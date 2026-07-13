وفاة سام نيل في 78

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

توفي الممثل النيوزيلندي سام نيل يوم الاثنين 13 تموز/يوليه 2026 في سيدني في سن 78. عائلتها أعلنت الأخبار في رسالة نشرت على حساب إنستغرام. إنها تصف إختفاء « مفاجئ وغير متوقع » و تحدد أن الممثل كان محاطاً بأحبائه. وقد وضع الإعلان حدا لأوجه عدم التيقن التي ظهرت قبل ساعات قليلة على الشبكات الاجتماعية. كما يؤكد أن الممثل، الذي أعلن معركته مع سرطان الدم في عام 2023، كان في حالة هدوء وقت وفاته.

إعلان عائلي يؤكد وفاة سام نيل

عائلة (سام نيل) اختارت تصريحاً رصيناً. وقالت إن الممثل توفي في سيدني، في مستشفى خاص، بعد تدهور مفاجئ في حالته. ولم تقدم تفاصيل طبية إضافية عن سبب الوفاة المحدد. غير أن الأقارب أصروا على نقطة واحدة: ولم يعد السرطان الذي تم تشخيصه منذ عدة سنوات ناشطا. والغرض من هذا التوضيح هو التمييز بين اختفاء الفاعل والمرض الذي ناقشه باستفاضة.

رسالة العائلة تبعث على رجل لا يزال يستحق حتى النهاية ويشير أيضاً إلى السمات التي بنيت صورته العامة: الفكاهة الجافة، والاحتياطي الكبير، والقدرة على الحديث عن مواضيع خطيرة دون تركيز. وشكرت الأسرة موظفي المستشفى على الرعاية المقدمة. وطلبت أيضا احترام خصوصيتها خلال فترة الحداد.

وقد أخذت وكالات الأنباء الدولية الرئيسية الإعلان بسرعة. وقد أكد العديد من وسائط الإعلام الأسترالية والنيوزيلندية والبريطانية والأمريكية نفس العناصر. ثم أثارت الأخبار العديد من التحيات في عالم السينما. ورحب السياسيون الاستراليون ونيوزيلندا أيضا برقم رئيسي في ثقافة البلدين.

المشاهير العالمية ولدت بعيدا عن هوليوود

وُلد سام نيل في 14 أيلول/سبتمبر 1947 في أوماغ، أيرلندا الشمالية. اسمه الكامل كان نايجل جون ديرموت نيل. والده، ضابط في نيوزيلندا، وأمه، ولدت في إنجلترا، تركت أوروبا مع أطفالها عندما كان سام نيل لا يزال صغيرا. انتقلت العائلة إلى نيوزيلندا في عام 1954.

هذا المسار شكل هوية متعددة وادّعى الممثّل التزامه بنيوزيلندا، مع الحفاظ على الروابط مع أيرلندا والمملكة المتحدة. لقد نشأ في « كريستشورش » حيث درس قبل أن يتابع التعليم الجامعي وأعرب عن اهتمامه بالمسرح والسينما في بلد لا تزال فيه الصناعة السمعية البصرية متواضعة.

وفي أوائل السبعينات، عمل في وحدة الأفلام الوطنية في نيوزيلندا. وقد شغل العديد من المناصب، بما في ذلك المخرج والمحرر وكاتب السيناريو الوثائقي. هذه التجربة خلف الكاميرا أعطته فهماً ملموساً للمهنة. كما سبق انتقاله التدريجي إلى التمثيل.

مهنته أخذت دوره الأول مع الكلاب النائمة التي أفرج عنها في عام 1977 وكثيرا ما يُعرض الفيلم بوصفه أحد الأعمال التأسيسية لتجديد السينما في نيوزيلندا. سام نيل كان رجل عادي في أزمة سياسية وقال إن تفسيره يجلب له الاعتراف الوطني ويجذب انتباه المنتجين الأجانب.

مِنْ « مهنّي البريطاني » إلى الاعتراف الدولي

« بعد عامين، لعب (سام نيل) في « مديري (بريليانت)، ووجّهها (جيليان أرمسترونغ). الفيلم الذي يحمله (جودي دافيس) حقق نجاحاً بالغ الأهمية وساعد في زيادة الوعي بالعديد من المواهب الأسترالية في الخارج. لقد فرض نيل بالفعل أسلوباً قائماً على ضبط النفس والاستماع والسلطة الصامتة تقريباً.

أكدت أوائل الثمانينيات قدرته على تبديل السجلات. لقد أدّى (داميان ثورن) في « الكورة النهائية » الجزء الثالث من سلسلة رائعة. ولعب أيضاً دوراً محورياً في « الدور » فيلم عام 1981 من قبل أندريج. ويستند هذا العمل المجهد، الذي أصبح طائفة، إلى التوتر النفسي المستمر. (سام نيل) نشر كثافة بعيدة جداً لتطمين الرصانة المرتبطة لاحقاً بأشهر أدواره.

ثم انقسمت مهنته بين أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. رفض حبس نفسه في نوع واحد من الشخصيات يمكن أن يجسد زوجاً قلقاً، ضابطاً، عالماً، أرستقراطياً أو رجل مُساوم هذه المرونة غذّت فيلماً كثيفاً، بدون أن تضفي عليه هويته كممثل للمحيط الهادئ.

في عام 1988، لعب دور مايكل تشامبرلين في « صرخة في الليل »، والتي كانت مخصصة لقضية محكمة هزت أستراليا. الفيلم مع (ميريل ستريب) عاد للتهمة ضد زوجين بعد إختفاء طفلهما. وأعطت نيل تفسيراً مقاساً، مركزاً على فساد رجل يواجه ضغوطاً عامة وقضائية.

في السنة التالية، « الهدوء الأبيض » أعطاها دوراً بارزاً إلى جانب « نيكول كيدمان ». وقد عزز هذا الإثارة، التي يديرها فيليب نويس، رؤيته على الصعيد الدولي. وشخصيته المنعزلة في البحر تواجه تهديداً لا يمكن التنبؤ به وأظهر الفيلم مدى قدرة سام نيل على إقامة وجود قوي دون مضاعفة الآثار.

حديقة جوراسيك، الدور الذي غير بعده

(الجمهور العام يشرك (سام نيل (مع الدكتور (آلان غرانت عالم نبات في حديقة (جوراسيك فيلم (ستيفن سبيلبيرغ) 1993 أزعج تاريخ برنامج هوليوود وهو يقترن بالآثار الرقمية، والملاحة، ورواية المغامرات. (سام نيل) كان عالماً متشككاً و منهجياً و غير مريح مع الأطفال.

ويستند هذا الدور إلى توازن دقيق. (آلان جرانت) كان عليه أن يشرح العلوم دون أن يصبح شخصية منطقية بسيطة. كان عليه أيضًا أن يظل ذا مصداقية في مواجهة المخلوقات التي أنشأتها التقنيات غير المرئية آنذاك. نيل أعطى الشخصية جاذبية هادئة. كانت مسرحيته بمثابة مرساة بشرية لفيلم يهيمن عليه سوء تقدير بصري.

النجاح العالمي لمتنزه جوراسيك جعله نجماً معروفاً في جميع القارات ومع ذلك، لم يبني مهنته حول هذا الفرنك وحده. في نفس السنة، ظهر في (جاين كامبيون) « الدرس البيانو » والتناقض بين الفيلمين يلخص تفرده. على جانب واحد، حائط لعموم الجمهور. من ناحية أخرى، دراما مؤلفة معقدة، متجذرة في تاريخ استعمار نيوزيلندا.

في « الدرس البياني »، (سام نيل) أدّى (أليسدير ستيوارت) مالك أرض صلب وزوج (آدا) الشخصية مختلطة السلطة والرغبة والغيرة وسوء الفهم (نيل) لم يكن يحاول أن يجعله لطيفاً ومع ذلك، فقد أعطاه عمقاً يمنعه من أن يخفض إلى رقم واحد.

تولى دور (آلان غرانت) في « متنزه جوراسيك الثالث » عام 2001، ثم في « عالم الجوراسي » العالم بعد عام 2022. جمع هذا الفيلم الأخير العديد من الممثلين التاريخيين للامتياز. عودة نيل، لورا ديرن وجيف غولدبلوم لعبت على الذاكرة العامة. وأشار أيضاً إلى المكان المركزي للفيلم الأول في الثقافة الشعبية.

ممثل قادر على عبور كل جينات

حياة (سام نيل) المهنية لم تقتصر على المغامرة أو الدراما التاريخية لعب في « ملاحقاً لـ (ريد اكتوبر) في عام 1990، بجانب (شون كونري) كان القائد الثاني (فاسيلي بوردين) وشخصيته الرصينة، ولكنها أساسية، جلبت بعدا بشريا لهذا الإثارة العسكرية التي تقع في قلب الحرب الباردة.

كما كان يميز السينما والرعب الرائعين في « جون كاربنتر » عام 1994 « بعيداً عن الجنون » جسد محققاً يواجه واقعاً مفصّلاً لقد أصبح الفيلم مرجعاً للجينر ويرافق تفسيره التحول التدريجي لرجل عقلاني إلى شاهد على عالم أصبح غير مفهوم.

في عام 1997، « إفند هوريزون » أعاد إنشاء عالم خيال علمي مظلم. لقد لعب دور الدكتور (ويليام ويير) مصمم سفينة فضائية اختفت ثم ظهرت من جديد الفيلم حصل أولا على استقبال مختلط، قبل الحصول على وضع طائفة. سام نيل ذهب من علم بارد إلى تهديد مزعج، دون تمزق اصطناعي.

وقدم له التلفزيون أيضا أدوارا هامة. لقد تجسد (ميرلين) في مصغرة في أواخر التسعينات. وأكسبه هذا الإنتاج اعترافا دوليا وعدة تعيينات. ثم شارك في سلسلة تاريخية وشرطية ومعاصرة.

في (بيكي بليندرز) فسر المفتش (تشيستر كامبل). مثلت الشخصية سلطة وحشية وحازمة ضد عشيرة شيلبي. نيل تبنّى لهجة ايرلندية شمالية. لعبته ساعدت على تركيب العنف المؤسسي الذي مر خلال الموسم الأول من السلسلة.

في الآونة الأخيرة، ظهر في « الاقتحام »، « الدمات لا تفشل » وعدة إنتاج أسترالي. استمر في العمل على الرغم من العلاج الطبي. وظل فيلمه نشطا، حتى بعد 70 عاما. ورفض اعتبار العمر حداً تلقائياً لمهنته.

السرطان المفرج عنه في كتاب

في مارس 2023، كشف سام نيل أنه أصيب بسرطان الغدد الليمفاوية النادر الذي تم تشخيصه في العام السابق. تم اكتشاف هذا المرض بعد ظهور زهرة الليمف. وقد حدد الأطباء سرطان الدم في مرحلة متقدمة. وقد بدأ الفاعل العلاج الكيميائي، ثم تلقى العلاجات الأخرى عندما يفقد البروتوكول الأول فعاليته.

قال هذه الفترة في مذكراته « هل أخبرتك بهذا من قبل؟? « . لم يكن القصد من الكتاب أن يكون سردًا طبيًا. وأوضح سام نيل أنه كتب ليشغل وقته أثناء العلاج. عاد إلى طفولته، إطلاق النار، لقاءاته وعلاقته بالمهنة.

طريقته في الحديث عن هذا المرض قد صدمته قلة الدراما. واعترف بخطورة التشخيص، لكنه رفض السماح للسرطان بتحديد وجوده بأكمله. قال أنه يفضل التحدث عن الأفلام أو العائلة أو النبيذ أو حيواناته. لم يزيل هذا الموقف عدم اليقين الطبي. بل إنه يعكس رغبة في الحفاظ على حياة عادية.

وفي ربيع عام 2026، أعلن أنه كان في حالة استراحة. وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الأسترالية، لم تعد الفحوصات الأخيرة تكشف عن السرطان. وقدمت المعلومات كخطوة رئيسية بعد عدة سنوات من العلاج. ويؤكد بيان الأسرة الصادر بعد وفاته أنه لا يزال يعتبر خاليًا من السرطان.

سبب وفاتها لم يُعلن على الفور العائلة تتحدث عن إختفاء مفاجئ وغير متوقع وفي غياب عناصر أخرى، لا يمكن إقامة أي صلة مباشرة بين وفاته ومرضه السابق. ولذلك فإن المعلومات المتاحة تتطلب تمييزا بين الوقائع والافتراضات المؤكدة.

مكان خاص في نيوزيلندا وأستراليا

(سام نيل) شغل موقعاً فريداً في السينما باللغة الإنكليزية لقد وصل لشهرة العالم بدون ان يقتحم نيوزيلندا كان يمتلك عقاراً هناك و طور نشاطاً يزرع النبيذ هناك عقاره، اثنين بادوكس، تنتج النبيذ في منطقة أوتاغو الوسطى.

لم يكن هذا النشاط امتدادًا تجاريًا بسيطًا لسمعته. لقد استثمر فيها منذ التسعينات. لقد كان سعيداً بالحديث عن فناءه ومواسمه والتربة والعمل الزراعي. كما أن منشوراته عن وسائل الإعلام الاجتماعية أظهرت حيوانات زراعية أعطاها أحياناً أسماء زملائه في الأفلام.

وقد عزز هذا الوجود العام، المتواضع في كثير من الأحيان، المودة العامة. (سام نيل) نما بعيداً عن رموز المشاهير وأظهر نفسه في ملابس العمل، في فناءه أو مع حيواناته. ومن ثم، فإن صورته ترتبط بالجهات الفاعلة الدولية بنوع من البساطة الريفية.

كما شارك في نقل تاريخ أفلام نيوزيلندا. في سينما الفيلم الوثائقي لـ (يونيز) الذي تم إنتاجه في التسعينات بحث مواضيع وشواغل أفلام بلاده وأظهر هذا العمل اهتماما عميقا ببناء ثقافة أفلام وطنية.

وقد ميزته سلطات نيوزيلندا على خدماته كممثل. تم تعيينه ضابطًا في وسام الإمبراطورية البريطانية في عام 1991. ثم حصل على درجة عالية من وسام الاستحقاق النيوزيلندي. في عام 2022 كان قد قبل لقب شركة فارس بعد أن حكم سابقاً على عنوان « سيدي » رسمياً جداً.

الثناء بعد إعلان موته

أثارت أخبار وفاة سام نيل رد فعل فوري في القطاع الثقافي. وأثنى الممثلون والمديرون والمؤسسات على قدرته على الانتقال من مطالبة السينما المستقلة إلى الإنتاج الدولي الرئيسي. وشدد العديد من الثناء على كرمه على الهضبة وعلى دعمه للمهنيين الشباب.

وتحدث رئيس الوزراء الأسترالي عن ممثل متعدد الأجيال. وفي نيوزيلندا، أبرزت ردود الفعل دورها في التواصل الدولي للبلد. وينتمي سام نيل إلى جيل رافق ارتفاع السينما الأسترالية ونيوزيلندا منذ السبعينات.

وتميز رحلته أيضا بمدة الرحلة. عمل لأكثر من خمسين عامًا وتراكم لديه أكثر من مائة دور. وقد استندت هذه الاستمرارية إلى بحوث دائمة في الساحة أقل مما استندت إلى توافر مشاريع مختلفة جدا. ويمكنه أن يرتدى فيلماً أو يدعم توزيعاً أو يظهر بإيجاز في إنتاج شعبي.

إشادة عامة تركز بطبيعة الحال على ألان جرانت. ولا تزال هذه الشخصية واحدة من أبرز العلماء في السينما المعاصرة. وساعدت على نشر علم النخيل لجمهور واسع. ولكن اختفاء سام نيل يذكرنا أيضا بمدى العمل الذي يتراوح بين السينما الأوروبية والسلسلة الدولية.

(سام نيل)، وجود يقوم على ضبط النفس

(سام نيل) لم يكن ممثّلاً شيطانياً في كثير من الأحيان قام ببناء شخصياته بواسطة حركات صغيرة وصمتات وتغيّرات في العيون وقد سمح له هذا الاقتصاد في المقامرة بأن يظل ذا مصداقية في سياقات مختلفة جدا. وشرحت أيضاً لماذا يمكنه الانتقال من دور مطمئن إلى رقم مقلق.

وجهه يمكن أن يعبر عن السلطة دون صعوبة واضحة. لقد ساهم صوته وهدوءه وسخريه قليلاً في هذا الانطباع وغالبا ما يستخدمه المديرون كنقطة استقرار. ثم قاموا في بعض الأحيان بتغيير هذا الاستقرار إلى الغموض أو التهديد.

هذه النوعية كانت مرئية في « متنزه جوراسيك » لكن أيضاً في « الحياة » « الهدوء الأبيض » أو « ذا بيانو الدرس ». كل فيلم قام بتعبئة وجه مختلف من نفس الوجود. تعرف المشاهد على الممثل دون أن يتمكن من التنبؤ بالاتجاه الدقيق للشخصية.

(سام نيل) نفسه يميل إلى التقليل من وضعه لقد تحدث عن مهنته بتواضع و اعترف بالفرصة التي قادته رفض الخطابات الكبيرة عن الشهرة وكان هذا التواضع العام جزءا من هويته، دون إخفاء مدى عمله.

موته ترك عدة مشاريع حديثة أو مقبلة في فيلمه. لم يحدد المنتجون المعنيون بعد كيف سيتعاملون مع ظهوره أو أدواره. ولم تعلن أسرته، من جانبها، أحكام الجنازة أو أي احتفال عام. ومن المتوقع أن تتضاعف الإشادة في المستقبل مع استجابة عالم السينما للاختفاء الذي أعلن في 13 تموز/يوليه.