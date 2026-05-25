نزع سلاح حزب الله على مراحل

إن نزع سلاح حزب الله يعود إلى مركز الأزمة اللبنانية، ليس كقرار فوري، بل إلى سيناريو تدريجي. ويضع الضغط الأمريكي والطلب الإسرائيلي والمناقشات الإقليمية مع إيران نهجا مترابطة. وسيمر من خلال وقف إطلاق النار، والسيطرة على الجنوب، وإعادة بناء وإعادة بسط سلطة الدولة. وبالنسبة لحزب الله، فإن هذا التسلسل يشبه محاولة للحد من دوره العسكري دون مواجهة مباشرة.

تقدم نزع سلاح حزب الله في مراحل

النقاش حول أسلحة (هزبولا) لا يتقدّم بالإعلان الوحشي وهو يستقر في الشظايا، بكلمات الدبلوماسية والآليات التقنية. المسؤولون الأمريكيون يتحدثون عن سلطة الدولة وتتحدث إسرائيل عن ضمانات ضد إعادة التسلح. وتتحدث الحكومة اللبنانية عن سيادة السكان وانسحابهم وعودةهم. Hezbollah speaks of defence, threat and resistance. ويستخدم كل مخيم مفردا مختلفا، ولكن جميعه يناقش المسألة نفسها: من سيتحكم في القرار العسكري في لبنان بعد الحرب.

ويمكن أن يكون هذا النهج التدريجي أكثر فعالية من الأوامر القضائية. وهي لا تطلب أولا من حزب الله أن يضع ذراعيه. فهي تهيئ بيئة تصبح فيها أسلحتها العقبة الرئيسية أمام إعادة الإعمار، والمعونة الدولية، واستقرار الجنوب، وعودة الحياة الطبيعية. ومن ثم، فإن خطر أن يجد الطرف نفسه مقفلاً تدريجياً في خيار ثنائي: قبول الاندماج الخاضع للرقابة في إطار الدولة أو أن يظهر كقوة تمنع البلد من مغادرة الحرب.

ويعطي التسلسل الحالي هذه المناقشة كثافة خاصة. ويمكن أن تؤدي المناقشات بين واشنطن وطهران إلى إزالة التصعيد الإقليمي. لكنها لا تحل تلقائيا القضية اللبنانية. وتسعى إسرائيل إلى الحفاظ على حرية العمل ضد حزب الله. وتؤيد الولايات المتحدة حكومة نواف سلام في جهودها الرامية إلى استعادة السلطة العامة. يجب على الرئيس جوزيف أوون أن يحافظ على خط الولاية دون أن يتسبب في كسر داخلي وفي هذه اللعبة، يصبح نزع السلاح في حزب الله أقل عزلة من مجرد عقد بين الأمن والتعمير والتوازن السياسي.

(نايم قاسم) يضع خط أحمر

الأمين العام (هزبولا) (نايم قاسم) وضع خطاً واضحاً ووفقا للعناوين العربية العديدة، يرفض مناقشة الأسلحة قبل توقف الهجمات الإسرائيلية، والانسحاب الكامل، والإفراج عن السجناء، وعودة السكان. هذا التقويم ليس بالتفاصيل وهو يضع التهديد الإسرائيلي في بداية السلسلة والمناقشة الداخلية في نهاية المطاف. ويريد الطرف منع وضع نزع السلاح كشرط مسبق للهدوء.

وهذا التسلسل الهرمي يخدم استراتيجية سياسية. وما دامت إسرائيل تضرب، فيمكن لحزب الله أن يجادل بأن أسلحته في خطر حقيقي. وطالما ظلت المواقع مشغولة، فإنها قد تمثل مقاومة كضرورة. وحتى عودة السكان المشردين، يمكنهم ربط ترساناتهم بحمايتهم. وبوضع المناقشة بشأن الأسلحة بعد كل هذه المراحل، يسعى الطرف إلى نقل عبء الإثبات. ليس الأمر بيده أن ينزع سلاحه أولاً، يقول من حيث الجوهر. والأمر متروك لمعارضيه لوقف الأسباب التي تبرر أسلحتهم.

(خطاب (نايم قاسم يذهب أبعد من ذلك وهو يشكل نزع السلاح تهديدا لقدرة لبنان الدفاعية. انه لا يتحدث فقط عن اهتمام حزب الله، ولكن عن البلاد. ويهدف هذا الاختيار الطولي إلى تحويل مسألة حزبية إلى مسألة وطنية. ويرفض الطرف أن يعامل على أنه ميليشيا لحلها. إنه يريد أن يُنظر إليه على أنه ممثل دفاع، على الرغم من أن هذا الموقف ينازع عليه جزء كبير من الطبقة السياسية والشركاء الغربيين في بيروت.

إشارة الشارع تعزز هذا الخط الأحمر. نايم قاسم تحدث عن حق الشعب في الذهاب إلى أسفل الشارع وإسقاط أي طريق من شأنه أن يهدف إلى المقاومة. هذه الجملة تعطي وصولاً داخلياً للذراع. ويعني ذلك أن حزب الله لن يحد من رده على البلاغات المغلقة أو المفاوضات. وهي تحتفظ بإمكانية تعبئة بيئتها الاجتماعية. In a country where the street bears a memory of crises and confrontations, this signal was received as a major political threat.

(واشنطن) يدعم (سلام) ولكن يزيد الشكوك

استجاب (واشنطن) بمفرد مختلف. وأيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة اللبنانية وأدان فكرة الإطاحة بالسلطنة التنفيذية من خلال الضغط. This response aims to protect Nawaf Salam, but also to define the conflict. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن المشكلة ليست مجرد وجود ترسانة خارج سيطرة الدولة. والمشكلة هي أيضا قدرة فاعل مسلح على تهديد الحكومة عندما تؤثر المفاوضات على مصالحها.

هذا التصفيق الأمريكي يعطي الحكومة اللبنانية تغطية دولية وهي تسمح لها بعرض استعادة سلطة الدولة كطلب مشروع، وليس كامتياز لإسرائيل. ولكن هذه التغطية يمكن أن تصبح أيضا عبئا. وكلما دعمت واشنطن الحكومة علنا، كلما زادت قدرة حزب الله على إدانة جدول أعمال أجنبي. ولذلك يجب أن يكون خط نواف سلام دقيقا. يجب أن يدافع عن الولاية دون أن يظهر كتنفيذ خطة أمريكية.

ويبدأ نزع السلاح التدريجي في الجنوب. وهذا هو المكان الذي يمكن فيه لآليات الأمن أن تحول توازن القوى. تعزيز الجيش اللبناني، وزيادة المراقبة، ومناطق الانسحاب، والضمانات ضد التسلل وإجراءات المراقبة يمكن أن تقلل من مساحة حزب الله التشغيلية دون أن تتطلب تسليما فوريا للأسلحة. ويمكن تقديم هذا النوع من الأجهزة كتدبير لتحقيق الاستقرار. ولكن آثاره السياسية ستكون عميقة. وستنقل السلطة العسكرية من الأرض إلى المؤسسات.

ويخشى حزب الله من هذه الطريقة لأنه يمكن أن يتقدم تحت غطاء التقنية. فآلية الرصد ليست، في مظهرها، قرارا بنزع السلاح. فالمساحة التي يسيطر عليها الجيش ليست، على ما يبدو، إعلان حرب سياسية. والشرط الذي يفرضه المؤجر على تمويل إعادة البناء ليس، على ما يبدو، عقوبة عسكرية. ومع ذلك، يمكن أن يسفر المجموع عن نتيجة تراكمية: الحد من استقلالية الأطراف، والحد من التنقلات، وتنظيم الشبكات، وحرمانها من جزء من وظيفتها الاستراتيجية.

تعقّد إسرائيل وإعادة الإعمار المعادلة

وتضطلع إسرائيل بدور محوري في هذه الدينامية. ويطالب موظفوها بضمانات ضد حزب الله ويريدون الاحتفاظ بقدرة على الإضراب. ويعقد هذا الموقف أي خروج من الأزمة. وإذا حافظت إسرائيل على حرية العمل، فيمكن لحزب الله أن يدعي أن نزع السلاح سيكون خطيرا. وإذا قبلت إسرائيل وقفا صارما لإطلاق النار، فإنها ستطلب فرض ضوابط أشد صرامة في الجنوب. وتجد الحكومة اللبنانية نفسها بين مطالبتين متضاربتين. ويجب عليها أن توقف الانتهاكات الإسرائيلية، وأن تستجيب في الوقت نفسه للطلب الدولي على تحديد الأسلحة.

والإعمار هو المستوى الثاني من السيناريو. The affected villages need money, roads, schools, water, repaired housing and local services. العائلات المشردة تريد العودة للمنزل بسرعة. ولكن بإمكان المانحين الدوليين ربط دعمهم بالضمانات السياسية والأمنية. وهذا المنطق يضع حزب الله في مواجهة الضغط غير المباشر. لا يمكنه رفض إعادة البناء. لكنها ترفض أيضا أن تصبح المعونة أداة للحد من دورها في مجالات نفوذها.

وهذا التوتر يمكن أن يخلق منافسة حول المعونة. وسترغب الدولة في إضفاء الطابع المركزي على التمويل لاستعادة مصداقيتها. وسيرغب الشركاء الغربيون في تجنب تعزيز الشبكات المتصلة بحزب الله. وسيسعى الطرف، من جانبه، إلى الحفاظ على قدرته على تقديم المساعدة الاجتماعية، لأنه يشكل جزءاً هاماً من مرتكزاته. ولذلك فإن نزع سلاح حزب الله لا يقتصر على القذائف أو المخازن. It affects aid circuits, associations, municipalities, families of combatants and the daily relationship between the party and its base.

العقوبات والمصارف والضغوط المالية

ويتعلق المستوى الثالث بالجزاءات. وقد تستهدف الضغوط المالية الأفراد أو المؤسسات أو قنوات التمويل المشتبه فيها. كما أنها قد تؤثر على القطاعات القريبة من البيئة الاجتماعية في حزب الله. وبالنسبة لواشنطن، فإن هذه الأداة تتيح فرض خيار دون فتح مواجهة عسكرية. وبالنسبة للحزب، فهي حرب اقتصادية تهدف إلى إضعاف مجتمعه وجهازه العسكري. وتغذي هذه القراءة شعوراً بالسحر وتعزز عدم الثقة في أي حل وسط.

ثم أصبح مصرف لبنان والمصارف التجارية والمؤسسات العامة في وضع حساس. ويجب أن تطبق القواعد الدولية، وأن تحافظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي، وأن تتجنب الجزاءات الثانوية. لكنها تتطور في بلد دمرت فيه الأزمة المصرفية بالفعل ثقة المواطنين. ويمكن اعتبار أي ضغوط مالية جديدة عبئا إضافيا على المجتمع المستنفد. This climate favours the politicization of each measure.

أما المستوى الرابع فهو مؤسسي. ويمكن لخطاب احتكار الدولة أن يفتتح مناقشة بشأن استراتيجية الدفاع الوطني. نظرياً، هذا الإطار سيمكّن من التعامل مع أسلحة حزب الله من خلال النقاش اللبناني ومن الناحية العملية، لا تزال مسألة التوقيت تحجبها. ويريد حزب الله أن يناقش بعد الانسحاب الإسرائيلي. منافسيه يريدون التحدث عن جعل هذا الانسحاب مستداماً ولذلك يشير كلا الجانبين إلى الشرط المسبق. لا أحد يريد الدخول في النقاش في موقف ضعف.

تسعى الدولة اللبنانية إلى هامش عملي

دور جوزيف أوون سيكون حاسماً في هذه المرحلة. يجب أن يتجنب الرئيس فخين. أولها إعطاء صورة لرئاسة تقبل خريطة طريق مفروضة من الخارج. والنقطة الثانية هي اقتراح أن تتخلى الدولة عن سلطتها. بين هذين الخطرين، الهامش ضيق. A credible line should achieve results in the South before opening a wider internalyard. وبدون تخفيض حقيقي في الإضرابات، ستظل أي مناقشة للأسلحة متفجرة.

نواف سلام يواجه صعوبة مماثلة. ويجب على رئيس الحكومة أن يحافظ على الدعم الدولي، وأن يستعد لإعادة الإعمار، وأن يطمئن اللبنانيين. It must also avoid the government becoming the target of street mobilisation. وتتمثل مصلحتها في إعادة النقاش بشأن الوقائع: حيث تنسحب إسرائيل، حيث ينشر الجيش، كيف يعود السكان، وما يأتي من مساعدة، وما هي المؤسسات التي تسيطر على الأموال. وما زال النقاش أكثر تحديداً، ناهيك عن الحد منه إلى مواجهة إيديولوجية بين المقاومة والسيادة.

ويمكن للبرلمان أيضا أن يصبح مجالا لإدارة النزاعات مرة أخرى. وتذكّر نبيه بيري، بحكم حكمته، بأن الاتفاقات صالحة في تنفيذها. ويمكن أن يتمثل دورها في الحفاظ على قناة بين الحكومة وحزب الله، مع منع أزمة الشوارع من الفرار من المؤسسات. ولكن البرلمان لا يستطيع حل قضية تعتمد على القرارات الإسرائيلية والأمريكية والإيرانية واللبنانية وحدها. يمكنه التأطير أو التباطؤ أو إضفاء الشرعية ولا يمكنها أن تحل محل الضمانات الميدانية.

طريقة بطيئة ومتنافسة وقابلة للنقض

وأخيرا، ينطوي سيناريو نزع السلاح التدريجي على خطر الإفراط في المنع. وإذا كان حزب الله يشعر بالارتباك، فإنه يمكن أن يقوي خطابه، أو يحشد الشارع أو يربط مصيره على نحو أوثق بالتوازن الإقليمي للسلطة. وإذا كانت واشنطن تعتقد أن الحكومة تتراجع، فإنها يمكن أن تعزز الجزاءات أو شرط المعونة. وإذا رأت إسرائيل أن الضمانات غير كافية، فيمكنها مواصلة الإضراب. ولذلك، فإن لدى كل طرف فاعل وسيلة للضغط، ولكن لا أحد يتحكم تماما في آثار استخدامه.

هذا المنطق يفسر سبب تحرك الملف ببطء وسيتسبب نزع السلاح على الجبهة في أزمة فورية. ومن شأن توسيع الوضع الراهن أن يحول دون إعادة الإعمار ويبقي الجنوب تحت التهديد. ولذلك يبدو النهج التدريجي مغريا للجهات الفاعلة الخارجية. وهو يسمح لنا بالتحدث عن السيادة والأمن والمساعدة دون الحاجة إلى استراحة فورية. لكنها تفترض الحد الأدنى من الثقة ولكن هذه الثقة لا وجود لها بعد. هيزبولا يشتبه في مناورة وتشتبه إسرائيل في إعادة تشكيل عسكرية. (واشنطن) يشتبه بلعبة مزدوجة وتشتبه الدولة اللبنانية في أن تقرر جميع الدول الأخرى مكانها.

وبالنسبة لشعب الجنوب، تظل هذه المعركة المؤسسية في المقام الأول مسألة عودة. وسيحكمون على الخطابات عند فتح الطرق، وصمت الطائرات بدون طيار، وإصلاح المنازل، واستئناف المدارس. وإذا أدت استراتيجية الخطوة خطوة إلى تحقيق هذه النتائج، فإنها يمكن أن تكسب الأرض. إذا كان فقط يولد ضغوطا جديدة بدون أمن حقيقي، فإنه سوف يعزز خطاب حزب الله. التسلسل التالي لن يتم فقط في المصادفات وستلعب في القرى، وفي مواقع الجيش، وفي المكاتب المانحة، وفي الاجتماعات الحكومية.

ويبدو أن نزع سلاح حزب الله لم يعد حدثا فريدا. وهو يمثل نفسه كعملية ممكنة ومتنازع عليها ومجزأة وقابلة للنقض. خطوته الأولى لن تكون بالضرورة تسليم سلاح. It could be a deployment card, a funding condition, a targeted sanction, a meeting in the Pentagon or a monitoring mechanism. إنها بالتحديد شخصية الانتشار التي تقلق الحفلة. وتفتح المعركة أمام الترسانة نفسها أقل من البيئة السياسية التي يمكن أن تجعل من الصعب الحفاظ عليها تدريجيا.