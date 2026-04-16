نبيه بيري في منتصف كسر

رجل في منتصف الأزمة لا يتحكم بالكامل

وفي 16 نيسان/أبريل، تم تأكيد حقيقة سياسية لبنانية قائمة منذ زمن طويل: عندما دخل البلد منطقة اضطراب شديد، عاد نبيه بيري تقريبا آليا إلى إحدى نقاط العبور اللازمة بين الكتل والمؤسسات والوساطة الخارجية. وهذا المركز لا يعني أنه يسيطر على الوضع. وهذا يعني أنه لا يمكن لأي قراءة جادة للأزمة أن تستبعدها. وفي الوقت الراهن، يتخذ هذا الموقف شكلاً خاصاً. The President of the House is neither in the simple adherence to the line defended by the President of the Republic and the Head of Government, nor in a logical of frontal rupture with the institutional order. ويقع في منطقة من التحذيرات والمكابح والوساطة.

هذا بالضبط ما يجعل موقفه مهم جداً وقد أدى التسلسل المفتوح حول إمكانية وقف إطلاق النار والمناقشات التي ترعاها الولايات المتحدة إلى إصابة لبنان بصدمة سياسية فورية. ويعرض جزء من القوة هذا التسلسل كمحاولة ضرورية لإخراج البلد من الحرب، ولوقف التفجيرات، ولإعادة الدولة إلى المركز. ويرى جزء آخر من المشهد السياسي أن هذه العملية، على الأقل، عملية محفوفة بالمخاطر، وفي أسوأ الأحوال، محاولة لنقل المواجهة من الجبهة الجنوبية إلى داخل البلد، ولا سيما نحو حزب الله. In such a climate, Nabih Berri appears as a man who measures both institutionally and partisanly the danger of a derailment.

كلمته في هذه اللحظة ليست كلمة محكّم محايد إنها تحمل ذكرى التحالفات، وعلاقات القوة، والخصائص، والمنافسات القديمة. ولكنه يحتفظ بوظيفة معينة: منع الخلاف على الحرب والتفاوض من التحول إلى تمزق لا يمكن السيطرة عليه في النظام. يعرف (بري) أن لبنان يمكنه تحمل توتر شديد He also knows that he bears much less than an assumed fracture between his power centers, especially when the external pressure remains strong and the southern front continues to burn.

عدم الثقة العميق بالتسلسل الدبلوماسي

المميزة الأولى لموقع (نابيه بيري) هي عدم ثقة واضحة بزخم المفاوضات This mistrust is not limited to a reserve of methods. وهو يؤثر على نية العملية برمتها. وفي دوائره السياسية، فرضت فكرة: فالتسلسل الحالي لن يهدف فقط إلى وقف الحرب. كما يمكنها أن تفتح مرحلة جديدة تنقل فيها مسألة حزب الله وأسلحته ومركزه الداخلي إلى المركز تحت الضغط الخارجي.

هذا الشك الذي يعطي كلمة (بيري) صعوبة When he suggests that some have come back from discussions not to get a halt to the fighting but to direct pressure against Hezbollah, he does not only formulate a tactical critique. وهو يشير إلى خطر استراتيجي. يقول من حيث الجوهر أن المعركة يمكن أن تتغير في الطبيعة دون أن تنتهي في الواقع. وستظل الجبهة مع إسرائيل هي الإطار العام، ولكن المسألة الرئيسية ستصبح عندئذ العلاقة بين الدولة والمؤسسات والمقاومة.

هذه القراءة ليست ثانوية وهو يشكل بالفعل جزءا من المناقشة اللبنانية. It allows the Shiite camp to present its vigilance not as an automatic refusal of any discussion, but as a reaction to an alleged attempt at internal reconfiguration. ومن هذا المنطلق، لا يُرفض وقف إطلاق النار على هذا النحو. وما يخشى منه هو استخدامه السياسي اللاحق. يمكن للهدنة أن تمهّد الطريق لشيء آخر غير مجرد تعليق الأعمال العدائية. ويمكن أن تصبح بداية معركة على الشرعية واحتكار القوة ومكان حزب الله في النظام اللبناني.

ومن ثم، فإن بيري تعرب عن عدم الثقة الأساسي. ولكن هذا انعدام الثقة لا يترجم إلى استراتيجية من التمزق الكلي. هذا هو التفرد في موقفه. وهو يحذر، وينتقد، ويثير ضغوطا رمزية، لكنه يتجنب الذهاب إلى النقطة التي يجعل فيها النقد أي إدارة سياسية أمرا مستحيلا.

وصي على النظام بقدر ممثل للمخيم

هذا الدور المزدوج يفسر الكثير من سلوكه (نابيه بيري) لا يتحدث أبداً كقائد لحفلة أو حليفة He also speaks as one of the last major managers of the Lebanese system. إنه يعرف عتبات الفولطية التي يجب عدم تجاوزها He knows that, in a fragmented country, the ability to contain is often as valuable as the ability to decide.

ويبدو أن وظيفة الوصي على هذا النظام في الوقت الراهن تتسم بالقوة. فمن جهة، يجب عليه أن يظهر قاعدته وحلفائه أنه لا يسمح بتسلسل دبلوماسي يُنظر إليه على أنه من المحتمل أن يكون مروراً خطيراً بدون رد فعل. ومن جهة أخرى، يجب عليها أن تمنع هذا الرد من أن يؤدي إلى أزمة مؤسسية مفتوحة أو إلى مواجهة في الشوارع. إنه موقف متطلب وهو يعني التمسك بحزم الخطاب وضبط النفس في العمل.

وهذا التقييد هو أحد أهم جوانب دوره. وفي جو يمكن فيه للكلمات أن تنتج بسرعة آثار الاستقطاب، تتصرف بيري على أنها أبطأ. إنه لا يُثير الغضب إنه لا يطفئه لكنه يعمل لمنعه من التحول إلى دينامية لا يمكن السيطرة عليها. وهذا يتطلب تعليمات، والحفاظ على الاتصالات، ووجود دائم خلف المشاهد، وقدرة على تذكير الناس بأن أي انفجار داخلي سيفيد أولئك الذين يريدون زيادة إضعاف لبنان.

وفي هذا الصدد، فإن موقفه غير متناقض. وهو منظم بنفس المنطق. وكلما اشتكى في التسلسل الدبلوماسي لتحمل خطر داخلي، كلما رأى ضرورة لتجنب أي خطوات زائفة من شأنها أن تعجل بزعزعة الاستقرار. ومن ثم، يمكن لها، في الوقت نفسه، أن تندد بالخطر وأن تعمل على ضمان أن يظل رد الفعل على هذا الخطر قائما على أساس سياسي.

An essential link between the institutions and the Shiite camp

وفي الأزمة الحالية، يحتل بيري أيضا مكانا لا يمكن لأحد أن يملأه بطريقة مماثلة: فهو بمثابة حلقة وصل بين المؤسسات الرسمية ومخيم الشيعة الذي نُظِّم حول الثالوث الذي يشكله مع حزب الله. وهذه المهمة هي أكثر قيمة لأن التسلسل المفتوح حول المفاوضات قد زاد من انعدام الثقة بين مراكز النظام. ويدافع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن خط وقف إطلاق النار والعودة من الدولة إلى المركز. ويخشى جزء من المخيم الشيعي أن يستخدم هذا الخط لإعداد مواجهة سياسية ضده. في ما بين، بيري لا تزال واحدة من الجهات الفاعلة القليلة لتكون قادرة على التحدث إلى الكونين دون أن يتم رفضها كليا من قبل واحد أو الآخر.

هذا الدور المحوري لا يعطيه القوة المطلقة لا يمكنه تصفية الخلافات ولا يمكن أن يحول عدم الثقة العميق إلى اتفاق. لكنه يمكن أن يمنع القطع من الإغلاق تماما. يمكنه أن يحمل جهاز تنصت وفي السياسة اللبنانية، غالباً ما يكون الحفاظ على خيط أكثر من الحصول على حل توفيقي فوري.

ويفسر هذا المركز أيضا اهتمامه بالوساطة الإقليمية. When a message is to be transmitted, when a concern is to be reported, when a channel is to remain open to the Shiite camp without going directly through Hezbollah, Berri become an almost natural interlocutor. وبالتالي، فإن وزنها لا يرجع فقط إلى مركزها المؤسسي. It comes from its ability to articulate three levels at a time: the state level, the level of the internal power ratio and the level of external contacts.

هذا يجعله فاعلاً لا غنى عنه و مكشوفاً ولا يمكن الاستغناء عنه، لأن انسحابه سيخلق فجوة خطيرة بين المؤسسات والقاعدة السياسية للشيعة. العرض، لأن هذا الوضع الوسيط يُلزمه بالوفاء بالتوقعات المتضاربة. ويُطلب إليه أن يكون ثابتاً دون أن ينفصل، وأن يكون حذراً دون أن يثمر، وأن يكون مخلصاً لمخيمه دون أن يتعجل بالأزمة الوطنية.

الرياض وطهران واللعبة الإقليمية في ظلها

إن مكان نبيه بيري في الأزمة اللبنانية غير مفهوم تماما دون النظر إلى اللعبة الإقليمية المحيطة. وأظهر يوم 16 نيسان/أبريل أن عدة عواصم ما زالت تعتبر لبنان منطقة لا يمكن تثبيتها لنفسه فحسب، بل أيضا لما يمثله في التوازن الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية والجهات الفاعلة الإقليمية الوسيطة.

وفي هذا الترتيب، تحتفظ بيري بميزة محددة. He can be approached by Arab capitals who do not wish to deal directly with Hezbollah, while remaining a credible interlocutor for the Shiite camp. This position is particularly visible in moments of extreme tension. وعندما يتعلق الأمر بمنع انفجار داخلي، ونقل تحذير أو استكشاف هوامش الحل التوفيقي، يعود اسمها بسرعة إلى مركز اللعبة.

وهذه الفائدة الخارجية تعزز مركزيتها الداخلية. She reminds all Lebanese actors that he is not just the Speaker of the House or the leader of a movement. وهو أيضا جزء من الوساطة للشركاء الإقليميين. وتكتسي هذه النوعية أهمية عندما يدخل لبنان تسلسلاً يختلط فيه توازن القوى المحلي ارتباطاً وثيقاً بالعواصم.

غير أن هذا البعد الإقليمي لا يجعله خاليا من حركاته. يمكنها أيضاً إرغامه وكلما أصبح أكثر فائدة، كلما كان يجب قياس كل كلمة من كلماتها. وكلما تلقى أو نقل إشارات خارجية، كلما كان يجب أن يكون حريصاً على عدم الظهور بوصفه مجرد أداة لجدول أعمال قادم في أماكن أخرى. ولذلك فإن تأثيرها الإقليمي غير المباشر ليس مريحا. إنها تهمة إضافية

الشارع كتهديد دائم وكخط أحمر

أحد أهم عناصر موقع (بيري) هو علاقته بالشارع ولدى لبنان خبرة كافية في الأزمات لمعرفة أن الاستقطاب السياسي يمكن أن يؤدي بسرعة إلى حدوث آثار غير مباشرة أكثر صعوبة في السيطرة. وفي هذه اللحظة، يوجد هذا التهديد بصفة خاصة. وهناك تسلسل دبلوماسي يشتبه فيه جزء من المخيم الشيعي، ومناقشة ساخنة بشأن الأسلحة، وحرب جارية في الجنوب، وازدحام اجتماعي واسع النطاق، وهي مزيج خطير.

يبدو أن (بيري) على علم تام بهذا الخطر وهذا هو السبب في أنها تعمل على الحفاظ على تمييز واضح بين الإنذار السياسي والتصاعد الشعبي غير الخاضع للمراقبة. يمكنها أن ترفع النبرة، وتعبر عن عدم الثقة، وتصدر صوت إنذار شديد. ولكنه يسعى أيضا إلى منع هذا التوتر من أن يصبح دعوة ضمنية إلى المواجهة الداخلية. وهذا الخط الأحمر هو جوهر دوره الحالي.

الحساب واضح إنفجار الشوارع لن يساعد معسكره أو البلد وعلى النقيض من ذلك، فإنه سيوفر دليلا واضحا لمن يعتبرون أن لبنان لا يستطيع سوى إدارة أزماته بتفكك نفسه. كما أنه سيضعف أي موقف تفاوضي خارجي عن طريق إظهار قوة ممزقة، غير قادرة على احتواء خطوطها المعيبة. وبمنع هذا السيناريو، تحمي بيري ميزان معسكره، والحد الأدنى لاستقرار المؤسسات، وإمكانية الإدارة السياسية للأزمة.

هذه الوظيفة التقييدية لا تجعل دائما العناوين الرئيسية. وكثيراً ما يُستخدم في التعليمات، في لفتات سرية، في قرار الهدوء بدلاً من الضغط. ولكنها ربما تكون، في هذه اللحظة، أهم إسهام لها.

ممثل للقطعة، ولكن أيضاً لغير التصفيق

وسيكون من السهل جدا وصف نبيه بيري كعقبة خالصة أو، على العكس، كمثبت بسيط. وكلاهما في وقت واحد، تبعا للزاوية التي يُلاحظ منها. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التعجيل بالانتعاش المؤسسي والتفاوض على بداية تعزيز الدولة، فإنه يمثل مكابحا، وهو رجل يبطئ، ويشتبه، ويمنع العضوية. بالنسبة لمن يخافون من أن يخفي هذا الاستيلاء هجوماً على حزب الله، فهو على العكس من ذلك حماية، مصباح ضد ضربة سريعة جداً.

ولكن الحقيقة السياسية لهذه اللحظة تكمن بالتحديد في هذا الغموض. (بيري) يحجب بعض التطورات وفي الوقت نفسه، يتفادى انهيار الإطار الذي لا يزال يسمح للجهات الفاعلة بالتحدث إلى بعضها البعض. وعليه، فإن دورها ليس فقط لمنعه. It also consists of keeping the minimum fishness of the policy in the middle of a sequence where everything could be tempted by force passage.

هذا ما يضعه بوضوح في وسط الكسور إنه لا ينظف الكسور لن يغادر إنه يعيش هناك إنه يمر بها إنه يحاول منعها من التحول إلى غولف وفي بلد مثل لبنان، نادرا ما يكون هذا النوع من الدور مذهلا، ولكنه كثيرا ما يكون حاسما. فهو يوفّر الوقت، ويحتوي على الطرود ويظل مفتوحا لإمكانية إجراء تعديل في المستقبل.

محورية تقول حالة لبنان

إن المكان الذي احتله نبيه بيري في 16 نيسان/أبريل يقول شيئا أوسع عن حالة لبنان. وهو يبين أنه في اللحظة التي يناقش فيها البلد وقف إطلاق النار، حيث تحاول الولايات المتحدة فرض إطار، حيث يرغب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في إعطاء المؤسسات وزنا أكبر، لا يزال النظام معلقا من عدد قليل من الشخصيات القادرة على منع الأسوأ دون أن يكون قادرا على تحقيق الأفضل.

This centrality is not a sign of institutional strength. بل إنها أعراض نظام سياسي لا يزال يعمل من خلال الوساطة الإنسانية والأرصدة غير الرسمية والمنصب. (بيري) واحدة من أوضح حالات السجن He reassures some, worryorries others, but he remains unavoidable because he knows both the language of the camp, that of the institution and that of the survival of the system.