نتنياهو يريد التفاوض تحت النار: لماذا تدفع إسرائيل لبنان إلى وجه غير متوازن

عن طريق إعلان أنه سيبدأ في أقرب وقت ممكن مفاوضات مباشرة مع لبنان، لن يفتح بنيامين نتنياهو تسلسل سلام متوازن. ويركز على هدفين استراتيجيين:التفاوض بينما تستمر الإضراباتوفصل الملف اللبناني عن الإطار الإقليمي الذي أنشأه وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهرانولكن هذا التسلسل لم يضعف حزب الله في لبنان سياسيا. بل على العكس من ذلك، أعطاه مركزيا إقليميا، حيث أصبح السؤال اللبناني واحدا من نقاط الاحتكاك الرئيسية حول الهدنة. وفي هذا التوازن من القوة، تكسب إسرائيل أكثر من بيروت، التي تصل دون نفوذ حقيقي، إن لم تكن الحاجة الملحة إلى التوصل في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار.

الخط الزمني يوضح كل شيء وفقاً لـ (أكسيوس)، تصريح (ناتنياهو) جاء بعد مكالمات هاتفية مع (دونالد ترامب) و(ستيف ويتكوف) وأضافت وسائط الإعلام أن ويتكوف طلب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يهدأ الإضرابات في لبنان وأن يفتتح المفاوضات. ولكن من الواضح أن أحد المسؤولين الإسرائيليين، مقتبس من نفس المادة، يذكر أن:لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنانوبالتالي، فإن الاقتراح الإسرائيلي يصاغ على الفور: التكلم، نعم، ولكن دون تعليق الحرب. هذه هي النقطة إن إسرائيل لا تريد أولا وقف إطلاق النار لخلق حيز سياسي. يريد استخدام النار لتشكيل المفاوضات

وهذا المنطق يتعارض تماما مع المبدأ الدبلوماسي اللبناني الذي طرح في الأسابيع الأخيرة. وفقاًLibnanewsوالخط الذي تدافع عنه بيروت واضح:أولا وقف إطلاق النار، ثم المفاوضاتهذا التسلسل الهرمي ليس تفاصيل تقنية ويعني ذلك أن الدولة اللبنانية ترى أنه لا يمكن إجراء أي مناقشة جدية وذات سيادة ومتوازنة ما دامت عملية التفجير مستمرة. وبالحديث عن المفاوضات المباشرة دون هدنة مسبقة، فإن نتنياهو لا يستجيب بالتالي للمنطق اللبناني. إنه يحاول سحقه

إن إسرائيل تريد فصل لبنان عن المسألة الإقليمية

الهدف الإسرائيلي الأول هوإخراج لبنان من الإطار الإقليمي3 – وبعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، احتج العديد من الجهات الفاعلة بضرورة إدراج لبنان أيضا في عملية شطب الحدود. ويفيد رويتر بأن فرنسا والاتحاد الأوروبي أصرا على ذلك، في حين اعتبرت إيران أيضا الجبهة اللبنانية جزءا من منطق وقف إطلاق النار. وقد دافعت إسرائيل والولايات المتحدة عن العكس: فالهدنة لا تهم لبنان.

وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية، فإن هذا الفصل حيوي. وإذا أريد للبنان أن تغطيه الديناميات الإقليمية، فإنه سيفقد جزءا من حريته في العمل ضد حزب الله. وبفصله عن الملفين، يمكنه بدلا من ذلك مواصلة الإضراب، والحفاظ على الضغط العسكري، وتحويل لبنان إلى مسرح مستقل، مُفصلا عن التوقف الذي حصل عليه مع طهران. بيان نتنياهو عن المفاوضات المباشرة متوافق تماما مع هذه الاستراتيجيةملف لبناني منفصلوينبغي التعامل معها وجها لوجه بعيدا عن الإطار الإقليمي الأوسع.

غير أن هذا الفصل أحدث أثراً سياسياً معاكساً لذلك المسعى. وباستبعاد لبنان صراحة من وقف إطلاق النار، أشارت إسرائيل في الواقع إلى أن الجبهة اللبنانية لا تزال مركزية. مجرد حقيقة أن الهدنة أثارت معركة دبلوماسية على ضم لبنان أو عدم وضع حزب الله في قلب المعادلة. وبدلاً من أن تظهر الحركة مهمشة، تمكنت من أن تظهر كطرف فاعل لا يمكن لواشنطن وتل أبيب أن يحيادا في إطار الهدنة. وهذا ما يعزز شرعيته السياسية فيما يتعلق بلبنان، على الرغم من الضغوط العسكرية التي يتعرض لها. وهذه القراءة تحليلية، ولكنها تستند مباشرة إلى مكان لبنان في المناقشة الدولية لوقف إطلاق النار.

The ceasefire with Iran gave Hezbollah political weight

هذا هو المفارقة المركزية للتسلسل وعسكريا، لا يزال حزب الله تحت الضغط. من الناحية السياسية، استعاد وزنه لماذا؟ لأن الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران أوقف على الفور السؤال اللبناني. وإذا تعين استبعاد لبنان صراحة من وقف إطلاق النار، فمن الجيد أن تظل الجبهة اللبنانية استراتيجية. ولذلك، يمكن لحزب الله أن يجادل بأنه لا يزال أحد العناصر التي لا يمكن للمنطقة أن تتحايل عليها. والأثر الرمزي قوي: فبدلا من أن يحال إلى مسألة داخلية لبنانية بسيطة، أصبح مرة أخرى، من خلال أزمة وقف إطلاق النار ذاتها، طرفا فاعلا في محور المناقشة الإقليمية.

بالنسبة لإسرائيل، هذا تسلسل سيء وكان هدفه هو عرض الوقف مع إيران على أنها تثبيت للجبهة الإقليمية الكبيرة، مع ترك حزب الله وحده أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية. ولكن النزاع على إدراج لبنان أدى إلى عكس ذلك، يستطيع حزب الله أن يجادل بأنه يظل القفل الرئيسي لتسوية أوسع. هذا لا يعني أنه يخرج معززاً عسكرياً هذا يعني أنه سيخرجإعادة التسييسوهذا هو بالضبط ما تحاول نتنياهو تصحيحه بإعادة إطلاق فكرة المفاوضات المباشرة التي تركز على نزع السلاح.

ولذلك يسعى الإعلان الإسرائيلي إلى تغيير الإطار. وعلينا ألا نتحدث بعد الآن عن لبنان الذي يشكل وضعه شرطا لتماسك وقف إطلاق النار الإقليمي. وعلينا أن نتحدث مرة أخرى عن لبنان الذي أمر بالتعامل بمفرده وبشكل مباشر مع إسرائيل مع مسألة حزب الله. إنها وسيلة للتراجع عن الحركة عن المنفعة السياسية الناجمة عن أزمة وقف إطلاق النار، مع وضع جدول أعمال إسرائيلي صارم في المركز: نزع السلاح، وأمن الحدود، ثم السلام المحتمل.

التفاوض أثناء الإضرابات: تفرض إسرائيل إطاراً يفيد

إن مشكلة لبنان بسيطة: إن إسرائيل ترغب في التفاوضدون وقف إطلاق النار(أكسيوس) واضح جداً في هذه النقطة: طلب ويتكوف من نتنياهو أن يهدأ الإضرابات ويبدأ المفاوضات، ولكن الجانب الإسرائيلي يدعي أنه لا يتوقع وجود هدنة على الجبهة اللبنانية. وهذا يعني أن الدبلوماسية التي اقترحتها إسرائيل لا تحل محل الحرب. إنها معرضة للخطر ولذلك ستجرى المحادثات في حين تحافظ إسرائيل على المبادرة العسكرية، والقدرة على الإضراب والتهديد والتسلق في أي وقت.

وفي هذا الإطار، تكاد إسرائيل تملك كل شيء من أجله. إنه يتحكم بالضغط العسكري وهو يحدد جدول الأعمال، مع التركيز على نزع سلاح حزب الله. He obtained that Lebanon was treated separately from the regional framework, which deprived Beirut of wider diplomatic support. ويمكنه بعد ذلك أن يقدم أي حكمة لبنانية كتردد في السلام. ويدخل لبنان، من جانبه، في المناقشة دون ضمانات، ودون تعليق الإضرابات ودون توازن موات في السلطة. ولذلك، فإن مطلبه الوحيد المتسق يظل هو الذي يقوم به بالفعل: صمت الأسلحة قبل الكلام.

هذا هو المكان الذي يظهر فيه الاختلال الحقيقي وتتفاوض إسرائيل من موقف قوة نشطة. وقال إن لبنان سيتفاوض من موقف من الضعف المستمر. وفي هذه الظروف، فإن الصيغة الإسرائيلية ليست هي صيغة إلغاء التصعيد. انها منالمساومة القسريةحيث تصبح الحرب أداة للتسوية وبالنسبة لبيروت، فإن قبول مثل هذا المخطط يعني تحويل الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار إلى نقطة ضعف دبلوماسية دائمة. ويستند هذا الاستنتاج إلى تحليل يستند إلى رفض إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان وإلى المبدأ اللبناني العكسي.

الحكومة اللبنانية تجد نفسها بدون خريطة حقيقية

وفي هذه التشكيلة، لا يوجد في لبنان سوى القليل من الجذام. He can rely on verbal support: several international actors have said that a credible ceasefire should include Lebanon. ولكن هذه المواقف لم تسفر عن آلية ملزمة. ويواصل واشنطن دعم القراءة الإسرائيلية. وما دامت الولايات المتحدة تؤكد أن الجبهة اللبنانية ليست جزءا من الهدنة الإقليمية، فإن بيروت لا تملك القوة لتأكيد ظروفها.

وبطبيعة الحال، تذكر السلطات اللبنانية، كما فعل جوزيف أوون، أن الدولة وحدها هي التي تتفاوض باسم لبنان. ويمكنها أيضا أن تعزز مراقبة بيروت واحتكار الأسلحة القانونية في العاصمة، على نحو ما يقرره مجلس الوزراء. غير أن هذه الإجراءات لا تزال، في الوقت الراهن، بادرة المواقف السياسية بدلا من إعادة التوازن الاستراتيجي. They do not give Lebanon a new map in front of an Israeli who wants to speak while continuing to bomb.

وهذا هو أقسى واقع في التسلسل: إن إسرائيل تكسب أكثر من لبنان من فتح المفاوضات فوراً التي يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية. وبالنسبة إلى نتنياهو، فإن هذا يسمح لنا باستئناف المبادرة بعد هدنة مع إيران التي أعادت ثقل حزب الله سياسيا. For Lebanon, this is likely to lock him in a discussion where he does not choose the time, pace, or conditions of entry. التماثل واضح وهو يوضح السبب في أن المذهب اللبناني – أولا وقبل كل وقف إطلاق النار، ثم المفاوضات – لا يزال في هذه المرحلة الموقع الوحيد المتسق لبيروت.

خطر الرضاعة في الحكومة اللبنانية

This external pressure has an immediate effect in Beirut: it can accelerate internal fractures. وفقاً للإرسال الذي قدمته، قرار الحكومة في (بيروت)… لتقوية قبضة الدولة وحجز الأسلحة للقوات الشرعية وحدها… لم يكن توافقياً تماماً. (بول موركوس) بنفسه أشار إلى أنه لم يكن هناك « جذّاب » لكن كان هناك اعتراض من وزراء الصحة والعمل هذا لا يعني انفصال الحكومة لكن هذا يُظهر أن الموضوع يلمس نقطة حساسة داخل الشركة

والخطر، من الآن وصاعدا، يتمثل في وجود شبه سياسي داخل السلطة التنفيذية، أو على الأقل فجوة مفتوحة بين خط يريد أن يستفيد من لحظة إعادة تأكيد الدولة، والأخرى التي سترفض أن يبدو هذا إعادة التأكيد متوافقا على جدول أعمال إسرائيل. وكلما أصرت إسرائيل على نزع سلاح حزب الله مع استمرار الإضرابات، كلما زادت احتمالات إعادة قراءة أي مبادرة أمنية من جانب الحكومة اللبنانية، في جزء من المخيم الشيعي وحلفائه، كتنازل تم الحصول عليه تحت القنابل. وهذا هو بالضبط ما يمكن أن يحول الاختلاف الحكومي إلى أزمة شرعية داخلية. ويستند هذا الاستنتاج إلى تحليل يستند إلى جدول مقرر بيروت والضغط الإسرائيلي المتزامن.

وبعبارة أخرى، لا يثقل الاقتراح الإسرائيلي على الجبهة الدبلوماسية فحسب. It also acts as a test of resistance by the Lebanese government. إذا كانت الشركة تستسلم بسرعة فهى تخاطر بفقدان تماسكها وإذا رفض رفضا قاطعا، فإنه قد يواجه مزيدا من الضغوط العسكرية والدولية. وفي كلتا الحالتين، يتمثل الخطر في زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي العميق، لا سيما إذا اعتبر بعض الشركاء الحكوميين أن الدولة تريد أن تحل تحت الضغط الإسرائيلي مسألة لم يحلها لبنان بسيادة تحت ظروف هادئة. ويتمشى هذا التحليل مع الهشاشة الواضحة بالفعل لتوافق آراء الحكومة.

The risk of civil war becomes a word that can no longer be ruled out

هذا هو أخطر نقطة، وربما أكثر المحرمات. وما دامت مسألة حزب الله لا تزال في سياق حرب نشطة، فإن أي محاولة لاقتحام القوة الداخلية تنطوي على خطر المواجهة الوطنية. ليس لأن مثل هذا السيناريو سيكون أمراً لا مفر منه، ولكن لأن الجمع بين ثلاثة عوامل يجعل من الممكن التفكير فيه: التفجيرات الإسرائيلية الجارية، وطلب إسرائيل لنزع السلاح، والكسرات اللبنانية حول مشروعية هذا الطلب.

إن الخطر لا يأتي فقط من مواجهة عسكرية تقليدية. وهو يأتي من آلية سياسية أكثر غموضا: إذا كان جزء من لبنان يعتقد أن الحكومة المركزية تعمل تحت الإكراه الإسرائيلي، في حين يعتقد البعض الآخر أنها تفعل أخيرا ما كان عليها أن تفعله لفترة طويلة، فإن البلد يعبر مرة أخرى بخط كسور وجودي. وفي مثل هذا لبنان المجزأ، حيث تظل الأحياء والأقاليم والأجهزة الحزبية وذاكرة الحرب قوية، لا يمكن اعتبار هذا الكسر مجرد خلاف إداري. وهذا الاستنتاج تحليل سياسي عام، وليس حقيقة سبق ذكرها.

ولذلك، فإن خطر الحرب الأهلية ليس، في هذه المرحلة، سيناريو وشيك يمكن الإعلان عنه على أنه يقين. لكنه يصبح أفقاً لا يمكن محوه بعد الآن إذا تم الضغط على مسألة أسلحة حزب الله تحت الضغط العسكري الأجنبي، بدون وقف إطلاق النار، بدون توافق سياسي داخلي وبدون إطار وطني مستقر. وهذا هو السبب في أن المبدأ اللبناني لإنهاء الحريق هو أيضا، ضمنا، مبدأ منع الانفجار الداخلي. وهو لا يهدف فقط إلى وقف الإضرابات الإسرائيلية، بل يهدف أيضا إلى منع مناقشة الدولة والأسلحة والحزب الله في مناخ يمكن فيه تفسير أي قرار على أنه غطاء أو خيانة.

لماذا نتنياهو يتحدث الآن

(ناتنياهو) يتحدث الآن لأنه يجب أن يصحح تسلسلاً غير مؤات وعلق وقف إطلاق النار مع إيران جزءا من المواجهة الإقليمية، ولكنه ترك حزب الله في مركز الخلاف. He also forced Israel to publicly assume that he wanted to exclude Lebanon from the truce, which fed international critics. ومن ثم، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في معرض حديثه عن المفاوضات المباشرة، يحاول إغلاق هذا الخرق: فلبنان لا يجب أن يكون اختبارا لمصداقية وقف إطلاق النار على الصعيد الإقليمي، بل يجب أن يصبح قضية منفصلة، تعود إلى مسألة حزب الله وحدها.

ولكن خلف الثوب الدبلوماسي، يبقى المنطق هو القيد. وترغب إسرائيل في التفاوض تحت القنابل وعزل لبنان عن بقية الأزمة الإقليمية وتحويل الهشاشة اللبنانية إلى ميزة تفاوضية. هذا هو السبب في أن بيان نتنياهو يجب أن يقرأ ليس كفتح كلاسيكي، ولكن كمحاولة للانتعاش السياسي بعد وقف إطلاق النار الذي، المفارقة، أعطى حزب الله مكانا مركزيا. وإلى أن يتم تحييد هذا المركز سياسيا، ستسعى إسرائيل إلى تولي زمام الأمور. وهذا بالضبط ما يحاول فعله اليوم