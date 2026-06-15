هل يمكن للدبلوماسية اللبنانية أن تتحدث بصوت واحد؟?

ويدخل لبنان المرحلة التي فتحها اتفاق إيران – الولايات المتحدة مع سؤال يتجاوز الأسلوب الدبلوماسي: هل يمكن لدبلوماسيته أن تتكلم بصوت واحد؟ ويتأثر البلد تأثرا مباشرا بوقف إطلاق النار الإقليمي المعلن عنه في ليلة 14-15 حزيران/يونيه، ولكنه لا يتحكم في معايير تنفيذه وحده. (واشنطن) يريد أن ينقذ تهدئة تعيد فتح (أورموز) وتدفع بالمحادثات النووية وتدعي طهران أن لبنان مدرج في وقف الأعمال القتالية. وترفض إسرائيل فقدان حريتها في العمل ضد حزب الله. ودعت بيروت إلى انسحاب إسرائيل وعودة المشردين واحترام سيادتها. ويبدو أن هذه الطلبات توافقية. إلا أنها تخفي كسورا عميقة بشأن الأسلحة، وإيران، والمفاوضات مع إسرائيل، والدور الحقيقي للدولة.

والصعوبة اللبنانية لا ترجع فقط إلى تنوع المواقف. وذلك لأن لكل مؤسسة شرعية جزئية وقناة مختلفة. وتتحدث الرئاسة باسم الدولة والجيش والسيادة. وتدير الحكومة المفاوضات، والطوارئ الاقتصادية، والمانحين، والتعمير. ويقيم البرلمان، من جانب نبيه بيري، جسرا إلى العند الشيعي والعديد من الوسطاء. ولحزب الله، وهو ممثل سياسي وعسكري، سلطة فعلية على قرار الحرب. ويمكن لهذه التعددية أن تنتج خطا وطنيا إذا تم تنسيقه. It can also give external powers the opportunity to choose their interlocutors and impose their timetable.

تسعى الرئاسة إلى إعادة الدولة

قام جوزيف أوون ببناء موقفه حول مبدأ: ويجب ألا يكون لبنان خريطة في مفاوضات الآخرين. This line is aimed first at Iran, accused by some Lebanese officials of using the southern front as a lever in its arm with Washington. كما أنها تستهدف إسرائيل، التي كثيرا ما تعامل الأراضي اللبنانية كحيز للعمليات ضد حزب الله. وأخيرا، يخاطب الشركاء الغربيين، الذين تود بيروت أن تذكرهم بأن السيادة اللبنانية لا يمكن الاحتجاج بها إلا عندما يتعلق الأمر بالحد من أسلحة حزب الله، ثم ينسى عندما يتعلق الأمر بالضربات الإسرائيلية.

ولذلك يسعى الرئيس إلى فرض ترتيب هرمي واضح. أولا وقف الإضرابات والانسحاب الإسرائيلي. ثم عودة السكان ثم تعزيز الجيش وفتح مناقشة داخلية بشأن نزع السلاح. وهذا التسلسل يسمح له بالتحدث إلى عدة جمهور. وقال لشعب الجنوب إن الدولة لا تطبيع الاحتلال أو تفرض مناطق أمنية. وقال للسياديين إن القرار العسكري يجب أن يعود إلى المؤسسات. وقال للمانحين إن لبنان يريد سلطة عامة قادرة على إدارة الحدود والمعونة والتعمير.

ولا يزال هذا الموقف هشا. ولا يمكن لهيئة الرئاسة أن تفرض انسحابا إسرائيليا وحدها. ولا يمكنها نزع سلاح حزب الله بمرسوم. ولا يمكن أن يضمن أن تُضمِن واشنطن بنجامين نيتانياهو. وهو يعتمد على الجيش والحكومة والبرلمان والفينول والوسطاء. كما يجب عليها أن تحول دون النظر إلى خطاب السيادة على أنه مواجهة جماعية. وعليه، يجب على جوزيف أوون أن يحافظ على توازن: فهو راسخ على مبدأ الدولة، ويتوخى الحذر في الطريقة، ويصر على الانسحاب الإسرائيلي، ولكنه منفتح للانتقال التدريجي.

The government and the weakened Iranian channel

نواف سلام لديه قيود مختلفة ويجب على الحكومة أن تدير حالة الطوارئ المدنية وجدول الأعمال الدولي في الوقت نفسه. ويجب عليها أن تنظم عودة المشردين داخلياً، وأن تستعد لإعادة الإعمار، وأن تطمئن المانحين، وأن تنشط الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، وأن تجهز السجلات المالية وتحافظ على الاتصال بالوسطاء. وهذا التراكم يعطي رئيس الوزراء موقعاً مركزياً ولكنه مكشوف أيضاً. ويجب أن يتكلم بصفته رئيس حكومة ذات سيادة، مع العلم بأن عدة مسائل رئيسية تقرر خارج مجلس الوزراء.

وخطه هو القول إنه لا أحد يتفاوض باسم لبنان خارج الولاية. هذه الصيغة مهمة وهو يستجيب لمخاطر وفد الأمر الواقع إلى إيران أو حزب الله أو الوسطاء الذين سيتعاملون مباشرة مع القوات المؤثرة على أرض الواقع. وهو يلبي أيضا طلب الشركاء العرب والغربيين: دولة قادرة على الوفاء بالتزامات يمكن التحقق منها. ولذلك، تود الحكومة تحويل وقف إطلاق النار الإقليمي إلى خريطة طريق لبنانية. ويجب أن تشمل الأولويات الوطنية: وقف إطلاق النار، والانسحاب، والعودة، والتعمير، والسجناء، ومراقبة الحدود، ودعم الجيش.

لكن الحكومة تتقدم بإعاقة ساعدت نفسها على خلقها وكان سحب اعتماد السفير الإيراني، الذي قررته وزارة الخارجية بقيادة يوسف راغي، منطقا سياديا. واتهمت بيروت الممثل الإيراني بالتدخلات التي تعتبر مخالفة للممارسة الدبلوماسية والتدخل في الشؤون الداخلية. ومن حيث المبدأ، يمكن الدفاع عن القرار. ليس على الدولة أن تتسامح مع تعليق السفير على خياراتها الأمنية أو انطباع التعامل مع لبنان كتمديد لاستراتيجية إيران الإقليمية.

غير أن هذا القرار يبدو، فيما يتعلق بإعادة النظر، خطأ تكتيكي. وحرمت الدولة اللبنانية من قناة رسمية مباشرة مع طهران، حيث أصبحت إيران أحد العناصر الفاعلة الحاسمة في وقف إطلاق النار في لبنان. وأصبحت الأزمة أكثر إشكالية عندما اقترحت إيران أن يظل سفيرها في منصبه على الرغم من النظام اللبناني. أرادت بيروت تأكيد سلطتها ووجد نفسه أمام ذراع من النار التي كشفت فوق كل حدود هذه السلطة عندما رفض حزب الله وحلفائه اتباع نفس الخط.

وهذا الفراغ الدبلوماسي له عواقب ملموسة. وعندما يرسل لبنان رسالة إلى طهران بشأن وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وحرية العمل الإسرائيلية، أو دور حزب الله، فإنه لا يمكن أن يعول بالكامل على دائرة ثنائية عادية. ويجب أن تمر عبر قنوات غير مباشرة: Nabih Berri, Hezbollah, Qatar, Pakistan, France or other third-party capitals. هذا يضعف إدعاء بيروت أن تتحدث بصوت واحد. It gives more weight to actors who still have a operational relationship with Iran, particularly Ain al-Tiné and Hezbollah.

الدرس شديد للدبلوماسية اللبنانية. سياسة سيادية ليست فقط بشأن معاقبة التدخل. It also consists of keeping channels open with the powers that influence the national terrain. إغلاق قناة يمكن أن يلبي بعض الرأي ويرسل إشارة من الحزم. ولكن إذا لم تتحكم الدولة في أي قناة بديلة، فإن القرار يمكن أن يعزز الوسطاء غير الرسميين. وفي الحالة الإيرانية، زاد من المفارقة اعتماد بيروت على بيري والجهات الفاعلة التي كانت في صميم مشكلة السيادة.

Nabih Berri, parliamentary and political channel

ولذلك لا تزال نبيه بيري الدعامة الثالثة لهذه الدبلوماسية المجزأة. President of Parliament, Head of Amal and historical interlocutor of the Southern dossier, he can speak with Hezbollah, mediators and institutions. إن رد فعلها الإيجابي على إدراج لبنان في وقف إطلاق النار الإقليمي يدل على استعداده لتقديم الاتفاق كسبا للاستقرار. ويمكنها أن تساعد على تحويل هذه القراءة إلى موقف وطني، لا سيما إذا كان على البرلمان أن يصوت على النصوص المتصلة بالإعمار أو المعونة أو الميزانية أو الجيش أو إصلاحات المانحين.

ودورها مفيد لأنه يتفادى الكسر بين الدولة وجماعة الشيعة. In a country where the application of a truce in the South also depends on the behaviour of Hezbollah, no government can be content with an abstract institutional line. نحتاج لقنوات. عين التينة يقدم واحدة. (بيري) يمكنه ترجمة بعض طلبات (هزبولا) إلى لغة سياسية لبنانية. It can also transmit to Hezbollah allies the constraints of the state, donors and Arab countries. ويمكن أن تؤدي وظيفة الجسر هذه إلى الحد من خطر التمزق.

غير أنها تكلفتها. خصوم حزب الله يلومون بيري على حماية الغموض الدائم على الأسلحة وتباطؤ القرارات التي من شأنها تعزيز الدولة. ويعلم الشركاء الدوليون أن من الضروري، لكنهم يخشون أن يؤدي الاستقرار البرلماني إلى تأجيل الإصلاحات. ولن تتمكن الدبلوماسية اللبنانية من التكلم بصوت واحد إلا إذا استخدمت بيري سلطته في التوقيت لمرافقة خريطة طريق، وليس لتحييد أصعب المناقشات. وسيحكم على دوره في القوانين، وفي الجلسات، وفي التصويت، وفي القدرة على تأييد موقف مشترك.

هيزبولا، ممثل بدونه لا شيء ينطبق

ويظل حزب الله أكثر النقاط حساسية. It is not only a party represented in Parliament. He is an armed force, a social actor, an ally of Iran and an indirect interlocutor of regional balances. يمكنه أن يدعم إدراج لبنان في اتفاق إيران – الولايات المتحدة لأن هذا الإدراج يحمي واجهته من قراءة أمريكية أو إسرائيلية صارمة للهدنة. ويجوز لها أيضا أن ترفض أي صيغة تجعل وقف إطلاق النار مشروطا بانسحابه من طرف واحد أو بنزع سلاحه الفوري. وبالنسبة له، فإن الانسحاب الإسرائيلي هو الشرط الأساسي وليس النتيجة.

The movement shares with Lebanese institutions two demands: وقف وإكمال الانسحاب الإسرائيلي. هذه الشائعات حقيقية. ويمكنهم أن يضعوا حدا أدنى للوضع الدبلوماسي. ولكن الكسور تبدأ بمجرد طرح سؤال بشأن ما بعد التقاعد. الولاية تريد نزع السلاح. Hezbollah wants to maintain a deterrent capacity as long as it considers the present Israeli threat. السياديون يريدون تقويم. حزب الله يريد حواراً بدون قيود خارجية. المانحون يريدون ضمانات. وتندد الحركة بالضغط الأمريكي والإسرائيلي.

لا يمكن إخفاء هذا الاختلاف إلى أجل غير مسمى. غير أنه يمكن إدارتها إذا كانت الدبلوماسية اللبنانية تميز المراحل. وقد يتطلب الموقف المشترك أولا وقف الإضراب والانسحاب وعودة السكان وإعادة البناء. ويمكنها بعد ذلك أن تفتح مناقشة وطنية بشأن الأسلحة، ترتبط بتعزيز الجيش والضمانات الدولية. وإذا كانت المراحل مشوشة، فإن كل مخيم سيستخدم الآخر ذريعة. وستقول إسرائيل إن حزب الله يبرر إضرابه. سيقول حزب الله أن الإضرابات تبرر أسلحته. ستبقى الولاية بيننا.

نقاط الاتفاق موجودة ولكنها ضيقة

ويمكن للدبلوماسية اللبنانية أن تتكلم بصوت واحد إذا اقتصرت أولا على قاعدة محددة. هذه القاعدة موجودة وهي تشمل الانسحاب الإسرائيلي من جميع المواقع المتنازع عليها، ووقف الإضرابات على البر والجو والبحر، والعودة الآمنة للمشردين، وزيادة دور الجيش اللبناني، والتنسيق مع نهائي المناطق المتضررة وإعادة إعمارها. وفيما يتعلق بهذه النقاط، يمكن لهيئة الرئاسة والحكومة والبرلمان وحزب الله أن تجد صياغة مشتركة، حتى لو كانت دوافعها مختلفة. ويجب استغلال هذا التقارب.

ويجب أيضاً كتابته. ولا يمكن للبنان أن يكتفي ببيانات موازية. It needs a national roadmap, with hierarchical demands and unique language. ويجب إرسال هذه الورقة إلى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة والبلدان العربية وقطر وباكستان والوسطاء الآخرين. ويجب أن تحدد الأولويات الخمس الفورية: الانسحاب، وقف الانتهاكات، العودة، التعمير، الضمانات. ويجب عليها أيضا أن تذكر أن أي مناقشة للأسلحة هي عملية لبنانية، وليس أمرا إسرائيليا.

التكتلات تبقى عميقة

ثلاثة كسور تهدد هذه الوحدة الأول يتعلق بإيران بعض المسؤولين اللبنانيين يعتبرون (طهران) فاعلاً ساعد على فرض إدراج لبنان في الاتفاق ويرى البعض الآخر أنها قوة تستخدم البلد كسلة إقليمية. حزب الله يدافع عن القراءة الأولى. السياديون يصرون على الثانية وتحاول الرئاسة والحكومة تجنب التجاوزين: شكر إيران على نقطة إزالة الدولة، أو تحديها إلى نقطة التسبب في أزمة داخلية.

والكسر الثاني يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل. Some officials believe that indirect discussions, under United States or international mediation, are necessary to secure withdrawal, deal with violations and organize the return of internally displaced persons. ويخشى آخرون أن تستخدم أي صيغة تفاوضية لفرض تنازلات على لبنان أو لتطبيع وجود إسرائيلي. Hezbollah rejects any approach that appears to it to circumvent the resistance. The government must deal with practical issues. ويتطلب هذا التوتر دقة كبيرة من حيث ما يلي: المفاوضات التقنية، والوساطة غير المباشرة، وعدم التوحيد القياسي، والأهداف المحدودة.

الكسر الثالث يتعلق بالأسلحة إنها الأثقل واستبعاد الأسلحة مبدأ محوري للدولة وشركائها. ويرى حزب الله أنها مسألة تتعلق بعلاقة السلطة مع إسرائيل. السياديون يريدون تقويم وتؤيد العصبة الشيعة الحوار والانسحاب الإسرائيلي. المانحون يريدون ضمانات قبل إعادة البناء هذا الكسر لن يختفي مع وقف إطلاق النار. بل يمكن أن يكثف إذا توقفت الإضرابات وأصبحت المسألة أقل عسكرية من المؤسسات.

The risk of a de facto delegation

وإذا لم تتكلم الدبلوماسية اللبنانية بصوت واحد، فإن الخطر معروف: فالبلد سيمثله في الواقع آخرون. ستتحدث إيران عن الجبهة اللبنانية في مفاوضاتها مع واشنطن. وستفرض إسرائيل خطوطها الأمنية. وستحدد الولايات المتحدة الضمانات وفقا لأولوياتها. وسوف تشترط البلدان العربية مساعدتها دون انتظار التحكيم الداخلي دائما. وستدير الأمم المتحدة والأخيرة الإجراءات الميدانية. سيتم استشارة الحكومة اللبنانية ولكن ليس مركزياً هذا هو سيناريو بيروت يقول انها تريد تجنب.

وللحد من هذا الخطر، يجب على لبنان أن ينتقل من دبلوماسية الرد إلى الدبلوماسية المقترحة. ويجب أن تُنتج الخرائط والجداول وقوائم الاحتياجات وآليات الانتهاكات وأولويات التعمير وطلبات التمويل. ويجب أن تربط هذه العناصر بمركز مؤسسي واحد. The Presidency, the Government and Parliament must appear as the bearers of this sheet. Hezbollah must at least not sabotage it, even if it retains its reservations on certain points. وهذا شرط كبير، ولكنه ثمن منع الاتفاق الإقليمي من تحويل لبنان إلى شرط إنفاذ بسيط.

لذا السؤال ليس ما إذا كانت جميع الأطراف اللبنانية تعتقد نفس الشيء لا يفعلون والسؤال المطروح هو ما إذا كان بوسعهم تحديد ما يريدونه معا في الأيام الحاسمة: نهاية الإضرابات، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، والتعمير، واحترام السيادة، والقنوات الدبلوماسية المفيدة، وتعزيز الجيش. إذا أصبحت هذه القائمة موقع لبنان الرسمي ستستعيد البلاد هامشاً وإذا تحدث كل مخيم على حدة إلى حليفه الإقليمي، فإن القرارات ستستمر في اتخاذها في أماكن أخرى، بينما ستنتظر قرى الجنوب لمعرفة ما هو الصوت، في جوهره، الذي يشرك الدولة فعلا.