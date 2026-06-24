وفقاً لـ (يشيل ليتر)، (هيزبولا) تشعر بالتعزيز

سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، يتشييل ليتر، قال إن حزب الله شعر بتدعيم آخر التطورات حول وقف إطلاق النار والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. ويجري هذا البيان، الذي أبلغت عنه وسائط الإعلام الإسرائيلية واللبنانية، في جولة خامس من المناقشات في إطار الوساطة الأمريكية. إنها تعكس خشية إسرائيل من أن تنتشر الحركة الشيعة سياسياً بسلسلة دبلوماسية يفترض بها، وفقاً لإسرائيل، أن تمهد الطريق لضعفها العسكري والعودة من الدولة اللبنانية إلى جنوب البلاد.

(يشيل ليتر) يحذر من عملية « تدمير »

والصيغة التي يستخدمها (يشيل ليتر) تثير الذعر عمدا. ووفقا للصحافة الإسرائيلية، قال السفير إن الجولة الأولى من المفاوضات تشبه قطارا أطلق إلى وجهة واضحة: السلام بين لبنان وإسرائيل، والبعد عن التأثير الإيراني، وتفكيك حزب الله، والأمن الدائم لكلا البلدين. ويرى أن هذا المسار سيهدد الآن. وادعى أنه كان هناك خطر من أن يكون حزب الله قد شجع وشعر بأنه أقوى.

هذا الإفراج العام يأتي في لحظة حساسة ولا تجري المفاوضات بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين في واشنطن العاصمة في جو من الثقة. وهي جزء من استمرار وقف إطلاق النار الهش الذي تحقق بعد مرحلة المواجهة في جنوب لبنان. كما أنها تجري في ظل مناقشات أوسع نطاقاً تشارك فيها الولايات المتحدة وإيران، مما يغذي الشواغل الإسرائيلية. وبالنسبة لإسرائيل، يمكن النظر إلى أي آلية تشرك طهران في إدارة إزالة التصعيد اللبناني على أنها مشروعية غير مباشرة للدور الإيراني.

رسالة (يشيل ليتر) تستهدف جمهورين. وخاطب واشنطن أولا، ليذكرنا بأن الأولوية الإسرائيلية لا تزال تحييد حزب الله، وليس مجرد إدارة هادئة. كما تطرق إلى الرأي الإسرائيلي الذي يكتسي أهمية بالغة لأمن الجزء الشمالي من البلد. وبعد أشهر من التوتر، يطالب سكان مناطق الحدود بضمانات قوية قبل أي عودة دائمة. لا يكفي وقف إطلاق النار إذا كان حزب الله يحتفظ بقدرة عسكرية بالقرب من الحدود.

وبالنسبة للبنان، يشكل هذا البيان مشكلة سياسية. وتسعى بيروت إلى الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة واستعادة سلطتها على الأراضي. ولكنه يجب أن يفعل ذلك دون أن يظهر أنه ينفذ طلبا إسرائيليا. وهذا القيد يفسر تحذير السلطات اللبنانية. وهي تعني السيادة، ودور الجيش والأمن الوطني. إن إسرائيل، من جانبها، تعني حزب الله.

حزب الله في مركز التصور الإسرائيلي

وفي القراءة الإسرائيلية، يظل حزب الله العقبة الرئيسية أمام تحقيق الاستقرار الدائم. وتشكل ترسانتها وموقعها في جنوب لبنان وعلاقتها مع إيران العناصر الثلاثة التي تشكل هذا التصور. وتعتقد إسرائيل أن أي اتفاق لا يغير هذه المعايير سيظل غير كامل. واستؤنفت السفيرة الإسرائيلية هذا الخط عندما قال إن حزب الله سيشعر بأن التطورات الأخيرة ستندمج.

ويستند هذا التحليل إلى خوف محدد. ويمكن للحركة الشيعة أن تقدم وقف إطلاق النار نتيجة لتوازن في القوة كان من شأنه أن يساعد على فرضه. ويمكنها أيضا أن تدافع عن فكرة أن قدرتها العسكرية قد منعت إسرائيل من تحقيق جميع أهدافها. وحتى إذا عانى الحزب من خسائر، فإنه يمكن أن يسعى إلى تحويل التسلسل إلى حجة سياسية داخلية. وفي منطقة كثيرا ما تحسب فيها قصص الانتصار بقدر ما تُحسب السجلات العسكرية، فإن هذا البعد ليس ثانويا.

غير أن حزب الله في وضع أكثر تعقيدا من مجرد موقف من الثقة. وهو يواجه ضغوطا عسكرية ودبلوماسية وداخلية. ويؤثر التدمير في جنوب لبنان، وتشريد السكان، والتكلفة البشرية للاشتباكات على بيئته الاجتماعية. ويلقي جزء من السكان اللبنانيين اللوم على الحركة لإشراك البلد في نزاعات لا تتحكم فيها الدولة. ولا يزال البعض الآخر يرى ترسانته كشكل من أشكال الحماية ضد إسرائيل.

هذا القسم الوطني يحد من غرفة بيروت للمناورة. لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تتجاهل المطالب الدولية المتعلقة باحتكار الدولة للقوة. كما أنه لا يمكن أن يفتح مواجهة داخلية حول أسلحة حزب الله دون توافق سياسي قوي. والنتيجة هي وجود توازن غير مستقر. ولا يزال الموضوع محوريا، ولكن ليس لدى ممثل لبناني الآن طريقة بسيطة لحله.

وقف إطلاق النار الهش، ولكن متنازع عليه بالفعل

ويشكل وقف إطلاق النار الإطار الفوري للمناقشات. وهو يهدف إلى الحد من الأعمال العدائية والسماح بالعمل الدبلوماسي. لكنه ما زال متنازعاً في تفسيره وتدعي إسرائيل أنها تريد منع حزب الله من إعادة تشكيل مواقعه في الجنوب. ويشجب لبنان انتهاكات سيادته ويدعو إلى انسحاب إسرائيلي. ويرفض حزب الله أي حكم يهدف إلى نزع السلاح دون تسوية شاملة للنزاع.

هذا الهشاشة يفسر الأهمية السياسية لكلمات (يشيل ليتر) وبالحديث عن تعزيز حزب الله، تحدى فكرة أن الكسر العسكري البسيط يمكن أن يؤدي إلى الأمن. واقترح أن يعطي وقف إطلاق النار غير المنظم، بدلا من ذلك، الوقت للحزب لإعادة تنظيم نفسه، وإعادة بناء قدراته واستئناف المبادرة السياسية. ولذلك، فإن المشكلة بالنسبة لإسرائيل لا تقتصر على وقف إطلاق النار. وهو يتعلق بالهيكل العسكري لجنوب لبنان.

ويحاول الوسطاء الأمريكيون منع استئناف الأعمال القتالية بصورة مفتوحة. ولا تزال أولوياتها المباشرة تتمثل في تحقيق الاستقرار في الجبهة. ويعلم واشنطن أن المزيد من الاحتراق في لبنان يمكن أن يعطل قضايا إقليمية أخرى. ولكن هذا المنطق المتمثل في إزالة التصعيد لا يفي تماما بالتوقعات الإسرائيلية. إسرائيل تريد ضمانات يمكن التحقق منها. ويريد أن يعرف من يتحكم في التضاريس ويمنع عودة المقاتلين ويراقب المناطق الحساسة.

ويدعو لبنان أيضا إلى توفير ضمانات. وهو يريد أن يمنع الجزء الجنوبي من البلد من البقاء خاضعا لوجود عسكري إسرائيلي مطول. كما أنها تريد منع معالجة القضية في ضوء الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وحدها. وبالنسبة لبيروت، يجب أن يكون انسحاب الجيش اللبناني وتعميره ونشره جزءا من الحركة نفسها. فبدون ذلك، يمكن لوقف إطلاق النار أن يجمّد الحالة الفعلية على حساب الدولة اللبنانية.

واشنطن بين الوساطة والضغوط الاستراتيجية

والجولة الخامسة من المناقشات التي جرت في واشنطن تضع الولايات المتحدة في موقف عصيب. يجب أن تأخذ الإدارة الأمريكية في الحسبان التحالف مع إسرائيل، والمطالب اللبنانية، ودور إيران الإقليمي. ويسعى إلى منع الحدود اللبنانية الإسرائيلية من العودة إلى جبهة مفتوحة. وهو يحاول أيضا الحفاظ على دينامية دبلوماسية أوسع، يحتل لبنان مكانا حساسا فيه.

وتستند الوساطة الأمريكية إلى فكرة بسيطة هي: تحويل وقف إطلاق النار إلى آلية أمنية. وقد ذُكرت عدة خيوط في الصحافة الدولية. وهي تشمل النقل التدريجي لأجزاء من جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، وتدريب بعض الوحدات أو التحقق منها من جانب الولايات المتحدة، والحفاظ على ضمانات لطمأنة إسرائيل. وتهدف هذه العناصر إلى اختبار قدرة الدولة اللبنانية على استعادة السيطرة على الأرض.

لكن هذا النمط يثير المقاومة. ويرى حزب الله أنه محاولة لتهميشه تحت الضغط الأمريكي والإسرائيلي. وتخشى إسرائيل، من جهة أخرى، وضعف النظام، الذي سيتيح الوقت اللازم للحركة لإعادة تنظيمها. يخشى بعض المسؤولين اللبنانيين أن يتم وضع البلاد في قلب ترتيب إقليمي يتم التفاوض عليه فوق مؤسساتها. وهذه التصورات المتناقضة تجعل كل خطوة صعبة.

تصريح (يشيل ليتر) يأتي كتحذير ضد الوساطة التي في رأيه قد تفقد هدفها الأصلي. يسعى السفير الإسرائيلي إلى التأكيد على أن المناقشة لا ينبغي أن تقتصر على إدارة الحوادث. يجب أن تعالج القضية الأساسية لحزب الله. وهذه الأولوية هي التي تعارض في كثير من الأحيان النهج الإسرائيلي إزاء الحكمة الدبلوماسية الأمريكية.

جنوب لبنان: المسائل العسكرية والإنسانية

ولا يزال جنوب لبنان المشهد الرئيسي لهذه المواجهة. ودفعت القرى القريبة من الحدود ثمنا باهظا خلال الاشتباكات. وقد تركت الأسر منازلها. تم تدمير البنية التحتية وقد تم التخلي عن الأراضي الزراعية أو يصعب الوصول إليها. إن مسألة عودة السكان لا تتوقف فقط على نص دبلوماسي. وهو يعتمد على الهدوء الحقيقي، وسلامة الطرق، وظروف السكن، والوجود الفعال للدولة.

وبالنسبة لإسرائيل، تمثل المنطقة نفسها تهديدا محتملا إذا احتفظ حزب الله بمواقعه أو مخابئه للأسلحة أو قدرات المراقبة. إن الصدمة الأمنية في شمال إسرائيل تغذي طلبا قويا، وهو إبقاء الحركة بعيدا عن الحدود. وترغب السلطات الإسرائيلية في منع وقف إطلاق النار من إعادة الحالة إلى الدولة السابقة، مع وجود مسلح من غير الدول يتجاوز خط الاتصال.

إن الجيش اللبناني في صميم مقترحات تحقيق الاستقرار. ومن المتوقع أن تؤدي دورا أكثر وضوحا في المناطق الحدودية. غير أن مواردها لا تزال محدودة. وقد أضعفت الأزمة الاقتصادية المالية العامة، وقللت من قيمة الأرصدة، وعقّدت صيانة المعدات. ويمكن للشركاء الأجانب تقديم الدعم، ولكن النشر المستدام يتطلب إرادة سياسية داخلية وموارد دائمة.

شعب الجنوب يتوقع ضمانات ملموسة أولا. يريد المقيمون معرفة ما إذا كانت التفجيرات ستتوقف، وما إذا كانت الطرق ستكون آمنة، وما إذا كانت المدارس ستتمكن من إعادة فتحها، وما إذا كانت المزارع ستتمكن من استئنافها. ويمكن أن تؤثر هذه التوقعات الاجتماعية على الحسابات السياسية. ولا يمكن لأي ممثل لبناني أن يتجاهل لفترة طويلة التكلفة البشرية للصراع المطول. يجب على حزب الله نفسه أن يأخذ هذا التعب في الاعتبار في مناطق نفوذه.

أزمة لبنان تدور حول المفاوضات

ويعالج لبنان هذه المناقشات في حالة ضعف مؤسسي. منذ عام 2019، دمر الانهيار المالي جزءًا كبيرًا من الثقة في البنوك والسياسات العامة والإدارات. وقد فقدت الأجور العامة قيمتها. وقد تدهورت الخدمات الأساسية. تعتمد الدولة بشكل كبير على المساعدات الخارجية والتحويلات من الشتات للحفاظ على بعض وظائفها الاجتماعية.

وتؤثر هذه الحالة بشكل مباشر على مسألة الأمن. ولا يمكن للدولة الضعيفة أن تفرض سلطتها بسرعة على المناطق المتنازع عليها. ويجوز له أن يعلن نشر الجيش، ولكن عليه أن يمول هذا النشر، وأن يجهزه ويدعمه طوال هذه المدة. ويمكنها أن تعد بالإصلاحات، ولكن يجب أن يكون لديها موظفون مدنيون وقضاة وموظفو جمارك ومديرون قادرون على تنفيذها. السيادة ليست مرسومة. وتقوم المؤسسات الفنية ببنائه.

ومن ثم فإن مسألة حزب الله هي أيضاً أعراض لحالة غير كاملة. وقد احتل الحزب منذ عقود مكانا لم تتمكن الدولة من استيعابه. وتطورت قوتها العسكرية في سياق نزاع مع إسرائيل، والدعم الإيراني، والضعف المؤسسي اللبناني. والأزمة الحالية تجعل هذا التناقض أكثر وضوحا. وبالنسبة لكثير من الشركاء الدوليين، فإن العودة إلى الاستقرار تتطلب من الدولة وحدها التي تصدر القرار العسكري. ولا يزال هذا الهدف مستصوبا بالنسبة لبعض اللبنانيين، ولكن من الصعب تحقيقه بدون ضمانات في وجه إسرائيل.

وطرحت مفاوضات واشنطن هذا التناقض على الطاولة. وتدعو إسرائيل إلى تفكيك حزب الله أو إزالتها فعليا. ويدعو لبنان إلى انسحاب إسرائيل والاعتراف بسلطتها. الولايات المتحدة تبحث عن صيغة تتجنب التصعيد حزب الله يريد الحفاظ على دوره. ولا يمكن تحقيق أي من هذه الأهداف في عزلة.

إسرائيل تريد تجنب انتصار سياسي لحزب الله

إن الخوف الذي أعرب عنه يشيل ليتر لا يتعلق بالنصر العسكري الفوري لحزب الله بقدر ما يتعلق بالنصر السياسي. وتخشى إسرائيل أن تخبر مؤيديها بأنها قاومت، وأن المناقشات تتعرض لضغوط من الأرض، وأن ترسانتها لا تزال لا غنى عنها. في هذه الحالة، وقف إطلاق النار من شأنه أن يعزز سرد الحزب بدلا من إضعافه.

هذه المعركة السردية تعد في أي مخرج من الصراع وتود إسرائيل أن تبين أن ضغطها العسكري قد غير قواعد اللعبة. (هيزبولا) يريد أن يظهر أنه لم يُجبر على الإستسلام الحكومة اللبنانية تريد أن تُظهر أنها تُسيطر على الأمر بالدبلوماسية وترغب الولايات المتحدة في إظهار أن الوساطة التي تقوم بها يمكن أن تسفر عن نتائج. ولذلك يسعى كل طرف من الأطراف الفاعلة إلى تفسير نفس الأحداث على مصلحته.

صيغة السفير الإسرائيلي تستجيب لهذا المنطق وهو يهدف إلى الحيلولة دون أن يُعرض إلغاء التصعيد على أنه نجاح لحزب الله. وتشير إلى أنه بالنسبة لإسرائيل، لا يمكن النظر إلى هذه العملية على أنها إيجابية إلا إذا كانت تخفض التهديد بشكل دائم. كما أنها تهيئ المجال لموقف أقوى إذا لم تسفر المفاوضات عن ضمانات تعتبر كافية.

ومع ذلك، هناك خطر في هذا الخط. ومن شأن الضغط الشديد على مسألة نزع السلاح أن يعرقل المفاوضات اللبنانية. ولا يمكن للسلطة في بيروت أن تفرض في بضعة أيام قرارا يؤثر على التوازن الداخلي للبلد. وقد يبدو اتباع نهج تدريجي، يستند إلى النشر العسكري، وإعادة الإعمار، ومراقبة الحدود، والضمانات الدولية، أكثر واقعية. غير أن إسرائيل ستعتبرها غير كافية إذا لم تسفر عن نتائج سريعة.

السيادة والتسليم والهدف

وكلمة السيادة تعود في جميع الخطابات، ولكنها لا تملك نفس المعنى لكل فاعل. وبالنسبة للبنان، يعني إنهاء انتهاكات أراضيه والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. بالنسبة لإسرائيل، يعني أن الدولة اللبنانية يجب أن تمنع أي هجوم على أرضها. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تعني إطارا مؤسسيا قادر على استقرار الحدود. وبالنسبة لحزب الله، لا يزال مرتبطا بمقاومة إسرائيل ورفض نزع السلاح المفروض.

وتكمن الصعوبة في هذه التعددية في التفسيرات. وسيتعين التوصل إلى اتفاق دائم يجمع بين عدة متطلبات. ويجب أن ينص على انسحاب إسرائيلي ذي مصداقية. وسيلزم تعزيز دور الجيش اللبناني. وينبغي لها أن تمنع إعادة تشكيل مواقع مسلحة غير تابعة للدولة في مناطق حساسة. ويجب عليها أيضا أن تعرض على شعب الجنوب إمكانية العودة والتعمير.

ولا يمكن معالجة أي من هذه النقاط إلا بإعلانات. وستكون آليات المراقبة أساسية. من يفحص السحب؟ من يراقب المناطق التي تم إخلاؤها؟ من يمول النشر اللبناني؟ من يضمن أن الحوادث لا تتدهور؟ وستحدد هذه المسائل الملموسة القيمة الحقيقية للعملية. كما سيوضحون ما إذا كان بوسع حزب الله أن يحول وقف إطلاق النار إلى ميزة سياسية أم لا.

إفادة (يشيل ليتر) تُبرز قلقاً حقيقياً لكنها لا تحل المعادلة. وتشير إلى الأولوية الإسرائيلية. وهي تلزم الوسطاء بتوضيح أهدافهم. وهو يضع الحكومة اللبنانية أمام مسؤوليتها: إعادة بناء سلطة وطنية ذات مصداقية في منطقة تتنافس فيها الدولة منذ وقت طويل.

المفاوضات المعلقة في مراحل يمكن التحقق منها

وسيتعين على الجولة الخامسة من واشنطن أن تبين ما إذا كان باستطاعة الطرفين تجاوز الصيغ العامة. ويجب أن تسفر المناقشات عن خطوات يمكن التحقق منها: الانسحاب أو إعادة الانتشار في بعض المناطق، وزيادة وجود الجيش اللبناني، وآليات الرصد، وضمانات الولايات المتحدة، وجدول المتابعة. وبدون هذه العناصر، سيظل وقف إطلاق النار عرضة للحوادث والاتهامات المتبادلة.

كلمات (يشيل ليتر) وضعت خط أحمر إسرائيلي. ووفقاً له، لا ينبغي أن تشجع العملية حزب الله، حتى بشكل غير مباشر. وسيركز هذا الموقف على مواصلة المناقشات. يمكن أن يصعّب المطالب الإسرائيلية. ويمكنها أيضا أن تدفع واشنطن إلى توضيح الضمانات المقدمة إلى إسرائيل مع تجنب إضعاف الحكومة اللبنانية.

وبالنسبة لبيروت، يتمثل التحدي في ضمان الاعتراف بدور الدولة دون إحداث اضطراب داخلي. ويجب أن يكفل لبنان انسحاب إسرائيلي، وأن يعزز جيشه، وأن يعيد فتح آفاق إعادة الإعمار في الجنوب. ويجب عليها أيضا أن تعالج مسألة الأسلحة غير الحكومية، ولكن في إطار لا يربط البلد بالمواجهة الداخلية. ويفسر هذا المسار الضيق وتيرة المفاوضات البطيئة.

على أرض الواقع، لا يزال السكان معرضين لعدم اليقين. إن شعب الجنوب ينتظر قرارات تغير حياتهم اليومية. إن الإسرائيليين الشماليين يريدون ضمانات قبل أن يعتبروا الحدود آمنة. ويبحث الوسطاء عن صيغة يمكن أن تلبي هذين الشرطين. وستتوقف الخطوة التالية على البيانات العامة أقل مما تتوقف على قدرة الوفود على وضع نظام مطبق في اللونين الأسود والأبيض، وتراقبه وتقبله القوات التي لا تزال على الأرض.