يشير صندوق النقد الدولي إلى الفساد المنهجي في لبنان

ويشير تقرير تقني من صندوق النقد الدولي عن الحوكمة والفساد في لبنان إلى أن الفساد النظامي ليس فقط من أعراض الأزمة، بل هو أحد دوافعها. وتبحث الوثيقة المؤرخة تشرين الأول/أكتوبر 2025 الأموال العامة، ومصرف لبنان، والإشراف المصرفي، ومكافحة غسل الأموال، والعدالة، والمؤسسات العامة، والحصول على المعلومات. إنها لا تغطي الملفات الفردية وهو يحلل العيوب الهيكلية التي تمنع الدولة من التحكم في إنفاقها، وحماية الموارد العامة واستعادة ثقة المواطنين.

ويأتي التشخيص بعد تشكيل حكومة نواف سلام وانتخاب جوزيف أوون، وهو حدثان أعادا فتح الحوار مع المؤسسة الدولية. ويشير التقرير إلى أن لبنان طلب هذا التقييم في شباط/فبراير 2022، بعد الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي. وهذا الاتفاق، الذي تم تجاوزه الآن، ينص على تمويل يناهز 3 بلايين دولار، وهو مشروط بإصلاحات ثقيلة. وبعد ثلاث سنوات، يلاحظ صندوق النقد الدولي أن التقدم لا يزال محدودا، على الرغم من بعض التحسنات في الاقتصاد الكلي منذ عام 2023.

الفساد في لبنان: تشخيص مستقيم

وتتجاوز هذه المسألة العلاقة الوحيدة مع صندوق النقد الدولي. ويصف التقرير الدولة التي توجد فيها قواعد في كثير من الأحيان على الورق، ولكن في الحالات التي يعرقل فيها تنفيذ هذه القواعد المصالح السياسية، والشبكات الدينية، والإدارات التي تفتقر إلى الدعم، وضعف الضوابط. وأدت الأزمة المالية التي فُتحت في عام 2019 إلى تفاقم أوجه الضعف هذه. وقلصت قدرة الإدارة، وعجلت بمغادرة المهارات، وزادت من عدم ثقة الجمهور. وفي هذه القراءة، يبدأ التعمير الاقتصادي في لبنان بإعادة بناء الدولة.

تركيبة الوثيقة هي تشخيصها العام: الفساد النظامي وضعف الحكم هما من الأسباب الجذرية للهشاشة اللبنانية. ولا يمثل صندوق النقد الدولي الفساد إساءة إضافية منعزلة. وهي تصفه بأنه نظام يعبر المهام الأساسية للدولة. فالتمويلات العامة، والعدالة، والضرائب، والجمارك، والكهرباء، والمصرف المركزي تتأثر بدرجات متفاوتة بالظلم، وتضارب المصالح، والتعيينات السياسية، وعدم وجود جزاءات.

The indicators cited are heavy. In 2024, 97 per cent of Lebanese respondents considered that corruption was widespread in national institutions. فهرس الشفافة الدولي لمفهوم الفساد ينسب للبلد نسبة 22 من 100 في العام نفسه، إلى أقل من عام 2023. وبلغ المعدل الإجمالي للرشاوى المبلَّغ عنها في مقياس الفساد العالمي 41 في المائة في عام 2019. One in four Lebanese said they had to pay a bribe to access basic services, such as public schools, clinics, identity papers, public services, police or courts.

كما يعاني القطاع الخاص من هذه الحالة. The World Bank Business Survey reported in 2019 that 21.8% of companies had faced at least one informal payment request. ويشير التقرير أيضا إلى عدم ثقة الموظفين العموميين على نطاق واسع: وشعرت 79 في المائة من الذين أجريت معهم مقابلات في عام 2019 بأن المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين فاسدين، في حين أن 87 في المائة منهم شعروا بأن الدولة لا تبلي جيدا ضد الفساد. وتعكس هذه الأرقام انقطاعا بين الإدارة والإدارة.

القوانين نجحت، لكن تطبيق غير كامل

ويصر التقرير على بُعد أساسي: فالنصوص المعتمدة في السنوات الأخيرة ليست كافية. ولدى لبنان استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد للفترة 2020-2025. وهو يعترف صراحة بالفساد النظامي والتواطؤ السياسي والديني، فضلا عن التطبيع الاجتماعي لمؤسسة واشتا. وهو يحدد ثلاثة أهداف هي: تعزيز الشفافية، وتنشيط المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب. غير أن الأزمات السياسية والمالية والأمنية قد تباطأت من تنفيذها.

وتوضح اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد هذه المسافة بين الطموح والواقع. وحظي بالترحيب عندما وُضِعَت، ولكنها ليست عاملة بالكامل. وهي لا تزال تعتمد على الدعم الخارجي وتفتقر إلى الموارد البشرية. وتعاني أيضا هيئات رئيسية أخرى، مثل هيئة التفتيش المركزية، ومحكمة مراجعي الحسابات، ومجلس الخدمة المدنية، أو مكتب وزير الدولة للإصلاح الإداري، من موارد محدودة. وبالتالي، فإن القدرة على التحكم موجودة بسبب الشظايا، دون وجود كتلة حرجة كافية لتغيير الممارسات.

العدالة وسيادة القانون، المركز المركزي

والعدالة هي الدعامة الضعيفة الأخرى للنظام. ويشير التقرير إلى أن الفساد يقوض سيادة القانون، في حين أن ضعف سيادة القانون يغذي الفساد. In 2024, only 13% of Lebanese reported trusting the justice system. The courts lack staff, budget, supplies and equipment. ولا تزال تعيينات القضاة ونقلهم عرضة للتوازن السياسي. وكثيراً ما تكون المناصب القضائية الرفيعة المستوى تحمل بطاقات تعريفية دنيوية. ويعتقد صندوق النقد الدولي أنه لا يمكن إحراز تقدم دائم في مكافحة الفساد بدون عدالة مستقلة وفعالة.

The new law on the organization of the judiciary, adopted in July 2025, represents an important step in this direction. وهو ينص على إجراء مزيد من الانتخابات داخل الجهاز القضائي، ووضع قواعد أكثر وضوحا للولايات، وتقديم التقارير عن الالتزامات، وتعزيز دور التفتيش القضائي. ولكن التقرير يصر على الخطوة التالية: التطبيق. وقد أصدر لبنان في كثير من الأحيان قوانين الإصلاح دون المراسيم أو الميزانيات أو التعيينات اللازمة. ومن ثم، فإن الاختبار لن يكون تشريعيا، بل سيكون عمليا.

المالية العامة: عدم كفاية الميزانية

ويركّز التمويل العام الكثير من التشخيص. The IMF describes an old legal framework, dominated by the 1963 Public Accounting Act, and procedures that are not adapted to a modern state. ولا يزال إعداد الميزانية غير منتظم. وكثيرا ما يُنتهك جدول الميزانية. ولا تخضع حسابات الدول للمراجعة بانتظام، مما يضعف الرقابة البرلمانية. ويمكن بعد ذلك أن تصبح قرارات النفقات مخصصة، مع قلة الشفافية وقلة الرقابة الفعالة.

ويركز التقرير على مدى الإنفاق خارج الميزانية. ولا يُعرف مقدارها بالضبط لأن وزارة المالية لا تنشرها في وثائق الميزانية. وقدّر المعهد المالي لباسل فوليهان هذه النسبة بنحو 15.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن تقديرا آخر قد رفعها إلى 60 في المائة من الميزانية المنفّذة في عام 2018. This opacity distorts the picture of public spending and deficit. وهو يزيد أيضا من خطر الغش، حيث أن جزءا كبيرا من الأموال العامة يهرب من القواعد العادية.

Bank of Lebanon and supervised banking sector

كما يظهر مصرف لبنان في التشخيص. The report considers that its governance framework is not aligned with international best practices in terms of mandate, autonomy, decision-making and accountability. He stressed the excessive weight of the governorship, the lack of counter-powers and the opacity of certain operations. The Sayrafa platform, used until 2023, is described as a mechanism that has created annuities opportunities for actors with privileged access to currency.

ويشكل الإشراف على المصارف مسألة حاسمة أخرى. The IMF notes a fragmented structure among several institutions, poorly distributed responsibilities, limited transparency and inadequate mechanisms against conflicts of interest. The framework for dealing with related parties remains incomplete. وهيمنة مصارف الأسرة تعزز أوجه الضعف هذه. وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، لا يمكن أن يقتصر إصلاح القطاع المالي على توزيع الخسائر الناجمة عن الأزمة المصرفية. ويجب عليها أيضا أن تستعرض قواعد الرقابة والحوكمة والمساءلة.

إن مكافحة غسل الأموال قائمة من الناحية القانونية، ولكن فعاليتها لا تزال محدودة. ويشير التقرير إلى أن الفساد يعتبر التهديد الرئيسي لغسل الأموال في لبنان. وتتواءم الأدوات الخاصة بالمالكين المستفيدين والأشخاص المعرضين سياسياً جزئياً مع المعايير الدولية، ولكن تنفيذها لا يزال غير كاف. ولم يكن متوسط كمية عائدات الفساد المصادرة بين عامي 2017 و 2021 سوى نحو 4.9 مليون دولار في السنة، وهو رقم يُعتبر غير مرتبط بحجم المخاطر.

المشتريات العامة والكهرباء، كشف اثنان

والمشتريات العامة مثال ملموس على هذه المخالفات. وفي الفترة ما بين عامي 2011 و 2020، شكلت هذه البلدان ما متوسطه 20 في المائة من نفقات الحكومة المركزية و 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. The Public Procurement Act of 2021 was intended to reduce the risk of corruption by creating a regulatory authority, a review authority, standard documents, an electronic platform and training mechanisms. ولكن تطبيقه لا يزال بطيئا. وتبين دراسة استقصائية أجرتها هيئة التفتيش المركزية المشار إليها في التقرير أن 62 في المائة من العقود التي جرى استعراضها قد مُنحت باتفاق متبادل، مقارنة بنسبة 7 في المائة بالعطاءات العامة، وأن 94 في المائة لم يتحكم فيها المجلس المركزي للمناقصة.

ويجسد قطاع الكهرباء التكلفة الاجتماعية والمالية للحوكمة السيئة. وتعمل الكهرباء في لبنان منذ عقود مع عجز تموله الحكومة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الحكومة أنفقت 3.66 بلايين دولار على مشاريع كهربائية في الفترة بين عامي 1990 و 2019. وأضاف المانحون الدوليون 1.28 بليون دولار عن طريق مجلس التنمية والتعمير بين عامي 1992 و 2021. وعلى الرغم من هذه المبالغ، لا تزال الإمدادات غير مستقرة، فقد أُلغيت المولدات الخاصة المزدهرة والإصلاحات الهيكلية.

ويتضمن التقرير تفاصيل عن آليات الإيجار في هذا القطاع. ويشكل مستوردو الوقود، ومالكو المولدات الخاصة، والعقود المشبوهة، والعمال المؤقتين، والتعيينات المسيّسة، نظاما إيكولوجيا تعوق فيه المصالح الثابتة أي إصلاح. Between 2019 and 2023, the Bank of Lebanon reportedly provided $9.9 billion to finance import subsidies and preferential payments. وقد أصبحت المولدات الخاصة، التي استحدثت في البداية لملء غياب الكهرباء العامة، اقتصادا موازيا قويا، يقترب في كثير من الأحيان من الجهات الفاعلة المحلية أو الوطنية.

الجمارك والضرائب والحصول على المعلومات

كما أن إدارة الجمارك والضرائب في مناطق الخطر. ويشير التقرير إلى أن وزارة المالية قدرت في عام 2013 فقدان الإيرادات الجمركية المتصلة بفساد الحدود بنسبة 1 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي. The VAT compliance gap was estimated at 3.3% of GDP. In 2015, the Minister of Finance said that customs corruption cost the state $1.2 billion. The IMF notes that these data need to be updated, but stresses the lack of structural reforms that can address the problem.

ويعد الحصول على المعلومات مؤشراً آخر. The law represents a step forward, but its application remains partial. وعلى الصعيد الوطني، تم فحص 190 إدارة من أصل 310 إدارات: وتلقى 56 في المائة طلبات للحصول على معلومات، ورد 76 في المائة منها، وحقق 69 في المائة منها الموعد النهائي المحدد قانونا وهو 15 يوما. ويظل المنشور الاستباقي ضعيفا. ولم يعين أكثر من نصف المؤسسات الوطنية وثلاثة أرباع الكيانات المحلية موظفي إعلام. ولذلك فإن الشفافية لا تزال تعتمد على حسن نية الإدارات.

10 أولويات للإفلات من العقاب

وفي ضوء هذا الجدول، يقدم صندوق النقد الدولي عشر توصيات ذات أولوية. وتركز الخمسة الأولى على الإصلاحات الهيكلية: تنفيذ قانون تنظيم السلطة القضائية، وإصلاح إدارة المالية العامة، وإصلاح المؤسسات العامة، واستعراض الإطار القانوني لبنك لبنان، وتحويل هيكل الإشراف المصرفي. وتركز الخمسة الآخرون على الشفافية: :: نشر بيانات عن مكافحة الفساد، وتفصيل الإنفاق خارج الميزانية، وتنفيذ سبل الحصول على المعلومات على نحو فعال، وتحسين إدارة المؤسسات العامة، ووضع العقود العامة والتدفقات المالية في قطاع الكهرباء.

وتأتي خارطة الطريق هذه في وقت عصيب بالنسبة للسلطات. فالحرب في الجنوب، والتشرد الداخلي، والضغط على المالية العامة يمكن أن يُعيدا إلى الخلفية الإصلاحات المؤسسية. غير أن صندوق النقد الدولي يخالف هذه القراءة. واقترح أن يجعل الأمن والطوارئ الاجتماعية الحكم أكثر ضرورة، ولا أقل إلحاحا. ومن شأن المعونة الدولية، وبرامج التعمير، وعقود الطاقة، والنفقات الطارئة، والتمويل الخارجي المحتمل أن يخلق مخاطر جديدة إذا ظلت الضوابط ضعيفة. ومن هذا المنظور، فإن إصلاح مكافحة الفساد ليس تكملة إدارية. ويصبح شرطا لحماية الأموال العامة والمصداقية مع المانحين.

ولا يعد التقرير بحل سريع. وهو يميز الآفاق القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، التي تصل أحيانا إلى اثنين وثلاثين شهرا. وتسلم أيضا بأن الإصلاحات تتطلب برلمانا وحكومة ورئاسة قادرة على التصرف على أساس دائم. غير أن رسالتها واضحة: فبدون الشفافية والعدالة الوظيفية والرقابة على المالية العامة، لن يتمكن لبنان من تحقيق استقرار اقتصاده أو استعادة الثقة. وستتوقف الخطوة التالية على قدرة الحكومة والبرلمان ومؤسسات الرقابة على تحويل هذا التشخيص إلى قرارات يمكن التحقق منها.