وفي 8 نيسان/أبريل، عانى لبنان من موجة من القصف الإسرائيلي للعنف الاستثنائي. More than 100 strikes in ten minutes, more than 250 on the whole day, more than 300 dead, more than a thousand injured, including many civilians and many children. وأصيبت الأحياء السكنية أثناء إعلان وقف إطلاق النار. ما حدث ذلك اليوم لم يكن سوى حلقة عسكرية إنها مذبحة والأمر الأكثر خطورة هو أن جزءا كبيرا من المجتمع الدولي قد شهد أو شجب جريمة حرب.

يجب أن نقول الأمور بوضوح When civilian areas are hit on this scale, when whole families are caught under bombs, when the dead and wounded are counted in hundreds in a few hours, there is no ordinary defensive operation. ونحن نتحدث عن هجوم هائل دفع السكان اللبنانيون في المقام الأول كلفته البشرية. وفي 8 نيسان/أبريل، تعرض المدنيون للصدمة. وقد دفع الأطفال ثمن الاختيارات العسكرية والسياسية التي تتجاوزهم.

وفي مواجهة نطاق الفضيحة، قدمت إسرائيل دافعا: كان حزب الله سيعد انقلابا. هذه النظرية لا تصمد أولاً لسبب بسيط لم يكن هناك انقلاب ثانيا، لأنه لم تقدم أي مواد ذات مصداقية لدعم هذه التهمة الخطيرة. وأخيراً، لأنه إذا كانت هناك فعلاً محاولة من جانب حزب الله لتولي السلطة، فإن هذا السيناريو كان من شأنه أن يخدم المصالح الإسرائيلية بصورة موضوعية. وكان من شأنه أن يزود تل أبيب بأفضل حجة ممكنة لتمديد وتكثيف وإضفاء الشرعية على عملياته في لبنان باسم انهيار النظام الداخلي. لم يحدث شيء كهذا قصة الانقلاب تبدو أقل تفسيراً من ذريعة

وهنا تكمن القضية الحقيقية في 8 نيسان/أبريل. ما أزعج إسرائيل لم يكن خيالياً وما يزعج إسرائيل هو ديناميات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وفتح هذا التسلسل الدبلوماسي إمكانية وقف إطلاق النار أو، على الأقل، إزالة التصعيد الإقليمي الذي كان من شأنه أن يقلل من مساحة المناورة الإسرائيلية. كما هدد بإعادة تحديد نسبة السلطة السياسية في لبنان دون أن يتحكم تل أبيب في سرعته وفتراته.

وبالنسبة للحكومة اللبنانية، أدى هذا التسلسل أيضا إلى مأزق. فمن جهة، فإن دعم أو مصاحبة وقف لإطلاق النار تدعمه دينامية إيرانية – أمريكية يمكن أن يعزز حزب الله على أرضه السياسية المحلية ويضعف خصومه. ومن ناحية أخرى، فإن الاستمرار في الاعتماد على المفاوضات مع إسرائيل هو بمثابة تكليف من طرف فاعل لا يظهر في هذه اللحظة أي إرادة جدية للمضي قدما من جانب أي من غير القوة. وبعبارة أخرى، واجهت بيروت خيارا زائفا: قبول نتيجة دبلوماسية يمكن أن تعود فوائدها السياسية الداخلية على حزب الله، أو مواصلة انتظار المفاوضات مع إسرائيل حتى وإن رفض تل أبيب الامتثال للشروط الدنيا.

في هذه القراءة، 8 نيسان/أبريل ليس فقط يوم التفجير. إنها عملية سياسية إن إسرائيل لم تضرب لبنان فحسب؛ لقد ضرب لحظة دبلوماسية He sought torpedo a sequence that troubleed him, to resume the regional initiative and to recall that no de-escalation could take place without him or against his interests. وكان لوحشية الهجوم مهمة دقيقة هي: كسر إطار ناشئ، وإعادة بسط توازن القوى، ووضع لبنان تحت الضغط المباشر للحرب.

وكانت الإدانة الدولية سريعة وعامة وموثقة. وفي الأمم المتحدة، وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك مدى الوفاة والدمار في لبنان بأنه مروع، ودعت إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي. (أنطونيو غوتيريس) أدان الإضرابات الهائلة وفي 9 نيسان/أبريل، شجب 63 دولة والاتحاد الأوروبي أيضا في نيويورك الخسائر البشرية الكثيرة في صفوف المدنيين، وتدمير الهياكل الأساسية، والحاجة إلى حماية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مشيرا إلى أن الهجمات على حفظة السلام يمكن اعتبارها جرائم حرب.

وكان الرد الفرنسي واضحا. لقد أدان (كاي أورسي) الإضرابات الهائلة في 8 أبريل بأشد العبارات، مشدّداً على أنهم جميعاً غير مقبولين لأنهم يقوّضون الهدنة التي انتهت في اليوم السابق بين واشنطن وطهران. ثم طالب جان – نويل باروت بإدراج لبنان في وقف إطلاق النار، وقال إيمانويل ماكرون إن لبنان ينبغي أن يشمله الاتفاق تغطية كاملة، مع التنديد بالهجمات الإسرائيلية العشوائية.

اسبانيا كانت أكثر جبهه اتهم خوسيه مانويل ألبارس إسرائيل بانتهاك القانون الدولي ووقف إطلاق النار؛ واعتبرت أن غزو بلد ذي سيادة مثل لبنان غير مقبول، وأشارت إلى أن مدريد اقترحت جزاءات ضد إسرائيل بسبب انتهاكات القانون الدولي. وأدان بيدرو سانشيز ازدراء بنيامين نتنياهو للقانون الدولي والحياة الدولية، ودعا إلى تعليق اتفاق الاتحاد الأوروبي – الإسرائيلي، ودعا إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل والمجال الجوي الإسباني المغلقة على الطائرات المشاركة في النزاع.

ولم يقتصر التوسع على باريس ومدريد. وقال إن كاخا كالاس تعتقد أن الإضرابات الإسرائيلية، التي قتلت المئات، تضع الهدنة الإيرانية – الأمريكية تحت ضغط ثقيل، وتجعل من العسير أن تعرض كثافة من قبيل الدفاع عن النفس. وتحدثت لندن عن تصعيد شديد الضرر. واستدعت روما، بعد أن أطلقت إسرائيل النار على قافلة إيطالية تابعة للقوة، السفير الإسرائيلي؛ وقال جورجيا ميلوني إن الهجمات الإسرائيلية في لبنان يجب أن تتوقف فورا.

وكانت التهديدات بالانتقام صريحة. وقد قام حزب الله، الذي أوقف هجماته بعد إعلان الهدنة، باستئناف إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل، مدعيا أنه يستجيب لانتهاكات وقف إطلاق النار. وحذر حسن فضل الله من أن استمرار الإضرابات سيؤثر على الاتفاق برمته. وحذر الحرس الثوري الإيراني واشنطن وتل أبيب من أنهم سيستجيبون إذا استمرت الهجمات على لبنان، في حين اعتبر رئيس البرلمان الإيراني بالفعل أنه من غير المعقول مواصلة المفاوضات الثنائية في ظل هذه الظروف.

لهذا السبب أيضاً يجب النظر إلى أطروحة الانقلاب لما هو: سرد مفيد، مبني لتحويل الانتباه. وبدلا من الحديث عن المئات من الإضرابات، ومئات القتلى، وآلاف الجرحى، والأحياء المدنية المدمرة، ووقف إطلاق النار الفارغ، نحرك النقاش نحو تهديد داخلي مفترض ومستحيل التحقق منه وملائم سياسيا. وهي آلية تقليدية: أن تجعل من الخطر المطلق تبريرا لا مبرر له.

وفي 8 نيسان/أبريل، أصبح الواقع أبسط وأكثر وحشية. وقُتل لبنان على نطاق متطرف. قتل مدنيون في الكتلة. الأطفال ممزقون من الحياة وتضررت الأحياء المدنية. وكل هذا حدث في اللحظة التي ادعي فيها بفتح منظور لوقف إطلاق النار. The Israeli story of the coup does not illuminate this day: it serves to cover it. لذلك يجب أن نرفض عكس الواقع. وفي ذلك اليوم، لم تمنع إسرائيل الانقلاب الذي لم يحدث قط. واستخدم ذريعة سياسية لتبرير هجوم على العنف الساحق، في وقت قد تفلت منه الديناميات الدبلوماسية. وكان لبنان، مرة أخرى، الذي دفع أثقل سعر بشري.