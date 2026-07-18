هذا يغير كل شيء

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L'auteur: Libnanews Translation Bot
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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

في 15 يوليو 2026، صوت أكثر من 100 ديمقراطي في مجلس النواب لقطع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. ومن بينها: نانسي بيلوسي نفسها.

وفشل التعديل (314-104)، لكنه يكشف عن كسر تاريخي: فالرأي الأمريكي يتحول، وتنفق شركة AIPAC ثروة لقفل الكونجرس، وشبكة نفوذ نتنياهو منذ سنواته في واشنطن أكثر حماسا من أي وقت مضى.

📊 التصويت، استطلاعات غالوب، شبكة إيباك، نتنياهو: جميع المصادر الداعمة.

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Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IA

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