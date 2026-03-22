يرتفع الرقم القياسي الرسمي إلى 029 1 وفاة في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية يوم السبت، في تقريرها اليومي الذي نشره مركز العمليات الصحية الطارئة، أن الهجوم الإسرائيلي في لبنان بلغ الآن029 1 وفاةو786 2 مصابابين2 آذار/مارس و 22 آذار/مارس 2026– تؤكد هذه النقطة الرسمية الجديدة زيادة مستمرة في التكلفة البشرية للحرب، في سياق يتسم بتكثيف الإضرابات في جنوب لبنان، وتدمير الهياكل الأساسية المدنية، وبث تحذيرات من السلطات اللبنانية بشأن خطر التوسع في الهجوم.

ويذكر التقرير أنه في اليوم الأول من22 آذار/مارسميزانية5 قتلىو46 إصابةوهذه الأرقام، التي نقلتها الوزارة، تعطي مقياسا للعنف اليومي الذي لا يزال يضرب الأراضي اللبنانية، حتى عندما تحذر السلطات من حدوث تدهور أكثر خطورة في الحالة الإنسانية والأمنية. وتبين المعلومات الرسمية التي قدمتها الوزارة أيضاً أن الخسارة تؤثر على جميع السكان، مع الضحايا من الرجال والنساء والأطفال، وهي علامة على نزاع يتجاوز أثره إلى حد بعيد نطاق المواجهة العسكرية.

الرصيد البشري مستمر في التسلق

إن عتبة 000 1 وفاة، التي تعبر الآن في الإحصاءات الرسمية، تمثل مرحلة جديدة من التصعيد. بين 2 آذار/مارس و 22 آذار/مارس،029 1 وفاةو786 2 مصاباوفقاً لبيانات وزارة الصحة. ويعكس هذا الرقم تسلسلاً معزولاً أقل من اللبس وديناميات الدموع التي تمتد يوماً بعد يوم. وفي لبنان، لم تعد الميزانية العامة تُقرأ فقط من خلال إضرابات اللحظة، بل من خلال تراكم الخسائر التي تعيد رسم واقع المناطق بأكملها، ولا سيما في الجنوب.

وتشير المعلومات الرسمية أيضا إلى تفصيل الضحايا حسب الفئة. It states thatمقتل 79 امرأة وإصابة 424 امرأةof832 رجلا قتلوا و 990 1 مصاباومقتل 118 طفلا وإصابة 372 طفلاوتبين هذه البيانات أن تكلفة الحرب لا تقتصر على المناطق القتالية المجردة. It directly affects civilians in all parts of society and recalls that bombing and destruction affect inhabited areas, families and entire communities.

22 آذار/مارس: 5 قتلى و 46 جريحا في يوم واحد

ويشير التقرير اليومي إلى أن اليوم الوحيد من22 آذار/مارس 2026فعلت5 قتلىو46 إصابة– وحتى عندما يبدو أن السجل اليومي أقل من عدد الأيام المميتة بوجه خاص، يؤكد أن العنف لا يزال مستمرا. الحرب لا تُعبَّر فقط في ذروة هائلة من الشدة. كما أنه يستقر في تكرار الإضرابات، وفي تكديس الجرحى، وفي الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية، وفي تزايد عبء خدمات الطوارئ.

وهذه الأرقام آخذة في الازدياد حيث أنها تتدخل بينما تشجب السلطات اللبنانية الهجوم على الجسور والطرق والمرافق الحيوية في جنوب لبنان. The Ministry of Health is not content with this report to update an assessment. كما أنها توثق الأثر المطول للحملة العسكرية التي تقوض قدرة الناس على نقل الإغاثة ومعالجتها والوصول إليها. ولذلك، فإن ورقة التوازن البشري تشكل جزءا من بيئة أوسع نطاقا من عدم التنظيم الإقليمي والأضرار التي تلحق بالهياكل المدنية.

القطاع الصحي نفسه تحت الضغط

كما تبين المعلومات التي نشرتها الوزارة الأثر المباشر للحرب على قطاع الصحة. وتشير البيانات الافتراضية إلى فقدان الموظفين والأضرار التي لحقت بمرافق الطوارئ ومرافق المستشفيات. وحتى في ظل التفسير التفصيلي لكل مؤشر ثانوي، تبرز نقطة بوضوح: فالحرب لا تجنيب الأجهزة التي ينبغي أن تنقذ الجرحى على وجه التحديد وأن تحد من حجم الكارثة.

وهذا الجانب أساسي. وعندما يؤثر النزاع ليس على السكان فحسب، بل أيضا على شبكات الإغاثة، وعلى سيارات الإسعاف، والأفرقة الطبية، والمرافق الصحية، يكون له أثر مضاعف. وكل هجوم، وكل تدمير، وكل طريق يقطع أو كل خدمة غير منظمة، يزيد من ضعف المدنيين ميكانيكيا. ولذلك، يجب قراءة السجل الرسمي لـ 029 1 وفاة و 786 2 إصابة في ضوء هذا الضغط على النظام الصحي بأكمله.

الرقم الذي يصبح رسالة سياسية

وفي لبنان، تتسم نتائج وزارة الصحة أيضاً بأهمية سياسية. وهم لا يُستخدمون فقط لعد الموتى والجرحى. وهي وثيقة موجهة إلى الرأي العام والمؤسسات الوطنية والمجتمع الدولي. وترغب السلطات اللبنانية، من خلال نشر أرقام موحدة ورسمية مفصلة، في وضع سجل رسمي للتدهور الإنساني المستمر. ومن ثم فإن مرور أكثر من 000 1 قتيل يشكل إشارة إنذار إضافية.

وهذه الدورة أكثر حساسية كما هي عليه في وقت تتهم فيه بيروت إسرائيل باستهداف الهياكل الأساسية المدنية في جنوب لبنان وتهيئة الظروف لتصاعد أشد. In this context, the health report is not only a statistical survey. ويصبح جزءا من السجل السياسي والدبلوماسي اللبناني، الذي يهدف إلى إظهار أن التكلفة البشرية للهجوم لا تزال تزداد سوءا على الرغم من النداءات التي وجهتها السلطات من أجل ضبط النفس والتحذيرات.

حرب طويلة الأجل

The029 1 وفاةوأخيراً تقول شيئاً آخر: لقد دخلت الحرب في فترة تركيب وعندما تتراكم الأرصدة على مدى عدة أسابيع، لا ينظر إليها على أنها نتائج تسلسل واحد. They describe a lasting reality, where loss of life, displacement, material destruction and saturation of emergency services become the ordinary framework of life in a part of the country.

تقرير وزارة الصحة ليس فقط في 22 مارس وهو يُبيّن، في مرّة، ثلاثة أسابيع من التكثيف، واستنفاد التكاليف البشرية وتوسيعها. وعلى مر الأيام، لم يعد عدد الوفيات والإصابات مقتصرا على حجم الإضرابات. كما أنه يقيس جذور الحرب في المشهد اللبناني، ويزيل تدريجيا من أي احتمال فوري لتحقيق الاستقرار.