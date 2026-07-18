هذا يغير كل شيء

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في 15 يوليو 2026، صوت أكثر من 100 ديمقراطي في مجلس النواب لقطع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. ومن بينها: نانسي بيلوسي نفسها.

وفشل التعديل (314-104)، لكنه يكشف عن كسر تاريخي: فالرأي الأمريكي يتحول، وتنفق شركة AIPAC ثروة لقفل الكونجرس، وشبكة نفوذ نتنياهو منذ سنواته في واشنطن أكثر حماسا من أي وقت مضى.

📊 التصويت، استطلاعات غالوب، شبكة إيباك، نتنياهو: جميع المصادر الداعمة.

تحلل – ٥ دقائق لفهم العالم.

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