هل الضمانات الأمريكية جديرة بمواجهة إسرائيل؟?

وستُحكم على الضمانات الأمريكية الموعودة بموجب اتفاق واشنطن – سوران في لبنان في نقطة محددة: قدرة الولايات المتحدة على احتواء إسرائيل. بالنسبة لإيران، الرهان واضح. ولا يعد وقف إطلاق النار الإقليمي ذا قيمة إلا إذا كان يشمل الجبهة اللبنانية وينهي الهجمات الإسرائيلية. بالنسبة لإسرائيل، المنطق هو العكس. تدّعي حكومة (بنجامين نتنياهو) أنّها غير مُلزمة باتفاق أنّها لا توقّع مباشرةً وتدّعي حقّ الإضراب عن (هزبولا) عندما يتمّ تحديد تهديد. وبين هذين المنصبين، يجب على واشنطن أن تثبت أن التزاماتها ليست دبلوماسية فحسب. وسيتعين على الضمانات الأمريكية أن تنتج آثارا واضحة في جنوب لبنان، حيث ينتظر السكان الانسحاب الإسرائيلي، ونهاية الطائرات بدون طيار، والعودة الآمنة إلى القرى.

ناقد إيراني: وعود واشنطن، تضرب إسرائيل

النقد الإيراني يستهدف قلب المصداقية الأمريكية وتدعي طهران، منذ بداية المفاوضات، أن المواقف الأمريكية لا تزال متناقضة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان. يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن اتفاقاً مع واشنطن لا يمكن فصله عن عمليات إسرائيل ضد حزب الله ولا تستطيع إيران، في قراءتها، تعليق جزء من ضغطها الإقليمي إذا ظل حليفها اللبناني الرئيسي يتعرض للهجوم. وهذا المنطق يفسر إصرار إيران على إدراج لبنان في وقف إطلاق النار العالمي.

وقد أعطت الإضراب الإسرائيلي على ضواحي بيروت الجنوبية وزنا لهذا النقد. وقد حدث ذلك في الوقت الذي نوقشت فيه آخر أحكام الاتفاق. وهددت طهران الأعمال الانتقامية واقترحت أن يتوقف استمرار المفاوضات على وقف الهجمات الإسرائيلية. (دونالد ترامب) رد على الغضب ضد (بنجامين نتنياهو) أظهر هذا الغضب أن (واشنطن) فهمت الخطر ويمكن لعملية إسرائيلية واحدة أن تفسد تسلسلاً يهدف إلى إعادة فتح الأورموز، وتهدئة أسعار النفط، وفتح 60 يوماً من المناقشات التقنية مع إيران.

ولذلك فإن المسألة ليست عسكرية فحسب. إنها سياسية وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من منع إسرائيل من ضرب لبنان، فإن ضماناتها ستبدو هشة في طهران. وستبدو أيضا غير كافية في أعين بيروت. ولا يمكن للبنان أن يكتفي باتفاق يعلن نهاية الحرب الإقليمية مع ترك أراضيه معرضة لعمليات انفرادية. ولذلك يجب قياس الوعد الأمريكي عند النقطة التي يرجح أن يُطعن فيها: جنوب لبنان، والقرى التي تم إخلاؤها، والمناطق التي تزعم إسرائيل أنها تريد الحفاظ على عمق الأمن.

الضمانات الأمريكية ضد الحليف الإسرائيلي

ولدى الولايات المتحدة عدة أدوات للتأثير على إسرائيل. الأول سياسي ويمكن للرئيس الأمريكي أن يبلغ علنا بأن عملية إسرائيلية تعرض للخطر هدف استراتيجي للولايات المتحدة. هذا ما فعله دونالد ترامب بانتقاد توقيت الإضراب على بيروت هذا النوع من الضغط يحسب. وتعتمد إسرائيل على العلاقة مع واشنطن من أجل أمنها وصورتها الدولية وهامشها الدبلوماسي. إن الانتقادات الرئاسية المباشرة تُلزم الحكومة الإسرائيلية بدمج تكلفة قراراتها خارج نطاق مناقشتها الداخلية.

الأداة الثانية هي الجيش وتوفر المعونة الأمريكية، وعمليات تسليم الأسلحة، والذخائر، والاستخبارات، والدفاع عن القذائف، وتنسيق العمليات لواشنطن نفوذا كبيرا. وقد تؤخر الولايات المتحدة بعض المعدات، أو تشترط استخدامات معينة، أو تخفض بعض التنسيق في العمليات التي تعتبر خطرة على الاتفاق الإقليمي. ويمكنها أيضا أن تعزز آليات الاتصال لمنع البت في الإضراب في لبنان دون مشاورات مسبقة. هذه الأدوات موجودة ولا يزال استخدامها حساسا سياسيا.

الأداة الثالثة دبلوماسية وكثيرا ما تحمي واشنطن إسرائيل في المحافل الدولية. ويمكنها أيضا أن تدعم أو تحجب النصوص في مجلس الأمن، وتؤثر على المواقع الأوروبية والعربية، وتضع إطارا للمناقشات حول الانسحاب النهائي والجيش اللبناني والإسرائيلي. ومن ثم يمكن تحقيق ضمان من الولايات المتحدة من خلال آليات محددة: الجدول الزمني للانسحاب، والمجالات التي تحققت من النهاية، وزيادة دور الجيش اللبناني، والتحقيق السريع في الانتهاكات، وقناة الطوارئ بين الطرفين. وكلما صيغت هذه الآليات، كلما قللت قدرة إسرائيل على العمل في منطقة غامضة.

غير أن هذه الجرافات لا تكون صالحة إلا إذا وافقت واشنطن على استخدامها. هناك يبدأ الإختبار ويمكن للولايات المتحدة أن تخبر طهران بأن لبنان مدرج في الاتفاق، ولكن يجب عليها بعد ذلك أن تحصل من إسرائيل على هبوط حقيقي في الإضرابات وتوضيح المواقف في الجنوب. فالضمان الذي لا ينتج أي قيد واضح يصبح صيغة. هذا يسمح لك بالتوقيع على رسالة لكن ليس لتثبيت المقدمة وقد دفع لبنان بالفعل ثمن الصيغ العامة المفرطة.

الحدود الأمريكية: الكونغرس، والانتخابات، والضغط لصالح إسرائيل

الحد الأول داخلي إن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل لا تتوقف فقط على البيت الأبيض. والكونغرس، وشبكات النفوذ المؤيدة لإسرائيل، والمانحين، ووسائط الإعلام، والممثلين المنتخبين الإنجيليين، وجزء من الناخبين الجمهوريين يثقل كل قرار. وحتى عندما يريد الرئيس الاحتفاظ بـ نتنياهو، يجب عليه أن يقيس التكلفة السياسية للمواجهة المفتوحة. ولا تزال التطرف ضد إسرائيل أمرا ممكنا، ولكن الجزاءات الملموسة أكثر صعوبة. وتحظى المعونة العسكرية بدعم مؤسسي طويل الأمد. ومن شأن كسر هذه الاستمرارية أن يتطلب أزمة كبرى.

الحد الثاني يأتي من الرأي العام الأمريكي وهي اليوم أكثر عدائية للحروب الطويلة، وأكثر حساسية لأسعار البنزين وأكثر انتقادا لقرارات إسرائيلية معينة. هذا التطور يعطي (ترامب) حجة لرفض التشويش ولكنه لا ينشئ تلقائيا ولاية لفرض انفصال على إسرائيل. وقد يرغب الرئيس في وقف الحرب مع إيران دون فتح نزاع سياسي داخلي على المعونة المقدمة إلى إسرائيل. ومن ثم يمكن أن تمارس ضغوطاً شديدة في القطاع الخاص، مع الحد من التدابير العامة. وهذا الغموض قد يكفي لتهدئة الأزمة. ولا يكفي دائما ضمان وقف إطلاق النار.

الحد الثالث يكمن في نتنياهو بنفسه ولرئيس الوزراء الإسرائيلي منطقه الانتخابي. ويظل جزء من وجهة نظر إسرائيل مؤيدا لاستمرار العمليات ضد إيران وحزب الله وحلفاء طهران الآخرين. إن شعب شمال إسرائيل يطالب بضمانات أمنية. وتطالب أقوى الأحزاب في الائتلاف باستمرار الضغط العسكري. لذا قد يغري نتنياهو ليظهر أنه غير مسموح له أن يملي سلوكه من قبل واشنطن وكلما اعتبر بقاءه السياسي مهدداً، يزداد الحكم الذاتي الإسرائيلي.

وهذا الحكم الذاتي يخلق الخطر الرئيسي. واشنطن يمكن أن تعد. ويمكن لإسرائيل أن تفسر ذلك. طهران يمكن أن يجادل. بيروت يمكن أن تعاني. ولا يعمل النظام إلا إذا حولت الولايات المتحدة نفوذها إلى قاعدة قابلة للتطبيق. وإلا، سيصبح الاتفاق الإقليمي نصا له قياس جغرافي متغير: ملزما لإيران عندما يتعلق الأمر بالأرموز والنووية، ولكنه مرن بالنسبة لإسرائيل عندما يتعلق الأمر بلبنان. ومثل هذا التناظر لا يمكن الدفاع عنه سياسيا في طهران وسيكون خطرا على لبنان.

South Lebanon as a credibility test

وسيجري الاختبار الحقيقي في جنوب لبنان. ولن يسأل الناس عما إذا كانت واشنطن قد حصلت على صيغة مرضية في مذكرة. سيسألون إذا توقفت الضربات سيسألون ما إذا كانت الطائرات الآلية تختفي وسيسألون ما إذا كانت الطرق تعاد فتحها، وما إذا كانت الأرض يمكن الوصول إليها، وما إذا كان بإمكان الأسر العودة دون أوامر بالإجلاء. ولذلك ستقيَّم الضمانات الأمريكية في القرى، وليس في المؤتمرات الصحفية.

وستكون مسألة الانسحاب الإسرائيلي حاسمة. وتدعي إسرائيل أنها تريد المحافظة على المناطق الآمنة بسبب تهديد حزب الله. ويحتاج لبنان إلى انسحاب كامل من أراضيه. وتجعل إيران لبنان جزءا من وقف إطلاق النار الإقليمي. ويرفض حزب الله أي هدنة من شأنها أن تترك إسرائيل حرة في الإضراب. وإذا لم تحصل واشنطن على توضيح رسم الخرائط على الأقل، والجدول الزمني للانسحاب، وآلية التحقق، فإن وقف إطلاق النار سيظل هشا. المقيمون سيشاهدون وجوداً أجنبياً. سيحتفظ حزب الله بحجته الرئيسية. The Lebanese state will remain weakened.

ويوضح الخط الأصفر هذه الصعوبة. وبالنسبة لإسرائيل، فإنها تمثل عمق الأمن. وبالنسبة للبنان، فهو خط مفروض، يختلف عن المعايير المعترف بها للأمم المتحدة. وإذا أصبح هذا الخط واقعا مستداما، ستعتبر الضمانات الأمريكية غير قادرة على استعادة السيادة اللبنانية. (واشنطن) يمكنها أن تقول أن الأعمال القتالية قد انخفضت. وسترد بيروت على أن القرى ما زالت مُنعت. ولا يقاس السلام المحلي بعدد الإضرابات فحسب. It also measures access to the territory.

الدور المحتمل للجيشين النهائي واللبناني

لجعل ضمانات الولايات المتحدة ذات مصداقية، سيكون على واشنطن الاعتماد على الجهات الفاعلة على الأرض. لدى (فينول) قنوات وخبرات ومعارف للخط الأزرق. It can observe, report and accompany certain steps. ولكنه لا يمكن أن يفرض انسحابا وحده أو يمنع جميع الانتهاكات. وهي بحاجة إلى ولاية واضحة، ودعم سياسي، وحرية حقيقية في الحركة. لن يكون كافيا لضمان الهدنة.

The Lebanese Army is the other pillar. وهو يجسد السيادة التي تريد بيروت أن تستعيدها. It can secure the axes, accompany the return of displaced persons, cooperate with international forces and occupy the space that armed or foreign actors must leave. لكنها تفتقر إلى الموارد. وقد أضعفت الأزمة الاقتصادية قدراتها. ولكي يطلب منه أن يصبح الضمان الرئيسي دون تمويل، فإن المعدات والتغطية السياسية هي نقل المشكلة إلى مؤسسة تخضع بالفعل للضغوط.

ولذلك يجب أن تتخذ الضمانات الأمريكية شكلا ماديا. They must support the army, strengthen monitoring, finance removing, improve communications and create a rapid response mechanism to violations. ويجب عليهم أيضاً أن يثبتوا من يتحدث إلى إسرائيل عند وقوع حادث، ويعلم بيروت، التي تتصل بالفينول، وتوثق الوقائع وتمنع الرد. بدون هذه السلسلة، كل انتهاك سيتم الحكم عليه من قبل المخيم الذي يطلق النار أولا.

خطر الضمان الانتقائي

والخطر الرئيسي هو ضمان انتقائي. ويمكن لواشنطن أن تكون حازمة جدا على الالتزامات الإيرانية وأكثر حذرا من الالتزامات الإسرائيلية. وهذا التفاوت كلاسيكي في علاقات السلطة الإقليمية. لكنه سيكون خطيراً في التسلسل الحالي وقد قبلت إيران الاتفاق لأنها تعتقد أنه سيحقق إزالة التصعيد الإقليمي، بما في ذلك حلفاءها. وإذا ظل لبنان معرضا، سيكون بوسع طهران أن تندد بالفشل الأمريكي. قد يرفض حزب الله ضبط النفس. كما يجوز لمعارضي حزب الله اللبنانيين اتهام واشنطن بعدم حماية السيادة التي يدعي الدفاع عنها.

ومن شأن ضمان انتقائي أن يضعف أيضا جوزيف أوون ونواف سلام. ويدعو الرئيس ورئيس الوزراء إلى عودة الدولة إلى الجنوب، وإلى الانسحاب الإسرائيلي، وإلى اتخاذ قرار عسكري حصري. They need proof that the institutional path protects the country. وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من احتواء إسرائيل، فإن مؤيدي حزب الله سيقولون إن الردع المسلح فقط له أثر. وإذا عملت الضمانات الأمريكية، ستتمكن الدولة بدلا من ذلك من المطالبة بدور أكبر للجيش وفتح مناقشة أكثر جدية بشأن الأسلحة. لذلك فإن للمصداقية الأمريكية أثر مباشر على التوازن الداخلي للبنان.

كما ستلاحظ البلدان العربية هذا الاختبار. وترغب المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والإمارات في أن يكون لبنان أكثر استقرارا، ولكنها لن تمول إعادة الإعمار التي تهددها الضربات المتكررة. وسيطلبون عدم استخدام المعونة لإعادة بناء ما يمكن تدميره مرة أخرى. كما سيدعوان الدولة إلى مراقبة الحدود والهياكل الأساسية. وإذا لم تذهب الضمانات الأمريكية ضد إسرائيل، سيتردد المانحون. وسيظل التعمير مشروطا وجزئيا وبطئا.

ما يجب أن يثبته واشنطن

لذا (واشنطن) يجب أن يثبت أربعة أشياء أولا، أن الاتفاق مع إيران لا يضحي بلبنان لمجرد هبوط النفط. ثم أن التحالف مع إسرائيل لا يسمح لنتنياهو بإفراغ وقف إطلاق النار من جوهره. ثالثا، أن السيادة اللبنانية لا تُحتج بها فقط عندما يتعلق الأمر بأسلحة حزب الله، بل أيضا عندما يتعلق الأمر بالضربات والمواقف الإسرائيلية. وأخيرا، سيتم التعامل مع هذه الانتهاكات من خلال إجراء لا من خلال ردود الفعل المرتجلة.

وتنطوي هذه المظاهرة على إجراءات متواضعة ولكن واضحة. وقف دائم للضربات العميقة انخفاض في التحليقات خريطة للمواقف المتنازع عليها جدول سحب الوصول الموسع إلى (فينول) الدعم الفوري للجيش اللبناني قناة طوارئ وظيفية رسائل عامة واضحة إلى إسرائيل في حالة وقوع حادث. هذه الإجراءات لن تحل جميع الملفات غير أنها ستعطي وقف إطلاق النار حقيقة قابلة للقياس.

وأصعب نقطة هي رد الفعل على أول انتهاك خطير. ولا يُحكم فقط على وقف إطلاق النار المتين خلال الأيام الأولى من الهدوء. إنه يحكم نفسه في الحادثة الأولى وإذا قامت إسرائيل بالضرب وشنطون بمطالبة بضبط النفس، فإن الضمان الأمريكي سيبدو ضعيفا. إذا أطلق حزب الله النار وإيران يرفض الوزن، سيتم الطعن في القراءة الإيرانية. وإذا لم يتمكن الجيش اللبناني والمينول من الوصول إلى الموقع، فإن هذه الآلية ستتعرض للتشويه. ومن ثم ستصبح الأزمة الأولى الاعتبار الحقيقي.

فالضمانات الأمريكية يمكن أن تقف إلى إسرائيل إذا أصبحت سياسة، وليس مجرد وعد. والولايات المتحدة لديها النفوذ اللازم. ولها معونة عسكرية وتنسيق ودعم دبلوماسي وثقل سياسي. ولكن عليهم أن يوافقوا على دفع الثمن وسيكون لبنان هو المكان الذي يمكن فيه مشاهدة هذا القرار. وفي الجنوب، لن يتوقع السكان نظرية ضمان. وسينتظرون نهاية الإضراب، والانسحاب، ودوريات الجيش، وحرية حركة النهائي، وإمكانية إعادة البناء. هناك، ليس في البلاغات، أن الكلمة الأمريكية ستقاس.