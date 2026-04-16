نداء معلن بين نتنياهو وجوزيف أوون

وجاء الإعلان من إسرائيل. الرفض جاء من بيروت وفي يوم الخميس، 16 نيسان/أبريل، زعم الوزير الإسرائيلي جيلا غامليل أن بنيامين نتنياهو كان سيلتقي بالرئيس اللبناني جوزيف عون. ولكن على الجانب اللبناني، أكد مسؤول على الفور أنه لم يكن لديه أي معلومات عن هذا الاتصال. وهذه الفجوة بين الحسابين تقول الكثير في الوقت الراهن: إن إمكانية وجود قناة سياسية لم تعد نظريا تماما، ولكن كل كلمة تتحدث عن تبادل مباشر بين إسرائيل ولبنان لا تزال متفجرة.

إعلان إسرائيلي، دون تصديق لبناني

والواقع السياسي لهذا اليوم يكمن أساسا في مصدر المعلومات. ولم تكن الرئاسة اللبنانية ولا وسيطا أجنبيا، ولا بلاغا مشتركا أشار إلى المقابلة. It is an Israeli minister, member of the security cabinet, who presented as imminent a telephone exchange between Benyamin Netanyahu and Joseph Aoun.

في خطابه، (جيلا جاملييل) أرادت أن تعطي هذا الاتصال الرمزي ووصفتها بأنها أول مرة بعد سنوات طويلة من الانهيار. كما أنها ترتدى الإعلان عن وعد سياسي أوسع، مشيرة إلى فكرة لبنان الذي يمكن أن يستعيد الرخاء والاستقرار.

لكن نفس التدخل يحتوي على رسالة ثانية أصعب بكثير وأكدت الوزيرة الإسرائيلية من جديد مبدأ الحزمة المطلقة لحكومتها ضد أي تهديد ضد إسرائيل. ومن الواضح أن إمكانية التبادل السياسي لم تُعرض على سبيل الاسترخاء المسبق. وقد صيغت بنفس الطريقة التي صيغ بها السعي إلى منطق الإكراه.

هذا المكان ليس بالتفصيل وهو يبين أن الضغط العسكري والانفتاح الدبلوماسي في الحساب الإسرائيلي يتقدمان معا. The political channel is not described as an alternative to force. It appears as an extension of the power ratio built on the ground.

ومن ثم فإن الرفض اللبناني يغير كل شيء. عندما يدّعي مسؤول في (بيروت) أنّه ليس لديه أيّ معلومات عن هذا الاتصال، فهو لا يكتفي بتطور تقني. وهو يمنع، على الأقل فورا، من قراءة الإعلان الإسرائيلي على أنه حقيقة ينشئها ويتقاسمها العاصمتان.

إنكار لبناني يغير قراءة الحدث

عقد الجدول الزمني

والنقطة الرئيسية في بيروت ليست فقط ما إذا كان من الممكن إجراء حوار. هو أن يعرف كيف يتم الإعلان عنه من قبل من ومتى وفي لبنان، لا تعتبر فكرة الاتصال المباشر مع إسرائيل أبدا شكلية للبروتوكول. وهو يؤثر على السيادة والتوازن السياسي الداخلي وعلاقات السلطة الإقليمية وإحياء ذكرى الصراعات.

وفي هذا السياق، فإن اقتراح إجراء مقابلة رئاسية بدون تأكيد من جانب هيئة الرئاسة سيكلف تكاليف سياسية فورية. وهذا من شأنه أن يعرض جوزيف أوون للاتهامات بالعجلة، أو حتى قراءة للتطبيع. ومن ثم، فإن الرفض اللبناني يؤدي أولاً إلى عرقلة فكرة واقع.

كما أنه ينطوي على تمييز حاسم. ولا تستحق المناقشات غير المباشرة أو الرسائل الوسيطة أو الاجتماعات التقنية أو المناقشات على المستوى الدبلوماسي دعوة متفق عليها بين رئيس الحكومة الإسرائيلي والرئيس اللبناني. والانتقال من قناة تحضيرية إلى اتصال في القمة يغير تماما المعنى السياسي للإشارة.

وبالنسبة للرئاسة اللبنانية، فإن هذا الخطر مزدوج. Inside, any improvised opening image towards Israel can trigger a strong protest. وفي الخارج، فإن قبول نداء أعلنته إسرائيل من جانب واحد يعني السماح للجانب الآخر بفرض زمالاته وروايته وترويجه.

ثم يصبح الإنكار وسيلة لتحمل التقويم لا يغلق كل الأبواب بالضرورة ولكن هذا يعني أن بيروت ترفض أن يكون التسلسل الزمني لمثل هذا التبادل الحساس مملوكا من القدس أو يتم نقله على النحو المكتسب قبل التصديق الرسمي.

جوزيف أوون يواجه معادلة داخلية حساسة

ويحاول جوزيف أوون، منذ وصوله إلى الرئاسة، تكريس تركيز مؤسسي في بلد يستنفده الأزمة الاقتصادية والشلل السياسي وآثار الحروب الإقليمية. صورته كقائد سابق للجيش أعطته مكانة من السلطة وضبط النفس لكن هذا المكان لا يضعه خارج النظام اللبناني بل على النقيض من ذلك، تُدرجه بأشد معوقاته.

الرئيس يتطور في مشهد حيث يتم فحص كل كلمة عن إسرائيل ويجب أن يتعامل مع الحساسيات الوطنية المتعارضة، مع جهاز حكومي هش، مع مسألة احتكار القوة، وواقع بسيط: عندما يتعلق الأمر بالأمن والحدود والحرب، تظل هوامش المناورة اللبنانية ضيقة.

وفي هذه الظروف، لا يمكن معاملة مقسم الهاتف في القمة على أنه مجرد حلقة دبلوماسية. وهو ملتزم بتمثيل لبنان، وتسلسل هرمي للأولويات وقراءة التسلسل الإقليمي. هل هذا نداء أزمة؟ إشارة سياسية؟ خطوة نحو مناقشات أوسع نطاقاً؟ اتصال مفروض من الخارج؟ ووفقاً للإجابة، فإن العواقب الداخلية ليست هي نفسها.

وقد أظهر جوزيف أوون في الأيام الأخيرة أنه أراد العودة إلى الدولة اللبنانية المبادرة الدبلوماسية. وأعرب عن تأييده لفكرة اتخاذ خطوات لوقف الأعمال العدائية ووضع المؤسسات في صميم اللعبة. ولكن هذا لا يعني أنه يقبل أي شكل، أو أنه على استعداد للموافقة علنا على تسلسل مقدم من إسرائيل كنموذج تاريخي.

إنكار الخميس جزء من منطق التحكم هذا وأشار إلى أن الرئاسة اللبنانية نفسها تعتزم البت في توقيت التبادلات التي تعتبرها ممكنة وشكلها وطبيعتها. وفي المستقبل القريب، من الواضح أن بيروت لا تريد أن تتيح لإسرائيل فرصة إعلان هذا الاتصال بمفردها.

نتنياهو يسعى إلى إظهار دينامية سياسية

وعلى الجانب الإسرائيلي، فإن اهتمام هذا الإعلان أكثر وضوحا. ويريد بنيامين نتنياهو أن يظهر أن إسرائيل لا تخوض معركة عسكرية فحسب. وهو يسعى أيضا إلى إظهار أفق سياسي، حتى وإن كان ذا إطار كبير، تفصل فيه الدولة اللبنانية عن حزب الله وتدفع إلى الدخول في منطق الحوار.

وبالإشارة إلى اتصال مع جوزيف أوون، تسمح الحكومة الإسرائيلية بإرسال عدة رسائل في آن واحد. أولا، أن لبنان الرسمي سيصبح محاورا محتملا. ثانيا، أن إسرائيل ترى أنها عدلت بما فيه الكفاية توازن القوى لفرض مناقشات مباشرة أو شبه مباشرة. وأخيرا، فإن الحرب الحالية لن تكون عقابية فحسب، بل تهدف أيضا إلى فتح نظام سياسي جديد على الحدود الشمالية.

This communication also targets Western partners. إن إسرائيل، بتلميحها إلى إمكانية تبادل الآراء في مؤتمر القمة، يمكنها أن تحاج بأنها لا تستبعد الدبلوماسية. ومن ثم فهو يسعى إلى الظهور كطرف فاعل يجمع بين الضغط العسكري والتوافر السياسي، ويبقي يده على الحالة الأمنية.

والمشكلة هي أن هذا السرد يواجه احتياجات لبنانية. وكلما زادت إسرائيل من ترويع الحدث بتقديمه ككسرة تاريخية، كلما زادت بيروت من تباطؤها أو إزعاجها أو تحديها. وبالنسبة لما يمكن اعتباره في القدس نجاحا دبلوماسيا يمكن أن يُقرأ في لبنان على أنه امتياز ممزق تحت الإكراه.

نبرة كلمات (جيلا جاملي) تظهر هذا التناقض وأعرب الوزير عن تأييده لاحتمال مستقبل أكثر استقرارا للبنان في السعي إلى تحقيق حد أقصى من الحزم ضد أي تهديد. وهذا الغرام المزدوج، بين الوعد بالانفتاح والتذكير بالقوة، يمكن أن يعمل سياسيا في إسرائيل. ومع ذلك، فإنه يجعل التصديق العام السريع من جانب السلطات اللبنانية أكثر صعوبة.

تسلسل إقليمي مشوش بالحرب والدبلوماسية

الحلقة لا تظهر في فراغ وهو يتدخل في مرحلة تتداخل فيها الإعلانات السياسية والوساطة الأجنبية والعمليات العسكرية. وما فتئت المنطقة، منذ عدة أسابيع، تتطور في مناخ متوتر للغاية، حيث يغلب القتال في لبنان على مواجهة أوسع نطاقا تشمل إسرائيل وإيران والولايات المتحدة والعديد من الوسطاء.

In this atmosphere, diplomatic channels multiply without yet producing a stable framework. وعقدت اجتماعات في واشنطن بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين. وقد تم عرضها على أنها حقيقة نادرة، لم يسبق لها مثيل تقريبا على هذا المستوى منذ عقود. لكنها لم تؤد إلى اتفاق واضح. وأكدوا، قبل كل شيء، أن الطرفين لم يأتا إلى الجدول مع جدول الأعمال نفسه.

ويشدد لبنان على وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وعودة المشردين داخليا، والانسحاب الإسرائيلي، واستعادة سيادة الدول. وتضع إسرائيل في صميم عملية تحييد حزب الله بصورة مستدامة وتحويل الأرصدة الأمنية في جنوب لبنان. وطالما بقيت هذه الفجوة، لا تزال كل لفتة دبلوماسية معرضة لتفسير معادي.

وفي هذا الضباب تزدهر الإعلانات المتناقضة. وقد تميل إسرائيل إلى تحويل إشارة استكشافية إلى فتح رمزي. وللبنان، من جانبه، مصلحة في منع تكييف إطار الوساطة مع التطبيع الثنائي. وفيما بين هذه الجهات، تسعى الجهات الفاعلة الأمريكية إلى الحفاظ على حد أدنى من الزخم دون إحداث انكماش سياسي في بيروت.

الإعلان عن مكالمة بين بنيامين نتنياهو وجوزيف أوون يدخلان بالضبط في هذه المنطقة الرمادية. It is credible to the extent that channels now exist. وهو مطعون فيه لأنه لا يوجد في الجانب اللبناني ما يشير في الوقت الحاضر إلى أن هذا الشكل قد تم قبوله أو إعداده أو حتى اتخاذ إجراء بشأنه.

بين وقف إطلاق النار والتطبيع، وجدول أعمالين متعارضين

قصتان متعارضتان

الفرق في الجوهر موجود وبالنسبة لبيروت، على الأقل في التعبير الرسمي عن الأيام القليلة الماضية، فإن الضرورة الملحة هي الحد من العنف وإعادة فتح مجال للعمل أمام الدولة. وبالنسبة لإسرائيل، لا تزال الدبلوماسية تعتمد على هدف استراتيجي: تخفيض الوزن العسكري والسياسي لحزب الله على أساس مستدام. هذان الخطان قد يعبران بعض الأحيان لا يخلطون

هذا الفارق يفسر لماذا مكالمة هاتفية بسيطة يمكن أن تصبح موضوعاً قابلاً للاشتعال وقد يرفضه من يرونه كمحاولة لإجبار لبنان على العمل كخطوة نحو السلام. ويمكن تصوره في ظروف معينة باعتباره تبادلا للأزمات، محدودة وقائمة على الاستخدام. لكن العاصمتين يجب أن يتشاركا التعريف

وفي هذه المرحلة، لا توجد إشارة عامة إلى وجود اتفاق على الشكل. الإعلان الإسرائيلي يتحدث عن مقابلة مخططة The Lebanese denial claims that it has no information. وفيما بين هذه الافتراضات، تظل عدة افتراضات مفتوحة. ولا يمكن وضع اللمسات الأخيرة على قناة استكشافية. ويمكن أن يكون أيضا منطاد اختبار سياسي، يُطلق لقياس ردود الفعل في بيروت، وفي أوساط الحلفاء الغربيين وفي المنطقة.

على أية حال، الحلقة تكشف حقيقة أعمق فالدبلوماسية الإسرائيلية – اللبنانية، إذا استؤنفت، لم تنتشر في بيئة من الاستقرار. It advances under the pressure of war, displacement, Lebanese fractures and regional calculations. In this context, the communication does not only accompany the event. إنها تفعل ذلك

الإعلان عن مكالمة قبل تأكيدها هو بالفعل خلق حقيقة سياسية. إنكارها بدون إغلاق الباب تماماً يستجيب على نفس الأرض وفيما بين إسرائيل ولبنان، فإن إمكانية الاتصال في هذه المرحلة أقل أهمية مما تنتجه من حيث الخرسانة مما تقوله عن توازن السلطة، ومراقبة السرد، والمعركة لتحديد معنى الحوار المحتمل.

ما يمكننا أن نثبته في هذا الوقت

وعند كتابة هذه الخطوط، بدت أربعة عناصر صلبة. أولاً، قال جيلا غامليل إن من المقرر عقد اجتماع بين بنيامين نتنياهو وجوزيف أوون يوم الخميس. ثانيا، يشكل هذا البيان جزءا من تسلسل ترغب فيه إسرائيل في عرض فتحات دبلوماسية دون إطلاق ضغوطها العسكرية. وثالثا، ذكر مسؤول لبناني بوضوح أنه ليس لديه أي معلومات عن هذا الاتصال. وأخيراً، لا يوجد دليل عام في هذه المرحلة على أن الاستئناف قد تم بالفعل.

هذه النقطة الأخيرة تتطلب الحذر ومن غير الصحيح تقديم المقابلة على نحو ما أكده الطرفان. وسيكون من المفيد أيضا اعتبار الإعلان الإسرائيلي مجرد ضجيج دون الوصول إليه، كما يحدث في اللحظة التي يعاد فيها فتح قنوات حقيقية للمناقشة على مستوى دبلوماسي.

ومن ثم، فإن القراءة الأكثر دقة لا تزال هي أكثر اللحظات المعلقة. أرادت إسرائيل أن تظهر فتحة رمزية لقد رفض لبنان بوضوح المعلومات. وتدل هذه الفجوة على جزء كبير من المرحلة الحالية: فالاتصال لم يعد أمراً لا يمكن تصوره في المطلق، ولكنه يظل حساساً سياسياً لدرجة أن أياً من العاصمتين لا يمكن أن يتحكم في معناه وحده.

في هذه المنطقةِ الرماديةِ، كُلّ كلمة تُصبحُ a أداة قوةِ. ويمكن للإعلان الوزاري أن يأخذ قيمة الاختبار الدبلوماسي. إنكار تقني على ما يبدو يمكن أن يصبح لفتة سياسية كبرى. والمكالمة التي أُعلن عنها تاريخيا يمكن أن تكشف في المقام الأول، حتى قبل وقوعها، عن شدة المعركة التي تُشن لتحديد من يضع الإطار والزمن والمعنى المحتمل للحوار بين إسرائيل ولبنان.