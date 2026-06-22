وقف إطلاق النار في لبنان: يقوم أوون بتفعيل عملياته

في يوم الاثنين 22 يونيو، تلقى الرئيس جوزيف عون مكالمة شارك فيها نائب الرئيس الأمريكي ج. D. فانس وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وركز التبادل على توطيد وقف إطلاق النار في لبنان، ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، والخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها، بما في ذلك إمكانية تشكيل خلية للرصد. يضع هذا الإعلان بعبدا في قلب تسلسل دبلوماسي حيث تحاول واشنطن والدوحة والوسطاء الإقليميون منع الجبهة اللبنانية من عرقلة المناقشات الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران.

وبالنسبة لبيروت، لم تُكفل الدعوة بعد. غير أنه يمثل تغييرا في المستوى. لم تعد القضية اللبنانية تعالج فقط كنتيجة للحرب الإقليمية. ويصبح موضوع مناقشة مباشرة مع البيت الأبيض وقطر. ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه الهدنة هشة، وتثير المواقف الإسرائيلية في جنوب لبنان تحديا لبنانيا مستمرا، ولا تزال مسألة دور حزب الله أكثر نقطة حساسة لأي هيكل أمني دائم.

نداء أن تركيب بابدا في تسلسل أمريكا

ويجب قراءة النداء الذي تلقاه جوزيف أوون في شكله وفي مضمونه. هذا ليس اتصال بسيط بالبروتوكول. Three interlocutors appear: نائب الرئيس الأمريكي، مستشار وثيق جدا لرئيس الولايات المتحدة ورئيس الحكومة القطرية. ويبين هذا الثلاثي أن وقف إطلاق النار في لبنان يقع الآن في تقاطع ثلاث قنوات. الأول أمريكي، ولذلك يرتبط بالضغط على إسرائيل والمفاوضات مع إيران. أما الثاني فهو قطري، وهو مرتبط بالوساطة النشطة والتقاليد الإقليمية. والثالث هو لبناني، حيث لا يمكن إعلان تحقيق الاستقرار الدائم بدون الحد الأدنى من العضوية المؤسسية في بيروت.

ولم تعلن الرئاسة اللبنانية اتفاقا رسميا أو جدولا زمنيا مفصلا. وأشار إلى توطيد وقف إطلاق النار، ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، والخطوات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف. والإشارة إلى خلية ممكنة تعطي التبادل مجالا عمليا. واقترحت ألا تركز المناقشات على المبادئ فقط. وهم يبحثون عن أداة لتتبع الحوادث، وتقديم رسائل سريعة، والحد من خطر وجود معدات عسكرية جديدة.

اختيار الكلمات يهم. بيروت تتحدث عن الظل مهم إن وقف إطلاق النار المعلن عنه ولكنه انتهك ليس له قيمة سياسية كافية تسمح بعودة السكان واستئناف الخدمات وبدء عمليات تقييم الأضرار. ولذلك يسعى لبنان إلى الانتقال من هدنة معلنة إلى هدنة خاضعة للرقابة.

وقف إطلاق النار في لبنان: الخلية كأداة للتحقق

إمكانية إنشاء خلية هي العنصر الأكثر واقعية في الإعلان. ولم تحدد الرئاسة اللبنانية تكوينها. ولا يزال يتعين أيضا تحديد دورها الدقيق. غير أن المبدأ يستجيب لضعف معروف في اتفاقات إزالة التصعيد: فبين إعلان دبلوماسي وواقع الأرض، يوجد دائما حيز يمكن فيه للاتهامات، والنيران المنعزلة، والضوءات، والإضرابات أن تشعل الحرب.

يجب أن تؤدي الخلية المفيدة عدة وظائف. وينبغي لها أولا أن تتلقى تقارير عن الحوادث. وينبغي لها بعد ذلك أن تميز حقيقة مؤكدة عن الادعاء السياسي. وأخيرا، ينبغي لها أن تحيل طلبات ضبط النفس أو التوضيح إلى العواصم المعنية. هذا العمل يبدو تقنياً. لكنه سياسي. ويمكن تفسير كل حدث في جنوب لبنان على أنه انتهاك طوعي أو على أنه عملية محدودة. وبدون قناة مشتركة، يفرض كل مخيم قصته الخاصة.

ويجب على لبنان أن يكفل عدم تهميشه في هذه الآلية. ومن شأن خلية مصممة فقط من قبل جهات خارجية أن تحول الدولة اللبنانية إلى مجرد متلقي للقرارات. وعلى العكس من ذلك، فإن الخلية التي من الواضح أنها ستتضمن الرئاسة والحكومة والجيش والوسطاء يمكن أن تعزز موقف بيروت الرسمي. وستزود السلطات اللبنانية بصك لتوثيق الانتهاكات وتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية.

وسيكون دور الجيش اللبناني حاسما. وتتمتع بالشرعية المؤسسية اللازمة. إنها تعرف التضاريس والقرى والطرق والنقاط الحساسة. ويمكنها أيضا أن تعمل مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي لا تزال الممثل الدولي الذي تم نشره بالفعل في المنطقة. ومن شأن الخلية التي تتجاهل هذه الشبكة الحالية أن تترك معوقات تشغيلية خطيرة.

الضغط الإسرائيلي، أول اختبار للجهاز

وموقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في قلب النداء. وتشير هذه الصيغة إلى حقيقة تعتبرها بيروت أولوية: فالضربات الإسرائيلية، والرحلات الجوية، والاقتحامات، والوجود العسكري خارج الحدود، تحول دون التطبيع. ويعتبر لبنان أن سيادته لا تزال غير كاملة ما دامت هذه العناصر مستمرة. ولذلك تسعى السلطات اللبنانية إلى تحقيق أكثر من الهدوء النسبي. إنهم يريدون إيقاف عمليات قابلة للقياس.

ويعقد الموقف الإسرائيلي هذا الطلب. وادعى رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية أن بلده ليس لديه طموحات إقليمية في لبنان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة التي يمثلها الأمن. هذا الخط يخلق تناقضاً مباشراً مع القراءة اللبنانية لوقف إطلاق النار. وبالنسبة لبيروت، لا تزال منطقة آمنة على الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا للسيادة. وبالنسبة لإسرائيل، فإنها تقدم كحماية ضد حزب الله.

وهذا الخلاف يعطي واشنطن دورا مركزيا. وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تصمد الهدنة، فعليها أن تقنع إسرائيل بالحد من عملياتها وقبول إطار للتحقق. المسألة ليست عسكرية فحسب إنها دبلوماسية ويمكن لأي آلية لبنانية بدون التزام إسرائيلي واضح أن تصدر تقارير، ولكن لا تغيير على أرض الواقع.

وكون إسرائيل ليست طرفا مباشرا في المناقشات الأمريكية – الإيرانية يزيد من هذه الصعوبة. ويمكن لاتفاق بين واشنطن وطهران أن يؤثر على حزب الله وأن ينظم التوتر الإقليمي. ولا يكفي فرض سحب أو تعليق دائم للعمليات الإسرائيلية تلقائيا. وهذا هو السبب في أن الدعوة إلى جوزيف أوون تهم: فهو يشير إلى أن الوسطاء يسعون أيضا إلى ترجمة لبنانية وليس إيرانية – أمريكية فقط لإلغاء التصعيد.

الدوحة، وسيط سري ولكن لا غنى عنه

ويؤكد حضور رئيس الوزراء القطري في النداء دور الدوحة. وتعمل قطر منذ عدة تسلسلات كوسيط إقليمي قادر على التحدث إلى الجهات الفاعلة التي لا تتكلم مباشرة. وفي الحالة اللبنانية، تكون هذه المهمة قيمة. وهو يربط بين بيروت وواشنطن وطهران وعواصم أخرى دون تعريض كل طرف لمفاوضات عامة مكلفة سياسيا.

كما يمكن لقطر أن تعمل كضامن إجرائي. ليس لديه قوات في جنوب لبنان ولا يمكنها أن تحل محل الجيش اللبناني أو اليونيفيل. ولكنه يمكن أن يساعد على تنظيم الرسائل وجمع الالتزامات والحفاظ على قناة عندما يرتفع التوتر. وكثيرا ما يكون لهذه الطريقة تأثير أكبر في الساعات الأولى من الأزمة من البيانات الدبلوماسية الرئيسية.

وبالنسبة لبيروت، فإن الدعم القطري له ميزة أخرى. فهو يضع وقف إطلاق النار في إطار عربي، ليس فقط في إطار أمريكي. وهذا البعد هام في بلد تجعل فيه الأرصدة الداخلية أي مواءمة خارجية حساسة. ويمكن أن تتعرض وساطة واشنطن وحدها للهجوم السياسي. والوساطة التي تشمل الدوحة تعطي العملية شكلاً أكثر إقليمياً وأكثر قبولاً للعديد من الجهات الفاعلة اللبنانية.

ويمكن أن تسهم الدوحة في نهاية المطاف في مرحلة ما بعد الدوحة. وفي حالة استقرار الهدنة، سيحتاج لبنان إلى المساعدة من أجل عودة المشردين داخليا، وإصلاح الهياكل الأساسية، وإحياء الخدمات المحلية. ويمكن لقطر أن تشارك في هذه المرحلة. غير أنها لن تفعل ذلك إلا إذا تم تأمين الحد الأدنى من الأمن وما زالت قنوات التمويل صالحة.

ويسعى واشنطن إلى منع حدوث تأثير دومينيكي إقليمي

ويأتي هذا النداء في تسلسل تناولت فيه المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران بعدا إقليميا. ولم تعد المحادثات تركز فقط على الأسلحة النووية والجزاءات ومضيق أورموز. وقد أصبحت الجبهة اللبنانية اختبارا فوريا لمصداقية الالتزامات. وإذا انهار وقف إطلاق النار في لبنان، فإن المفاوضات الأوسع يمكن أن تفقد قاعدتها السياسية.

لذا (واشنطن) يريد تجنب تأثير الدومينو ومن شأن استئناف القتال في جنوب لبنان أن يدفع حزب الله إلى إعادة تنشيط عملياته، وأن يؤدي إلى ضربات إسرائيلية جديدة، وأن يعطي إيران حجة لتشديد موقفها. كما يمكن أن يؤثر على أسواق الطاقة إذا ربطت طهران مرة أخرى التوتر اللبناني بالأمن البحري في الخليج. إن لبنان، في هذا النمط، ليس مسرحا ثانويا. إنه محفز محتمل.

وجود (جي دي فانس) في المكالمة يعطي إشارة سياسية وهو يبين أن الملف لا يقتصر على المستوى التقني. جارد كوشنر، الذي قدم كمستشار رفيع المستوى، يجسد أيضا البعد التفاوضي الوثيق مع رئاسة الولايات المتحدة. والرسالة إلى بعبدا واضحة: فواشنطن تريد أن تتبع الملف اللبناني على أعلى مستوى، على الأقل خلال مرحلة الاستقرار هذه.

ويمكن لهذا الاهتمام أن يخدم بيروت. يمكنها أيضاً أن تضعه تحت الضغط وتتوقع الولايات المتحدة تقليديا من الدولة اللبنانية أن تؤكد سلطتها في جميع أنحاء الإقليم. وكثيرا ما تربط استقرار الجنوب بمسألة الأسلحة غير الحكومية. ولذلك سيتعين على السلطات اللبنانية أن تدافع عن أوليتين في الوقت نفسه، هما: وقف العمليات الإسرائيلية ومنع النقاش بشأن حزب الله من فتح أزمة داخلية لا يمكن السيطرة عليها.

القرار 1701 يعود إلى المركز

وينبغي ربط أي آلية خطيرة بالقرار 1701. وينص الإطار المعتمد في عام 2006 على وقف الأعمال القتالية، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، ودعم القوة. ويهدف أيضا إلى منع وجود أسلحة غير مأذون بها وأفراد مسلحين في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. ولا يزال القرار هو المرجع الدولي، حتى وإن لم يتحقق تنفيذه تنفيذا كاملا.

ولذلك تحتفظ القوة بأهمية عملية. وتم تمديد فترة ولايته حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، مع انسحاب لاحق في عام 2027. وهذا الموعد النهائي يعطي لبنان ضغوطا إضافية. وفي حالة إنشاء خلية للرصد، سيتعين عليها أن تكون قادرة على العمل مع اليونيفيل أثناء وجودها. وسيتعين عليها أيضا أن تستعد للمستقبل، حيث ينبغي أن تمضي المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية.

والمسألة ليست إدارية فحسب. ولا يمكن أن يظل جنوب لبنان معلقا بين بعثة دولية يتعين تخفيضها، وجيش لبناني خاضع لضبط الميزانية، ووجود إسرائيلي متنازع عليه، وحزب الله الذي يحتفظ بالقدرة العسكرية. ولن يصمد وقف إطلاق النار إلا إذا وجدت هذه العناصر شكلا من أشكال الانضباط المشترك، حتى في الحد الأدنى.

1701 تقدم لغة مشتركة. انها لا تحل علاقات القوة وحدها. لكنه يساعد على تجنب كل فاعل يخترع إطاره الخاص أما بالنسبة لبيروت، فإن الإشارة إليها تمثل وضع السيادة اللبنانية في صميم المناقشة. وبالنسبة لواشنطن، فإنها تقدم الدعم القانوني. وبالنسبة للدوحة، فإنها تقدم نقطة دعم دبلوماسي. وتحدد اليونيفيل الولاية اليومية.

المطالب اللبنانية: الانسحاب، الأمن، العودة

ويمكن تلخيص الأولويات اللبنانية بثلاثة كلمات: الانسحاب، والأمن، والعودة. ويتعلق الانسحاب بالمواقع الإسرائيلية وأي وجود عسكري يعتبر مخالفا للسيادة اللبنانية. وتتعلق شواغل السلامة بوقف الإضرابات وإطلاق النار، ولكن أيضا بمنع الحوادث. وتتعلق العودة بسكان الجنوب الذين لا يستطيعون استئناف الحياة الطبيعية دون ضمانات ملموسة.

وعودة المشردين هي الاختبار الإنساني لوقف إطلاق النار. ولا تحدد الأسر على أساس البلاغات. وهم ينظرون إلى حالة الطرق، ووجود طائرات بدون طيار، وتحذيرات البلديات، والأضرار في المنازل، وقدرة الخدمات على العمل. هدنة هشة قد تكون كافية لإنتاج الصور الخلفية ولا يكفي إعادة بناء الاستقرار.

ولذلك يجب على الحكومة اللبنانية أن تربط الدبلوماسية بالتدابير المحلية. وسيكون من الضروري رسم خرائط للمناطق الخطرة، وتقييم الهياكل الأساسية، وإعادة فتح المدارس حيثما أمكن، وتنظيم مساعدة سريعة إلى أكثر البلديات تضررا. هذه الملفات تبدو مدنية ومع ذلك فإنها تعتمد على نفس الآلية الأمنية. ولا يمكن إصلاح الطريق على نحو مستدام إذا كان في منطقة معرضة لضربات جديدة.

وسيتعين على لبنان أيضا أن يقنع المانحين. ولن يتحقق التعمير بدون ضمانات بشأن الحكم والأمن واستخدام الأموال. ولذلك يمكن أن يكون للزنزانة المذكورة في الطعن أثر غير مباشر على المعونة. وكلما زاد ظهوره، كلما كان ذلك أسهل، فإنه سييسر اتخاذ القرارات المالية. ومن ناحية أخرى، فإن وجود آلية مبهمة سيبطئ الشركاء ويطيل توقعات السكان.

هيزبولا، مسألة رئيسية ولكن لم تحل بعد

ولا يمكن لأي استقرار في جنوب لبنان أن يتجاهل حزب الله. وهذه الحركة هي محور الاهتمامات الإسرائيلية والأمريكية. وهو أيضا ممثل متجذر في المجتمع الجنوبي. هذا الواقع المزدوج يجعل الملف متفجراً أي ضغط وحشي جدا يمكن أن ينتج أزمة داخلية. وأي نقص في المناقشة يمكن أن يحافظ على المخاطر العسكرية.

ولذلك يبدو أن الدبلوماسية الحالية تحبذ اتباع نهج تدريجي. الهدف الأول هو صمت الأسلحة. والثاني هو منع وقوع الحوادث من التدمير. والثالث، الأكثر صعوبة، يتعلق بإعادة تنظيم الأمن في الجنوب في إطار الدولة اللبنانية. النقاش حول أسلحة حزب الله لا يختفي. ويُعاد ببساطة إلى مرحلة يكون فيها البلد أقل عرضة للحرب المفتوحة.

ويمكن أن تنجح هذه الطريقة إذا استندت إلى خطوات يمكن التحقق منها. وسيفشل كل طرف في استخدام الهدنة لتوطيد مواقعه دون أن يثمر أي شيء. ويمكن لإسرائيل أن تحافظ على منطقتها الأمنية. يمكن لحزب الله أن يحتفظ بالحرية العسكرية الضمنية. ويمكن للدولة اللبنانية أن تظل مقتصرة على دور توضيحي. وفي هذه الحالة، ستصبح وحدة الرصد أداة لإدارة الأزمات، ولكنها ليست أداة لتحقيق الاستقرار المستدام.

الرئيس أوون يحاول تجنب هذا المأزق اهتمامه هو إعادة الدولة إلى المركز، دون التسبب في تمزق داخلي. وهذا يتطلب توازناً دقيقاً. ولا بد من النطق بلغة السيادة تجاه إسرائيل، ولغة سلطة الدولة تجاه الشركاء الغربيين، ولغة الاستقرار الداخلي إزاء القوات اللبنانية.

ما تحتاجه الخلية من توضيح بسرعة

إذا تم تشكيل الخلية أولاً يجب أن تجيب على أسئلة بسيطة من سيجهزها؟ أين ستجلس؟ ما هو دور الجيش اللبناني؟ هل ستشارك اليونيفيل مباشرة أو عن طريق الاتصال؟ هل سيحضر الوسطاء القطريون بصفة دائمة أو فقط خلال الأزمات؟ هل ستتكلم الولايات المتحدة أيضا عن الالتزامات الإسرائيلية؟?

وسيتعين عليها عندئذ تعريف الانتهاكات. ولا يوجد على نفس المستوى تحليق طائرة بدون طيار، وإضراب مستهدف، وحركة من القوات، وقصف بالصواريخ، أو انفجار في منطقة حدودية، أو رفض الانسحاب. بدون مقياس دقيق، كل حادث سيصبح معركة إعلامية. ولذلك سيتعين على الخلية أن تحدد الفئات وإجراءات الاستجابة.

وتتعلق النقطة الثالثة بالشفافية. ويمكن لآلية سرية تماما أن تكون فعالة في تهدئة الجهات الفاعلة. لكنه لا يطمأن الناس يمكن للآليات أن تصبح مسرحاً للمواجهة. علينا إيجاد توازن ويمكن أن تساعد النشرات الصحفية المنتظمة والموجزة والوقائعية على الحفاظ على الثقة دون تحويل كل اجتماع إلى محكمة سياسية.

وتتعلق النقطة الرابعة بالجدول الزمني. إن لبنان يحتاج إلى خطوات. تثبيت الحريق لبضعة أيام ليس كافياً وسيكون من الضروري عندئذ معالجة المناطق المحتلة أو المتنازع عليها، ونشر الجيش، ووصول المساعدات الإنسانية، وضمانات السكان، وشروط إعادة البناء. الخلية لا تستطيع حل كل شيء غير أنه يمكن أن يحدد ترتيب المشاكل.

نافذة ضيقة لبيروت

الوقت مناسب لكن غير مستقر فائق الفائدة، لأن واشنطن والدوحة يبدوان راغبين في منع استئناف الأعمال القتالية بسرعة. كما أن السؤال اللبناني يعود إلى مناقشة دولية يمكن فيها الحصول على ضمانات. غير مستقر، لأن إسرائيل تحتفظ بمتطلباتها الأمنية، لا يزال حزب الله مسلحا ويمكن إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في أي وقت.

ولذلك يجب على بيروت أن تتصرف بسرعة. يجوز للرئيس أوون أن يستخدم الدعوة لطلب ولاية واضحة: وقف العمليات الإسرائيلية، وآلية التحقق، والموقع المركزي للجيش اللبناني، واحترام السيادة. سيتعين على الحكومة بعد ذلك تحويل هذا الخط إلى قرارات تشغيلية. ولا يكفي الترحيب بالوساطة. يجب أن تكون الإدارات وقوات الأمن والبلديات في الجنوب مستعدة لتسلسل العودة التدريجي.

وسيكون التطور الملموس التالي هو تشكيل الخلية المذكورة أثناء المكالمة أو عدم تشكيلها. تشكيله سيقول الكثير عن توازن القوى ومن الواضح أن خلية تشمل بيروت ستعزز الدولة. ومن شأن الخلية التي تهيمن عليها القنوات الخارجية أن تحد من نطاقها. زنزانة بدون الوصول إلى الأرض ستكون رمزية تقريباً وعلى العكس من ذلك، يمكن للخلية التي يدعمها الجيش اللبناني واليونيفيل أن تعطي وقف إطلاق النار في لبنان إطارا أوليا يمكن التحقق منه.

ويدخل الملف الآن مرحلة مفصلة. أما الخرائط، والجداول، وخطوط الاتصال، والتقارير المتعلقة بالحوادث، وضمانات الانسحاب، والعائدات الآمنة، والوصول إلى القرى، فسوف تزن أكثر من البيانات العامة. إن انضمام فانس وكوشنر ورئيس الوزراء القطري إلى جوزيف أوون يدل على أن لبنان أصبح من جديد أولوية دبلوماسية فورية. الجواب التالي سيأتي من الميدان حيث الهدنة يجب أن تثبت أنها أكثر من تبادل بين العواصم.