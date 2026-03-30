يا إلهي، لمَ لا يُحسب غياب الكتلة

وقد تجاوز الحصار الذي وقع يوم الأحد على باترارك القدس اللاتينية عند مدخل سيبولكري المقدس كثيرا حادث الشرطة. وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية رفعت الحظر في وقت لاحق وأعلنت عن وجود إطار محدود للصلاة للأيام التالية، فإن معشر بالم لم يُحتفل به. بالنسبة للمسيحيين، وليس فقط للكاثوليك، هذا التحول يغير كل شيء. السيبولشر المقدس ليس كنيسة من بين الآخرين هذا هو المكان الذي تعبد فيه أجيال مخلصة مثل صليب ودفن وإحياء المسيح في التقويم المسيحي، الإسبوع الذي يَفْتحُ مَع Palms يُركّزُ قلبَ الإيمانَ ذاتهَ. ومن ثم، فإن منع الاحتفال في هذا المكان في اللحظة المحددة التي تدخل فيها الكنيسة العاطفة ليس له أهمية عملية أو دبلوماسية فحسب. The act reaches a symbolic, liturgical and historical centre of world Christianity.

والأحد، 29 آذار/مارس، منعت الشرطة الإسرائيلية كاردينال بيرباتتيستا بيتزابولا، وسلطة القدس اللاتينية، وحضانة الأرض المقدسة، الأب فرانشيسكو إيلبو، من دخول الكنيسة للاحتفال بمذبحة بالم. وفي بيان مشترك، ندد البطريركية اللاتينية وحضانة الأرض المقدسة بمقياس « غير معقول بشكل واضح وغير متناسب ». وقد استشهدت السلطات الإسرائيلية بأسباب أمنية متصلة بالحرب الإقليمية، وإغلاق المواقع المقدسة الرئيسية في المدينة القديمة، وصعوبات الإجلاء في حالة حدوث إنذار. The sequence partially changed at night, when the police announced a limited prayer mechanism and that access was restored for the rest of Holy Week. ولكن الجوهري تم الحصول عليه بالفعل: لم يتم الاحتفال بالبالم في السيبولشر المقدس. وبدلا من ذلك، أقيمت صلاة في كنيسة الأمم كافة، على قدم جبل الزيتون.

لماذا يحتل (السيبولكر) المقدس مكاناً فريداً

لفهم خطورة الحلقة، يجب أن تترك المكان. لقد عقد السيبولكر المقدس، في مدينة القدس القديمة، منذ القرن الرابع للموقع الذي كان يسوع قد صُنع ودفن ونشأ من الموتى. ومن ثم، فإن البزيليكا لا تسكن ملجأ للذاكرة فحسب. إنه يجمع بين (غولغوثا) والقبر الفارغ معاً In Christian understanding, these two points are inseparable: the death of Christ and his resurrection form a single Paschal vague. محمي الأرض المقدّسة أيضاً يُقدّم الباسيليكا كـ « القلب المسيحي » للمدينة القديمة و المكان الذي يتواجد فيه (كالفاري) و(تومبو) معاً وتشير الكتب المرجعية أيضاً إلى أن الموقع قد تم الاعتراف به باستمرار منذ وقت متأخر من أجل العدالة كموقع لوفاة المسيح ودفنه وإحياءه.

وهذا المركز يمنح السيبولشير المقدس مركزاً فريداً في المسيحية العالمية. روما هي المركز المؤسسي للكاثوليكية. بيت لحم هو مكان الناتية (نازاريث) تشير إلى شمس المسيح و طفولته لكن السيبولكر المقدس يركّز حدث بيشال، هذا هو جوهر الإيمان المسيحي. وبالنسبة لملايين المؤمنين من مختلف المعتقدات، فإن القدس ليست مجرد إطار للغوسبيل. هذا هو المكان الذي يتجلى فيه العاطفة والشرق، والمعاناة والأمل، والصليب والنصر على الموت. وعندما أوضحت البطريركية اللاتينية يوم الأحد أن مئات الملايين من المخلصين ينظرون إلى القدس وإلى السيبولكر المقدس خلال تلك الأيام، فإنه لم يصف شكلا من أشكال الاتصال. لقد ذكّر بحقيقة تكريم عميقة

النخيل ليست مجرد كتلة من التقويم

ويعزز التاريخ أيضاً نطاق العائق. يوم الأحد يفتتح الأسبوع المقدس هذا الاحتفال يوحّد بعدين: مدخل المسيح المسيح المسيح المسيح المسيحي إلى القدس والإعلان الفوري عن عاطفته. الأغصان تعبر عن ترحيب المسيح قراءة العاطفة تعلن بالفعل الصليب من الناحية الجراحية، تدخل الكنيسة في ذلك اليوم إلى التسلسل الذي يؤدي إلى الخميس المقدس، الجمعة العظيمة، ثم ليلة عيد الفصح. The Palm Mass is therefore not only valid because it is important. إنه يستحق ذلك لأنه يطلق الحركة التي تؤدي إلى القبر الفارغ الآن في (سبولشر) المقدسة هذه الحركة تكاد تكون ملموسة المكان لا يوضح القصة إنّه مُكرّس للمؤمنين. ولا يزال الاحتفال بالمعابد في مكان آخر ممكنا على متن الطائرة الكانتونية. ولكن الاحتفال بها في سيبولشر المقدس، في القدس نفسها، يعطي اللتر الجذع كثافة روحية وتاريخية ورعوية غير قابلة للمقارنة.

ويعيش مسيحيون الأرض المقدسة هذا اليوم كمرور. In ordinary times, the Rameaux procession descends from the Mount of Olives to the Old Town and gathers thousands of people. وقد ألغيت الموكب هذا العام بسبب القيود التي فرضتها الحرب. وقد قبلت البطريركية اللاتينية هذه القيود، كما خططت لاحتفال غير عام، مع عدد محدود جدا من الوزراء، وذلك على وجه التحديد للامتثال للتعليمات الأمنية. وكانت هذه النقطة هي التي أشعلت ازدراء الكنيسة المحلية: فهي لم تطعن في السياق العسكري، وأعربت عن شعورها بأن التطهير الأدنى، الذي يغلق على عامة الجمهور ويبث على بعد، يمكن أن يقف كما حدث منذ بداية الصراع. إذن رفض الشرطة لم يقاطع الحشد لقد منع العمل الحرفي نفسه

لماذا الاحتفال على الرغم من الحظر كان له معنى

يجب أن نتجنب سوء الفهم هنا والتشديد على أهمية الاحتفال على الرغم من الحظر لا يرقى إلى مستوى الدعوة إلى الاستفزاز البدني أو التهور في مواجهة المخاطر. والسؤال هو الحرفي والرمزي والرعي. In Christian tradition, Mass is not simply a social gathering that could be moved to the infinite without loss of meaning. وهو أيضاً تسجيل في وقت ومكان. بعض الأماكن غير قابلة للتبادل السيبولشير المقدس أقل من غيره لأنه يلمس السرد و قلب الإيمان الساكرامي وعندما يُمنع تجمع للمسلمين، تكون هذه لغة دينية كاملة معطلة: هي لغة الاستمرارية بين الغوسبيل، وذاكرة المسيحيين الأوائل، والتقليد الحرفي، والوجود الحالي للمؤمنين في الأرض المقدسة.

وبعد ذلك، كان الحفاظ على الاحتفال شاهدا. إن الكنائس في القدس ليست مجرد حراس للحجارة. They carry a fragile human presence in a city where religious, political and security are constantly confronted. In this context, celebrating in the Holy Sepulchre, even in a small way, means that prayer continues, that the city is not only delivered to the sense of arms, and that the Christian liturgical dates does not disappear under the effect of war. وهذا المنطق ليس غريبا على الكاثوليكية اللاتينية. وبحلول عام 2020، كان القادة المسيحيون المسؤولون عن السيبولكر المقدس قد حافظوا بالفعل على المكاتب من قبل الوزراء العاملين، وفقا لقواعد " الوضع الراهن " ، حتى وإن لم يتمكن المؤمنون من الدخول. الفكرة كانت واضحة: عندما يصبح الوصول العام مستحيلا، صلاة الكنيسة في المكان المقدس يجب أن لا تهدأ.

وأخيراً، فإن الاحتفال في سيبولكر المقدسة على الرغم من الحظر المتنازع عليه ينطوي على نطاق من الحرية الدينية. البطريركية اللاتينية ربطت بوضوح معوق الأحد في انتهاك حرية العبادة المصطلح ليس مزخرقاً وفي الأماكن المقدسة، يشير الوضع القائم إلى جميع الأرصدة التاريخية التي تنظم توزيع الحقوق والأماكن والجداول الزمنية بين الطوائف المسيحية. ويقسم السيبولكر المقدس بين عدة كنائس، وفقا لترتيبات قديمة ومعقدة وأحيانا مليمتر. ولذلك فإن القرار الخارجي الذي يعلق، حتى لأسباب أمنية، ممارسة مكتب منصوص عليه في هذا الإطار هو أكثر من مجرد نظام عام لمرة واحدة. وهو يؤثر على توازن تاريخي يرتكز عليه التعايش المسيحي في أكثر الأماكن حساسية في القدس.

ملجأ مشترك، حتى أكثر حساسية

ولا تدير مؤسسة واحدة السوفلشير المقدس. وقد اعترفت ستة طوائف مسيحية بحقوقها، حيث توجد ثلاث طوائف رئيسية في مركز النظام، وهي: البطريركية الأرثوذكسية اليونانية، والبطريركية الأرمينية، والكنيسة الكاثوليكية من خلال البطريركية اللاتينية، والحضانة الفرانسيسكانية. كما أن هناك حقوقاً محدودة في المجتمعات المحلية الأخرى، سواء كانت من قبيل القصاص أو سورياك أو إثيوبيا. وهذا الترجيح للألقاب والاستخدامات والجداول يجعل المكان مختبراً مشتركاً، فضلاً عن تركيز دائم على القابلية للتأثر. كل مكتب وكل طريق وكل مفتاح وكل جهاز توقيت يحسب في مثل هذا الإطارِ، الأحدِ مَنْع الكتلةِ يَأْخذُ على بُعدِ إضافيِ: هو يَمْسسُّ مكان حيث الإستقرار يَستندُ إلى إحترامِ صارمِ للممارساتِ الموروثةِ.

ما تقوله الحلقة عن اللحظة في القدس

حادثة الأحد في مدينة تحت ضغط شديد وتشير الرابطة إلى أن الأماكن المقدسة الكبرى في القدس قد أغلقت أو قيدت بشدة بسبب الحرب وقصف القذائف، وأن انفجار صاروخ معترض قد سقط في وقت سابق من آذار/مارس على سطح البطريركية الأرثوذكسية اليونانية، على بعد خطوات قليلة من السيبولكر المقدس. الحائط الغربي محدود، تم تطهير مساجد إلى حد كبير خلال نهاية رمضان، والمدينة القديمة تباطؤ. هذه الخلفية تفسر الحذر في السلامة غير أنها لا تزيل أي شيء من متناول اليد التي منعت الزعماء الكاثوليكيين من الدخول. وعلى النقيض من ذلك، يكشف عن الكيفية التي أصبحت بها القدس مكانا يمكن فيه لإدارة المخاطر الآن أن توقف، ولو بإيجاز، أعمق الأعمال الدينية.

وبالنسبة للمسيحيين الشرقيين والغربيين، فإن المشكلة ذات شقين. أولا، هناك الحرمان الملموس من الاحتفال في المكان المقدس. ثم هناك سابقة. وتحدثت البطريركية اللاتينية لأول مرة منذ قرون. وهذه التركيبة لها وزن. وهذا يعني أنه، على الرغم من الحروب، والتغيرات الامبراطورية، والأزمات الصحية، وفترات التوتر المتطرف، تم الحفاظ حتى الآن على الفكرة القائلة بأن الوزراء المسؤولين عن هذا المكان على الأقل يمكن أن يقوموا بتطهير الأسبوع المقدس. كسر هذه الاستمرارية، حتى ولو لمرة واحدة، لا ينتج العاطفة فحسب. وهذا يخلق عيبا في خيال الدوام المحيط بالسيبولكر المقدس، ومعه الوجود المسيحي في القدس.

لماذا تتجاوز أهمية المكان المؤمنين وحدهم

السيبولكر المقدس يهم المسيحيين لأنه يلمس البعث ولكن أهميتها تتجاوز الإطار الصارم للتفاني. ومن الناحية التاريخية، قامت بتنظيم الحج والهيكل الديني، بل والتوازن الدبلوماسي حول الأماكن المقدسة. ومن الناحية السياسية، تشير إلى أن القدس ليست مجرد عاصمة مزعومة أو مدينة مهددة؛ وهي أيضا مدينة مقدسة على نطاق العالم، حيث تردد كل إغلاق وتقييد وحادث في روما وأثينا ويريفان وبيروت وباريس وواشنطن وما بعدها. ومن ثم فإن منع جماهير النخيل في السيبولكر المقدسة لا يضر فقط بحساسية التساهل. ويرسل القانون إلى العالم إشارة إلى أنه في قلب المدينة المقدسة، حتى أكثر الطقوس إشكالية يمكن أن يقطعها منطق الصراع.

On the pastoral level, the absence of Mass in the Holy Sepulchre strikes because it affects already completed communities. ويعيش المسيحيون في الأرض المقدسة لشهور تحت الحرب، وقيود المرور، وانهيار الحج، والألم الاقتصادي. بالنسبة لهم الإسبوع المقدس أكثر بكثير من وقت الإخلاص كما أنها لحظة من الدمج الجماعي والوضوح والاستمرارية. وعندما تُلغى موكب النخيل وتُمنع الكتلة في السيبولكر المقدسة، يشعر الكثيرون بأنهم يُقتلون في كل من المكان، والصوت، والإيقاع المشترك. (كاردينال بيتزابولا) تمكن من الصلاة في مكان آخر الوصول في نهاية المطاف طليق. ومع ذلك يبقى الجرح الرمزي لأنه يتعلق بقدر أقل من الإمكانية المجردة للاحتفال من إمكانية الاحتفال هنا، في ذلك اليوم، إلى النقطة المحددة التي يضع فيها الدين المسيحي انتصار الحياة على الموت.