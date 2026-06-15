السؤال يبدو بسيطاً غير أنها أصبحت من أكثر النقاط حساسية في مرحلة ما بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران. هل يمكن لإسرائيل أن تقبل حدا لعملياتها في لبنان، بينما تؤكد حكومته من جديد أن الأمن في شمال البلد يتطلب حرية العمل ضد حزب الله؟ ويفتح الحل التوفيقي الإقليمي الذي أعلن في ليلة 14-15 حزيران/يونيه مرحلة جديدة. ويجب عليها وقف الأعمال العدائية وإعادة فتح أورموز وتأجيل أكثر المسائل النووية صعوبة لإجراء مزيد من المفاوضات. ولكن تطبيقه في لبنان يعتمد على فاعل لم يوقع عليه مباشرة: إسرائيل. وإذا واصل الجيش الإسرائيلي إضرابه، فإن طهران ستصرخ على الانتهاك. وإذا تباطأت أو سحبت، سيتعين على بنجامين نتنياهو أن يشرح لها أن الاتفاق مع إيران يحد الآن من جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية.

الأهداف الإسرائيلية في لبنان

ومنذ بداية الحرب، قدمت إسرائيل أعمالها في لبنان كضرورة دفاعية. وقد أفرغت الطلقات من الأراضي اللبنانية بعض المواقع في شمال إسرائيل. وقد أدت طائرات هيزبولا بلا طيار والصواريخ والقذائف المضادة للدبابات إلى زيادة الطلب الشديد على الأمن. ولذلك، فإن الأولوية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية هي منع عودة حزب الله بالقرب من الحدود. وهذا الشرط يهيّل المناقشة برمتها. وترغب إسرائيل في إزالة المقاتلين وتدمير الودائع ورصد المحاور ومنع إعادة بناء المواقع والحفاظ على القدرة على الإضراب بسرعة. A strict limit to operations would be perceived in Tel Aviv as a dangerous reduction in this margin.

الأمن الشمالي ليس عسكرياً فحسب وهو سياسي أيضا. وتنتظر الأسر الإسرائيلية المشردة معرفة ما إذا كانت تستطيع العودة إلى مجتمعاتها المحلية. عمدة الشمال يطلبون ضمانات واضحة وتطالب الأطراف اليمينية والبارعة بعدم ظهور حزب الله على بعد بضعة كيلومترات من الحدود. ولا يستطيع بنيامين نيتانياهو تجاهل هذا الضغط، ولا سيما في فترة الانتخابات. ويجب أن تبين أن الحرب قد أسفرت عن نتيجة ملموسة. وسيكون من الصعب الدفاع أمام ناخبيها عن وقف لإطلاق النار من شأنه أن يترك حزب الله واقفا، ويريح إيران والقرى الإسرائيلية التي لا تزال قلقة.

وهذا القيد يفسر رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بالخرائط الإقليمية. إن الخط الأصفر، الذي يمثل خطا أمنيا متقدما في جنوب لبنان، يفي بهذا المنطق. وليس لها قيمة دولية للخط الأزرق. ولا تعترف به بيروت. وليس نتيجة اتفاق قبلته جميع الأطراف. ولكنه يسمح لإسرائيل بنشوء منطقة عازلة بحكم الواقع. وفي هذه القراءة، لا يمكن قبول الحد الأقصى لعملياتها إلا إذا كان هناك عمق من الأمن. وبدون هذا العمق، ترى إسرائيل أن الجيش سينتهي به المطاف في انتظار الهجوم التالي، بدلا من منعه.

والمشكلة هي أن هذا المنطق غير مقبول للبنان. A unilateral buffer zone in the south means prevented villages, prohibited land, roads under surveillance and conditional return of inhabitants. وتدعو بيروت إلى الانسحاب الكامل واحترام السيادة وعودة المشردين داخليا. ويستخدم حزب الله أيضا هذا الوجود الإسرائيلي لتبرير استمرار وضعه المسلح. وهكذا، فكلما أصرت إسرائيل على منطقة آمنة، وكلما زادت إتاحتها لمعارضي انسحابها حجة سياسية. ولذلك لا يمكن تخفيض الحد الأقصى لعملياتها إلى مسألة تكتيكات عسكرية. وهو يؤثر على وضع الأراضي اللبنانية.

شدّد واشنطن وطهران

القيد الأمريكي أقوى الآن دونالد ترامب يريد ان ينقذ الصفقة مع ايران يريد إعادة فتح أورموز، وتهدئة أسعار النفط ومنع الحرب من أن تصبح عبئا داخليا قبل انتخابات منتصف المدة. إن الإضراب الإسرائيلي على بيروت، قبل إعلان الحل التوفيقي مباشرة، أشعل تهيجا عاما وخاصة في واشنطن. الرئيس الأمريكي اتهم بنجامين نيتانياهو بتوقيت يعتبر خطيراً انها ليست انفصال استراتيجي إنه تحذير ولا تزال الولايات المتحدة تدعم إسرائيل، ولكنها لم تعد تريد أن يعرض كل قرار إسرائيلي للخطر وقف التصعيد الإقليمي بسعر الامتيازات.

هذا الضغط الأمريكي يغير الحساب الإسرائيلي ولا تزال المعونة العسكرية، وتنسيق الاستخبارات، والحماية الدبلوماسية، والدعم المقدم إلى مجلس الأمن ضرورية لإسرائيل. تل أبيب لا يمكن أن يعامل تطبيقات الولايات المتحدة كمجرد تعليقات. وإذا كانت واشنطن تعتقد أن الإضراب في لبنان يهدد الاتفاق مع إيران، فإن التكلفة السياسية لإسرائيل تزداد. ويمكن أن تشكل التأخيرات في التسليم، والتوترات في الكونغرس، والنقد العام، أو حماية دبلوماسية أقل عبئا. ولذلك يجب على نتنياهو أن يحاكم بين حرية العمل القصوى والحفاظ على دعمه الاستراتيجي الرئيسي.

The Iranian risk is similar. وتدّعي طهران أن لبنان مدرج في عملية شطب التصعيد. هذا الموقف ليس بلاغياً فحسب. وهو يهدف إلى حماية حزب الله، والحفاظ على مصداقية إيران الإقليمية ومنع إسرائيل من مواصلة الحرب على الجبهة. وإذا استمرت إسرائيل في الإضراب بعمق في لبنان بعد التوقيع المقرر في سويسرا، يجوز لإيران أن تقول إن واشنطن لا تحتفظ بضماناتها. وقد يهدد بتعليق المناقشات التقنية، أو إبطاء إعادة فتح أورموز أو السماح لحلفائه بالرد. ولذلك يجب على إسرائيل أن تدمج حقيقة أن كل عملية في لبنان يمكن أن تنتج رد فعل يتجاوز المسار اللبناني.

ولا تقتصر التكلفة الدبلوماسية على الولايات المتحدة وإيران. ويهتم الأوروبيون والبلدان العربية والجهات الفاعلة البحرية باستقرار المنطقة. وتصر فرنسا على السيادة اللبنانية وحرية الملاحة في أورموز. ولا تريد بلدان الخليج، حتى معادية لإيران، حربا مفتوحة تحول بنيتها التحتية إلى أهداف. كما تلاحظ المملكة العربية السعودية والعواصم العربية الأخرى كيفية معاملة لبنان. وإذا ما حافظت إسرائيل على وجود أو ضربات بدون إطار واضح، فإنها تغذي الفكرة القائلة بأن إزالة التصعيد لا تحمي إلا مصالح الطاقة وتتجاهل سيادة الدول الهشة.

أربعة سيناريوهات لإسرائيل

غير أن لدى إسرائيل عدة سيناريوهات. الأول هو الحفاظ على الضربات المستهدفة. In this scenario, the Israeli army accepts a decline in the pace of operations, but retains the right to strike frames, depots, launchers or convoys deemed threatening. ويسمح هذا النموذج لنتنياهو بأن يقول إنه لم يتخلى عن دفاع الشمال. يطمأن بعض من رأي إسرائيل. ولكنه أكثر المخاطرة بالاتفاق الإقليمي. A targeted strike can kill civilians, provoke a Hezbollah response and give Iran a pretext to challenge American good faith.

والسيناريو الثاني هو الانسحاب الجزئي. ويمكن لإسرائيل أن تتخلى عن بعض المواقف، وأن تقلل من وجودها الواضح، وأن تحافظ على قدرة المراقبة. ومن شأن هذا الاختيار أن يقدم صورة عن التحلل دون التخلي الكامل. ومن شأن ذلك أن يسمح لواشنطن بتقديم التقدم. وسيعطي الجيش اللبناني والفنول مساحة أوسع. لكنه سيترك مشكلتين أولا، ستظل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أو تراقبها موضع نزاع. ومن ثم، يمكن لحزب الله أن يعتبر أن أي انسحاب جزئي يؤكد فعالية ضغطه ويحافظ على موقفه حتى الانسحاب الكامل.

السيناريو الثالث هو المنطقة العازلة. ويمكن لإسرائيل أن تحافظ على عمق الأمن في جنوب لبنان، مع عدد أقل من الإضرابات، بل وجود أو قدرة على التدخل الدائم. وهذا هو السيناريو الذي يفضله مؤيدو الردع القاسي. وهو يستجيب للطلبات المقدمة من المجتمعات المحلية الإسرائيلية الشمالية. It prevents the immediate return of Hezbollah near the border. ولكنه يتعارض مع المطالب اللبنانية. ويجوز له أيضاً أن ينشئ احتلالاً طويلاً. وستكون المنطقة العازلة بدون اتفاق لبناني مصدرا دائما للحوادث والتحديات القانونية والضغوط الدولية.

The fourth scenario is enhanced international surveillance. وسيقتضي ذلك انسحابا إسرائيليا أكثر حدة، يرافقه زيادة نشر الجيش اللبناني ووضع الصيغة النهائية المقررة بشكل أفضل. ويمكن استخدام آليات الاتصال والتحقق للإبلاغ عن الانتهاكات، ورصد الحركات المسلحة، وتجنب الاستجابات التلقائية. This scenario is most compatible with a sustainable regional agreement. ومن الصعب أيضاً تنفيذها. وتشك إسرائيل في قدرة الجيش اللبناني على منع حزب الله من العودة. ويرفض حزب الله أن يظهر أنه يجري نزع سلاحه تحت الضغط الإسرائيلي. فلا يمكن أن يفرض فينول حلا بمفرده.

ويتمثل أحد البدائل في إنشاء مناطق تجريبية. وستمارس القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الحصرية بدعم دولي وتعزيز الرصد. وسيتيح ذلك اختبار السيادة اللبنانية على مراحل. وستعطي إسرائيل مؤشرات ملموسة. وستعطي بيروت فرصة لاستعادة سلطتها. ومن شأنه أن يسمح للناس بالعودة تدريجيا. ولكنه يتطلب اتفاقا سياسيا داخليا لبنانيا. بدون موافقة (هيزبولا) الدنيا هذه المناطق ستصبح نقطة احتكاك فبدون انسحاب إسرائيلي، يفقدون المصداقية. فبدون تمويل، سيظلون جهازا ورقيا.

هل يمكن لإستمارة تغيير الردع الإسرائيلي؟?

ولذلك، فإن المسألة الأساسية هي مسألة الثقة. ولا تثق إسرائيل في حزب الله. إن حزب الله لا يثق بإسرائيل. ولا يثق لبنان بضمانات غير مكتوبة. إيران لا تثق بالقدرة الأمريكية على احتواء نتنياهو والولايات المتحدة لا تثق في إيران بشأن الشبكات النووية والإقليمية. وفي هذا المشهد، لا يمكن قبول حد للعمليات الإسرائيلية إلا إذا كان مصحوبا بأدلة. الخرائط والجداول والدوريات وآليات الإنذار والتفتيش والعقوبات السياسية على الانتهاكات.

ويجب على نتنياهو أيضا أن يتناول المناقشة الإسرائيلية. وقد يتهم خصومه بخوض حرب باهظة التكلفة للتوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بالتفاوض وينجو حزب الله. ويمكن لأشد حلفاءها أن يطالبوا باستمرار العمليات. وقد يفضل مسؤولو الأمن صيغة تستقر في الشمال وتتجنب المواجهة المطولة مع واشنطن. وهذا التوتر الداخلي يجعل القرار أكثر استقرارا. ويمكن لإسرائيل أن تقبل حدا من الناحية العملية، بينما ترفض الاعتراف به علنا. ويمكنها أن تخفض الإضرابات، ولكنها تحافظ على خطاب حرية العمل. قد ينسحب من نقاط معينة، ولكن يبقى تهديدا دائما.

وسيحتسب موقف الجيش الإسرائيلي بقدر ما يحصى موقف الحكومة. الجيش يريد ضمانات تنفيذية. They know that an extended presence in Lebanon exposes troops, mobilizes resources and multiplies incidents with the civilian population, the Finul or the Lebanese army. They also know that a complete lack of control can allow Hezbollah to reorganize its networks. ربما يفضلون جهاز هجين الانسحاب من بعض المناطق، والمراقبة الجوية، والاستخبارات، والإضرابات الاستثنائية، والتنسيق غير المباشر مع الوسطاء. وسيكون هذا النموذج أكثر رصانة، لكنه سيظل متنازعاً إذا لم يتم تلفيقه.

وبالنسبة للبنان، فإن قبول هذا الغموض سيكون خطيرا. ومن شأن وقف إطلاق النار على أساس الاستثناءات الإسرائيلية الدائمة أن يضعف الدولة. وقال إنه سيعطي حزب الله الحجة القائلة بأنه لا يوجد ضمان دولي يحمي البلد. وقال إنه سيجعل عودة المشردين غير مؤكدة. ومن شأنه أن يحول دون التعمير السريع. سيحافظ على الجنوب في حالة حرب متدنية وعليه، يجب على بيروت أن تطلب وضع أي حد والتحقق منه وربطه بالانسحاب. ولا يمكن للسيادة أن تعتمد على وعد شفوي بضبط النفس.

هل يمكن للردع الإسرائيلي أن يتعايش مع اتفاق إقليمي؟ نعم، ولكن فقط إذا تغير شكلها. وسيتعارض الردع القائم على الضربات المتكررة ووجود إقليمي في لبنان مع الاتفاق. ويمكن أن يكون الردع القائم على الاستخبارات، والمراقبة الدولية، والضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة، والاستجابات ذات الإطار الدقيق متوافقا مع هدنة دائمة. غير أن هذا التغيير يتطلب انضباطا سياسيا لم يظهره نتنياهو دائما، ويكفل عدم قبول حزب الله دون انسحاب إسرائيلي.

حتى يوم 19 يونيو لن يقول فقط ما إذا كان بوسع واشنطن وطهران التوقيع على نص. وقال إنه سيقول إن كانت إسرائيل توافق على تحويل حرية العمل العسكرية إلى حرية تنبه وتتحقق وتستجيب بإشراف صارم. وسيجرى الاختبار على إجراءات ملموسة: تخفيض حقيقي في الإضرابات، وسحب المواقف المتنازع عليها، والعودة التدريجية للسكان، وزيادة دور الجيش اللبناني، وحرية التنقل في النهائي. وإذا فشلت هذه الأعمال، ربما تكون إسرائيل قد احتفظت بهامشها العسكري، ولكن الاتفاق الإقليمي سيدخل لبنان بضعف واضح من اليوم الأول.