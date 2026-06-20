ورد أن نتنياهو أمر بوقف العمليات في لبنان على خلفية الضغط الإيراني في هرمز

وأفيد أن بنيامين نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية في لبنان، في حين هددت إيران بإغلاق مضيق أورموز وشرطت استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة لوقف انتهاكات وقف إطلاق النار الإسرائيلية في جنوب لبنان. وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الأركان العامة الإسرائيلية وقف القتال بعد سلسلة جديدة من الضربات الإسرائيلية القاتلة وعمليات حزب الله الانتقامية وارتفاع عدد القتلى المدنيين في العديد من المحليات الجنوبية. وبالنسبة لواشنطن، يصبح التسلسل حاسما: إن كل قصف في لبنان يهدد الآن الحوار مع طهران ويمكن أن يحول الأزمة إلى واحدة من أكثر تدفقات الطاقة استراتيجية في العالم. وبالنسبة لبيروت، تتجاوز المخاطر مجرد تعليق الإضرابات. ويجب أن يحصل لبنان على وقف قابل للتحقق للعمليات، ثم انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق المحتلة، وإلا فإن وقف إطلاق النار سيظل هدنة هشة معرضة لكل حادث على الأرض.

أمر نُسب إلى نتنياهو، ولكن لا يزال يتعين التحقق منه

وفي هذه المرحلة، لم يؤكد أي بلاغ رسمي مفصّل أن وقفا كاملا ودائما يمكن التحقق منه للعمليات العسكرية في لبنان. وتعمم هذه المعلومات في سياق ضغوط دبلوماسية قوية، في أعقاب التهديدات الإيرانية الموجهة إلى أورموز والإنذارات المتصلة بالمفاوضات الأمريكية – الإيرانية. ومن ثم يمكن أن يتوافق مع قرار تنفيذي حقيقي أو وقف تكتيكي أو رسالة موجهة إلى واشنطن لتهدئة تصاعد خطير.

الظل مهم « إغراق العمليات العسكرية » قد يعني عدة أشياء هذا قد يعني إيقاف الضربات الجوية وهذا قد يتعلق بهجمات الطائرات بدون طيار. وقد يشمل ذلك القصف المدفعي أو الاقتحام البري أو الاغتيالات الموجهة. وقد ينطبق ذلك أيضا على مجالات معينة فقط. ويجوز لإسرائيل أن توقف العمليات الهجومية مع الحفاظ على وجود عسكري، والقدرة على الرصد، والحق في الرد على نفسها.

وهذا الغموض هو التحدي الأول للبنان. ولا يكفي النظام العسكري الإسرائيلي إذا لم يكن مصحوبا بآلية تحقق. ولن يحكم سكان جنوب لبنان على الحالة على أساس حكم ينسب إلى نتنياهو. وسيروا ما إذا كانت القصف يتوقف، وتختفي الطائرات بدون طيار، وتصبح الطرق عملية، ويمكن لأفرقة الإنقاذ الوصول إلى المناطق المتضررة. إن الهدنة صالحة فقط لآثارها الظاهرة.

غير أن التوقيت يعطي هذه المعلومات أهمية سياسية كبرى. نتنياهو الآن تحت الضغط. يجب أن يأخذ في الحسبان رد فعل إيران، عدم صبر أمريكي وخطر أزمة بحرية في (أورموز) وهكذا تصبح الجبهة اللبنانية، التي تعاملها إسرائيل منذ وقت طويل بوصفها مسرحا أمنيا فوريا، عاملا من عوامل التوتر العالمي.

تحول أورموز جنوب لبنان إلى قضية عالمية

وغيّر الخطر الإيراني على مضيق أورموز نطاق الأزمة. وتدعي طهران أن تستجيب لانتهاكات وقف إطلاق النار الإسرائيلية في لبنان وتتهم واشنطن بعدم احتواء حليفها بما فيه الكفاية. وقد أعلنت إيران إغلاق المضيق، وفقا لما ذكرته الوكالة الرسمية، في حين أشار مسؤولو الولايات المتحدة إلى أنهم لا يرون جميع علامات الإغلاق الفعال والكامل لحركة النقل البحري. ويجب التأكيد على هذا الفرق بين الإعلان السياسي والواقع العملي. لكن الإشارة المرسلة واضحة.

أورموز ليس معبر بحري عادي وهي تركز جزءا رئيسيا من تدفقات النفط والغاز في العالم. ويكفي التهديد بإغلاقها أن يتسبب في توترات في الأسواق، ويقلق مالكي السفن، ويدفع الولايات المتحدة إلى السعي إلى وقف التصعيد السريع. وبربط أورموز بجنوب لبنان، تجعل طهران كل إضراب إسرائيلي عاملا من عوامل خطر الطاقة العالمية.

وهذه الاستراتيجية تضع واشنطن في موقف صعب. الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الحوار مع إيران. يريدون تجنب ارتفاع أسعار الطاقة كما أنهم يريدون الحفاظ على دعمهم لإسرائيل. وهذه الأهداف الآن في صراع. وإذا واصلت إسرائيل عملياتها في لبنان، فيمكن لإيران تعليق المناقشات أو تشديد موقفها إزاء أورموز. وإذا ضغطت واشنطن بقوة على إسرائيل، سيتعين على نتنياهو أن يشرح لرأيه أنه يتصرف تحت إكراه الولايات المتحدة الإيرانية.

وهكذا يصبح لبنان الصلة بين ثلاث أزمات. الأول هو الجيش في جنوب لبنان. والثاني دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة. الثالث هو الاقتصاد، حول الأورموز والطاقة. ويعطي هذا الترجيح وقف إطلاق النار اللبناني أهمية لم يكن له وقت إعلانه. لم تعد مجرد مسألة تهدئة الحدود والهدف هو منع التصعيد الإقليمي.

الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

وكان وقف إطلاق النار لإنهاء الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله. وينبغي لها أيضا أن تهيئ الظروف لاستئناف المفاوضات الإقليمية. غير أن الساعات الأولى من الهدنة شهدت ضربات إسرائيلية جديدة في جنوب لبنان. وقد أُبلغ عن وقوع هجمات في مقاطعتي النبطية والصور، وكذلك في المناطق المتضررة بالفعل من موجات العنف السابقة.

وفقًا لوكالة أنباء دولية والعديد من وسائل الإعلام، قُتل ما لا يقل عن ستة عشر شخصًا في لبنان في غارات إسرائيلية على الرغم من وقف إطلاق النار. ويشمل التقييم مدنيين، وأسرة مكونة من أربعة، وجندي لبناني. وأُبلغ أيضا عن عشرات الجرحى. ويعطي هذا التقييم بعدا سياسيا مباشرا للأزمة. ولا تؤثر الضربات على المقاتلين أو المواقع العسكرية فحسب. وضربوا المنازل والسيارات والعائلات والمؤسسات اللبنانية.

كما أُبلغ عن تفجير المدفعية، وإضرابات الطائرات بدون طيار، وغارات جوية. يصف شعب الجنوب هدنة غير مستقرة، يقطعها التحليق المستمر للطائرات بدون طيار والخوف من هجمات إضافية. وفي عدد من المواقع، كانت هناك حاجة إلى المساعدة الغوثية في ظروف صعبة، مع احتمال وقوع مزيد من الضربات في المواقع المتضررة بالفعل. وكثيرا ما يعيق الخوف من هجوم ثان السكان الذين يسعون إلى إنقاذ أقاربهم أو تفتيش منازلهم.

وتبرر إسرائيل عملياتها بإطلاق النار على حزب الله وبضرورة تحييد التهديدات الفورية. يدعي الجيش الإسرائيلي أنه رد على المقذوفات التي أطلقت من لبنان. ولكن هذا التبرير لا يجيب على السؤال المركزي: هل يمكن الحفاظ على وقف إطلاق النار إذا احتفظ أحد الطرفين بحرية عمل عسكرية انفرادية؟? بالنسبة لبيروت، الجواب لا. إن الهدنة التي تسمح بضربات وقائية دائمة ليست هدنة. وهو تعليق مشروط للحرب، يقرره أقوى حزب.

إنتقام حزب الله وخطر التروس

ويدعي حزب الله أيضا أنه رد على الانتهاكات والضربات والمواقف الإسرائيلية المستمرة في لبنان. وأُبلغ عن نيران الصواريخ وغيرها من الأعمال ضد المواقع الإسرائيلية. وأبلغت إسرائيل عن عشرات القذائف التي أطلقت من لبنان ولومت حزب الله على هجوم قتل أربعة جنود إسرائيليين، من بينهم ضابط. وكان هذا الهجوم مبررا لرد إسرائيلي هائل.

منطق الانتقام هو في قلب الخطر وتضرب إسرائيل بادعاء الرد على حزب الله. ويطلق حزب الله النار بادعاء الرد على إسرائيل. ويطالب كل مخيم باتخاذ إجراءات دفاعية. وتنتج كل عملية تبريرا جديدا للخصوم. وهذه الآلية تجعل وقف إطلاق النار ضعيفا للغاية. يكفي إطلاق النار، وإضراب طائرة بدون طيار أو تهمة التسلل لإعادة فتح سلسلة من العنف.

وبالنسبة للبنان، تتسم هذه الدورة بخطورة خاصة. إنتقام حزب الله يهرب من الولاية. ولكن الضربات الإسرائيلية تؤثر على الأراضي اللبنانية وعلى سكانها. ومن ثم، فإن الدولة مسؤولة أمام مواطنيها، دون السيطرة الكاملة على القرارات العسكرية التي تسبب أو تصعيدا. يغذي هذا الوضع خطاب حزب الله، الذي يؤكد أن الدولة لا تستطيع حماية الجنوب دون قوتها المسلحة.

وكل انتهاك إسرائيلي يعزز هذه الحجة. كل تهديد إيراني لـ(أورموز) يعززه أيضاً ويمكن لحزب الله أن يقول إن تحالفه الإقليمي يفرض تكلفة على إسرائيل والولايات المتحدة. ويمكنها أن تعرض الضغط الإيراني كدليل على الفعالية. ولهذا السبب يجب على بيروت أن تحول الأزمة الحالية إلى مكاسب حكومية. ويجب أن يعقب وقف العمليات الإسرائيلية انسحاب كامل ونشر فعال للجيش اللبناني. وإلا فإن حزب الله سيظل المستفيد السياسي الرئيسي من التصعيد.

سجل مدني يزن واشنطن

السجل المدني يثقل كاهل الدبلوماسية الأمريكية. أدت الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل ستة عشر شخصًا على الأقل بعد وقف إطلاق النار، بما في ذلك عائلة مكونة من أربعة أفراد وجندي لبناني، إلى إضعاف موقف واشنطن. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تدافع عن اتفاق إقليمي مع السماح للجبهة اللبنانية بالتحرك. ولا يسعهم أن يطلبوا من إيران مواصلة المفاوضات إذا واصلت إسرائيل إضراب حليف رئيسي من طهران. كما أنهم لا يستطيعون المطالبة بتعزيز الدولة اللبنانية إذا كان جندي لبناني من بين الضحايا.

وتشكل الميزانية العمومية جزءا من تسلسل أوسع. وأبلغت وسائط الإعلام الدولية عن تفشي مميت في الـ 24 ساعة التي سبقت تجديد وقف إطلاق النار، مع سقوط عشرات القتلى في لبنان. ولا تزال الأرقام التراكمية منذ اندلاع الحرب عالية جدا. ووفقاً للبيانات التي أوردتها الصحافة الدولية ونسبتها إلى السلطات اللبنانية، فقد قُتل عدة آلاف وأصيب أكثر من عشرة آلاف شخص منذ بداية التصعيد الربيعي. وتتفاوت صحائف التوازن الدقيق حسب التحديثات، ولكن مدى الخسائر المدنية والمادية لا يدع مجالا للشك.

من الجانب الإسرائيلي، تسلط السلطات الضوء على الضحايا الناجمين عن نيران حزب الله. وكان لوفاة أربعة جنود إسرائيليين في التصعيد الأخير أثر عميق على قرار الاستجابة. وتدعي إسرائيل أيضاً أن عليها حماية مجتمعاتها الشمالية من الصواريخ والطائرات بدون طيار والتسلل. هذا الواقع موجود. ولكنه لا يبرر، من وجهة النظر اللبنانية، استمرار العمليات التي تضرب المناطق المأهولة بعد إعلان هدنة.

ثقل الضحايا المدنيين يجبر الوسطاء على ترك الصيغ العامة. لم يعد كافياً لدعوة كلا الطرفين إلى ضبط النفس. عليك معرفة من يغتصب ماذا ومتى وكيف. يجب توثيق الضربات والطلقات والمواقع المحتلة ومناطق الضربات والإصابات. وبدون آلية للتحقق، سيفرض كل طرف سرده الخاص. وبدون الحقيقة العملية، سيبقى وقف إطلاق النار خيال دبلوماسي.

تشترط إيران إجراء مفاوضات عند وقف العمليات

(طهران) وضع الحانة عالياً. وتطالب إيران بمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان. هذا الموقف يسمح له بحماية حزب الله مع تجنب قطع الحوار من تلقاء نفسه. وهو يضع المسؤولية على واشنطن وإسرائيل. وهو يقول، في جوهره، إن الاتفاق الإقليمي لا يمكن أن يمضي قدماً إذا كان حليف إيران قد ضرب في لبنان.

وتخدم هذه الاستراتيجية عدة أغراض. وهو يسمح لإيران بأن تبين أنها لا تتفاوض بالتخلي عن عملياتها الإقليمية. وهو يعزز حزب الله في ميزان السلطة. وهي تلزم الولايات المتحدة بأن تعامل لبنان كشرط للتفاوض، وليس كمسألة ثانوية. وأخيراً، فإنه يستخدم أورموز كعيار اقتصادي لتذكيرنا بأن الأزمة يمكن أن تكون باهظة التكلفة خارج الشرق الأوسط.

بالنسبة لواشنطن، المعادلة تصبح ملحة ويجب على الإدارة الأمريكية أن تقنع إسرائيل بالتقيد الصارم بوقف إطلاق النار، دون أن تعطي انطباعاً عن الابتزاز الإيراني. يجب أن تبقي (طهران) على الطاولة بدون أن يبدو أنها ضعيفة ويجب عليها أن تطمئن الأسواق دون التقليل إلى أدنى حد من المخاطر في أورموز. وفي هذا السياق، فإن الأمر المنسوب إلى نيتانياهو منطقي. قد يمثل محاولة أمريكية للتوقف عن التسلق قبل أن يتدفق.

ولكن التعليق الإسرائيلي لن يكون كافياً إذا بقي شفهياً أو تكتيكياً. ولإيران أن تحكم على استمرار الانتهاكات. (هيزبولا) يمكنه استئناف إطلاق النار ويمكن لإسرائيل أن تستجيب. ستستأنف سلسلة الانتقام ومن ثم فإن الوضع الإيراني يُلزم الوسطاء بالحصول على اتفاق أقوى: وقف العمليات، وآلية الرصد، والجدول الزمني للانسحاب، والضمانات المتبادلة.

نتنياهو بين الأمن الداخلي والقيود الإقليمية

(بينيامين نتنياهو) يجب أن يتعامل مع عدة ضغوط متضاربة. وعلى الصعيد المحلي، يجب عليها أن تبين أنها تحمي المجتمعات المحلية الإسرائيلية الشمالية ولا تسمح للحزب الله بإعادة بناء قدراته. على المستوى العسكري، تريد الحفاظ على حرية العمل ضد المواقع أو المستودعات أو منصات الإطلاق أو الجماعات المسلحة التي تعتبر تهديدًا. وعلى الصعيد الدبلوماسي، يجب أن يأخذ في الاعتبار واشنطن، التي لا يزال دعمها ضروريا. وعلى الصعيد الإقليمي، يجب عليها أن تتفادى إعطاء إيران ذريعة للتشديد حول أورموز.

ويفسر هذا التوتر إمكانية إصدار أمر بوقف العمليات. وقد ترغب نتنياهو في الحد من الضغط دون التخلي عن أهدافها. ويجوز لها تعليق بعض الإضرابات للسماح باستمرار المناقشات الأمريكية – الإيرانية. يمكنه أن يحاول تجنب تدفق الطاقة. كما يمكنه انتظار استفزاز من حزب الله لاستعادة المبادرة. ولذلك فإن الطبيعة الدقيقة لهذا الأمر ستكون حاسمة.

ويجب أن يكون لبنان محذرا من استراحة بسيطة. الاستراحة يمكن أن توفر اجتماع دبلوماسي. يمكنها أن تهدأ الأسواق ويمكنها أن تعرض على إسرائيل استراحة سياسية. ولكنه لا يعيد السيادة اللبنانية. وهي لا تضمن عودة المشردين. وهو لا ينهي الوجود الإسرائيلي في المناطق المتنازع عليها. إنه لا يقلل بشكل دائم من حجة حزب الله.

ولا تزال النتيجة الاستراتيجية الوحيدة لبيروت هي الانسحاب الكامل. هدنة بدون انسحاب ستترك الجنوب في منطقة رمادية منطقة رمادية تعني طائرات بدون طيار، وإضرابات محتملة، وطرق خطرة، وقرى فارغة جزئيا، وشرعية متجددة لحزب الله. وهذا هو بالضبط ما يجب على لبنان أن يتجنبه.

لبيروت نافذة ضيقة

ولدى لبنان نافذة دبلوماسية نادرة. وقد جعلت إيران جنوب لبنان شرطا تفاوضيا. وترغب الولايات المتحدة في تجنب فشل الحوار وأزمة في أورموز. ويمكن إجبار إسرائيل على وقف عملياتها. هذه التركيبة تعطي بيروت عرافة ولكن هذا التأثير يمكن أن يختفي بسرعة إذا ما عالجته جهات فاعلة أخرى دون ولاية لبنانية واضحة.

ولذلك يجب على بيروت أن تقدم طلبا بسيطا. ويجب أن يكون وقف العمليات الإسرائيلية فوريا وكاملا ويمكن التحقق منه. ويجب أن تشمل الضربات الجوية والطائرات المسلحة بلا طيار والمدفعية والاقتحامات والاغتيالات الموجهة. ويجب أن يتبعه جدول زمني لسحب الوظائف المحتلة. وينبغي لها أن تسمح بنشر الجيش اللبناني وعودة السكان المشردين. كما يجب أن تشمل آلية لمعالجة الانتهاكات التي لا تترك إسرائيل وحدها قاضياً في ردها.

هذا الخط ليس محرماً وهو يعادل الحد الأدنى اللازم لكي يصبح وقف إطلاق النار حقيقيا. ولا يمكن للدولة أن تقبل أن يحتفظ جيش أجنبي بوجود أو حرية الإضراب في إقليمها. ولا يمكنها أن تطلب من مواطنيها أن يثقوا بالمؤسسات إذا لم تتمكن المؤسسات من منع القصف. ولا يمكنها أن تقلل من دور حزب الله إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في تأجيج خطابه.

ولذلك يجب على الرئاسة اللبنانية والحكومة والجيش والوسطاء أن يتكلموا بصوت واحد. ولا يجب أن يكون لبنان راضيا عن التجارة بين واشنطن وطهران وتل أبيب. ويجب عليه أن يستخدم ضغط أورموز لإعادة سيادته إلى مركز التسوية. ولا ينبغي أن يكون الهدوء في جنوب لبنان هو الثمن الذي تدفعه إيران. ويجب أن يكون حقا معترفا به للدولة اللبنانية.

مخرج واحد معلق في الميدان

وفي الساعات القليلة القادمة، سيعرف واقع التضاريس ما إذا كان الأمر المنسوب إلى نتنياهو يمثل نقطة تحول أو توقف. هل ستتوقف الضربات حقاً؟ هل ستنسحب الطائرات؟ هل ستنتهي نيران المدفعية؟ هل توقف انتقام حزب الله؟ هل يستطيع عمال الإغاثة الوصول بحرية إلى المناطق المتضررة؟ هل تتلقى الأسر المشردة ضمانات للعودة؟?

وهذه المسائل تهم أكثر من البيانات. ويقاس وقف إطلاق النار بأمن القرى، والحد من الضحايا، وصمت الأسلحة، وعودة المؤسسات. وإذا ظل النظام الإسرائيلي محدودا، ستكون إيران قادرة على الحفاظ على تهديدها للأرموز. وستظل المفاوضات مع واشنطن معلّقة عن كل حادث. سيحتفظ حزب الله بحجته وسيظل لبنان عرضة للخطر.

ومن جهة أخرى، إذا أصبح وقف العمليات قابلاً للتحقق، فقد يفتح تسلسل جديد. ويمكن أن تستأنف المناقشات الأمريكية – الإيرانية على أساس أقل استقرارا. ويمكن لواشنطن أن تحول ضغطها على إسرائيل إلى ضمان للبنان. ويمكن أن تستعد بيروت لنشر الجيش وتوثيق الانتهاكات. ثم يصبح الانسحاب الإسرائيلي الكلي الطلب التالي، ليس كنتيجة دبلوماسية، بل كشرط ملموس لإنهاء الحرب.