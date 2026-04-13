يوسف راجي: يغادر لبنان إيران

وليس المبلغ المعلن هو الذي يعطي أهمية سياسية للمقابلة بين يوسف راجي وجوهان وادفول. إن مبلغ الـ 45 مليون يورو الذي وعدت به برلين هو حالة طوارئ إنسانية، ولكن الحكم الذي تركه وزير الخارجية اللبناني لا يزال يثقل أكثر في التسلسل الدبلوماسي لللحظة. وبقوله إن استخدام المفاوضات المباشرة مع إسرائيل " كرست بالفعل الفصل بين الملف اللبناني والملف الإيراني " ، حدد راجي المركز الحقيقي لخطورة التبادل: إخراج لبنان من منطق التجميع الإقليمي الذي حبسه لمدة طويلة في وجه غير مباشر بين طهران وواشنطن وتل أبيب. ولذلك، فإن النداء الذي وجهته وكالة الإعلام الوطنية من برلين ليس مجرد إعلان للمعونة. وهي تعمل، في مسعى الدبلوماسية اللبنانية، على إعادة صياغة أكثر طموحا: معالجة الجبهة اللبنانية كمسألة ذات سيادة، مع حالات الطوارئ الخاصة بها، وزمانيتها الخاصة، وولاية تفاوضية تطالب بها الدولة اللبنانية نفسها. ووفقا للتقرير الرسمي، كرر رئيس الدبلوماسية الألمانية دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية من أجل توسيع سيادتها وتحقيق الاستقرار في البلد، مع الإشارة إلى أن ألمانيا تعمل على وقف إطلاق النار وتطلق 45 مليون يورو من المعونة الإنسانية.

إختيار الكلمات ليس شيئاً غير مألوف ومنذ استئناف الهجوم الإسرائيلي في لبنان بعد إطلاق حزب الله النار عليه في 2 آذار/مارس، ظلت المناقشة الإقليمية مترددة باستمرار بين قراءتين. الأول يجعل لبنان مجرد امتداد للجبهة الإيرانية، وبالتالي مسرحا يعتمد على ذراع الحرب بين طهران ومعارضيها. وعلى النقيض من ذلك، يسعى الثاني إلى فصل الملف اللبناني من هذه المصفوفة، ووضع الحرب، ووقف إطلاق النار، والمفاوضات في إطار لبناني إسرائيلي محدد. هذه هي القراءة الثانية التي اختار (راجي) الافتراض علناً وأفاد رويتر يوم الاثنين أن الوزير قد أخذ هذه الفكرة بكلمته تقريبا، موضحا أن فتح طريق تفاوض مباشر كان بمثابة تأييد للفصل بين الجانب اللبناني والمسار الإيراني. الإشارة تستهدف الخارج، ولكن أيضاً من الداخل. وخارج بيروت يريد إقناع الوسطاء بوجود حيز سياسي منفصل لمناقشة وقف إطلاق النار وضمانات الأمن. وفي الداخل، تحاول السلطة التذكير بأن الدبلوماسية، مثل القرار بالحرب، لم تعد تحت قنوات متنافسة أو مراكز متوازية لصنع القرار.

واشنطن، الاختبار المقبل

ويجري هذا التبادل الهاتفي مع برلين عشية الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل في واشنطن بين سفراء لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، ونادا حمد مواد، ويشيل ليتر، تحت رعاية السفير الأمريكي إلى لبنان، ميشيل عيسى. ومرة أخرى، فإن الرواية لا تعزى فقط إلى الطابع الفريد للوجه. ويعزى ذلك إلى المواجهة بين جدولي أعمال. وعلى الجانب اللبناني، فإن الولاية المحددة في الأيام الأخيرة ضيقة: أي الحصول على وقف لإطلاق النار، ثم النظر في الاستمرار فقط. وأفاد رويتر بأن بيروت تبحث أولا عن هدنة مؤقتة تتيح إجراء مناقشات أوسع نطاقا، في شكل منفصل عن القناة الإيرانية – الأمريكية، ولكنها مستوحاة من نفس المنطق المتمثل في إزالة التصعيد. وعلى الجانب الإسرائيلي، يختلف الخطاب اختلافا جذريا. وقال بنجامين نتنياهو إنه يريد بدء مفاوضات السلام مع لبنان في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية. وهذا التباين ليس إجرائياً بالتفصيل. وتقول إن لبنان يأتي إلى الطاولة لوقف الإضرابات، في حين تريد إسرائيل استخدام الطاولة لإعادة تحديد الهيكل الاستراتيجي للبنان دون تعليق الحرب أولا.

ولهذا السبب بالتحديد، فإن النداء الألماني له بعد معين. برلين لم تكن راضية برسالة إنسانية ووفقا للتقرير الرسمي اللبناني، أكد يوهان وادفول من جديد دعم ألمانيا للجهود التي تبذلها الحكومة لفرض سيادتها على كامل الأراضي ولإعادة الاستقرار. هذه التركيبة، لأنها تشمل أحد أكثر الجوانب حساسية من خطاب بيروت الحالي: أي من الدول التي تسعى إلى تولي مسألة الأسلحة، والحرب والتفاوض. In the exchange reported by Beirut, no details are given on the sectoral breakdown of this EU45 million envelope. ولكن موقفه من السياق الإقليمي معروف بشكل أفضل. وفي 8 نيسان/أبريل، دعت برلين، في المؤتمر الصحفي للحكومة الاتحادية، جميع الجهات الفاعلة إلى استخدام النافذة التي فتحتها الهدنة الإيرانية – الأمريكية للإسهام في إزالة التصعيد، مع التسليم بأن التفسيرات تتباين على المحيط الدقيق لهذه الهدنة. وأشارت وزارة الخارجية الألمانية أيضا إلى أن وادفول قد دعا نظيرها الإسرائيلي إلى أن إسرائيل ينبغي أن تقتصر على ما تعتبره دفاعا ضروريا، وألا تتجاوزه.

برلين، السيادة والمساعدة

هذا الظل الألماني يلقي الضوء على نطاق اللفتة المعلنة في بيروت. إن المعونة الإنسانية لا تعالج الغموض الغربي أو الهوامش المتبقية لإسرائيل على الأرض اللبنانية. لكنه يشير إلى أن لبنان، من وجهة نظر برلين، لم يعد مجرد واجهة هامشية شوهدت من خلال العلاقة مع إيران. ويصبح ملفا كاملا يجمع بين الحاجة الماسة الإنسانية والسيادة والبحث عن نتيجة دبلوماسية. In the present context, this shift is not insignificant. ومنذ إعلان هدنة واشنطن – سوران في 8 نيسان/أبريل، تراكمت بيانات متناقضة بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج لبنان في التصعيد الإقليمي أم لا. واعترفت ألمانيا بوجود نسخ مختلفة ودعت إلى وقف التصعيد العام. وتذهب السلطة اللبنانية إلى أبعد من ذلك: فهي تدعي أن فتح قناة مباشرة مع إسرائيل يكرس بالفعل فصلا عن المسارات. وبعبارة أخرى، لم تعد بيروت ترغب في الاعتماد على التمديد الافتراضي للبنان لترتيب مصمم في أماكن أخرى. He wants to place his own negotiations within an autonomous framework, even if this framework remains under strong American supervision.

والمشكلة هي أن هذا الحكم الذاتي المطالب به يُبنى تحت قيود. وعلى الأرض، تستمر العمليات الإسرائيلية. وأفاد رويتر يوم الاثنين أن إسرائيل كانت تضغط على بنت جبيل عشية محادثات واشنطن، مع الإشارة إلى عدم وجود وقف لإطلاق النار على الجانب الإسرائيلي. وتشير نفس المادة إلى أن هدف التجارة المباشرة في بيروت يظل في تحقيق هدنة. الفجوة كبيرة. وهو يعني أن لبنان يحاول بناء قناة تفاوضية منفصلة عن الحالة الإيرانية، ولكنه يفعل ذلك في بيئة لا يزال فيها الطرف الآخر يرفض مبدأ وقف الأعمال العدائية ذاته كشرط أساسي. هذا التناظر يقلل من مرونة الدبلوماسية اللبنانية مع تعزيز القيمة السياسية لصيغة راجي أن نقول أن « الموت اللبناني » أصبح الآن متميزاً عن الطريق الإيراني لا يعني إعلان انتصار دبلوماسي This is, first of all, to assert a right to independent political existence, even as military reality continues to be imposed from outside.

قناة نظيفة، ولكن تحت الضغط

ولذلك فإن التسلسل الذي فتحه النداء مع برلين له بعدان متلازمان. الأول فوري: يمثل 45 مليون يورو في شكل معونة إنسانية دعماً ملموساً للسكان المتضررين من الإضراب والتشريد وانهيار الخدمات. وقدّر رويتر أن أكثر من مليون شخص شُردوا يوم الاثنين منذ 2 آذار/مارس، في حين أبلغت السلطات اللبنانية عن أكثر من 000 2 وفاة. In a country already exsangued, where the state struggles to absorb the shock and where the reconstruction of the residential sector is forecast to be dizzing, this aid is not marginal. إنه يعطي الأكسجين في الأجل القصير ولكن البعد الثاني أكثر استراتيجية. وبربط المعونة والسيادة ووقف إطلاق النار بشكل صريح، تقدم برلين الدعم السياسي الأوروبي إلى بيروت الذي يتجاوز سجل المساعدة. وفي جوهرها، تقول ألمانيا إن مساعدة لبنان لا تمول فقط الطوارئ. وتعترف أيضاً بشرعية الحكومة التي ترغب في التحدث باسم البلد بأسره، بشأن مسألة تدعي جهات فاعلة أخرى، إقليمية أو داخلية، أنها تتناسب معها في كثير من الأحيان.

هذا ما يجعل إصرار (راجي) على احتكار الولاية منطقياً وفي محضر الاجتماع، أكد الوزير أن الدولة اللبنانية وحدها هي التي قررت التفاوض باسم لبنان. على سبيل المثال، تبدو الصيغة بديهية. ومن الناحية السياسية، فإنها تهدف إلى جرح منفتح للنظام اللبناني: وجود قوة سياسية – عسكرية، حزب الله، قادرة على إدخال البلد في حلقة من المواجهة الإقليمية دون سيطرة جميع المؤسسات. ومن خلال إعادة تأكيد أن الدولة هي وحدها التي تتفاوض، لا يرسل راجي رسالة إلى إسرائيل أو واشنطن أو برلين. إنه يتحدث أيضاً في الداخل وهو يعيد صياغة الخط الفاصل بين الدبلوماسية الرسمية والمنطق الأمامي الإقليمي. في هذه اللحظة، هذا الخط ضروري إذا أرادت (بيروت) أن تُقنع بأنّ « ملف لبناني » موجود فعلاً، فعليها أن تُثبت أنّه يُحمل بواسطة سلطة مُعترف بها ومُحددة ذات ولاية واضحة. وإلا فإن الانفصال عن الكادر الإيراني سيظل شعارا. وبهذا الحكم، تحاول الحكومة اللبنانية أن تجعله مبدأ.

State, Hezbollah and Political Risk

غير أن هذا المبدأ لا ينطوي على مخاطر. ومن شأن فصل لبنان عن المسار الإيراني أن يزيد من إمكانية قراءة القضية بالنسبة للأوروبيين ولبعض الوسطاء. ولكنه يعرض بيروت أيضاً إلى وجه مع إسرائيل والإطار التفاوضي الأمريكي. This framework is far from neutral. وأفاد رويتر بأن السفارة الإسرائيلية في واشنطن قد قدمت بالفعل المناقشات المقبلة كبداية لمفاوضات السلام الرسمية، في حين أوضح وزير الثقافة اللبناني غسان سلامي يوم الأحد أنه يسمح للممثل اللبناني بالتعامل بشكل كبير مع وقف إطلاق النار. والخطر واضح: إذا كانت بيروت ترغب في إنشاء قناة لبنانية مستقلة، فيمكن أن يُطلب إليها الدخول في تسلسل أوسع بكثير، حيث تُنقل مسألة وقف الإضرابات إلى مسألة نزع سلاح حزب الله، أو أمن الحدود، أو التطبيع الأطول أجلا. وبالتالي، فإن استقلالية الملف اللبناني يمكن أن تكون أداة. كما يمكن أن يصبح فخاً إذا استخدم لتعطيل لبنان من إيران دون ضمان توازن أفضل في السلطة.

ثم يقرأ دور برلين من زاوية مختلفة. ألمانيا ليست الوسيط الرئيسي لهذا التسلسل. وهي لا تحتفظ بالغرفة أو التقويم أو الضمان الأمني الذي طلبته بيروت من الولايات المتحدة. ولكنه يمكن أن يساعد على توطيد بيئة دبلوماسية لا يظهر فيها لبنان فقط كتذييل عسكري للجبهة الإيرانية. وتأييدها لسيادة الحكومة، ودعوتها إلى إلغاء التصعيد، وتذكيرها لإسرائيل بنسبة وحدود الدفاع عن النفس، وإعلان المعونة الإنسانية الكبيرة في الاتجاه نفسه: الاعتراف بمحاور للدولة اللبنانية وإعطائه حدا أدنى من الحيز السياسي. وهذا ليس شيئا في وقت تظل فيه الشُعب الداخلية اللبنانية عميقة. وأفاد رويتر مرة أخرى يوم الاثنين بأن حزب الله وحليفه نبيه بيري رفضا فكرة المفاوضات مع إسرائيل قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مما يبين أن القناة التي فتحتها الحكومة لا تستفيد من توافق وطني في الآراء. مرة أخرى، النداء الألماني لا يحل شيئا. ولكنه يعزز مخيم من يريدون إعادة صياغة القرارات الدبلوماسية في المؤسسات الرسمية.

الطوارئ الإنسانية والطوارئ السياسية

وفي الأساس، فإن إعلان 45 مليون يورو والعقوبة على فصل المسارات تعودان إلى نفس المشهد. ويستجيب أحدهما لحالة الطوارئ المادية، والآخر لحالة الطوارئ السياسية. إن لبنان بحاجة إلى المساعدة على الصمود. He also needs a language that allows him to regain possession of his own file. وهذا ما يحاول راججي القيام به عندما يقول إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قد كرست فصل الطريق اللبناني عن الطريق الإيراني. والصيغة لا تتناول القوة النارية الإسرائيلية، أو المركز الأمريكي، أو الكسور الداخلية للبلد. لكنها تقول شيئا واضحا جدا على الخط الذي تحاول بيروت الآن فرضه: التفاوض على صمت الأسلحة في لبنان، باسم لبنان، وليس كمنتج ثانوي لمعادلة إقليمية محددة في أماكن أخرى. The interview with Wadephul gives this line a partial European validation and a concrete translation in the form of help. The test will come to Washington on Monday: whether this distinct channel will remain a principle stated by Beirut or whether it will finally become a framework recognized by its interlocutors.