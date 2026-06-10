يجري مراجعة الحسابات في إطار أزمة جوية

شركة حيوية تحت المراقبة

وأطلق منظم الطيران المدني اللبناني عملية مراجعة أمنية لحسابات وزارة الطيران المدني في وقت تضطلع فيه الشركة الوطنية ببعثة تتجاوز دورها التجاري. وفي حين أن العديد من الناقلين الدوليين يخفضون عملياتهم أو يتجنبون أجزاء من المجال الجوي الإقليمي، تواصل الخطوط الجوية في الشرق الأوسط الحفاظ على الاتصال الخارجي للبنان. ولا تزال هذه الاستمرارية حيوية بالنسبة للمسافرين والمغتربين والأعمال التجارية والاقتصاد. كما أنها تضع الشركة ومنظمها والنظام الجوي بأكمله تحت ضغط استثنائي.

وتتبع مراجعة الحسابات الشواغل التي أعربت عنها الرابطات التجريبية الدولية. وتشمل المسائل التي أثيرت عمليات خلال فترات ازدياد النشاط العسكري، والرحلات الجوية بالقرب من مناطق النزاع، وممارسات الإبلاغ عن الحوادث، والضغوط المحتملة على أفراد الأطقم الذين يبلغون عن شواغل أمنية. وترفض الرابطة هذه الاتهامات. وهي تنص على أن عملياتها تستند إلى تقييمات منسقة للمخاطر مع السلطات، وأن الضوابط الأخيرة قد أكدت الامتثال للشروط التنظيمية والتشغيلية.

ولذلك ينبغي معالجة الملف بحذر. هذا ليس اكتشافًا لخطأ تم ارتكابه ضد الشرق الأوسط وأفريقيا. وهذه عملية مراجعة مستمرة، تولدها شواغل مهنية في بيئة حربية. ولكن هذا المعاني لا يقلل من أهمية الموضوع. بل على العكس، فهو يعززه. وفي بلد شهد مطاره الرئيسي انخفاضا بنسبة 34.2 في المائة في حركة المرور خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، أصبحت الثقة الجوية مسألة اقتصادية كبرى. ولم يعد الأمن والشفافية واستقلالية السيطرة تفاصيل تقنية. إنهم يحسبون قدرة لبنان على البقاء على اتصال بالعالم.

الشرق الأوسط وأفريقيا، الركيزة الأخيرة للاتصال

وضع الشرق الأوسط وأفريقيا خاص. وتضطلع الشركة الوطنية بدور الاستمرارية عندما تنسحب جهات فاعلة أخرى. هذه المهمة قيمة. وهي تتيح للمغتربين العودة، والأسر للسفر، والأعمال التجارية للحفاظ على الروابط، والطلاب السفر، والبلد للحفاظ على بعض تدفقات العملة الأجنبية. لكن هذا الدور المركزي يخلق التبعية. وعندما يكون لإحدى الشركات فقط جزء أساسي من الربط الوطني، فإن كل سؤال يتعلق بإجراءاتها يمتد على نحو جماعي. إن أزمة الثقة حول الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لن تؤثر على المشغل فحسب. سيؤثر على مطار بيروت وسياحة الشتات وصورة البلاد.

بيانات المرور تقيس هذا الضعف ورحّب مطار رافيتش الحريري الدولي بـ 526 585 1 مسافرا بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2026، مقابل 618 409 2 مسافرا في السنة السابقة. وانخفضت الوصلات بنسبة 40.2 في المائة، وهبطت المغادرة بنسبة 27.7 في المائة، وتنقلات الطائرات بنسبة 26.1 في المائة، وشحنات بنسبة 24.4 في المائة. وفي أيار/مايو وحده، انخفض مجموع حركة المرور إلى 772 338 مسافرا، مقابل 713 560 شخصا في أيار/مايو 2025. وزادت أعمال الهبوط والاقتلاع من 607 4 إلى 031 3. وتبين هذه الأرقام أن الانخفاض ليس مدفوعا بالطلب فحسب. إمدادات الهواء نفسها قد تقلصت.

المؤشر المستوى أو التباين المسافرون في آي بي، كانون الثاني/يناير – أيار/مايو 2026 526 585 1 مسافرون في آي بي، كانون الثاني/يناير – أيار/مايو 2025 618 409 2 مجموع الانخفاض في حركة الركاب -34.2 في المائة الوصول – 40.2 في المائة المغادرة -27.7 في المائة تحركات الطائرات – 26,1٪ الشحن الجوي -24.4% المسافرون في أيار/مايو 2026 338 772 الركاب في أيار/مايو 2025 560 713

وفي هذا السياق، تجد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نفسها في قلب التناقض. لبنان يحتاج الشركة للطيران. لكنه يحتاج أيضاً إلى أن تكون هذه الرحلات محاطة بثقة لا يمكن استئصالها. ويمكن للشركة أن تحافظ على التناوب في ظروف صعبة إذا علم الطاقم والمسافرون والمؤمنون والشركاء الدوليون أن القرارات تستند إلى إجراءات واضحة. المسألة ليست أن نستسلم للذعر. ويتضح أن استمرار الرحلات الجوية لا يضر بثقافة السلامة.

الإبلاغ عن المخاطر في قلب الملف

مخاوف الطيارين هي على وجه التحديد جزء من هذه الثقافة. وفي مجال الطيران، يجب ألا ينظر إلى الإبلاغ عن حادث أو خطر على أنه إزعاج إداري أو عمل من أعمال العصيان. إنه أحد أسس الأمن الحديث. ويجب أن يكون القش قادرا على الإبلاغ عن الشذوذ أو القلق أو الضغط دون خوف من الجزاءات. وأقوى الشركات هي تلك التي تعامل هذه التقارير كمصدر للتحسين. وفي بيئة عسكرية غير مستقرة، تصبح هذه القاعدة أكثر أهمية.

وتتعلق النقطة الأولى من اليقظة بالرحلات الجوية القريبة من مناطق الصراع. وتشهد المنطقة حالات إنذار وإضرابات وإغلاق جزئي وتغييرات في الطرق والتوترات بين الجهات الفاعلة المسلحة. ويجب أن تستند قرارات السرقة أو التأخير أو السرقة أو الإلغاء إلى تقييم مستمر للمخاطر. ويشمل هذا التقييم الشركة، وسلطة الطيران المدني، والمراقبين، والخدمات الأمنية، والمؤمنين، والمعلومات المتاحة عن المجال الجوي. كلما تطورت المخاطرة بشكل أسرع كلما زادت الوثائق وأقوى سلسلة القرارات.

وتتعلق النقطة الثانية بالضغط الاقتصادي. ويمكن إغراء شركة وطنية في أوقات الأزمات للحفاظ على العدد الأقصى للرحلات الجوية للحفاظ على الإيرادات وصورة البلد واستمرارية الخدمة. هذا الإغراء مفهوم ويمكنها حتى أن تلبي حاجة وطنية حقيقية. ولكن يجب ألا يضعف أبدا قوة الكابتن، ولا ينبغي أن يقلل من قدرة الأطقم على رفض وضع يعتبر خطيرا. وتستند سلامة الطيران إلى هذا التسلسل الهرمي: فالربحية والاستمرارية تتبعان تقييم المخاطر التشغيلية.

استقلال المنظم المعني

وتتعلق النقطة الثالثة باستقلالية الهيئة التنظيمية. ويشير التقرير أيضاً إلى شواغل الحوكمة المتصلة بالدعم المالي الذي تقدمه الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف إلى أجزاء من النظام الإيكولوجي للطيران خلال الأزمة المالية. تدعي الشركة أن هذا الدعم قد تم تنسيقه مع السلطات للحفاظ على العمليات ولم يضر بالاستقلال التنظيمي. وسيلزم النظر في هذا الرد في سياق مراجعة الحسابات. والموضوع حساس لأنه يجب على المنظم أن يتحكم في المشغل دون أن يعتمد عليه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وعندما تصبح الحدود المالية غير واضحة، يمكن أن تضعف الثقة المؤسسية.

إن لبنان يعرف هذه المشكلة جيدا. غالبًا ما أدت الأزمة المالية إلى عدم وضوح الأدوار بين السلطات العامة والبنوك والشركات العامة أو شبه العامة والجهات الفاعلة الخاصة. وقد اعتمدت المؤسسات التي ليس لديها ميزانية كافية على ترتيبات البقاء. وقد احتفظت هذه الترتيبات أحيانا بخدمات أساسية. كما أنها خلقت الإدمان. وفي مجال الطيران، يجب معالجة هذا الخطر بشرط خاص. لا يمكن أن يظهر المنظم كممثل مدعوم من قبل الجهة التي يجب أن يراقبها. وحتى إذا كانت العمليات متسقة، فإن ظهور التبعية قد يكون كافيا لتقويض المصداقية.

ولذلك يجب أن تجيب مراجعة الحسابات على سؤالين منفصلين. وتتعلق الأولى بالعمليات: هل طبقت وزارة الشؤون الخارجية تقييمات كافية للمخاطر خلال فترات زيادة النشاط العسكري؟ هل تمكن الطاقم من الإبلاغ عن الحوادث أو الشواغل دون ضغط؟ هل تم توثيق قرارات الطيران؟ هل مارست السلطات رقابة فعالة؟ ويتعلق الأمر الثاني بالحوكمة: هل أدت آليات الدعم المالي للقطاع الجوي خلال الأزمة إلى تضارب في المصالح أو التعويل بين المشغل ومنظمه؟?

الدفاع عن الشرق الأوسط وأفريقيا دون إضعاف السيطرة

ولا ينبغي الخلط بين هذه الأسئلة وبين هجوم على الشركة. ولا تزال الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من الأصول الاستراتيجية للبلد. وقد مكّن استمرار عملها لبنان من تجنب العزلة الأعمق. ويفقد العديد من البلدان التي تمر بأزمات الاتصال الجوي بسرعة. وحافظت شركاته الوطنية وأطقمه على لبنان إلى حد كبير. ويجب الاعتراف بهذا الواقع. ولكن الاعتراف بالدور الحيوي الذي تؤديه الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف يجب ألا يؤدي إلى الحد من السيطرة. وكلما كانت الشركة أكثر اتساما بالاستراتيجية، كلما زادت مطالبتها بقبول الإشراف.

وستكون الشفافية حاسمة. ولن تكون مراجعة الحسابات التي تظل داخلية تماما أو تختتم بصيغة عامة كافية لاستعادة الثقة. ويجب على السلطات أن تنشر، في حدود الأمن والسرية التشغيلية، الاستنتاجات الرئيسية للمراقبة. ويجب عليها أن تبين ما إذا كان يلزم تحسين الإجراءات، وما إذا كان يلزم تعزيز قواعد الإبلاغ، وما إذا كانت هناك حاجة إلى ضمانات إضافية للطاقم، وما إذا كان يلزم توضيح آليات الإدارة المالية. ولا يحتاج الرأي العام إلى معرفة تفاصيل حساسة. يجب أن تعرف أن السيطرة حقيقية.

الطيارون في قلب هذا الهيكل ثقتهم تعتمد على ثقة الركاب أي شركة يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَها طائراتُ جيّدةُ، فنيّون جيدون وكثير مِنْ التجربةِ، لكن إذا الطاقم يَشْكّونَ في حرّيتهم للإبلاغ عن a خطر، ثقافة الأمان تَضعفُ. وتؤدي الرابطات المهنية دوراً مفيداً، حتى عندما تثير شواغل تواجهها الإدارة. وهي تتطلب من المشغلين والمنظمين توثيق ردودهم. فهي تحول دون خنق التوترات بسبب التسلسل الهرمي أو الإلحاح الاقتصادي.

المسافرون ينظرون إلى النتيجة الواضحة. إنهم يريدون معرفة ما إذا كانت رحلاتهم تتم صيانتها، وما إذا كانت مسارات الرحلات آمنة، وما إذا كان يتم التعامل مع الإلغاءات، وما إذا كانت السلطات تقول الحقيقة. وفي بلد معتاد على الأزمات، لا يعاد بناء الثقة بتأكيد البيانات. يتم إعادة بنائها من خلال إجراءات مفهومة ومؤسسات ذات مصداقية. ويستند السفر الجوي إلى هذا الوعد الصامت: ويتخذ المهنيون كل قرار تنفيذي على أساس معايير السلامة، لا على أساس الضغوط السياسية أو المالية.

اختبار إدارة الطيران اللبناني

كما تجري مراجعة الحسابات مع فقدان مطار بيروت للركاب. وهذا الانخفاض يجعل الوضع أكثر توترا. وقلة حركة المرور تعني انخفاض إيرادات الجهات الفاعلة في المطارات، وانخفاض هوامش الشركات وزيادة الضغط للحفاظ على الطرق القائمة. وقد يكون الإغراء قوياً لتقديم أي انتقاد باعتباره تهديداً للتواصل الوطني. هذا سيكون خطأ ومن شأن الانتقادات الخطيرة أن تعزز القدرة على الاتصال، لأنها تثبت للشركاء الدوليين أن النظام اللبناني يجري تصحيحه.

يجب على السلطات تجنب فخين. وتتمثل الأولى في التقليل إلى أدنى حد من مراجعة الحسابات باسم الوطنية الاقتصادية. وزارة العدل اللبنانية، لذا يجب أن يُدافع عنها بالكامل. هذا المنطق يضعف الشركة لأنها تحل محل الأدلة بالولاء. والفخ الثاني من شأنه أن يزيد من الشكوك إلى نقطة ضعف المشغل الأساسي دون داع. التوازن الصحيح هو التعرف على دور الشرق الأوسط وأفريقيا، ومراجعة المخاوف، ونشر النتائج، وتصحيح أي عيوب. هكذا يعمل الطيران الناضج.

كما أن الأزمة الحالية يمكن أن تؤدي إلى إجراء إصلاح أوسع للإدارة الجوية. ويجب على لبنان أن ينظر في كيفية تمويل منظمه على نحو مستدام، وكيفية حماية استقلاله، وكيفية ضمان التدريب المستمر، وكيفية تنظيم العلاقات بين المطار، ووزارة الشؤون الخارجية، ومقدمي الخدمات، والدولة. فالحرب تجعل هذه القضايا ملحة، ولكنها موجودة بالفعل. وعادة ما يعمل النظام الهش في أوقات طبيعية. ويجري اختبارها عندما تتراكم القذائف والتأمين والإلغاءات والضغوط الاقتصادية.

والمقارنة مع القطاعات اللبنانية الأخرى مفيدة. وعندما تكون القواعد غير واضحة، فإن الأزمات تحبذ الترتيبات. وعندما تكون الضوابط ضعيفة، تصبح المؤسسات معتمدة على الجهات الفاعلة التي تحتاج إلى مراقبتها. وعندما تفتقر الميزانيات العامة، يؤدي التمويل الاستثنائي إلى سد الثغرات دون أن يحترم دائما مبادئ الحوكمة. الطيران لا يمكن أن يتبع هذا الطريق. وهو يتطلب معايير دولية، ومسؤوليات يمكن تعقبها، وفصلا واضحا بين المشغل والمنظمة والسلطات السياسية.

ولذلك فإن قيمة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تتوقف أيضا على مراجعة الحسابات. يمكن أن تظهر الشركة التي تقبل السيطرة المستقلة قوية. ويمكنها أن تثبت أن تقييماتها للمخاطر قوية، وأن أطقمها محمية، وأن إجراءاتها متوافقة وأن الاتهامات لا أساس لها من الصحة. وإذا حددت مراجعة الحسابات نقاط الضعف، فإن تصحيحها السريع يمكن أن يبني الثقة أيضا. والخطر الحقيقي هو عدم الاكتراث، لأنه سيترك الرابطات الرائدة والمسافرين والمؤمنين والشركات الشريكة موضع شك.

ولا يستطيع لبنان تحمل هذا الشك. وتتناقص حركة المرور الجوي فيها، وتعاني سياحيتها، وتزداد احتياجاتها من النقد الأجنبي، وسيتطلب إعادة بناءها إقامة صلات دائمة مع العالم الخارجي. ولا يزال الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف أحد المؤسسات القليلة القادرة على الحفاظ على هذه الصلة في أوقات الأزمات. يفرض هذا المنصب مسؤوليات متزايدة على كل من الشركة والمنظم. وبالتالي، فإن مراجعة الحسابات الأمنية ليست حلقة تقنية. وهو اختبار للحوكمة في مجال تضيع فيه الثقة بسرعة وتعاد بنائها ببطء.

وستتوقف المتابعة على نتائج الرصد وعلى كيفية نشرها. وإذا أكدت مراجعة الحسابات تطابق العمليات، سيتعين على السلطات أن تشرحها بوضوح وأن تستجيب لشواغل الطيارين. وإذا أوصت بإجراء تصويبات، ينبغي تنفيذها دون تأخير. وفي كلتا الحالتين، يجب أن تكون الرسالة متطابقة: فالربط بين لبنان أمر حيوي، لكنه لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا ظل الأمن والشفافية واستقلالية السيطرة فوق الضرورات السياسية أو المالية أو الرمزية.