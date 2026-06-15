نبيه بيري، المرور القسري للاستقرار اللبناني

ويعالج لبنان اتفاق ما بعد المنطقة بأدلة على أن شركائه لا يستطيعون التحايل على: ولا تزال نبيه بيري خطوة ضرورية نحو الاستقرار اللبناني. ويشغل رئيس البرلمان منذ عام 1992، زعيم حركة أمال والمحاور المركزي للمخيم الشيعي، منصبا مؤسسيا وسياسيا نادر. إن إقامة عين التنة السياسية، ليس مجرد مكان للتشاور. It is one of the few areas where the state, Hezbollah, foreign mediators, Arab leaders and local actors in the South cross. في مرحلة تتميز بالتوقف المتوقع لإطلاق النار، ومسألة الانسحاب الإسرائيلي، وأسلحة حزب الله، والعودة العربية من لبنان، يصبح دورها حاسما مرة أخرى.

وهذه المركزية غير صالحة للموافقة العامة. (بيري) لديه أيضاً نقاد قويين. ويلومه معارضوه على تحالفه مع حزب الله، وسيطرته الطويلة الأجل على البرلمان، ودوره في العقبات المؤسسية السابقة، وقربه من نظام سياسي متهم بتغطية انهيار الدولة. ولكن الاستقرار اللبناني لا يبنى فقط مع من يُعتبرون الأكثر توافقاً. It is also built with those who have real relays in communities, institutions and areas of tension. It is this paradox which explains why, despite the criticisms, no serious scenario of exit from crisis can ignore Ain al-Tiné.

رئيس برلماني له دور استراتيجي

The constitutional role of Nabih Berri first gives institutional weight to its influence. إن رئيس البرلمان ليس مجرد محكّم في الجلسات. وفي النظام اللبناني، يتحكم في جزء من الإيقاع التشريعي، ويعقد دورات، وينظم النظام البرلماني، ويشارك، من خلال منصبه، في التوازن بين رئاسة الجمهورية والحكومة. وقد أصبحت هذه المهمة أكثر أهمية في وقت يتعين فيه اتخاذ كل قرار بشأن وقف إطلاق النار أو التعمير أو المعونة الدولية أو الإصلاح المصرفي من خلال القوانين والميزانيات والائتمانات واللجان والتصويت. الدبلوماسية يمكن أن تنتج اتفاقا. وسيتعين على البرلمان عندئذ تحويل جزء من هذا الاتفاق إلى صكوك قانونية.

وتلزم هذه الحقيقة جوزيف أوون ونواف سلام بالتعامل معها على نحو أكبر حيث حرم لبنان نفسه من محاور رسمي مع إيران بعد قرار وزير الخارجية يوسف راججي وخطأه السياسي بطرد السفير الإيراني. The President of the Republic carries the legitimacy of the State and the army. ويدافع رئيس الوزراء عن الحكومة والإصلاحات والعلاقة مع المانحين. (بيري) لديه المفتاح البرلماني والقناة الشيعة. وبدونه، يمكن أن يظل الوعد بالسيادة مقفلا في الخطاب. وتستطيع معه أن تجد طريقة من خلال المؤسسات شريطة أن يكون التوصل إلى حل وسط ممكن. مثلث (أوون بيري سالام) لا يُوضح الاختلافات. ويضع الإطار الأدنى للاستقرار المؤسسي في بلد يؤدي فيه الانقطاع بين الأعمدة الثلاثة إلى فتح أزمة أوسع على الفور.

عين التنة، قناة لا غنى عنها مع حزب الله

ويتحمل عين التنة المسؤولية الرئيسية عن الاتصال بحزب الله. (بيري) لا تقود حركة الشيعة المسلحة إنه لا يتحدث نيابة عنه في جميع الملفات لكنه لا يزال أكثر المحاورين المدنيين مصداقية في تقاطع الشيعة. منذ الجولة الأخيرة من المفاوضات، كان يُعرض غالباً على أنه الشخص الذي يمكنه نقل أو اختبار أو تلفيق بعض مواقع حزب الله، بما في ذلك وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي والأمن الجنوبي. ولا تعني هذه القدرة أنها يمكن أن تفرض قراراً بمفردها. وهذا يعني أنه لا يمكن لأي جهاز دائم أن يتجاوز تماما القناة التي يمثلها.

وهذا الدور يفسر سبب عودة الوسطاء إليه. يعلم الأمريكيون، الفرنسيون، والقطريون، والمصريون وغيرهم من الجهات الفاعلة أن لبنان الرسمي لا يستطيع أن يطبق هدنة على الجنوب إذا رفضها العصا الشيعة. كما يعلمون أن حزب الله لن يرغب في الظهور على أنه يتلقى تعليمات أمريكية مباشرة. (بيري) تقدم مجالاً للترجمة السياسية ويمكنها صياغة مطالب لبنانية، واستئناف الضمانات التي يطلبها حزب الله، وإرسال رسائل إلى المحظورات والحفاظ على مثول قرار وطني. ووظيفــة المقيــد هذه أساسية في بلد تنخرط فيه الكلمات بقدر الأسلحة.

ويعزز التسلسل الذي فتحه الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران هذا الدور. وتدعي إيران أن لبنان مشمول في إزالة التصعيد الإقليمي. وترفض إسرائيل فقدان حريتها في العمل ضد حزب الله. الولايات المتحدة تريد حماية حل وسط يعيد فتح أورموز ويدفع المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة. In this context, Berri can become one of the Lebanese interpreters of the truce. ويمكنه أن يدفع بأن وقف إطلاق النار لا يكون منطقيا إلا إذا كان يشمل الجنوب، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة السكان. It can also prevent this reading from turning into a frontal confrontation between the government and Hezbollah.

ولكن فائدتها تكمن أيضا في حدودها. (بيري) لا يمكنه نزع سلاح (هزبولا) ولا يمكنها أن تضمن وحدها وقف جميع العمليات. ولا يمكنه إجبار إسرائيل على الانسحاب. ولا يمكنها أن تحل محل الجيش اللبناني أو الفينول أو الآليات الدولية. ودورها سياسي وليس عملي. ويمكنها أن تيسّر صيغة لا تجعلها قابلة للتطبيق تلقائيا. والخلط بين الوساطة والسيطرة سيكون خطيرا. ومن شأنه أن يعطي عين التيني مسؤولية لا يمكن أن يتحملها، ومن ثم يكون ذريعة لاتهام بيري بالفشل إذا اندلعت الهدنة على الأرض.

مثلث (أوون بيري سالام) الذي شاهده (الرياض)

البُعد السعودي يضيف طبقة أخرى. The announced resume of Lebanese exports to Saudi Arabia exceeds trade. وهو ينص على أن الرياض يريد اختبار السلطة اللبنانية الجديدة، ودعم العودة من الولاية، وقياس قدرة بيروت على مراقبة حدودها، ومحاربة الكابتاغون، والحد من قبضة الجهات الفاعلة من غير الدول. جوزيف أوون ونواف سلام يجسدان هذا التوقع المؤسسي. ولكن الرياض يعرف أيضا أنه لا يمكن لأي استقرار دائم أن يتجاهل التمثيل السياسي الشيعي الرئيسي. ومن ثم يمكن استخدام مثلث أوون – بيري – سالام مستقر كضمان أدنى: the state speaks, the government acts, Parliament accompanies, and the Shiite channel does not turn into a breaking opposition.

ولا تعني هذه القراءة أن المملكة العربية السعودية تقوم دون قيد أو شرط بإعادة تأهيل بيري أو العصا الشيعة. ولا تزال احتياطيات حزب الله السعودية عميقة. الرياض يريد دولة قادرة على السيطرة على الموانئ والحدود والبضائع والقنوات المالية. إنّه ينتظر الأدلة، وليس مجرد التزامات. لكن الدبلوماسية السعودية تعرف كيفية التمييز بين العداء إلى وزن حزب الله العسكري والحاجة إلى التحدث مع القوات التي لا تزال تهيّل لبنان. (بيري) يحتل هذا المكان بالتحديد إنه ليس رجل العودة العربية لوحده إنها واحدة من الممرات التي يمكن أن تمنع هذه العودة من التوقف على تمزق داخلي في الضنك.

بالنسبة لجوزيف أوون المعادلة حساسة الرئيس يريد استعادة دور الجيش ووضع القرار العسكري تحت سلطة الدولة لا يمكن أن يبدو يعتمد على عين التين ولا يمكنه أن يعامل (بيري) كعقبة مطلقة ومن شأن المواجهة المفتوحة بين بعبدا ورئيس البرلمان أن تضعف الموقف اللبناني في وقت يدعو فيه البلد إلى الانسحاب الإسرائيلي والضمانات الأمريكية والمعونة العربية. ولذلك يجب على أوون أن يحصل من بيري على مساهمة في الاستقرار دون التخلي عن مبدأ شمولية الدولة. ويتطلب هذا الخط وقتا ولفتات متبادلة وانضباطا عاما.

بالنسبة لنواف سلام، التحدي مختلف. The Prime Minister embodies an expectation of reform, transparency and institutional standardization. وهو يتحدث إلى الجهات المانحة الغربية والمؤسسات المالية والعواصم. وقال إنه يعلم أن إعادة البناء، وإزالة القائمة المالية الرمادية، والإصلاح المصرفي، واستئناف الصادرات، تتطلب قرارات تشريعية. ولذلك فهو يحتاج إلى البرلمان. غير أنه يجب أن يتفادى استيعاب الإصلاحات بالحلول التوفيقية التقليدية. سيتم الحكم على العلاقة مع بيري في هذه النقطة: هل يمكن أن تنتج نصوصاً مفيدة دون تكرار الآليات التي شلت الدولة؟?

أسلحة حزب الله، الحد المركزي

سجل أسلحة (هيزبولا) يبقى أقصى حد. ويمكن لبيري أن تدعم الحوار الوطني، وأن تدافع عن نهج تدريجي، وترفض المواجهة الداخلية. ويمكن أن يساعد هذا الموقف على تجنب حدوث أزمة مدنية. It can also be denounced as a way to save time. وتطالب القوى السيادية بتطبيق نزع السلاح تطبيقا واضحا. ويجيب حزب الله على أن أي مناقشة جدية تتطلب أولا انسحاب إسرائيلي، ووقف الإضرابات والضمانات الأمنية. بين هذين الخطين، (بيري) تسعى تقليدياً إلى صيغة تؤجل الإنفجار. وفي الفترة الحالية، قد يكون هذا التأجيل مفيدا. ولكن لا يمكن أن تصبح استراتيجية دائمة.

ضغط الشارع الشيعي يلعب أيضاً. فالدمار في الجنوب، والنازحون، والخسائر الزراعية، والأسر المنكوبة، يخلق طلبا للحماية والجبر. وسيحكم على أمال وهيزبولا من خلال قدرتهما على الحصول على العودة والتعويض وإعادة البناء الواضح. لا يمكن لـ (بيري) أن تقبل اتفاقاً يُنظر إليه على أنه إسقاط للجنوب. ولذلك يجب عليها أن تدافع عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل والمساعدة الفورية، مع تجنب استئناف الحرب التي من شأنها أن تزيد من عدد الضحايا المدنيين. هذا التوتر يفسر لغته الحذرة. He must speak to the state, to mediators and to a proven social base.

ويأتي الضغط أيضا من الشارع غير الشهير. A significant part of Lebanese opinion refuses to allow the country to be led into wars decided by others. وهي تدعو إلى قيام دولة قادرة على الحماية دون الاعتماد على منظمة مسلحة. إنها تراقب (بيري) بعدم الثقة لأنها ترى أنه الضامن السياسي لحزب الله. In this view, stability cannot be limited to the absence of fighting. ويجب أن يشمل ذلك احتكار الأسلحة، ومراقبة الحدود، والشفافية المالية، ونهاية القيود. إذا أراد (بيري) أن يبقى ممراً إلزامياً مقبولاً، فعليه أن يُظهر أنه يُسهل الولاية بدلاً من تحييدها.

فاعل مفيد ولكن متنازع عليه

والتوقعات الدولية مماثلة. ويمكن للجهات المانحة والبلدان العربية أن تقبل الانتقال التدريجي. وهم لا يريدون تمويل إعادة بناء من شأنه أن يعد حربا جديدة. وسيطالبون بضمانات على الجيش، والحدود، وقنوات التمويل، وتوزيع المعونة. وسيكون للبرلمان دور رئيسي في هذه المسائل. يمكن لـ (بيري) أن تسرع أو تبطئ الرسائل وقد يشجع على التوصل إلى حلول توفيقية أو يسمح للمشاريع بالتحرك. وبذلك تصبح قوتها الزمنية قوة اقتصادية. وفي لبنان المدمر، يقاس الاستقرار أيضا بالقدرة على سن القوانين اللازمة لتمويل ما بعد الحرب.

وتثير هذه السلطة انتقادا قديما: نظام لا يزال فيه نفس المسؤولين لا غنى عنه لأنهم ساعدوا على حبس المؤسسات. (بيري) يجسد هذا الغموض وهو عامل للاستمرارية ورمز للعرقلة. هو يعرف الملفات، الممثلين، الخطوط الحمراء وتوازن القوى ولكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة على رأس البرلمان يغذي فكرة وضع سياسة مغلقة، وقلة تجديدها وقلة مسؤوليتها للمواطنين. وهذا النقد لن يختفي بعد الاتفاق. سوف يثقل على كل حل وسط تم التفاوض عليه في عين التنة.

ولذلك سيتوقف الاستقرار اللبناني على كيفية استخدام هذا الدور. وإذا استخدمت بيري لتغطية الغموض الدائم بشأن الأسلحة والحدود والإصلاحات، فإنها ستصبح عقبة. وإذا ما استُخدم لإبرام اتفاق يمكن التحقق منه، ومصاحبة نشر الجيش، والتصويت على نصوص إعادة البناء، والحفاظ على اتفاق دنيا بين بعبدا، والسيريل العظيم، والبرلمان، فإنه سيظل دعامة. وسيكون الفارق أقل في البيانات منه في القرارات: عقد الاجتماعات، واعتماد القوانين، ودعم عودة المشردين، والتنسيق في الجنوب، وإجراء حوار وطني حقيقي.

وثمة مسألة أخرى تتعلق بالخلافة السياسية داخل المجتمع الشيعي. ولا تزال بيري واحدة من آخر الجهات الفاعلة الرئيسية في الجيل الناشئ عن الحرب الأهلية. وسلطته الشخصية لديها أرصدة طويلة الإدارة لا تنظمها المؤسسات وحدها. ولكن هذه السلطة تثير أيضا مسألة ما بعد بيري. وكلما زاد اعتماد النظام على وسيط واحد، كلما ازداد هشاشته عندما يضعف الوسيط أو ينسحب. ولهذا السبب، لا يمكن أن يستند الاستقرار فقط إلى خبرته. ويجب عليها أن تحول قنواتها إلى إجراءات، وتسويتها إلى نصوص وترتيباتها إلى مؤسسات قادرة على البقاء على قيد الحياة.

الأيام القليلة القادمة ستعطي إشارة أولى وبعد التوقيع المتوقع في سويسرا، سيتعين على لبنان أن يوضح مطالبه: وقف الإضرابات، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة السكان، والتعمير، والسجناء، ودور الجيش، والضمانات الدولية. ويمكن لبيري أن تساعد في تحويل هذه القائمة إلى موقف وطني، أو أن تجعل كل طرف يعيد صياغتها وفقا لمصالحه. وستظل عين التينيه بعد ذلك ما كانت عليه منذ سنوات: مكان يأتي فيه المرء للبحث عن مخرج، ولكنه أيضاً مكان يقيس فيه الصعوبة اللبنانية في التوصل إلى قرار حكومي كامل.