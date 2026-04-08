وفي الساعة السابعة مساء، تعرض لبنان لضربات واسعة النطاق، كما أن وقف إطلاق النار قد أفرغ بالفعل من مضمونه

في الساعة السابعة ظهر لبنان من يوم غير التسلسل الإقليمي. ونفذ الجيش الإسرائيلي أكبر موجة من الضربات في هذه المرحلة الحربية، مما أثر على بيروت، وضواحيها، وسيدا، وبقاع، وتايري، وهرمل، وزهرلي، وكثير من المناطق الجنوبية. رسمياً، أقوى سجل موحّد متاح في هذا الوقت هو 89 حالة وفاة و700 إصابة، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، نقلها رويترز. ورسمياً، يُنشر الكثير من التقارير الأكثر تشدداً، مما يتجاوز 300 حالة وفاة وفقاً لعدة منافذ إخبارية محلية ومنافذ إعلامية لبنانية، غير أن هذا الرقم لا يؤكده في هذه المرحلة مصدر رسمي موحد.

وقد بدأ اليوم بتناقض سياسي أصبح عسكريا. وأبرم وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران. ولكن دونالد ترامب سمح للقراءة الإسرائيلية بأن لبنان ليس جزءا منه. وقال بنيامين نتنياهو على الفور، وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حزب الله. ومن ناحية أخرى، تدفع باكستان، الوسيط في الاتفاق، بأنه ينبغي إدراج لبنان، مثل إيران تماما. وفي غضون ساعات قليلة، أصبح هذا التباين في التفسير تمزقا فعليا على الأرض اللبنانية.

وقد عرض جيش الدفاع الإسرائيلي الهجوم الإسرائيلي لهذا اليوم بوصفه أكبر إضراب منسق لهذه الحملة في لبنان. According to AP, more than 100 targets were targeted in about 10 minutes in Beirut, Bekaa and the South. وتؤكد رويتر أن الجيش الإسرائيلي واصل حربه في لبنان على الرغم من الهدنة مع إيران. وهذا يعطي يوم 8 نيسان/أبريل مجالاً خاصاً: فهو ليس مجرد تصعيد آخر، بل هو اللحظة التي توقف فيها التصعيد الإقليمي عن حماية المسرح اللبناني، ولو رمزياً.

On the human level, the official figure of 89 deaths and 700 injuries, including 12 rescuers among the deaths according to Reuters, is probably not yet telling the full extent of the shock. وتشير بيانات " ليبنانيو " ، استنادا إلى المساكن المحلية وبيانات وزير الصحة راكان ناصر الدين، إلى مئات الوفيات والإصابات في جميع أنحاء البلد، فضلا عن تقييم غير رسمي أعلى بكثير من الأرقام الموحدة بالفعل. ولكن في الساعة السابعة مساء، يجب الإبقاء على خط الصرامة التالي: إن عتبة الموتى البالغ عددهم 300 مصداقية في الحسابات الميدانية وفي العديد من الملاحق اللبنانية، وليس بعد في الميزانية الرسمية المتحقق منها.

تلخص دراما (شميستار) وحشية اليوم دون أن تستنفده In this village of the Bekaa, ten people were killed and four injured near the cemeteries while waiting for the arrival of a soldier procession, according to information relayed by Libnanews from the National Information Agency. لكن (شميستار) مجرد حلقة واحدة في تسلسل أوسع بكثير، مما أثر أيضاً على بيروت وضواحيها، وسيدا، وتايري، وهرمل، وأجزاء أخرى من البلد. وهذا هو بالضبط هذا الطابع الوطني للذبح الذي يصادف نهاية اليوم.

وفي بيروت وضواحيها، اتسم اليوم بالهجمات على المناطق الحضرية الكثيفة، والنداءات العاجلة للتبرع بالدم، وتعليمات المرور الصارمة لتمكين سيارات الإسعاف وأفراد الإنقاذ من المرور. وتصف الرابطة الإضرابات على أحياء مركزية مكتظة بالسكان، في حين أن القصص التي نقلها ليبنوز تؤكد على تشبع المستشفيات وتضاعف حالات الطوارئ. The capital was not only reached: it was handed over to the centre of the battlefield.

ومن الناحية السياسية، أدان الرئيس جوزيف أوون بشدة الهجوم الإسرائيلي، وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عواقبه، ودعوة المجتمع الدولي إلى التدخل. ويشكل رد الفعل هذا جزءاً من محاولة لبنانية لاستبقاء تسلسل تحدث فيه آخرون عن البلد أكثر مما تكلم عن نفسه. ولكن في هذه الساعة، تقل قيمة الكلمة الرسمية اللبنانية عن الأحداث العسكرية: فقد فرضت الضربات بشكل أسرع من الدبلوماسية.

النقطة الأكثر خطورة في الساعة السابعة مساء هي التسلسل نفسه أولا، تُعلن هدنة بين واشنطن وطهران. ثم يستبعد واشنطن وإسرائيل لبنان من محيطه الحقيقي. ثم أطلقت إسرائيل أكبر موجة من الضربات في لبنان منذ بداية هذه المرحلة من الحرب. وأخيرا، تهدد إيران بالطعن في الهدنة إذا استمرت الهجمات ضد لبنان. وقد لا يكون وقف إطلاق النار قد مات قانونا بعد على الورق. ولكن على الجبهة اللبنانية، إنها مفرغة سياسيا وعسكريا من مضمونها الليلة.

ولذلك فإن المراقبة التي تبلغ مدتها 19 ساعة تضاعف. فمن جهة، فإن السجل الرسمي المؤكد ثقيل جدا بالفعل: 89 قتيلا و 700 جريح. ومن ناحية أخرى، هناك دليل على أن هذا الرقم ما زال سينمو وأنه لا يعكس بعد المدى الكامل لهذا اليوم. غير أن ما هو مؤكد هو أن لبنان قد استوعب الآن الصدمة الرئيسية للهدنة الإقليمية غير الكاملة. وفي مساء ٨ نيسان/أبريل فقط، توجد فكرة وقف إطلاق النار في لبنان في النشرات الصحفية للآخرين.