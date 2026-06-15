هل يستطيع لبنان إعادة البناء بدون إصلاح مصرفي؟ وتتجاوز هذه المسألة المناقشة التقنية بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف التجارية وصندوق النقد الدولي. إنه شرط لقدرة البلد على تمويل السكن المدمر والطرق المغلقة والمدارس والمستشفيات والأراضي الزراعية والشبكات العامة المتضررة من الحرب ويمكن لوقف إطلاق النار الإقليمي المعلن بين واشنطن وطهران أن يفتح نافذة لتحقيق الاستقرار. ويمكنها تشجيع المعونة الدولية. فهو لا ينظم القفل المركزي: فالبلد الذي لم يعد نظامه المصرفي مقروناً له، الذي لا تزال ودائعه مجمدة إلى حد كبير، والذي لا تزال دولته في حالة عجز لا يمكن أن يؤدي إلى إعادة بناء دائمة.

ويتطلب التعمير أموالا طويلة، ومدفوعات يمكن تعقبها، وضمانات، والتأمين، والائتمان، والمناقصة، وعلاقة دنيا مع المانحين. وما زال لبنان يعمل على اقتصاد نقدي، يدفعه تحويلات المغتربين، والقنوات الخاصة الصغيرة، وتكييف الأسر المعيشية. هذا النموذج جعل من الممكن النجاة وهي لا تسمح بإعادة بناء البلد. ويمكن للمانحين تمويل المشاريع المستهدفة. ويمكن للبلدان العربية أن تساعد القرى أو الطرق أو الجيش. ويجوز للبنك الدولي الموافقة على المظاريف. ولكن بدون إصلاح مصرفي، ستظل هذه التدفقات مجزأة ومكلفة وسياسية ضعيفة.

إعادة البناء والتمويل: جرعتان لا يمكن فصلهما

لقد زادت الحرب بالفعل احتياجات هائلة. ويؤثر التدمير على الإسكان والهياكل الأساسية العامة والزراعة والمياه وشبكات الكهرباء والمدارس والعيادات والطرق المحلية. وتشير التقديرات الرسمية والإعلامية إلى ما يصل إلى 20 بليون دولار من الأضرار المباشرة وغير المباشرة المتصلة بالنزاع الأخير. This figure remains to be consolidated, as the land is not fully accessible and indirect economic losses are still evolved. ومع ذلك، فإنها تعطي ترتيب حجم المشكلة. إعادة البناء ليست فقط حول إصلاح بعض المباني. وهو يتطلب قدرة وطنية على التخطيط والدفع والتحكم والاستمرار.

وتعتمد هذه القدرة على النظام المالي. ويتطلب إعادة بناء الطريق شركات وضمانات مصرفية ومدفوعات منتظمة وواردات مادية وتأمين. ويحتاج المنزل المصلح إلى السلف والتقديرات والتحويلات وأحيانا الائتمان. وتحتاج مزرعة تنشط إنتاجها إلى السيولة والمعدات والبذور والوصول إلى الأسواق. ويجب أن تكون البلدية التي تصلح نظاماً للمياه قادرة على إدارة الأموال والموردين في الحسابات والمرتبات. وعندما لا تقرض المصارف، يصبح كل مشروع ترتيبا على أساس كل حالة على حدة. أقوى الممثلين على قيد الحياة الصغيرة عالقة.

ولدى لبنان بالفعل مثال على ذلك: يمكن للمعونة الدولية الطارئة أن تأتي، ولكنه كثيرا ما يمر عبر دوائر منفصلة. فبعد انفجار ميناء بيروت، وبعد موجات الصراع، كثيرا ما تخطى المانحون المؤسسات التي تعتبر ضعيفة أو غير شفافة. وهذه الطريقة تستجيب للريبة الحقيقية. ويتيح التمويل السريع لبعض الاحتياجات. ولكنه يضعف أيضاً الدولة ويضاعف النوافذ ويقلل من الاتساق الوطني. ولا يمكن أن يستند التعمير المستدام فقط إلى قنوات الطوارئ، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الدولية، والشبكات الحزبية. ويجب أن يعيد النظام المالي والمصرفي العام الموثوق به.

أرقام التجميد المالي

المؤشر عدد الملفات أو المركز مسألة التعمير الخسائر المالية المقدرة بعد أزمة 2019 حوالي 70 بليون دولار وفقا لتقديرات الحكومة لعام 2022، وربما أكثر من ذلك اليوم تحديد الجهة التي تدفع: الدولة، مصرف لبنان، المصارف، الودائع الكبيرة السداد المتوخى في مشروع قانون ما يصل إلى 000 100 دولار لكل مودع على مدى أربع سنوات السعي إلى حماية الجهات الوديعة الصغيرة واستعادة الحد الأدنى من الثقة تخفيض قيمة الكتب منذ عام 2019 نحو 98 في المائة حسب البنك الدولي تخفيض الوفورات وتعقيد العقود وزيادة الواردات مساعدة البنك الدولي للهياكل الأساسية المتضررة من الحرب تمت الموافقة على 250 مليون دولار في عام 2025 مفيدة ولكنها غير كافية لتلبية الاحتياجات العالمية النمو الحقيقي المتوقع في عام 2026 4 في المائة إذا استمرت الإصلاحات، وفقاً للبنك الدولي النمو الضئيل، المشروط بالإصلاح والاستقرار التسجيل في القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 الامتثال الدقيق والمعاملات الدولية المعقدة الودائع المصرفية الأخيرة انخفاض أسبوعي جديد في الودائع المقيمة المبلغ عنها في أيار/مايو 2026 يظهر استمرار عدم الثقة في النظام المصرفي

وتبين هذه الأرقام تفاوتا كبيرا. احتياجات التعمير في البلايين ويأتي التمويل المتاح في شرائح محدودة للغاية. وتظل الوديعات في صميم الأزمة. وما دام مقدمو الطلبات لا يعرفون ما يمكنهم استرداده، وفقاً للجدول الزمني والقواعد، فإن الثقة لا تعود. البنوك لا يمكن أن تصبح المقرضين العاديين مرة أخرى. الشركات لا تستطيع التخطيط الأسر المعيشية تبعد أموالها عن النظام ويمول التعمير بعد ذلك من النقدية، ومساعدة الأسرة، والتبرعات الخارجية، التي تحد من نطاقه.

القفل الأول: الودائع المجمدة

ولا يزال إغلاق الودائع هو الصدمة المركزية. ومنذ عام 2019، فقدت مئات الآلاف من الحسابات وصولها الطبيعي إلى المدخرات. وكانت حالات الانسحاب محدودة، أو تحولت بمعدلات غير مواتية أو تنظمها تعميمات متتالية. وأدى ذلك إلى تدمير اتفاق الثقة بين المصارف والجهات الوديعة. كما شلت الوساطة المالية. أي بنك الذي لا يعيد الودائع القديمة لا يمكن بسهولة جذب ودائع جديدة. أي بنك الذي لا يَجْذبُ الودائعَ لا يَستطيعُ الإقراض. فالاقتصاد الذي لا يُقَدَّم بثبات بطيئة ومتفاوتة وغير رسمية في كثير من الأحيان.

ويحاول مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات المالية معالجة هذا المأزق. والغرض من ذلك هو توزيع الخسائر على الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية والمودعين، مع حماية الحسابات الصغيرة على سبيل الأولوية. According to reports, the government is seeking to guarantee a repayment path of up to $100,000 per depositor, with a time frame. ودعا صندوق النقد الدولي إلى إدخال تحسينات، بما في ذلك تسلسل هرمي أوضح للمطالبات. هذا ضروري. فبدون التسلسل الهرمي، يسعى كل منهما إلى نقل الخسائر إلى الآخر. البنوك تريد الحد من مسؤوليتها. الولاية تريد تجنب سحق المالية العامة. ويرفض الوديعون دفع ثمن إفلاس نظام لم يتحكموا فيه.

ويعتمد التعمير على هذا التوضيح. المالك الذي تم تجميد مدخراته لا يمكنه إصلاح منزله لا يمكن لمباشر الأعمال الحرة الذي عاصمته محاصرة شراء الآلات. وتتوقف إحدى البلديات التي لا تستطيع الوصول إلى حسابات ثابتة على المعونة المقدمة من طرف واحد. ويتردد المانحون أنفسهم في حقن الأموال في الاقتصاد الذي لا تزال فيه ميزانية المصرف غير قابلة للقراءة. تنظيم الودائع لا يعني إعادة الجميع على الفور وهذا يعني وضع قواعد ذات مصداقية، وحماية الجهات الوديعة الصغيرة، والاعتراف بالخسائر، ومنع الجهات القوية من التعافي أمام الآخرين.

القفل الثاني: المصارف بدون ائتمان

القفل الثاني هو نقص الائتمان ويتطلب التعمير قطاعا مصرفيا قادر على تمويل الأعمال التجارية والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية. غير أن المصارف اللبنانية لا تزال إلى حد كبير خارج وظيفتها الاقتصادية العادية. وهي تدير الحسابات، واللجان، والتحويلات، والمعاملات المحدودة. فهي لم تعد تؤدي دور تحويل الوفورات إلى ائتمان منتج. وهذا العجز يثقل كاهل كل قطاع. ولا يمكن للمبنى أن يتطور بدون تمويل. الزراعة لا تستطيع تحديث المزارع الصناعة لا يمكنها استيراد المعدات الطلقات لا يمكنها امتصاص الصدمات.

وهذا الافتقار إلى الائتمانات لصالح الجهات الفاعلة التي لديها بالفعل أموال نقدية. ويمكن للأسر المعيشية التي تتلقى مساعدة الشتات أن تصلح. ويمكن للشركات ذات الإيرادات الدولارية أن تستثمر. ويمكن للشبكات السياسية أو المجتمعية تمويل مجالاتها. الآخرون ينتظرون ثم يصبح التعمير غير متكافئ اجتماعيا. ويمكنها أن تعزز العملاء والمعالين والفجوات الإقليمية. وبالتالي، فإن الإصلاح المصرفي ليس مجرد مسألة ميزانيات. إنه شرط عدالة فبدون وجود مصارف وظيفية، يتوقف الوصول إلى إعادة البناء على القرب من مالك عقار أو أسرة في الخارج أو طرف.

ومع ذلك، لا يمكن لاسترداد الائتمان أن يُسبق توحيد الميزانية العمومية. البقاء مع البنوك المعسرة سيكون مثل إعادة بناء على الرمال. ويجب تقييم المصارف أو إعادة رسملها أو دمجها أو تصفيتها أو إعادة هيكلتها وفقا لحالتها الفعلية. ويجب على حملة الأسهم أن يستوعبوا الخسائر قبل معاقبة المودعين العاديين. ويجب مراجعة حسابات المديرين المسؤولين عن الممارسات التعسفية. ويجب أن تُقدر أصول مصرف لبنان على نحو يتسم بالشفافية. هذه العملية مؤلمة وهو أمر لا غنى عنه أيضا. ولن يمول قطاع مصرفي مصمم بصناعته التعمير. سيوقفها.

القفل الثالث: الدولة المتخلفة بدون هامش

القفل الثالث يتعلق بالولاية. وقد ظل لبنان مستبعدا من أسواق رأس المال الدولية منذ عجزه عن السداد في عام 2020. وقد تحسنت أموالها العامة في بعض الجوانب بفضل التسوية المفاجئة للنفقات، وزيادة بعض الإيرادات، والدولار الجزئي للمدفوعات. ولكن هذا التحسن الواضح يجب ألا يكون مضللا. The State has reduced its service capacity, investment and social spending. وليس لديها هامش كاف في الميزانية لتمويل التعمير، وإعادة رسملة المصارف، وحماية أفقر الناس، ودعم الجيش في الوقت نفسه.

ولذلك دعا صندوق النقد الدولي إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل وإعادة هيكلة الديون السيادية. وهذا الطلب ليس مجردا. ويرغب المانحون في معرفة ما إذا كان بوسع الدولة أن تتحمل التزامات على مدى عدة سنوات. الشركات تريد أن تعرف ما إذا كانت العقود العامة ستدفع. ويريد المواطنون معرفة ما إذا كانت الضرائب ستمول الخدمات أو فقط خسائر الماضي. وسيصبح التعمير الممول من وعود الميزانية غير المستردة قريبا أزمة دفع جديدة. وقد شهد لبنان بالفعل الكثير من الالتزامات غير الممولة.

ومن ثم فإن النقاش بشأن توزيع الخسائر ينضم إلى المناقشة الضريبية. وإذا أخذت الدولة خسائر مصرفية كثيرة جدا على نفقتها، فإنها قد تضحي بتكاليف التعمير والصحة والتعليم والهياكل الأساسية. وإذا اكتسبت المصارف والودائعون الأكبر نصيبا أقوى، فإنها ستقاوم سياسيا وقانونيا. وإذا دفع المودعون الصغار، فإن الأزمة الاجتماعية ستزداد سوءا. ليس هناك حل لا ألم له. ولكن هناك حلول أفضل من غيرها. ويجب أن يكون المبدأ واضحاً: حماية الرواسب الصغيرة، وإشراك حملة الأسهم، وتوضيح المسؤوليات العامة، والحفاظ على قدرة الدولة على إعادة البناء.

الصلة بالمانحين الدوليين

ولن يمول المانحون عمليات إعادة الإعمار الواسعة النطاق بدون برنامج للإصلاح. وينظر صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبلدان الأوروبية، وبلدان الخليج، والمؤسسات العربية في نفس المجموعة: الإصلاح المصرفي، والديون، والحوكمة، ومكافحة غسل الأموال، ومراقبة الحدود، والشفافية في المشتريات العامة والاستقرار الأمني. يمكنهم أن يتصرفوا قبل اتفاق كامل كما أظهر مظروف البنك الدولي للبنية التحتية المتأثرة بالحرب لكن المبالغ الكبيرة ستتوقع ضمانات ولا يرغب المانحون في تمويل نظام لا يعرف أين تقع الخسائر، ولا يتحكمون في مصارفهم ولا ينشرون نفقاته بوضوح.

وينظر إلى هذا الشرط أحيانا في لبنان على أنه تدخل. وهو أيضاً نتيجة فقدان طويل للثقة. وشهد الشركاء الدوليون إصلاحات أعلن عنها وأوقفوها. رأوا السرية المصرفية تحمي التحويلات المتنازع عليها. They saw the losses denied or displaced. وقد رأوا أن الحكومات المتعاقبة لا تعتمد خطة متسقة. وبالتالي، فإن إعادة الإعمار ستكون أكثر رصدا من عمليات سابقة. ويجب تبرير كل دولار مطلوب. وينبغي رصد كل مشروع. كل قناة يجب السيطرة عليها. ويمكن أن يكون هذا الإطار مرهقا. It can also protect citizens from recapture of funds.

وسيكون للبلدان العربية موقف مماثل. وقد أعادت المملكة العربية السعودية فتح التجارة من خلال الصادرات، ولكنها تنتظر دولة قادرة على السيطرة على حدودها ومحاربة الكابتاغون. ويجوز لدولة قطر أو الكويت أو دولة الإمارات المشاركة في إعادة البناء إذا توافرت الضمانات. ولن يرغب أحد في تمويل البنية التحتية التي يمكن أن تدمرها حرب جديدة أو أن تستخدم في دوائر سرية. ولذلك فإن الدعم العربي سيتوقف أيضا على الإصلاح المالي والمصرفي، ولكنه يعتمد أيضا على الرقابة الأمنية. ولا تنفصل الثقة الاقتصادية عن السيادة.

فخ إعادة البناء نقداً

فبدون إصلاح مصرفي، يواجه لبنان التعمير نقدا. هذا السيناريو مرئي بالفعل وتحصل الأسر على دولارات من الأقارب في الخارج. يطلب المتعاقدون مدفوعات مباشرة. الموردون يفضلون النقود وتعتمد البلديات على التبرعات. وتمول المنظمات غير الحكومية الإصلاحات المخصصة. ويتدخل الطرفان في مناطقهما. هذه الطريقة يمكن أن تصل بسرعة بعض الضرر. إنها لا تخلق نظاماً هذا يجعل من الصعب السيطرة على التكاليف إنها تحب الوسطاء إنه يكشف المعونة للاختلاس وهو يعقّد الضرائب ويبقي البلد على قائمة اقتصادات المخاطر.

كما أن إعادة البناء نقدا تؤدي إلى عدم المساواة الإقليمية. القرى مع الشتات القوي تتحرك بسرعة. من يعتمدون على الولاية ينتظرون. وتتلقى الأسر القريبة من الشبكات المنظمة الدعم. على الآخرين الذهاب أو الذهاب. الشركات القادرة على الاستيراد مباشرة. الصغار عالقون. وهذا المنطق يمكن أن يحول إعادة البناء إلى عامل من عوامل التجزؤ الوطني. إن لبنان لا يفتقر إلى المال فقط. There is a lack of a fair and verifiable channel to use.

ولن تتم العودة إلى القنوات المصرفية العادية بين عشية وضحاها. سيستغرق الأمر وقتاً ولكن يمكن للبلد أن يبدأ بحسابات مكرّسة، وأموال شفافة، ومصارف نظيفة لبعض المشاريع، والضمانات الدولية، والمدفوعات الإلكترونية الخاضعة للرقابة. ويمكنها أن تنشئ صندوقاً لإعادة الإعمار له مراجعة دائمة، ترتبط بالمصارف القادرة على الامتثال للقواعد الصارمة. يمكنها أن تحمي المعونات من التمزق على الودائع القديمة وقد يتطلب ذلك عدم امتصاص أموال إعادة البناء بسبب الخسائر المصرفية السابقة. هذا الفصل حيوي المانحون سيرفضون رؤية أموالهم تستخدم لملء الثقب المصرفي.

التسلسل اللازم

ويتألف التسلسل الأكثر مصداقية من أربع مراحل. الأول هو قانون تسوية الخسائر المالية. ويجب أن يحدد الترتيب الهرمي للمطالبات، وحماية الجهات الوديعة الصغيرة، ومساهمة حملة الأسهم المصرفية، ودور الدولة، ومصرف لبنان. كما ينبغي أن تشمل مراجعة الحسابات وآليات الانتصاف. بدون هذا القانون، لا يزال كل شيء آخر معلقاً. وسيواصل لبنان العمل بأزمة غير معترف بها.

المرحلة الثانية هي إعادة الهيكلة المصرفية. ويجب إعادة رسملة المصارف المستدامة. ويجب دمج أو حل المصارف التي لا تصلح. ويجب أن يخضع المديرون وأصحاب الأسهم لمعايير صارمة. رأس المال الجديد يجب أن يكون حقيقياً وليس مجرد محاسبة ويجب أن يصبح القطاع أصغر وأكثر شفافية وأكثر فائدة للاقتصاد. الأمر لا يتعلق بإنقاذ المصارف لأنفسها الأمر يتعلق بإنقاذ المهمة المصرفية.

أما المرحلة الثالثة فهي إعادة هيكلة الديون العامة وإطار الميزانية. يجب أن تعرف الدولة ما يمكن أن تدفعه، وما يجب أن تتفاوض وما يمكن أن تستثمره. ويتطلب التعمير نفقات رأسمالية. كما أنه يتطلب خدمات عامة. ولا يمكن للدولة التي تكرس كامل هامشها للماضي أن تعيد بناء المستقبل. ويجب أن تكون الضرائب أكثر عدلا وأكثر كفاءة وأقل اعتمادا على الضرائب غير المباشرة على الأسر المعيشية الفقيرة.

المرحلة الرابعة هي المساعدة الخارجية. ويجب أن يأتي بعد خطوات الإصلاح الأولى، وليس في مكانها. ويمكن للمانحين تمويل المشاريع العاجلة خلال الفترة الانتقالية. ولكن يجب ربط المظاريف الكبيرة بالمؤشرات: اعتماد التشريعات، وتقييم المصارف، وإنشاء الأموال، ونشر المراجعات، والشراء العام الشفاف، ومراقبة مكافحة الفساد، ودور الجيش في مناطق التعمير، واستقرار وقف إطلاق النار. وهذه الصلة بين المال والإصلاح ليست عقابا. إنه تأمين ضد تكرار الأزمة.

أيمكننا البدء قبل الإصلاح الكامل؟?

ولا يمكن للبنان أن ينتظر حتى تكتمل جميع الإصلاحات المصرفية لإصلاح طريق أو إعادة فتح مدرسة أو مساعدة أسرة بلا مأوى. ولذلك يجب التمييز بين الحاجة الملحة إلى إعادة البناء ومرحلته المستدامة. ويمكن تمويل حالة الطوارئ من خلال المنح والوكالات والبلديات والمظاريف المستهدفة. ويجب أن تلبي الاحتياجات الحيوية: المقاصة، والمأوى، والمياه، والكهرباء، والرعاية، والمدارس، والزراعة الأساسية. ويمكن لهذه المرحلة أن تمضي قدما بآليات استثنائية، ولكن يجب أن تكون شفافة بالفعل.

غير أن التعمير المستدام لا يمكن أن يطغى على النظام المصرفي إلى أجل غير مسمى. ويتطلب بناء الأحياء، وإحياء القطاعات، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإصلاح الهياكل الأساسية الثقيلة، وإيجاد فرص العمل، الائتمان والضمانات والمؤسسات. حيث يصبح الإصلاح أمراً لا مفر منه بدونه، ستستمر الطوارئ بدون أن تُنعش إن لبنان سيعيد بناءه بقطع دون أن يعيد الاقتصاد. والخطر هو أن تكون القرى نفسها نصف مصلحتها، ونفس الطرق الموعودة، ونفس المدارس المدعومة بالتبرعات، دون خطة وطنية.

وينبغي أن يوجه هذا التمييز الخطاب العام. والقول إن الإصلاح المصرفي ضروري لا يعني التخلي عن الضحايا. والقول إننا يجب أن نساعد المتضررين الآن لا يعني أن ننسى الإصلاح. كلاهما يجب أن يتقدما معاً ويجب على الحكومة أن تقدم خريطة طريق ذات مسارين: خريطة واحدة لحالات الطوارئ في مجال التعمير، واحدة للتنظيم المالي. ويجب أن يفهم المواطنون الصلة بين منازلهم ومخازنهم. ويجب أن يرى المانحون أن المعونة الفورية لا تُستخدم لرد القرارات الصعبة.

خطر التأجيل السياسي

وينطوي تأجيل الإصلاح المصرفي على تكلفة سياسية مباشرة. It fosters distrust of the state, strengthens parallel circuits and gives parties the opportunity to replace institutions. وفي الجنوب، إذا لم تمول الدولة إعادة الإعمار، فإن حزب الله وشبكاته الاجتماعية ستملأ جزءا من الفراغ. In other regions, the diaspora, NGOs or local leaders will play this role. ويمكن أن يكون ذلك مفيدا في الأجل القصير. ويمكنها أيضا أن تضعف فكرة التعمير الوطني. كل ممثل يصبح إعادة بناء مكانه. الدولة تصبح مُتفرجة.

وأضعف التأجيل أيضا موقف جوزيف أوون ونواف سلام. ويرغب الزعيمان في إعادة السلطة العامة، والتحدث إلى المانحين، وإعادة إدماج لبنان في بيئته العربية والدولية. لن يكونوا قادرين على فعل هذا لو بقي ملف البنك مغلقاً الشركاء سيسألونهم نفس الشيء: أين الخسائر؟ من يدفع؟ أي بنوك تنجو؟ كيف نحمي المتقدمين؟ كيف يمكننا منع أموال إعادة البناء من الاختفاء؟ وبدون إجابات، ستظل الدبلوماسية الاقتصادية اللبنانية هشة.

وأخيرا، يجب على المصارف أن تقيس مخاطر مقاومتها. الدفاع عن مصالحهم أمر مشروع. اصلاح القفل أقل وكلما طال الوقت، كلما زادت القيمة الحقيقية للودائع العقارية، وكلما اعتاد الاقتصاد على النقد، وأصبحت المصارف أكثر ضرورة. ويمكن للقطاع المصرفي الذي يرفض الصرف الصحي أن ينجو من الناحية الإدارية ولكنه يفقد وظيفته الاجتماعية. ومن ثم يمكن إعادة البناء أن تتم بدونه من خلال دوائر دولية ونقد خاص. سيكون هزيمة للبنوك والولاية.

ولذلك، يمكن للبنان أن يبدأ في إعادة البناء دون إصلاح مصرفي كامل. لا يمكنه النجاح في إعادة البناء بدونها إصلاحات الطوارئ قد تسبق القوانين التبرعات قد تسبق الائتمانات يمكن للأسر أن تصلح قبل أن تُنظف الملاءات ولكن إعادة البناء الوطنية المستدامة والمنصفة والممولة على نطاق واسع تتطلب نظاما مصرفيا دائما. كما يتطلب من الدولة القادرة على قول الحقيقة بشأن الخسائر. وما دامت هذه الحقيقة مرفوضة، فإن كل وعد بالتعمير سيظل هشاً، مع وقف التنفيذ بشأن مسألة تجنّبها البلد منذ عام 2019: من يدفع ثمن الإفلاس، وما هي القواعد؟?