(هيزبولا) يكسب نصراً تاريخياً ويطلب من المشردين عدم العودة

Hezbollah stated on Monday that it was « close to a historic victory » and called on displaced people from the South, the Bekaa and the southern suburbs of Beirut not to return to their localities until a `official and definitive announcement » of a ceasefire in Lebanon. This position comes at a time when the movement has not yet officially expressed itself on the announced two-week truce between the United States and Iran, but that it has no longer claimed to attack Israel since the night of three to Monday. وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل إضراباتها في لبنان وتدعي أن الجبهة اللبنانية غير مشمولة بوقف إطلاق النار مع طهران.

دعوة واضحة للمشردين من الجنوب والبقاع والضواحي الجنوبية

In a statement in Arabic broadcast on Monday, Hizbullah addressed « the people of the South, the Bekaa and the southern suburbs » and asked them not to visit « the villages, cities and targeted areas » before the final official announcement of a ceasefire in Lebanon. واحتجت الحركة بمخاطر وقوع مزيد من الهجمات الإسرائيلية في اللحظة الأخيرة، واتهمت إسرائيل بأنها قادرة على إنتاج صورة مصطنعة للنجاح العسكري قبل توقف القتال. ولذلك الغرض من هذه التعليمات هو منع عودة المدنيين بسرعة إلى المناطق التي لا تزال معرضة للضربات أو الذخائر غير المنفجرة.

The message explicitly concerns three spaces: South Lebanon, Bekaa and the southern suburbs of Beirut. This is important because it shows that Hezbollah does not limit its warning to border villages alone. وهي تمتد أيضا إلى المناطق الداخلية والضهية، التي لا تزال مهددة بالهجمات الإسرائيلية أو أوامر الإجلاء. وفي الساعات الأخيرة، زادت إسرائيل من التحذيرات وحافظت على الضغط العسكري على عدة مناطق لبنانية، موضحة أن حملتها ضد حزب الله مستمرة بمعزل عن الهدنة مع إيران.

« نحن قريبون من انتصار تاريخي »

والجزء الثاني من البلاغ سياسي. ويدّعي حزب الله أن يقف على بوابات انتصار تاريخي عظيم، الذي ينسب إلى تضحيات المقاتلين، وإلى دماء الموتى وصبر قاعدته الاجتماعية. وتنسجم هذه الصيغة مع السجل المعتاد للحركة، الذي يمثل القدرة على الوقوف إلى إسرائيل كشكل من أشكال الانتصار، حتى في غياب إعلان عسكري حاسم على أرض الواقع. وفي الوقت نفسه، يدعو النص إلى مزيد من الصبر والحزم والانتظار، مع التأكيد على أن اللحظة لا تزال « خطية ».

وفي المستقبل القريب، يؤدي هذا البيان ثلاث وظائف وقائعية رئيسية. أولاً، تحافظ على تماسك قاعدة التنقل مع استمرار التشرد والتدمير. ثانياً، إنّها مسؤولة سياسياً عن عدم وجود مطالبات (هزبولا) العسكرية لعدة ساعات وأخيرا، فهي تعد وقفا محتملا للأعمال القتالية في لبنان دون إعطاء انطباع بالتراجع. الحركة لا تتحدث عن تقاعد أو حل وسط يتحدّث عن انتصار يقترب، بينما يطلب من المدنيين الانتظار حتى عودتهم.

No official position on the Washington-Tehran Truce

At this stage, Hezbollah has not formally pronounced on the announced ceasefire between the United States and Iran. إنه عنصر أساسي في التسلسل The movement did not publish formal support for the text announced by Donald Trump and subsequently confirmed by Tehran. ومن جهة أخرى، أفادت عدة مصادر قريبة من حزب الله بأنه أوقف هجماته على شمال إسرائيل والقوات الإسرائيلية في لبنان بعد إعلان الهدنة. والواقع أن هذا التعليق، دون إعلان سياسي كامل، يترك للحركة هامشا للتعديل على الباقي.

ويعود هذا التحذير أيضا إلى استمرار عدم وضوح لبنان في الترتيبات الإقليمية. وعرضت باكستان الهدنة كما عرضتها لبنان، بينما تدعي إسرائيل العكس تماما. ولذلك يجد حزب الله نفسه في وضع وسيط: فهو يمكن أن يشير إلى أنه يحترم روح التحلل الأوسع، مع تجنب تأييد الجمهور لاتفاق لا يزال محيطه موضع نزاع. ويتفق إعلان الأربعاء مع هذا: عدم الالتزام الصريح بالهدنة الإيرانية – الأمريكية، ولكن السلوك الأكثر تركيزا على الأرض ورسالة إعداد وقف إطلاق نار لبناني منفصل محتمل.

إسرائيل تؤكد أن المعركة مستمرة في لبنان

ومن ناحية أخرى، يظل الموقف الإسرائيلي دون تغيير. وذكرت السلطات الإسرائيلية أن هدنة الأسبوعين مع إيران لا تنطبق على لبنان. دعم مكتب بنيامين نتنياهو الخطة الأمريكية على الجبهة الإيرانية، ولكن أوضح أن الحرب ضد حزب الله مستمرة. وفي اليوم نفسه، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في لبنان وحافظ على تحذيرات الإجلاء إلى عدة مناطق في البلد.

ويفسر هذا الموقف الإسرائيلي إلى حد كبير نبرة بلاغ حزب الله. وما دامت إسرائيل تؤكد علنا أن لبنان مستبعد من وقف إطلاق النار، فلا يمكن للحركة الشيعة أن تصور الحالة على أنها وقف مكتسب للأعمال القتالية. إن الدعوة إلى عدم العودة إلى القرى والأحياء المستهدفة تعكس هذا الواقع المباشر: فعلى الأرض اللبنانية، لم تتوقف الحرب رسميا، على الرغم من أن محور واشنطن – تهران قد توقف عن التفاوض.

A return of internally displaced persons still suspended from official announcement

The most concrete point in the communiqué is ultimately the displaced. ويدعو حزب الله تحديدا السكان إلى عدم العودة إلى المواقع المستهدفة قبل الإعلان الرسمي النهائي عن وقف إطلاق النار في لبنان. وهذا يعني أنه عند قراءة الحركة، لا تزال هناك حاجة إلى هدنة لبنانية منفصلة أو مؤكدة صراحة. In the state, neither the inhabitants of the South nor the inhabitants of the Bekaa, nor those of the southern suburbs, according to the movement, have sufficient guarantees to return safely.

وتنضم هذه الدعوة أيضاً إلى حقيقة أبرزتها جهات فاعلة أخرى. وفي الأيام الأخيرة، حذرت السلطات اللبنانية وعدة وكالات من أن العديد من المناطق لا تزال خطرة بسبب الإضرابات المستمرة والطرق المدمرة والذخائر غير المنفجرة. ويحول حزب الله، في بلاغه، هذا التحوط الأمني إلى نظام سياسي جماعي. من خلال واعدة المشردين بأنهم سيعودون قريباً إلى « الرأس عالياً » فهو يسعى إلى أن يتمسك بحتميتين هما: تجنب العودة الفورية تحت القنابل وإبقاء فكرة أن هذه العودة ستتم في منطق الانتصار، لا رحلة طويلة.

A war communication in a phase of uncertainty

لذا فإن بيان الأربعاء يظهر كنص انتقالي وهي لا تعلن وقف إطلاق النار اللبناني، ولكنها تهيئ المجال لإعلان محتمل. إنه لا يصادق بشكل صريح على الهدنة الإيرانية الأمريكية لكنه يرافق تعليق مطالب حزب الله بالهجمات إنها لا تقول أن الحرب قد انتهت لكنها تقول أن « إنتصار تاريخي » قريب وفي الممارسة العملية، تسعى الحركة إلى شغل الحيز السياسي للحرب الداخلية: حيث لا تكون الحرب مغلقة رسميا، ولكن حيث يستعد بعض الجهات الفاعلة بالفعل لتغيير تسلسلها.

وهذا يعني بالنسبة للبنان أن الحالة لا تزال معلقة في إعلانين منفصلين: من جهة، توطيد الهدنة بين واشنطن وطهران أو عدمها؛ ومن جهة أخرى، ما إذا كان هناك وقف لإطلاق النار معترف به بوضوح على الجبهة اللبنانية أم لا. وما دامت إسرائيل تؤكد أن المعركة مستمرة وما دام حزب الله يدعو مؤيديه بعدم العودة، فإن الحالة الحقيقية للمقدمة لا تزال توقعا مسلحا، وليس بعد خروجا من الحرب.