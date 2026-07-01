وتتراجع الحكومة عن ضريبة الاستيراد: الإغاثة أو قبول الارتجال؟?

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

2% إلى 3% ليفي الذي أخذ الجميع قصير

وفي أوائل صيف عام 2026، علم المستوردون اللبنانيون، من خلال مرسوم وزاري، أن ضريبة جديدة ستطبق على عملياتهم. ووفقا للنص، يتعين فرض ضريبة تتراوح بين 2 و 3 في المائة على قيمة معظم السلع التي تدخل لبنان. ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن المخطط له هدفان: الإفراج بكفالة عن أموال الدولة وتشجيع الشركات على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بضريبة الدخل وبضرائب ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت وزارة المالية أن هذه المساهمة ستُطلب من المشغلين الذين لم يقدموا عوائدهم الضريبية لمدة ثلاث سنوات متتالية، ولكن الطرائق لا تزال غير واضحة. منظمات أرباب العمل، من ناحية أخرى، شجبت تدبيراً » خاطئاً » ، طبق دون تشاور ومسؤولة عن معاقبة المجتمعات التي تحترم القواعد.

وفي المادة 31 من مشروع الميزانية لعام 2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في عملية العودة السابقة، قُدمت الضريبة بوصفها » دفعة مسبقة » قابلة للاسترداد بعد تسوية العائدات الضريبية. وقد أوضح العديد من المستوردين أنهم لم يتلقوا أي رد في السنوات السابقة. ولذلك، فإن الآلية تمثل زيادة حقيقية في الضرائب. وأشار الاقتصاديون إلى أن لبنان لديه بالفعل واحدة من أكبر نظم الضرائب في المنطقة للمؤسسات الرسمية؛ ومن شأن إدخال هذه الجذام أن يزيد الضغط على النسيج الاقتصادي المفجع.

أثر فوري على الأسعار والتضخم

وكانت ردود الفعل الأولى على الإعلان الضريبي مثيرة للقلق. نقابة المستوردين، التي تشمل شركات الأغذية الزراعية، أشارت إلى أن 2٪ إلى 3٪ من التاكسي على المنتجات المستوردة ستؤثر فوراً على العلامات. « هذا سيكون له تأثير مباشر وفوري على الأسعار » قال رئيس النقابة، مشيرا إلى ارتفاع جديد في التضخم. وقد حسب المتاجرون أن الزيادة في الرسوم ستؤدي إلى زيادة السعر النهائي للسلع، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، من 4 في المائة إلى 5 في المائة. وسرعان ما تنبه منظمات المستهلكين إلى خطر زيادة فقر الأسر المعيشية، الذي يواجه بالفعل انخفاض القوة الشرائية.

بالنسبة للصناعات والجملة، لم تكن المخاوف أقل قوة. وفي نشرة صحفية، حذر عدد من أرباب العمل من وجود دائرة مفرغة: فالضريبة ستؤدي إلى زيادات في الأسعار، وتخفيض الاستهلاك، ودفع المزيد من الشركات إلى تخفيض وارداتها، مما يقلل من الإيرادات الجمركية. وأشار أرباب العمل إلى أن الشركات التي تمتثل للقوانين الضريبية ستعاقب، في حين أن الاقتصاد غير الرسمي، الذي يهرب إلى حد كبير من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، سيستمر في الازدهار. وبالنسبة لهذه المنظمات، ينبغي أن تتمثل الأولوية في مكافحة الاحتيال وتوسيع القاعدة الضريبية بدلا من فرض ضريبة إضافية.

ومع ذلك، فإن قطاع الخبز يوفّر اهتماما. نقابة خبز (مونت ليبانون) زعمت أن سعر الـ(ميتشي) لن يتحرك على الرغم من الضريبة بنسبة 3% وكان الغرض من هذا البيان هو طمأنة المستهلكين لمنتج حساس للغاية، ولكنه لم يكن كافيا لمعالجة الشواغل.

تراجع عن انتقاد الحكومة

وفي مواجهة غضب المستوردين وشواغل الأسر المعيشية وانتقاد الأحزاب السياسية، تراجعت حكومة نواف سلام. وفي نهاية حزيران/يونيه 2026، وفي أعقاب دورة استثنائية لمجلس الوزراء، أعلنت السلطات تعليق تطبيق مرسوم التعريفات الجمركية. وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة تريد إعادة النظر في الجدول وأنها قررت تجميد التدبير فورا بسبب الحالة الاقتصادية. ويشمل التعليق السلع الأكثر حساسية، ولكن نص الميزانية لا يزال ساريا. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يجب على لبنان أن يجد موارد ضريبية لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية وتمويل البرامج الاجتماعية، لكنه اعترف بأنه ينبغي إعادة تقييم طريقة التحقق من الضرائب.

لقد تم تهدئة خلفية مجلس الوزراء من قبل نقابات العمال و الرابطات الاستهلاكية التي رأتها كإنتصار للتعبئة. « إنّه راحة مؤقتة، لكنّه يُظهر أنّ الحكومة تُبحر على مرأى البصر ». يلاحظ مجتمع الأعمال أن السلطات نادراً ما استشارت قبل الإعلان عن رسوم جديدة، مما أدى إلى مناخ من عدم اليقين. واتهمت عدة أحزاب سياسية الحكومة بالارتجال وانعدام الرؤية الاقتصادية. ويثبت هذا الانخفاض بالنسبة لهم أن الضريبة قد تقررت بصورة متعجلة دون تقييم الأثر.

وفقاً لمسؤول حكومي، يُقصد بالتعليق « تخفيف المراجعة التقنية » من أجل استبعاد بعض الضرورات الأساسية وتحديد طرق أكثر إنصافاً لتمييز الشركات في وضع جيد عن المحتالين. ويحدد أنه ينبغي إعادة صياغة التدبير بحيث يستهدف فقط الشركات التي لا تفي بالتزاماتها الضريبية، من أجل تشجيع الإبلاغ بدلاً من معاقبة القطاع بأكمله. لكنه لم يعطي أي تقويم.

زاوية استهلاكية: عدم الاستقرار والإجهاد المالي

وبالنسبة للمستهلكين اللبنانيين، أصبح تعاقب الضرائب وزيادات الأسعار أمرا لا يمكن تحمله. منذ انهيار الجنيه في عام 2019، عانى السكان من زيادات متعددة، من الرسوم المصرفية إلى أسعار الكهرباء. ولا تتبع الأجور في القطاع العام، وتستنفد المساعدة الاجتماعية. واعتُبر إدخال ضريبة إضافية على الواردات هجوما جديدا على حافظة الأسر المعيشية. يستورد العديد من اللبنانيين المنتجات المستوردة بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي. وتقدم المتاجر الكبرى سلعا من أوروبا أو آسيا، وهي سلع أساسية بالنسبة لكثير من السكان.

في أسواق بيروت، أعربت العديد من ربات البيوت عن سخطهن. « لم نعد نشتري اللحم، كل شيء أصبح باهظ الثمن » اشتكى منهم. ويخشى آخرون أن تتدهور الحالة أكثر إذا طبقت الدولة المبلغ الإضافي. الأكثر تفاؤلاً رحبوا بتعليق الحكومة، لكنّهم ظلوا متشككين. « سيخترعون ضريبة أخرى غداً للتعويض » قال تاجر طرابلس. وبالنسبة للكثيرين، فإن الثقة في السياسة الضريبية قد انكسرت.

ونسبة الواردات متناقضة: فمن ناحية، يعتمد الاقتصاد اعتماداً كبيراً على السلع الأجنبية، من ناحية أخرى، يُلحق السكان بالإنتاج المحلي وفكرة تعريفة نسبية. غير أن الاقتصاديين يشيرون إلى أنه نظراً لانعدام الهياكل الأساسية ورؤوس الأموال، لن يكون من الواقعي القيام بذلك بدون الواردات. ومن ثم، فإن ارتفاع رسوم الدخول على السلع يُحتمل أن يُعاقب المستهلكين دون أن يقدموا بديلاً. وينظر بعض الموردين بالفعل في خفض حجم الواردات أو التحول إلى دوائر غير معلنة للهرب من أخذ العينات.

مناقشة حول استراتيجية الضرائب الحكومية

حلقة ضريبة الإستيراد تشكك في إستراتيجية الضرائب في لبنان. وتحاول الحكومات المتعاقبة، منذ عدة سنوات، التعويض عن انهيار الإيرادات عن طريق فرض ضرائب واحدة. إن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوقود والرسوم على الخدمات العامة، والآن الرسوم الجمركية الإضافية، كلها تدابير يتم إلغاؤها في بعض الأحيان، وأحيانًا يتم إعادة إدخالها في شكل آخر. ويرى المعارضون أنه دليل على الارتجال الدائم وعدم وجود خطة متسقة. وبدلا من إجراء إصلاح شامل لإدارة الضرائب ومكافحة الغش، يبدو أن القادة يلجأون إلى حلول قصيرة الأجل.

ويشدد الخبراء على أن القاعدة الضريبية اللبنانية ضيقة. ومعظم الاقتصاد غير رسمي، معفى من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات. الأعمال التجارية في مكان جيد تشعر بأنها مستهدفة بشكل غير عادل بضرائب جديدة ويدعو المانحون الدوليون، الذين يخضعون للإصلاحات الهيكلية، إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحديث الإدارة. وتدور المقترحات: تعزيز الضوابط، ورقمنة الإعلانات، ومواءمة المعدلات. ولكنهم يكافحون من أجل تحقيق التوافق السياسي والاستثمار.

وتزيد الأزمة المصرفية من تعقيد الحالة. وتُحجب رؤوس الأموال، وتكافح الدولة لجمع الأموال، ولا تزال العملة تتناقص. في هذا السياق، يُنظر إلى أي إجراء ضريبي على أنه انخفاض في مجموعة الديون. غير أن الدولة ليس لديها خيار سوى توفير الموارد لتمويل المرتبات والخدمات الأساسية. ومن ثم تجد السلطات نفسها بين الحاجة إلى زيادة الإيرادات والخوف من تفاقم الفقر. وتعليق ضريبة الاستيراد مجرد وقف؛; وهو يكشف في المقام الأول عن عدم وجود استراتيجية شاملة.

التوقعات وأوجه عدم اليقين

ويثير تعليق ضريبة الاستيراد مسائل جديدة. هل ستعود الحكومة إلى العبء بجهاز أكثر استهدافاً؟ هل الشركات لديها آلية للسداد موثوق بها؟ هل سيوفر للمستهلكين المزيد من الزيادات؟ وفي غياب اتصال واضح، يتساءل المراقبون. وفي الوقت الراهن، لا تزال المناقشة مفتوحة ولا يبدو أن هناك أي إصلاح هيكلي يجري. وتتواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، غير أن الشروط التي تفرضها المؤسسة – إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد، وإصلاح الضرائب – يصعب تطبيقها في بلد تستفيد فيه أغلبية الطبقة السياسية من الوضع القائم.

وتوفر بعض الأصوات سبلاً بديلة: فرض ضرائب على ثروات كبيرة، والحد من الإعانات المقدمة إلى أكثر القطاعات تلوثاً، وتشجيع الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد. ولكن هذه التدابير تنطوي على تغيير في النموذج الاقتصادي. فبدون رؤية واضحة، تجازف الحكومة بتكرار أخطاء الماضي: مضاعفة الضرائب المؤقتة، ووقفها تحت الضغط من الشارع، وتأخير الإصلاحات اللازمة إلى أجل غير مسمى. وفي غضون ذلك، ينظر التجار والأسر المعيشية إلى الإعلانات ويضعون ميزانياتهم على السياسات الضريبية المتغيرة.

وبدون استجابة دائمة، لا يزال الاقتصاد اللبناني هشا، ولا يزال السكان ينفصلون بين الغضب والاستقالة. السحب المتسرع لضريبة الاستيراد يدل على صعوبة التوفيق بين الضرورات المالية للدولة وواقع البلد المفصول.