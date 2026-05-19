يتهم حزب الله واشنطن وإسرائيل باستغلال الجيش اللبناني

اختار حزب الله أن يستجيب قبل المفاوضات القادمة. وفي يوم الثلاثاء، اتهم النائب العام حسن فاض الله واشنطن وإسرائيل برغبتهما في استخدام الجيش اللبناني لإضعاف حركته. وفقاً لتقرير (ناهارنيت)، زعيم الحزب الشيعي يزعم أن أي وحدة شكلتها الولايات المتحدة وإسرائيل لمكافحة « المقاومة » ستعامل كقوة عدائية. وينصب التركيز على المشروع الأمريكي لتعزيز وحدات مختارة من الجيش اللبناني، من أجل جعلها قادرة على مهاجمة وتفكيك هياكل حزب الله.

ويدخل الإعلان في لحظة دبلوماسية حساسة. ومن المقرر إجراء مناقشات عسكرية في واشنطن في 29 أيار/مايو. ومن المقرر إجراء مزيد من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 2 و 3 حزيران/يونيه، بعد عدة جولات من الاتصالات المباشرة. إن موضوع نزع سلاح حزب الله هو محور المطالب الأمريكية والإسرائيلية. وتسعى بيروت، من جانبها، إلى وقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، والضمانات الأمنية للقرى الحدودية. وهكذا فإن الذراع يركز على ترتيب الأولويات: نزع السلاح أولا، أو الانسحاب أولا.

حسن فاض الله لم يكن راضياً برفض عام. لقد تحدث عن سلاح المتعاونين لو ظهرت هذه الآلية. كما ذكر شبح « أنطوان لحد الجديد »، في إشارة إلى جيش جنوب لبنان السابق، المتحالف مع إسرائيل أثناء الاحتلال. وهذه الإشارة تعطي المناقشة عبئاً تاريخياً. حزب الله لا يقدم المشروع الأمريكي على أنه برنامج تدريب عسكري تقني. وهو يصفه بأنه محاولة لإعادة تشكيل قوة لبنانية خلف متهمة بالقيام ببعثة إسرائيلية – أمريكية ضده.

تمييز مفترض بين الجيش ووحدة تعتبر معادية

حرص العنصر على الحفاظ، على الأقل بكلماته، على العلاقة مع الجيش اللبناني. وادعى أن العلاقة بين حزب الله والمؤسسة العسكرية كانت « ممتازة ». وأضاف أن الجيش يكرس نفسه لحماية البلد، وفي رأيه رفض استخدامه كأداة عدو. هذه الدقة ليست ثانوية. فهي تسمح لحزب الله بفصل الجيش الوطني، الذي يقول إنه يحترمه، عن وحدة متخصصة محتملة يرى أنها أنشئت لمواجهته.

هذا التمييز في صميم الاستراتيجية السياسية للحزب. يعلم حزب الله أن الجيش لا يزال أحد المؤسسات القليلة التي لا تزال تستفيد من الائتمان الوطني. تحديدها كعدو سيكون لفتح أزمة مباشرة مع جزء مهم من الرأي. ومن ناحية أخرى، فإن التنديد بمحاولة لتفعيلها يجعل من الممكن نقل التهمة إلى واشنطن وإسرائيل. الحزب يدعي الدفاع عن مهمة الجيش الوطنية ضد الانجراف الخارجي المحتمل.

ولكن هذا الخط لا يزال هشا. وإذا تلقت الوحدات اللبنانية التدريب والمعدات وبعثة واضحة ضد حزب الله، يمكن للطرف أن يعتبرها خارج الإطار الوطني. ثم تنتقل المشكلة من الدبلوماسية إلى الميدان. من سيقرر أن وحدة تعمل لصالح الدولة، وليس من أجل جدول أعمال أجنبي؟ ما هو هامش القيادة العسكرية اللبنانية؟ كيف لا يمكن اعتبار عملية السيطرة بداية لمواجهة داخلية؟ هذه الأسئلة تفسر قسوة تحذير (فاد الله).

خطة فد الله الأمريكية

بيان العضو يستجيب لتوجه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وأوضح أن واشنطن تعمل على نظام يقوم على وحدات الجيش اللبناني المحترمة. وستتلقى هذه الوحدات، وفقا لهذا النهج، التدريب والمعدات والقدرات اللازمة للعمل ضد عناصر حزب الله وتفكيكها، حتى لا تقوم إسرائيل بذلك مباشرة. وقد أدت هذه الجملة إلى قراءة فورية على جانب الطرف الشيعي: تسعى الولايات المتحدة إلى نقل بعثة إلى لبنان يقوم بها الجيش الإسرائيلي اليوم من خلال الإضراب والعمليات البرية والضغوط العسكرية.

وبالنسبة لواشنطن، يمكن وصف هذه الآلية بأنها تعزيز للدولة اللبنانية. والحجة معروفة: يجب إخضاع الأسلحة لسلطة المؤسسات العادية، والسيادة تعني احتكار الدولة للقوة. هذا المنطق يغوي جزءاً من شركاء لبنان الغربيين وكذلك القوى السياسية اللبنانية المعادية لصيانة ترسانة حزب الله وهو يتفق أيضا مع طلب إسرائيل على ضمانات ملموسة شمال حدودها.

بالنسبة لهزبولا، المنطق هو العكس. ويعتقد الطرف أن نزع السلاح، في ظل الظروف الراهنة، يخدم إسرائيل أولا. ويدعي أن وقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال يجب أن يسبق أي مناقشة لأسلحته. ومن هذا المنظور، فإن تعزيز الوحدات لمكافحته لن يكون إعادة السيادة. وستكون محاولة لتحويل الدولة اللبنانية إلى أداة لاستراتيجية خارجية. وهذا الاتهام هو أن فضل الله أراد أن يضع في صميم المناقشة.

(أنطوان لاهاد) مرجع يُقصد به إحياء الأرواح

والإشارة إلى أنطوان لحد ليست مجرد صيغة مثيرة للجدل. وفي الذاكرة اللبنانية، يظل اسمه مرتبطا بجيش جنوب لبنان وفترة الاحتلال الإسرائيلي. ويستخدم حزب الله هذه الذكرى لتحقيق التكافؤ السياسي: وأي قوة لبنانية تعمل ضد المقاومة تحت الاندفاع الإسرائيلي أو الأمريكي ستعامل على أنها المواصلات المحلية السابقة للاحتلال. الرسالة واضحة. لن يُنظر إلى مثل هذه القوة على أنها جهة فاعلة تابعة للدولة، بل كأداة معادية.

وتستهدف هذه اللغة أولاً المسؤولين اللبنانيين المشاركين في المفاوضات. وذكّرهم بأنه يمكن توقيع بعض الترتيبات في غرفة في واشنطن العاصمة، ولكن لا تزال غير قابلة للتطبيق في لبنان. كما حذرت عدالة من أن الاتفاقات أو الترتيبات الأمنية مع إسرائيل على حساب السيادة الوطنية لن يكون لها أي أثر على الأرض. وتعني هذه الصيغة أن حزب الله يحتفظ بحق رفض أي قرار يراه مخالفاً لتصوره للدفاع الوطني.

كما أنها تستهدف الرأي العام. يسعى الحزب إلى تحويل النقاش حول نزع سلاحه إلى نقاش حول التعاون مع إسرائيل. وهذه الاستراتيجية فعالة مع الجمهور وجزء من اللبنانيين يتسم تاريخ الاحتلال. ويتحداها معارضوها، الذين يعتقدون أن حزب الله يستخدم هذه الذكرى لمنع أي إصلاح لاحتكار القوة. هذه هي المشكلة في القضية ويحشد كل مخيم السيادة، ولكنه يعطيها معنى مختلفا.

President Aoun directly arrested

حسن فضل الله انتقد أيضا طريقة الرئيس جوزيف أوون. وأشار النائب إلى أن حزب الله أمره بالتواصل مع رئيس الدولة. وفي الوقت نفسه، رأى أن الاختيار الرئاسي للدخول في مناقشات مباشرة مع إسرائيل قد أظهر عدم فعاليتها وينبغي إعادة النظر فيها. تحتفظ الصياغة بمظهر مؤسسي. ومع ذلك، فهو منبوذ سياسي. يقبل حزب الله الاتصال بالرئاسة، لكنه يتحدى المسار المختار.

هذا الانتقاد يضع السلطة اللبنانية في موقف ضيق. ويسعى الرئيس والحكومة إلى تحقيق نتائج ملموسة: انسحاب إسرائيل، وتحقيق الاستقرار من الجنوب، والحد من الإضرابات، وزيادة دور الجيش. ولتحقيق ذلك، يقبلون إطارا للمناقشة تدعمه واشنطن. غير أن هذا الإطار لا يزال موضع نزاع كبير في البلد. إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، حتى تحت الضغط من الحرب، قد أعادت فورا تنشيط المناقشة بشأن التطبيع والحدود التي يمكن أن تقبلها الدولة اللبنانية.

يستغل حزب الله هذا الهشاشة. يدعي أن الرهان على الإدارة الأمريكية فشل. وهو يتهم واشنطن بالعمل من أجل الأولويات الإسرائيلية، وليس من أجل الوساطة المتوازنة. هذا النقد يلمس نقطة حساسة ويرغب جزء من اللبنانيين في الخروج من الحرب عن طريق التفاوض، لكنه يرفض أن يرى البلد أمام خيار ثنائي: قبول الشروط التي تفرضها إسرائيل، أو البقاء في مواجهة لا نهاية لها. لذا فإن هامش السلطة السياسي يضيق بين الضغط الخارجي ورفض حزب الله.

رفض التوحيد كحجة مركزية

وقال أيضاً أن غالبية اللبنانيين، جميع الأديان، يرفضون اعتراف إسرائيل، التطبيع، وما يسميه « ما يسمى السلام ». ووفقًا له، فإن مروجي هذا المسار يشكلون أقلية صاخبة، مدعومة بوسائل إعلامية مهمة. ويسعى هذا التأكيد إلى منع تقديم حزب الله على أنه معزول على أساس شيعي بحت. الحزب يريد إدراج رفض إسرائيل في تقليد وطني أوسع.

هذه القراءة سوف يتنافس عليها خصومها. ويعتقد العديد من التشكيلات اللبنانية أن البلد يجب أن يستعيد السيطرة على قراره الاستراتيجي. ويرفض البعض التطبيع الرسمي مع إسرائيل، ولكن يعتبرون أن حزب الله لم يعد يستطيع أن يقرر مستوى المواجهة وحده. ويعتقد آخرون أن الأولوية الوطنية هي الآن إعادة الإعمار، وعودة المشردين، وانتهاء دورة التدمير. من هذا المنظور، فإن الحفاظ على ترسانة مستقلة يضعف الدولة بدلاً من حمايتها.

أكثر حكم (فدالله) كشفاً يتعلق بتوافق الآراء الوطني واحتج بأن المقاومة لا تحتاج إلى توافق في الآراء ما دام الاحتلال قائماً. وبالنسبة لحزب الله، فإن هذا المنطق ينبع من التهديد الإسرائيلي. بالنسبة لمنافسيها، تؤكد أن الحزب فوق المؤسسات. ومن ثم تعود المناقشة إلى مسألة أساسية: هل يمكن للقوة المسلحة أن تقول وطنية إذا لم يعتمد استخدامها على اتفاق وطني؟ ولم يحل لبنان هذا التناقض قط. الحرب الحالية تجعلها أكثر متفجرة.

جنوب لبنان كحقائق

ويعطي جنوب لبنان هذا الخلاف بعدا ملموسا. وتعيش القرى الحدودية تحت ضغط الإضراب والتشريد والتدمير. ولم تنهي الهدنة المطولة العمليات العسكرية. وتحتفظ إسرائيل بمواقف في عدة مناطق تعتبرها بيروت محتلة، بينما يواصل حزب الله هجماته على القوات والمواقع الإسرائيلية. في هذا الواقع، فإن المناقشات حول دور الجيش ليست مجرد نقاش مؤسسي. وهي تتعلق بالسلامة الفورية للسكان.

ويدعي حزب الله أن أسلحته لا تزال ضرورية ما دامت الإضرابات مستمرة وما دام الاحتلال مستمر. ويستجيب معارضوها بأن هذه الأسلحة تطيل أمد دورة الحرب وتمنع الدولة من استعادة السيطرة. كلا الخطابين يتغذون على نفس الأرض كل هجوم إسرائيلي يعزز حجة حزب الله رد كل طرف يعزز حجّة أولئك الذين يتهمون المقاومة لكشف البلاد.

شعب الجنوب يتوقع أجوبة أكثر إلحاحاً. يريدون أن يكونوا قادرين على العودة إلى ديارهم، وإعادة فتح الطرق، وترميم الشبكات، وحماية المدارس وإعادة بناء القرى. يجب أن يلعب الجيش اللبناني دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار. ولكنه لا يمكن أن يفعل ذلك إذا كان ينظر إليه على أنه قوة موجهة ضد جزء من اللبنانيين. حيث يصبح المشروع الأمريكي متفجرا سياسيا. فتعزيز الجيش يمكن أن يستقر في البلد. تخصصها ضد حزب الله يمكن أن تفتح جبهة أخرى.

إيران، لا تزال في الخلفية

رفض حسن فاض الله فكرة أن حزب الله يقاتل من أجل إيران. وادعى أن الحركة تعمل دفاعا عن لبنان بعد فشل تسلسل دبلوماسي طويل. وادعى أيضا أن طهران قد أوقفت مفاوضاتها مع واشنطن لمراعاة القضية اللبنانية. ويشكل هذا البيان جزءا من جهد واضح لتقديم حزب الله كقوة وطنية، لا بوصفه الذراع اللبناني البسيط لاستراتيجية إقليمية.

السؤال الإيراني لا يختفي. ولا يزال حزب الله ممثلا لبنانيا له راسخ اجتماعي وسياسي حقيقي، ولكنه أيضا دعامة محور إقليمي تدعمه طهران. وتقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتحليل ترسانتها من خلال هذا المنعطف. خصومه اللبنانيون أيضاً. إنهم يشعرون أن البلاد تدفع ثمن الخيارات الاستراتيجية التي تتجاوز مؤسساتها. ورد حزب الله بأن التحالف مع إيران لا يحل محل وظيفته الدفاعية ضد إسرائيل.

وهذه الهوية المزدوجة تعقد أي حل. وإذا كانت المشكلة لبنانية تماما، يمكن مناقشتها في إطار داخلي. وإذا كان ذلك إقليميا، فإنه يعتمد أيضا على نسبة الطاقة بين واشنطن وتل أبيب وطهران. ولكن الحرب الحالية تنطوي على كلا البعدين. ويجد لبنان نفسه في الوقت نفسه أرضا وطنية، جبهة إسرائيلية – لبنانية، ومواجهة أوسع نطاقا. هذا ما يجعل اجتماعات واشنطن حساسة للغاية وسيتعين عليهم التعامل مع قضية لبنانية تربط عناصرها الفاعلة نفسها بالأرصدة الإقليمية.

تحذير يقلل من هامش الوسطاء

بيان (فاد الله) يهدف إلى الموازنة قبل اجتماعات (واشنطن). وهو يحدد الحد الذي لا يمكن للوسطاء تجاهله: ولن يسمح حزب الله باستخدام قوة لبنانية، حتى مع الجيش، ضدها إذا كان ينظر إليها على أنها تعبير عن خطة إسرائيلية – أمريكية. والرسالة موجهة إلى واشنطن وإسرائيل وبيروت والقيادة العسكرية اللبنانية. ويقول إنه لن يتم قبول نزع السلاح بالوكالة.

ويعقّد هذا الموقف عمل الحكومة. ويجب على بيروت أن تبين لشركائها أنها تريد تعزيز الدولة وتنفيذ التزاماتها. ويجب عليها أيضا أن تتجنب التسبب في أزمة مسلحة داخلية. ويجب أن تطمئن إسرائيل إلى أمن الحدود، دون إعطاء إسرائيل حق النقض على المنظمة العسكرية اللبنانية. أخيرًا، يجب عليه التحدث إلى السكان المنهكين من الخسارة والنزوح والانهيار الاقتصادي. ولا تزال صيغة التوازن غير قابلة للاستدامة.

الخطر هو الفشل المزدوج ويمكن لاتفاق يتجاهل حزب الله أن يظل غير فعال على أرض الواقع. ويمكن لإسرائيل والولايات المتحدة أن ترفضا اتفاقا يأخذ في الاعتبار كثيرا خطوطه الحمراء على أنه غير كاف. وبين هذين المأزقين، يمكن أن يصبح الجيش اللبناني مركز الضغط غير المستدام. ولذلك ينبغي أن توضح المناقشات التي جرت في 29 أيار/مايو ما إذا كان تعزيز القوات النظامية يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الجنوب أو المواجهة المباشرة مع حزب الله. وسيحدد الفرق إلى حد كبير المستقبل.

قضية تتعلق بمستقبل الدولة

وتتجاوز القضية البيان الصحفي للمؤتمر. وهي تمس جوهر المشكلة اللبنانية: هل يمكن للدولة أن تستعيد احتكار القوة دون أن تسبب حربا داخلية؟ منافسو حزب الله يستجيبون أن هذا الاحتكار لا غنى عنه لأي سيادة وأجاب الطرف بأن احتكار عدم وجود قدرة دفاعية في بلد لا يزال معرضا لإسرائيل سيكون بمثابة نزع سلاح لبنان. الجميع يطالبون بالولاية لكن لا يوجد اتفاق على كيفية إعادة بناءها.

وأصبح عنوان المناقشة واضحا الآن. ويتهم حزب الله واشنطن وإسرائيل باستغلال الجيش اللبناني. وهذا الاتهام ليس دفاعيا فحسب. وهو يهدف إلى نزع الشرعية عن أي صيغة من شأنها أن تجعل بعض الوحدات العسكرية أداة لنزع السلاح المفروض. كما تلزم السلطات اللبنانية بتوضيح موقفها. إن تعزيز الجيش ضرورة وطنية. إن تحويلها، أو إعطاء الشعور بتحويلها، إلى قوة موجهة ضد فاعل داخلي رئيسي سيكون خيارا مختلفا تماما.

وسيتوقف الاستمرار على الضمانات التي ستوضع على الطاولة. ومن شأن الانسحاب الإسرائيلي الذي يمكن التحقق منه، ووقف الإضرابات، وبعثة جيش واضحة أن تفتح منطقة لتحقيق الاستقرار. ومن شأن اتباع نهج أول في تفكيك حزب الله أن يؤدي، على العكس من ذلك، إلى مواجهة الوقود. الحفلة على الفور جعلت خطها الأحمر معروفاً وسيتعين على الزنوج الآن أن يقولوا ما إذا كان الجيش اللبناني سيعرض بوصفه أداة للسيادة المشتركة أو أداة للمواجهة التي لا يبدو لبنان قادرا على دعمها.