وأصدر حزب الله بيانا قويا مساء يوم الأربعاء عقب موجة الضربات الإسرائيلية التي ضربت بيروت وضواحيها وصيدا وجنوب لبنان والبقاع. وتتهم الحركة إسرائيل بأنها ارتكبت سلسلة من المذابح المتنقلة ضد المدنيين، وتدعي أن الغارات ضربت مناطق مدنية مكتظة بالسكان وتدعي أن هذا الهجوم يعكس فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها. ويأتي هذا الموقف في نهاية يوم تشهد به أكبر إضرابات هذه المرحلة من الحرب في لبنان، عندما أوقف حزب الله هجماته بعد إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وهو وقف لإطلاق النار لا تزال إسرائيل تقول إنه لا ينطبق على لبنان.

بيان يركز على المدنيين المستهدفين

في نصها، يقول حزب الله أن العدو الصهيوني قام بـ « كثير من الغارات الوحشية » ضد المناطق المدنية في الضواحي الجنوبية، بيروت، صيدا، الجنوب، البقاع، مسبباً مئات الشهداء والجرحى بين الأطفال والنساء والمسنين. وتصف الحركة هذه التفجيرات بأنها سلسلة من المذابح ضد المدنيين الأبرياء وتعرض هذا اليوم كحلقة جديدة من العنف الإسرائيلي غير المحدود. وهذا الخطاب جزء من تسلسل أثرت فيه الإضرابات بالفعل على عدة مناطق حضرية مكتظة بالسكان، لا سيما في بيروت وضواحيها.

في واقع الأمر، أبلغ (آبي) يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 89 شخصاً قد قُتلوا و 700 شخص أصيبوا في إضراب إسرائيلي اليوم وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية ووصف رويتر الإضرابات بأنها الأكثر حدة منذ بداية هذه المرحلة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله. ولم تُدمج بعد عمليات التقييم العالي التي تجريها الجهات الفاعلة السياسية أو الحزبية، بما في ذلك بيان حزب الله، في المصادر الرئيسية وقت إصدار هذه المنشورات.

حزب الله يتحدث عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية

وتذهب الحركة إلى أبعد من ذلك في بيانها بدعوتها إضرابات " جرائم حرب محظورة " و " جرائم عامة " بسبب الاستهداف المزعوم للمواقع المدنية المزدحمة والأسواق والأعمال التجارية خلال ساعات الذروة. وهذا اتهام سياسي وقانوني ثقيل جدا. وتفيد الوكالات الدولية الرئيسية، من جانبها، بأن إسرائيل تدعي أنها استهدفت أكثر من 100 موقع عسكري في حزب الله في بيروت وبقاع والجنوب، مع التسليم بأن العديد من الإضرابات قد ضربت مناطق مأهولة بالسكان. The Israeli army claims that Hezbollah uses these areas as cover, which the Shiite movement rejects in its communication.

معركة التأهل هذه مركزية وتعرض إسرائيل غاراتها كعملية عسكرية منسقة ضد مراكز القيادة والهياكل الأساسية لإطلاق النار ومواقع حزب الله. Hezbollah responded by describing them as deliberate massacres against civilians. وبين هذين الحسابين، تبين الأدلة التي أكدتها الوكالات على الأقل أن الإضرابات وصلت إلى مناطق حضرية للغاية وتسببت في أثر بشري كبير.

هجوم وصفه حزب الله بأنه فشل إسرائيلي

ولا يتوقف البيان عن الخسارة. كما يسعى إلى إعطاء معنى سياسي لهذا اليوم. ويدّعي حزب الله أن هذا الهجوم هو " محاولة مديدة " للانتقام من السكان بعد فشل جميع المحاولات الرامية إلى كسر المجتمع اللبناني وإخضاعه. كما يزعم أن الإضرابات تعكس فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها على مختلف الجبهات، فضلا عن عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تغيير المعادلات التي فرضها، في رأيه، ازدراء الشعبين الإيراني واللبناني. وهذه القراءة جزء من الاستراتيجية الكلاسيكية للحركة: تحويل البقاء تحت القصف إلى دليل على نجاح المقاومة.

ويأتي هذا الخطاب في سياق تزعم فيه إسرائيل أن تواصل حربها في لبنان دون أن تكون ملزمة بالهدنة مع إيران. تقارير عن أن دونالد ترامب نفسه أعلن أن لبنان لم يكن جزءا من الاتفاق In this context, Hezbollah seeks to show that the Israeli violence of the day is not the mark of a victory, but that of military and political frustration.

قاعدة اجتماعية للاحتجاز على الرغم من الخسائر

Hezbollah also insists on the reaction of its base. ويدعي أن وحشية العدوان لا تعزز إلا تصميم السكان على المقاومة واتساقهم والتزامهم بها. وهذا الجزء من النص له وظيفة داخلية واضحة. وبعد يوم من التفجيرات الجماعية، يجب أن تحافظ الحركة على تماسك بيئتها الاجتماعية والسياسية. وبقوله إن التضحيات الكبيرة لم تضعف معسكر المقاومة، فهو يسعى إلى منع أي قراءة للانهيار أو التمزق بين السكان والمنظمة.

وينضم هذا العنصر إلى بيانات حزب الله الأخيرة. وفي وقت سابق من ذلك اليوم، طلبت الحركة من المشردين من الجنوب والبقاع والضواحي الجنوبية من بيروت عدم العودة إلى إعلان رسمي ونهائي لوقف إطلاق النار في لبنان، في الوقت الذي تقول فيه إنهم " مفتون إلى انتصار تاريخي " . ويشكل البيان الجديد جزءا من نفس السجل: ربط القيود المفروضة على المدنيين، ونقض الإضرابات الإسرائيلية، وإعادة تأكيد آفاق المقاومة.

« دم الشهداء لن يسقط عبثاً »

الطريق الأكثر توجهاً نحو المستقبل هو أنه حيث يقول حزب الله أن دماء الشهداء والجرحى لن تسقط عبثاً ويضيف النص أن هذه الجرائم ستعزز تصميمها على مواصلة المواجهة للدفاع عن السكان والبلد وأمنه. ومن الواضح أن هذه الصياغة تؤكد من جديد أن الحركة لا تعتبر اليوم بمثابة وصمة دبلوماسية، وإنما بمثابة حلقة حرب تدعو إلى استمرار المقاومة.

وجاء هذا الموقف كما أبلغ رويتر يوم الأربعاء أن حزب الله قد أوقف هجماته بعد إعلان وقف إطلاق النار الأمريكي – الإيراني. ولم تضفي الحركة في هذه المرحلة طابعا رسميا على استئناف الإضراب فورا. ولكن بيانه أغلق الباب أمام أي قراءة للانسحاب السياسي. وهو يحافظ على مبدأ الاستجابة والمواجهة، على الرغم من أن الزمن العسكري الفعلي لا يزال معلقا من تطورات وقف إطلاق النار والموقف الإيراني.

نص يشكل جزءا من انهيار إطار الهدنة في لبنان

ويجب في نهاية المطاف قراءة بيان حزب الله في السياق الأوسع لهدنة ضعيفة جدا بالفعل بشأن المسألة اللبنانية. وتبين شركة رويترز وشركة AP أن اتفاق الأسبوعين المبرم بين الولايات المتحدة وإيران قد تعرض على الفور للطعن بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وتؤكد باكستان أنه ينبغي إدراج لبنان في الترتيب. إسرائيل تقول العكس تماماً وتهدد طهران الآن، وفقا للتقارير الصحفية، بالتشكيك في الهدنة إذا استمرت الهجمات على لبنان. وفي هذا الفضاء من التمزق، يقدم حزب الله اليوم ليس كحادثة معزولة، ولكن كدليل على أن وقف إطلاق النار لا يحمي لبنان.

وبدعوة الإضراب عن المذابح، والحديث عن جرائم الحرب، والإصرار على الفشل الإسرائيلي، والوعد بأن رفوف الدم لن يبقى بلا جواب، فإن حزب الله يسعى بالتالي إلى فرض قراءة سياسية لهذا اليوم. وترغب الحركة في جعل هذا التسلسل دليلا على أن الحرب في لبنان لا تزال مستمرة على الرغم من إلغاء التصعيد المعلن عنه في أماكن أخرى، وأن شرعيتها تكمن الآن في القدرة على التمسك باستجابة مستقبلية وشجبها والوعد بها.