ويدعي حزب الله أنه احترم وقف إطلاق النار على الرغم من الإضرابات الإسرائيلية

ويدعي حزب الله أنه احترم وقف إطلاق النار في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، على الرغم من استمرار الهجمات الإسرائيلية. وتؤكد ثلاثة مصادر لبنانية قريبة من المنظمة، مقتبسة من رويترز، أن الحركة أوقفت هجماتها على شمال إسرائيل والقوات الإسرائيلية في لبنان بعد إعلان الهدنة التي يدعمها الاتفاق الأمريكي – الإيراني. This position immediately places the sequence on a sensitive political ground: that of the party who can present himself as having respected the de-escalation, and that which has emptied its meaning. وبالتوازي مع ذلك، حافظت إسرائيل على خط عكسي، مكررة أن لبنان لم يُدرج في وقف إطلاق النار ويواصل عملياته، بما في ذلك أوامر الإجلاء الجديدة، وأعلنت إضرابات على جنوب البلد.

في هذا السياق، تم نقل البيان منذ دخول حزب الله ليس مجرد إشارة عسكرية. كما أنها تشكل رسالة دبلوماسية إلى عدد من المستفيدين. ففي باكستان وإيران أولاً، التي تزعم أن لبنان جزء من روح الهدنة المتفاوض عليها، إن لم يكن نصها. ثم في الولايات المتحدة، التي تسعى إلى الحفاظ على التوقف مع طهران دون أن ترى الجبهة اللبنانية تدمر مصداقية الآلية بسرعة كبيرة. وأخيرا، يرى لبنانيون أن القصف مستمر وأن شعب الجزء الجنوبي من البلد لا يتصور أي راحة ملموسة. ويحاول حزب الله، بدعوى احترامه لوقف إطلاق النار على الرغم من الإضرابات الإسرائيلية، أن يحتل موقعا مفيدا سياسيا: منصب المخيم، الذي يدعي أنه أشعل النار بينما واصل الخصم التصعيد.

هدنة معلنة واجهة لا تزال مفتوحة

والعناصر المعروفة للتسلسل واضحة نسبيا الآن. وأعلن عن هدنة مدتها أسبوعان بين الولايات المتحدة وإيران، في سياق توتر إقليمي قوي وبعد وساطة تقودها باكستان جزئيا. (دونالد ترامب) وضع حداً لتعليق الإضرابات الأمريكية ضد (إيران) لإعادة فتح مضيق (أورموز) لكن على الفور تقريباً، قال مكتب (بينيامين نتنياهو) أن هذه الإستراحة لا تنطبق على لبنان وبعبارة أخرى، تمكن محور واشنطن – تهران من الدخول في وطن دبلوماسي، بينما ظلت الجبهة الإسرائيلية – اللبنانية نشطة تماما من وجهة النظر الإسرائيلية.

وأدى هذا الانفصال إلى تدخل فوري. فمن جهة، اقترحت إيران وباكستان أن يكون لبنان جزءا من الإطار العام للهدنة. ومن جهة أخرى، رفضت إسرائيل هذه القراءة وواصلت العمل على أرض الواقع. وأفاد رويتر بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إجلاء جديدة لصور في جنوب لبنان، وأعلن فيها عن هجمات وشيكة. وفي الوقت نفسه، لاحظت الرابطة أن الأعمال القتالية مستمرة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من التوقف على الجبهة الإيرانية – الأمريكية. وفي هذه المنطقة الرمادية، بين الهدنة المعلنة واستمرار الحرب، اختار حزب الله أن يقول إنه احترم وقف إطلاق النار.

معنى هذا البيان ذو شقين. وعسكريا، يعني أن الحركة لا تريد أن تظهر على أنها الشخص الذي قام فورا بقطع التصعيد. ومن الناحية السياسية، تسعى إلى العودة ضد إسرائيل بحجة ضبط النفس. وبينما يستطيع حزب الله أن يقنع بأنه أوقف إطلاق النار بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه، فإنه يأمل في فرض فكرة أن المشكلة ليست في رفضه لوقف إطلاق النار، بل في استبعاد لبنان من المحيط الذي احتفظ به نتنياهو. فالحركة، التي كثيرا ما تُتهم بسحب البلد إلى منطق إقليمي يتجاوزه، تحاول هنا إعادة تشكيل نفسها كجهة فاعلة منضبطة من هدنة رفض الجانب الآخر تمديدها إلى لبنان. وهذه الجملة الأخيرة هي تحليل للمواقف العامة للجهات الفاعلة.

ويسعى حزب الله إلى الاستفادة من القصة

ويجب أن تُقرأ هذه البيانات على أنها معركة سردية فضلا عن ملاحظة عملية. ومنذ بداية المرحلة الجديدة من الحرب، يواجه حزب الله ضغوطا سياسية متزايدة في لبنان. وأشار المجلس مرة أخرى يوم الأربعاء إلى ارتفاع معدل الغضب ضد حزب الله، ولا سيما بعد وفاة بيير موواد، رئيس الجيش اللبناني، الذي قتل مع زوجته في هجوم إسرائيلي قرب بيروت. وأعادت هذه القضية إلى الوراء الراسخ بالفعل في جزء من الرأي، وهو: حركة تعرض البلد بأسره لأعمال انتقامية إسرائيلية من أجل خدمة منطق إقليمي يتفق مع إيران. وفي هذا السياق، فإن الادعاء بأنه قد احترم وقف إطلاق النار هو أن حزب الله لا يقدم نفسه كحريض فوري لاستمرار الأعمال القتالية، بل كطرف كان سيقبل وقفا.

وتستجيب هذه الاستراتيجية لحاجة داخلية. The movement knows that the people of the south, but also a large part of the rest of the country, now judge the war against its human and material consequences. The figures reported by Reuters and AP are heavy: more than 1,500 deaths in Lebanon since 2 March, and more than 1.2 million internally displaced persons, according to the authorities and agencies cited. ولما كان التدمير ينتشر ويضر بالمجتمعات المحلية بعيدا عن الجبهة المباشرة، فإن التبرير العسكري البحت للصراع يصبح أكثر صعوبة في تقديم الدعم على الصعيد الوطني. وعليه، يتعين على حزب الله أن يبين أنه لا يرفض، من حيث المبدأ، التشويش. والجملة الأخيرة هي استنتاج تحليلي.

وهناك أيضا بعد إقليمي. وبقوله إنه احترم الهدنة على الرغم من الضربات الإسرائيلية، لا يزال حزب الله في موقف إيراني، الذي يزعم أن وقف الهجمات يجب أن يتعلق بطهران وحلفائه. This allows the movement to recall that it is not outside the current compromise, even if Israel claims the contrary. وهكذا فإن هذه الصيغة تشكل جسرا بين المفاوضات المتعلقة بإيران والحرب في لبنان: فهي تعني أن حزب الله تصرف وفقا للتفسيرين الإيراني والباكستاني للهدنة، وأن إسرائيل فرضت قيودا انفرادية على محيطها. This reading is an analysis based on the public positions reported by Reuters and AP.

تواصل إسرائيل الفصل بين إيران ولبنان

وعلى الجانب الإسرائيلي، فإن الخط متماسك، حتى وإن أضعف سياسيا وقف إطلاق النار. وساندت نتنياهو الوقف الأمريكي على إيران، لكنها ادعت على الفور أن لبنان غير مدرج. ويعكس هذا الموقف مبدأ محددا: بالنسبة لإسرائيل، فإن الحملة ضد حزب الله ليست مجرد نتيجة ثانوية للمواجهة مع طهران. It is part of an autonomous security file, linked to the northern border, the capabilities of the Shiite movement and the Israeli will to prevent the reconstruction of a lasting threat in southern Lebanon. قبول أن الجبهة اللبنانية تدخل آلياً في وقف إطلاق النار سيكون من وجهة نظر إسرائيلية الاعتراف بأن إيران يمكن أن تفرض بشكل غير مباشر حدوداً على عمل إسرائيل ضد حزب الله. والجزء الدفتري هو استنتاج يستند إلى البيانات الإسرائيلية التي أبلغ عنها رويتر.

وهذا التمييز يقع في صميم المنطق الإسرائيلي. وهي تسمح للقدس بدعم واشنطن على الهدنة مع طهران مع الحفاظ على حرية عملها في لبنان. غير أنه، من الناحية العملية، ينتج تناقضا كبيرا. في حين أن إزالة التصعيد صحيح لإيران ولكن ليس لحزب الله، أحد الحلفاء الرئيسيين في طهران لا يزال معرضا للنار الإسرائيلي. ولذلك، يصبح منطق الهدوء الإقليمي غير مستقر. يمكن لإيران أن تزعم أن حلفائها غير محميين. (هيزبولا) يمكنها أن تهبط جزئياً تحترم هدنة غير كاملة ولا يزال السكان اللبنانيون محاصرين في حرب تستمر على الرغم من الإعلانات الدبلوماسية. ويستند هذا التجميع إلى المواقف العامة للجهات الفاعلة ويشكل تحليلاً.

واستمرار الضربات الإسرائيلية يعطي هذه القراءة معنى عمليا. وأفاد رويتر بأن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرات جديدة لإخلاء صور قبل الإضراب. وفي مادة أخرى، أشارت الوكالة إلى أن دولة العبرية رفضت إدراج لبنان في وقف إطلاق النار. هذا يعني أنه في عيون إسرائيل السؤال ليس ما إذا كان حزب الله قد أوقف حريقه في الساعات الأولى ولا تزال الأولوية قائمة على استمرار الحملة العسكرية، وفقا للجدول الزمني والأهداف التي حددها الموظفون الإسرائيليون. ويحرم هذا المنطق فورا الهدنة من أي أثر ملموس على جزء من الأراضي اللبنانية. والجملة الأخيرة هي استنتاج تحليلي مستخلص من الوقائع المبلغ عنها.

يدفع لبنان ثمن الحرب المحيطة

وتكشف الحلقة مرة أخرى عن موقف لبنان الشديد الضعف في الترتيبات الإقليمية الرئيسية. فالبلاد ليس في صميم المفاوضات، ولكنه يخضع بشكل مباشر لأوجه الغموض. وعندما يوافق واشنطن وطهران على استراحة، لا يُكفل للبنان الاستفادة منها. وعندما تقدم باكستان الهدنة على أنها أوسع نطاقا، لا يكفي حماية الجزء الجنوبي من البلد إذا ما اعترضت إسرائيل على نطاقها. وعندما يدعي حزب الله أنه احترم وقف إطلاق النار، لا يحول هذا البيان دون الإضرابات أو عمليات الإجلاء التي أمر بها الجيش الإسرائيلي. وهذه القراءة توليفة تحليلية للوقائع المبلغ عنها.

وتبرز هذه الحالة مشكلة أعمق: لا يزال لبنان يعامل بوصفه مسرحا وليس كموضوع مستقل للترتيبات الدبلوماسية. ويتوقف أمنها على الكيفية التي تحدد بها العواصم الأخرى خطوطها الحمراء. غير أن هذه التعاريف لا تتطابق. وبالنسبة لإيران، يقع لبنان في العمق الاستراتيجي للمحور الإقليمي. وبالنسبة لإسرائيل، فهي جبهة منفصلة يجب أن تستمر فيها الحرب ضد حزب الله. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فهي بارامتر ثانوي بالمقارنة مع إزالة التصعيد مع طهران. وبالنسبة للشعب اللبناني، هو المكان الذي يمكن فيه للإعلانات عن وقف إطلاق النار أن تتعايش مع التفجيرات الحقيقية. This reading is an analysis based on the public positions described by Reuters and AP.

ولذلك يجب النظر في الجملة التي تنسب إلى مصادر قريبة من حزب الله في هذا السياق. إنها لا تعلن السلام ويتمثل الهدف الرئيسي في توزيع المسؤوليات السياسية في لحظة غير واضحة. وترغب الحركة في أن تكون القصة كما يلي: فقد لاحظت الهدنة، ورفضتها إسرائيل في لبنان، وبالتالي فإن الإضرابات المستمرة هي نتيجة لقرار إسرائيلي أكثر من استئناف حزب الله لأعمال القتال. ويمكن لهذه الصيغة أن تقنع بعض مؤيديها، ويمكنها أيضا أن تؤثر على المناقشة الدولية بشأن نطاق وقف إطلاق النار. ولكنه لا يغير واقعا محوريا: فلبنان لا يزال خارج نطاق الحماية الواضحة لاتفاق يُعرض كإلغاء إقليمي. هذا تحليل

ضبط النفس التكتيكي، وليس التخلي الاستراتيجي

غير أنه سيكون من الخطأ تفسير هذا التقييد الذي يدعيه حزب الله باعتباره نقطة تحول استراتيجية عميقة. ولا يوجد في الأدلة المعروفة ما يدل على أن الحركة تنبذ منطقها العسكري أو مواءمتها الإقليمية. نفس المصادر التي تقول أنه أوقف هجماته يتحدث عن توقف في الساعات الأولى من الهدنة وهي لا تصف نزع السلاح أو التغيير المذهبي أو الانفصال عن إيران. إن حزب الله راض في هذه المرحلة عن أنه لم يكن الشخص الذي فتح النار بعد إعلان وقف إطلاق النار.

هذا الظل يحسب وهذا يعني أن الإبقاء على هذه المواد، إذا تأكد، هو مسألة أساليب واتصالات واستراتيجية. وتدرك الحركة أن نسبة القوة العسكرية الحالية تتطلب منها قياس أعمالها. He also knows that an immediate breach of the truce would have cost him a great deal on diplomatic ground, at a time when Iran is seeking to have a regional reading of the agreement recognized. ومن ثم فإن حزب الله، باحتجازه لإطلاق النار في البداية على الأقل، يحافظ على اتساق الموقف الإيراني ويتجنب تقديم حجة بسيطة ضده إلى إسرائيل وواشنطن. ويستند نصف هذه الفقرة إلى الوقائع المبلغ عنها.

هذا لا يعني أن التسلق أصبح مستحيلاً بل على العكس من ذلك، فإن استمرار الإضرابات الإسرائيلية ينطوي على خطر كبير يتمثل في استئنافها على نطاق أوسع. وإذا كان حزب الله يعتقد أن الهدنة ليس لها أي أثر حقيقي في لبنان، فإنه قد يعتبر أن تقييدها لم يعد له أي عودة سياسية. ومن تلك المرحلة، يمكن إعادة تنشيط منطق الأعمال الانتقامية بسرعة كبيرة، لا سيما إذا كانت الإضرابات الإسرائيلية تؤثر على المناطق المكتظة بالسكان أو قادة الحركة. ولذلك يجب أن يُقرأ الطلب الحالي على احترام وقف إطلاق النار على أنه موقف قابل للنقض، يرتبط في وقت محدد، وليس كتحول دائم للحرب. وهذه الفقرة هي تحليل متحفظ.

أزمة وقف إطلاق النار

والتدريس الآخر لهذه الحلقة هو الهشاشة الشديدة لوقف إطلاق النار نفسه. والهدنة التي لا تتفق أطرافها على المحيط تؤدي تقريبا إلى أزمة مصداقية. وإذا كانت إيران وباكستان تقولان إن لبنان مشمول، في حالة ما إذا كانت إسرائيل تقول العكس، وإذا ادعى حزب الله أنه احترم الوقف مع استمرار الإضرابات، فإن المخطط لا يوفر الوضوح الاستراتيجي ولا الأمن العملي. ويصبح إطاراً متنازعاً، يستعين به كل منهما لتعزيز سرده. وهذا الاستنتاج تحليلي.

وتؤثر أزمة المصداقية هذه أيضا على الوسطاء. ولدى باكستان مصلحة في تقديم الهدنة على أوسع نطاق ممكن من أجل تعزيز الوساطة. وتهتم الولايات المتحدة باستقرار الجبهة الإيرانية دون أن تتوصل إلى تسوية فورية للجبهة اللبنانية. فرنسا، من جانبها، دعت صراحة لبنان إلى أن يُدرج « بكل صراحة » في الهدنة، علامة على أنه يتصور أيضا الطابع المصرفي لاتفاق من شأنه أن يترك هذا المسرح بعيدا عن الطريق. ومن ثم، فإن الحقيقة واسعة النطاق: فعدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مكان لبنان يضعف التصعيد الكامل. وتشير الإشارة إلى فرنسا إلى البيانات العلنية المعروفة في 8 نيسان/أبريل؛ وتشكل الفقرة بأكملها توليفا تحليليا.

وبالنسبة لحزب الله، فإن هذا العيب يمكن أن يتحول إلى فرصة سياسية. إن الحركة، إذ تقدم نفسها باحترام وقف إطلاق النار على الرغم من استمرار الغارات، تسعى إلى إظهار أن أزمة المصداقية لا تأتي منها. وهو يحاول نقل عبء الإثبات على إسرائيل. والمناورة ذكية لأنها جزء من وقت تصر فيه عواصم عديدة على ضرورة عدم استبعاد لبنان. ولكن ما زال معلقاً من اختبار بسيط: هل سيستمر حبس حزب الله إذا استمر التفجير الإسرائيلي بلا هوادة؟ هذه الفقرة تحليل.

ماذا سيقول الباقي

The next few hours will tell whether the claim of Hezbollah remains a mere element of communication or whether it declares a real military discipline, even limited in time. وإذا استمرت الإضرابات الإسرائيلية وفشلت الحركة في الرد، فإنها ستكون قادرة على تعزيز سردها لطرف يحترم الهدنة التي خانها الجانب الآخر. وعلى النقيض من ذلك، إذا استؤنفت المبادلات علنا، فإن حجة الاحترام الأولي لوقف إطلاق النار ستكون أقل وزنا، حتى لو احتفظت بفائدة سياسية في معركة المسؤولية. وهذه الفقرة هي تحليل محتمل.

وستكون أفظع المناطق جنوب لبنان، لا سيما حول صور والمناطق التي تستهدفها أوامر الإجلاء الإسرائيلية. وهذا هو المكان الذي تقاس فيه حقيقة الهدنة بالنسبة للمدنيين. This is also the proof of the solidity of the restraint claimed by Hezbollah. وفي الأساس، لم يعد السؤال عما إذا كانت الحركة قد أوقفت هجماتها خلال الساعات الأولى. وسألت عما إذا كان وقف إطلاق النار الذي لا يحمي لبنان حماية واضحة يمكن أن يصمد سياسيا لأكثر من بضع ساعات دون حل نفسه في التناقضات التي نشأت عنه. الجزء الأخير هو استنتاج تحليلي.

ولذلك اختار حزب الله، في هذا التسلسل، خطا دقيقا من الاتصالات: إذ يبين أنه لم يكسر الهدنة، وأن يشجب استمرار الهجمات الإسرائيلية، وأن يدرج نفسه في القراءة الإيرانية لوقف إطلاق النار الذي ينبغي أن يغطي لبنان أيضا. ويمكن لهذا الخط أن يمكّنه من استعادة حصة من الشرعية المحلية والإقليمية في الأجل القصير. ولكنه لا يغير حقيقة اللحظة الرئيسية: فالحرب على الأرض اللبنانية لم تتوقف حقا. وطالما يستمر هذا التناقض، فإن تصريحات ضبط النفس والإعلانات الدبلوماسية والحرمان الرسمي ستستمر في الظهور ضد واقع أبسط بكثير بالنسبة لسكان الجنوب: ضوضاء الطائرة، وأوامر الإجلاء، وعدم التيقن الدائم بشأن ما يستحق فعلا وقف إطلاق النار الذي لا يقول بوضوح إذا كان يتعلق بها. ويتضمن هذا الاستنتاج تحليلاً يستند إلى الوقائع المبلغ عنها.