتأكيد الكامل والمتقارب من جانب جميع القنوات الرسمية التي تمت استشارتها.

والحادثة جزء من سلسلة ثقيلة جدا بالفعل للصحفيين في جنوب لبنان. ومنذ استئناف الحرب في آذار/مارس، يدفع المهنيون الإعلاميون أسعارا متزايدة على أرض الواقع. وفي 28 آذار/مارس، قُتل ثلاثة صحفيين في هجوم إسرائيلي في جنوب البلد. وبعد بضعة أيام، استأنف وزير الإعلام الاتصال باليونيفيل لمناقشة آليات لحماية الأفرقة الصحفية. ثم في 15 نيسان/أبريل، كتب إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني، عن طريق وزارة الخارجية، عن استهداف الصحفيين. وفي هذا السياق، تدهور أمن وسائط الإعلام تدهورا حادا حيث وقعت حلقة التيري.

Two journalists blocked in the Tiri sector

والأسماء التي تعود إلى جميع القصص المتاحة هي أسماء جمال خليل وزيناب فارج. وكان الصحفيان يوم الأربعاء في بلدة تيري، مقاطعة بنت جبيل، عندما تعرضت المنطقة لضربات إسرائيلية وأصبح الوصول إلى المنطقة صعبا للغاية. والنقطة المحورية التي أكدها بيان عام صادر عن وزير الإعلام اللبناني هي أن الصحفيين كانا بعد ذلك بعيدين عن الوصول الفوري إلى الإغاثة.

According to Paul Morcos, Israel besieged the two journalists in Tiri and prevented the Lebanese Red Cross and the Lebanese army from joining them. وهذا البيان، في الوقت الحالي، هو أوضح عنصر رسمي في الحالة التشغيلية على أرض الواقع. وهو يؤكد وجود حصار، ودور الصحفيين، وموقعهم العام، وصعوبة الوصول الإنساني أو الأمني إلى المنطقة.

وبعد الظهر، بثت وسائط الإعلام اللبنانية نسخا أكثر تفصيلا، بما في ذلك ضربة ثانية قطعت الطريق لمنع وصول سيارات الإسعاف، تليها دخول فريق الصليب الأحمر إلى الموقع لإجلاء الصحفيين. وعُممت هذه العناصر على وجه السرعة وتم نقلها في العديد من القنوات المحلية. غير أنه في وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن جميع القنوات الرسمية التي جرت استشارتها تؤيد بنفس درجة الدقة.

ولذلك يلزم توخي الحذر بشأن التسلسل الدقيق للإضرابات والوضع النهائي للإجلاء. غير أن ما تأكد هو أن الصحفيين قد أوقفوا في منطقة مشتعلة، وأن المعونة لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة بحرية وفقاً لوزير الإعلام، وأنه يجري بذل جهود للسماح لهم بالخروج.

تتابع الحكومة اللبنانية جهود الخروج

وفي بث الأخبار المحلية يوم الأربعاء، أفيد أيضا بأن رئيس الوزراء نواف سلام، بقيادة اليونيفيل، يتابع الجهود الرامية إلى السماح بالخروج من الصحفيين المحتجزين في تيري. وقد نقلت وسائط الإعلام اللبنانية السمعية البصرية هذا التوضيح. It is part of a context where Nawaf Salam was actually in Paris for a series of diplomatic talks with the French authorities.

من الناحية الواقعية البحتة، هذه المعلومات تضيف إلى بيان بول موركوس على حصار الصليب الأحمر والجيش اللبناني. واقترحت ألا تقتصر سلسلة الرصد على وزارة الإعلام، بل ينبغي أن تشمل أيضا رئاسة المجلس واليونيفيل. At this time, the element fully confirmed by accessible sources remains the existence of ongoing contacts and efforts to get journalists out. The full outcome of these efforts was not yet documented in the same way in all official channels consulted.

ولم يكن دور اليونيفيل في مثل هذه الحالة غير عادي. The UN mission is regularly requested to facilitate access to certain areas, to carry messages between the parties, to secure windows of movement or to support the movement of rescue teams in the most exposed areas. غير أنه في هذه الحالة، لم يكن هناك إطلاق مفصّل للبعثة، وهو ما كان متاحا وقت كتابة هذا التقرير، ومع ذلك قدم جدولا زمنيا شاملا للحادثة أو لنتائجها.

حلقة جديدة في حرب قاتلة بالفعل للصحافة

The Tiri incident occurred less than a month after one of the most serious episodes for the media in Lebanon since the war resume. On 28 March, an Israeli strike in the southern part of the country killed Ali Shoeib, a journalist for Al-Manar, as well as Fatima Ftouni, a journalist for Al-Mayadeen, and her videographer brother Mohammed Ftouni. The chains concerned claimed that their vehicle had been hit while covering the fighting.

The Israeli army acknowledged that it targeted Ali Shoeib, whom it presented as a member of a Hezbollah intelligence unit, without providing any public evidence to support this accusation in its initial communication. She did not claim the death of the other two journalists in the same speech. وقد أدانت السلطات اللبنانية جريمة ضد المدنيين تحميها مركزهم المهني.

As a result of the March strike, information minister Paul Morcos stepped up his efforts. He publicly denounced what he described as repeated attacks on journalists. وبعد ذلك قدم الجيش الوطني تقريرا عن اجتماع الوزير مع اليونيفيل بشأن تدابير ملموسة لحماية الصحفيين أثناء سفرهم إلى الجنوب. ثم في 15 نيسان/أبريل، أفادت الوكالة بأنه تم إرسال رسالة رسمية إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن مسألة استهداف الصحفيين.

الملف ليس لبناني فقط. On 2 April, UN experts called for an independent international investigation into Israeli attacks against journalists in Lebanon. This took place a few days after the death of the three journalists on 28 March. وقد عزز البعد الدولي للموضوع، الذي سبق أن نقلته عدة منظمات صحفية.

السوابق الأخيرة حول جمال خليل

The name of Amal Khalil does not appear for the first time in the security alerts of journalists. وفي أيلول/سبتمبر 2024، أعلن الصحفي الأجبار علناً أنها تلقت تهديداً من رقم إسرائيلي أمرها بمغادرة جنوب لبنان. ثم قامت وسائط الإعلام اللبنانية بنقل هذا التهديد. This background does not allow a direct connection to the Monday incident in Tiri, but it sheds light on the particular vulnerability of long-standing reporters on the front line.

ومنذ آذار/مارس 2026، ازدادت الحالة سوءا. وأفاد رويتر في 28 آذار/مارس بأن لجنة حماية الصحفيين قد حددت بالفعل عددا من المهنيين الإعلاميين الذين قتلوا في لبنان وإيران وغزة منذ بداية الحرب الإقليمية التي انفتحت في أواخر شباط/فبراير. وقد زادت المنظمات المهنية والرابطات الصحفية، من جانبها، تحذيراتها بشأن المخاطر المتزايدة التي يواجهها الصحفيون الذين يواصلون العمل في جنوب لبنان.

ويضاف إلى ذلك القيود المادية للحرب. فالطرق التي تقطع، وتقييد الوصول إلى المناطق، والتدمير، والإضرابات المتكررة، ووجود الطائرات بدون طيار، والقيود المفروضة على حركة المرور، وصعوبات التنسيق مع الإغاثة، تجعل كل ميدان من هذه المناطق عملية شديدة الخطورة. حلقة (تيري) جزء من هذا الواقع اليومي الخطير.

منطقة تحت التوتر الدائم

وتقع بلدة تيري، وعلى نطاق أوسع، منطقة بنت جبيل في منطقة تكثفت فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة منذ منتصف نيسان/أبريل، على الرغم من الهدنة المؤقتة المعلنة بين إسرائيل ولبنان. وقد أصدرت إسرائيل خرائط جديدة تدعو سكان عدة قطاعات في جنوب لبنان إلى البقاء بعيدا عن المناطق التي تعتبرها خطرة وليس إلى الاقتراب من الليطاني. In this context, many localities have remained partially inaccessible, either because of strikes, destruction or military bans or warnings. وبالنسبة للصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة، تؤدي هذه الحالة إلى تعقيد أي تدخل سريع. ويجب أن تتفاوض سيارات الإسعاف وأفرقة الإنقاذ، بل وحتى وحدات الجيش اللبناني أحيانا، على الوصول إلى المناطق التي لا يزال خط المواجهة يتحرك فيها.

وتبين حادثة تيري في هذا السياق كيف أن التغطية الصحفية في جنوب لبنان تعتمد الآن على بيئة غير مستقرة إلى حد بعيد. It also shows that the issue of protecting journalists is no longer limited to direct strikes against press teams. وهي تتعلق أيضا بالوصول إلى الجرحى، وإمكانية الإجلاء، وقدرة موظفي الإغاثة على دخول منطقة مفخخة.

وعلى أي حال، فإن حلقة التري تضيف قضية جديدة إلى التقاضي الشديد أصلا بين الدولة اللبنانية والمنظمات الصحفية وإسرائيل بشأن حماية الصحفيين في مناطق الحرب. وفي ذلك الوقت، استولت بيروت بالفعل على الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، ولا تزال الآليات الأمنية التي يفترض أن تحد من المخاطر التي تتعرض لها وسائط الإعلام قيد النظر مع اليونيفيل قبل بضعة أيام.