4 June 1982: Israel’s Lebanese Trap

4 يونيو 1982 لا يتوافق مع اليوم الأول من الغزو البري الإسرائيلي للبنان. وبدأت رسميا في 6 حزيران/يونيه، بوصفها عملية السلام في غالي. لكن 4 يونيو يصادف التحول السياسي. في اليوم السابق، في لندن، شلومو أرغوف، سفير إسرائيل في المملكة المتحدة، أصيب بجروح خطيرة من الرصاص. ويُعزى الهجوم إلى شبكة أبو ندال، وهي منظمة فلسطينية معادية لمنظمة ياسر عرفات الشعبية. غير أن إسرائيل اختارت إضراب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ثم غزو البلد. وبعد ذلك بأربعة وأربعين عاما، لا تزال هذه السلسلة مصفوفة. وهو يبين كيف يمكن أن يصبح الحدث الحقيقي ذريعة لحرب سبق التفكير فيها. وتشير أيضاً إلى أن أي عملية تقدم على أنها محدودة قد تنتج الخصم الذي تدعي تدميره. وفي عام 2026، وبينما تناقش إسرائيل ولبنان وقفا مشروطا لإطلاق النار، تسلط هذه السابقة الضوء على مخاطر التكرار.

4 حزيران/يونيه 1982: تضليل الذريعة

الهجوم على لندن خلق صدمة فورية. واستهدفت دبلوماسيا في عاصمة غربية ووضعت حكومة مينهايم بيجين أمام رأي إسرائيلي غير مهين. وزير الدفاع (أرييل شارون) لديه نافذة سياسية. ويعرض الحساب الرسمي الرد بوصفه حاجة إلى الأمن. وتدعي إسرائيل أنها تريد حماية حدودها الشمالية وإبعاد المقاتلين الفلسطينيين عن الجليل. تُقَسَّمُ المفردات. يتحدث عن الدفاع والمسافة والنيران عبر الحدود وحماية المدنيين. لكن القرارات الأولى تقول شيئاً آخر. وفي 4 حزيران/يونيه، قصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع فلسطينية في لبنان. لقد بدأ الرعب. وبعد يومين، دخلت القوات البلاد.

ومن أكثر العناصر حساسية في هذا التسلسل الفصل بين مرتكب الهجوم وهدف الحرب. شبكة أبو ندال ليست جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية. انفصل عنها بالعنف. حارب المسؤولين الفلسطينيين، ورفض استراتيجية ياسر عرفات الدبلوماسية وتصرف وفقا لمنطقه الإقليمي. وهذه الحقيقة معروفة في عام 1982. وهي لا تمنع القرار الإسرائيلي. المنطق يتغير في الحجم. الهجوم لم يعد مجرد فعل لقائد دقيق. وتصبح علامة على مشكلة عامة تود دولة العبرية حلها في لبنان: الوجود العسكري والسياسي الفلسطيني.

هذه الآلية تقرب الحلقة من علم زائف من خلال آثارها، دون جعلها عملية هوية زائفة تم تأسيسها بأدلة عامة. ولا يلزم تصنيع هذا الحدث لكي يُستخدم سياسياً. يكفي أن يتم استخدامه لتحويل المسؤولية المفيدة إلى الخصم الذي تريد ضربه بالفعل. وفي حزيران/يونيه 1982، أتاح تفجير لندن الوقت والعاطفة والتبرير. ويحوّل المشروع الاستراتيجي إلى استجابة حاضرة. وهو يقلل من حيز المناقشة الداخلية. لقد وضع الحلفاء الغربيين قبل أن يكون الأمر واقعاً. فهو يُعطي حرباً ذات أهداف واسعة الظهور الأولي لرد طارئ.

حرب محدودة تصل إلى بيروت

إن الحرب تتخطى بسرعة الإطار المعلن. ولا يتوقف الجيش الإسرائيلي عند فرقة أمنية في الجنوب. ويتقدم نحو بيروت، ويواجه القوات الفلسطينية، ويعبر الوجود السوري ويغرق في الحرب الأهلية اللبنانية. إن لبنان لعام 1982 ليس دولة قادرة على استيعاب هذا الهجوم. المؤسسات مكسورة وتسيطر الميليشيات على الأراضي. سوريا تزن بشدة ولدى منظمة التحرير الفلسطينية قواعد وأسلحة واستقلال سياسي. ويضيف التدخل الإسرائيلي القوة الأجنبية إلى نظام مشبع بالفعل من الأسلحة. وهي لا تعيد بناء السيادة. إنه يُسرع بتفتتها.

ثم يكشف حصار بيروت عن البعد الحقيقي للعملية. وتحصل إسرائيل على إجلاء منظمة التحرير الفلسطينية من العاصمة اللبنانية. إن النتيجة العسكرية الفورية كبيرة. سياسياً، يفتح فراغاً تم اغتيال الرئيس المنتخب بشير جيماييل قبل تولي منصبه إن مذابح صبرا وشاتيلا التي ارتكبها حلفاء الميليشيا اللبنانية في إسرائيل في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي تدمر قصة تدخل أمني صارم. إن اتفاق ١٧ أيار/مايو ١٩٨٣، الذي يفترض أن ينظم التطبيع بين لبنان وإسرائيل، ينهار تحت الضغط من العلاقات الداخلية والإقليمية للقوة. كانت الحرب أن تصدر أمراً جديداً إنها تخلق أزمة أعمق.

ويصبح جنوب لبنان رمز هذا الفشل. وقد انسحبت إسرائيل تدريجيا من عدة مناطق، ولكنها حافظت على الاحتلال المباشر أو غير المباشر في الجنوب بدعم من جيش جنوب لبنان. ويستمر هذا المخطط حتى أيار/مايو 2000. ومن ثم فإن العملية التي بدأت باسم هدف محدود تسفر عن وجود عسكري لمدة 18 عاما. وهو يخلق السجون، وخطوط المراقبة، والقرى المنفصلة، وذاكرة الاحتلال. ويحول المقاومة المسلحة إلى حجة سياسية دائمة. وهو يوفر جزءا من السكان الشيعة في الجنوب، وهم مهمشون بالفعل وكثيرا ما يُقبض عليهم بين القوات الفلسطينية والميليشيات المحلية والجيش الإسرائيلي، وهو سبب جديد للتعبئة.

ولادة حزب الله كنتيجة استراتيجية

هيزبولا ولد من هذه التركيبة. ولا ينشأ عن سبب واحد. الثورة الإيرانية عام 1979 أعطته مصفوفة إيديولوجية. التهميش التاريخي للشيعة اللبنانيين يوفر له أرضية اجتماعية. إن الحرب الأهلية تدمر الوساطة الوطنية. وتسمح سورية لإيران بالاستثمار في البقاع. ويشارك مستشارو الحرس الثوري في تشكيل شبكات مسلحة. لكن الغزو الإسرائيلي لعام 1982 أعطى هذه العناصر حفازها. وهو يوفر عدواً مرئياً، وقضية إقليمية، ووصفاً للمقاومة. ولا تظهر الحركة على الفور في شكلها الحالي. يتم تنظيمه تدريجياً من خلال شبكات دينية وعسكرية واجتماعية وسياسية قبل أن يصبح أحد العناصر الفاعلة المركزية في البلاد.

والنتيجة الاستراتيجية كبيرة. أرادت إسرائيل طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. وهو يسهم في ظهور خصم أكثر جذورا في المجتمع اللبناني. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية منظمة فلسطينية مقرها في الأراضي اللبنانية. وأصبح حزب الله ممثلا لبنانيا مكرسا في القرى والأسر والمؤسسات الاجتماعية والمدارس والرابطات والشبكات الدينية ثم في البرلمان. التهديد يتغير في الطبيعة ولم يعد من الممكن التعامل معها على أنها وجود خارجي يتعين إزالتها. وهي مشوشة مع جزء من النسيج الوطني، بينما تظل مرتبطة بإيران. وهذا الطابع المزدوج هو الذي جعل القضية صعبة للغاية لمدة أربعة عقود.

السخرية التاريخية ثقيلة. أضعف غزو عام 1982 خصمًا فلسطينيًا، لكنه أعد خصمًا شيعيًا أكثر متانة. ثم إن الانسحاب الإسرائيلي لعام 2000 يعزز حساب حزب الله، الذي يقدم تحرير الجنوب كدليل على فعالية الأسلحة. لم تقمع حرب 2006 الحركة. إنه يدمر جزءا من لبنان، ولكنه يوحد فكرة أن حزب الله يمكنه مقاومة جيش أعلى. وتجلب كل مواجهة نصيبها من الخسائر والضعف والاغتيال. غير أن كل مواجهة تنشط أيضاً السلطة السياسية التي تعتمد عليها الحركة: فالاحتلال والإضراب والسيادة وعدم قدرة الدولة على حماية الإقليم وحده.

2026، عودة رد فعل قديم

هنا عام 1982 يتحدث مباشرة في عام 2026 تغير السياق. (هيزبولا) لم تعد قوة ناسنة ولإيران دور إقليمي أكثر تنظيما بكثير. الولايات المتحدة تحاول إدارة القضية اللبنانية في وقت واحد، أمن إسرائيل ومفاوضات مع طهران. وللبنان جيش معترف به، ولكنه محدود بسبب الأزمة الاقتصادية والأرصدة الداخلية. ومع ذلك لا تزال بعض ردود الفعل. وتواصل إسرائيل تقديم عملياتها حسب الاقتضاء من أجل أمن الشمال. وهي تسعى إلى إنشاء مناطق عازلة وضمانات عسكرية وحرية العمل. ويقول إنه يريد تعزيز الجيش اللبناني، مع الحفاظ على الضغط الذي يضعف السيادة التي يقول إنه يريدها.

وقد استعاد وقف إطلاق النار الذي أعلن في واشنطن في حزيران/يونيه ٢٠٢٦ هذه المعضلة. ويشترط النص الوقف الكامل للأعمال العدائية على وقف نيران حزب الله وإجلاء مشغليه من قاطع الليطاني الجنوبي. وهو يغطي المناطق التجريبية الخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني وحده. وعلى الورق، يتفق المنطق مع الإطار الدولي المتوقع: عودة الدولة، واستبعاد الأطراف المسلحة من غير الدول، واستقرار الحدود. غير أن الاتفاق يترك مسألة الانسحاب الإسرائيلي وحرية العمل التي تطالب بها إسرائيل. ويهدد هذا التناظر مصداقيته. ولا يمكن أن يُطلب إلى الدولة اللبنانية أن تجسد السيادة في منطقة يحتفظ فيها جيش أجنبي بمواقعه أو بحقه في الإضراب.

حكم دونالد ترامب على الرغبة في فصل القضية اللبنانية عن المفاوضات الإيرانية يضيف طبقة أخرى من التناقض. (واشنطن) تريد منع (طهران) من استخدام (لبنان) كسلة. ولكن هذا الانفصال يؤكد، بوجوده ذاته، أن الملفين مترابطان. حزب الله يربط الأراضي اللبنانية بإيران. وتربط إسرائيل أمنها الشمالي بالحرب الإقليمية. ويسعى لبنان إلى عدم أن يصبح عملة صرف. وتؤكد إيران أن أي اتفاق أوسع يجب أن يغطي الجبهات التي يعمل فيها حلفاؤها. البيت الأبيض يريد أن يقطع الأزمة إلى ملفات منفصلة. الأرض تعيد تجهيزها على الفور.

تاريخ الدروس لم يفرض

يجب ألا يكون التشابه مع عام 1982 إجباريًا. إن قصف لندن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والحرب الأهلية، وسوريا، وهيكل لبنان في ذلك الوقت يعود إلى لحظة أخرى. لكن المنطق الاستراتيجي متكرر. يعمل التهديد الحقيقي على تبرير عملية أوسع. الحرب المعلن عنها محدودة يمكن أن تتوسع. منطقة آمنة يمكن أن تصبح مهنة. الضغط العسكري يمكن أن يعطي الخصم شرعية جديدة. إن محاولة إعادة تشكيل لبنان من الخارج يمكن أن تؤدي إلى عكس النتيجة المنشودة. هذا التكرار ليس قاتلاً. وهي مسألة قرارات تتجاهل الدروس المتاحة.

والدرس الأول هو أن التفوق العسكري لا ينتج نظاما سياسيا. ووصلت إسرائيل إلى بيروت في عام 1982. حصل على مغادرة مكتب التحقيقات الفدرالي. لقد أظهر قوته. لم يخلق لبنان مستقر وحليف. وحتى اليوم، لا يكفي تدمير الودائع أو الأنفاق أو أجهزة الإطلاق أو المواقع لبناء سلطة مشروعة. ويتطلب الأمن المستدام قيام دولة لبنانية قادرة على التصرف، وعلى حدود محترمة، وعلى حماية السكان المدنيين، وضمانات تقبلها الجهات الفاعلة المحلية. بدون هذا النصر التكتيكي يصبح توقفاً بين دورتين حربيتين.

الدرس الثاني يتعلق بالاحتلال. ويغذي أي وجود عسكري إسرائيلي مطول على الأراضي اللبنانية قصة حزب الله. تقدم له المبررات التي يحتاجها للحفاظ على أسلحته. فهو يضع معارضيه اللبنانيين في موقف صعب، إذ يجب عليهم أن يشجبوا ترسانته دون أن يبديوا عدم الاكتراث بالسيادة الوطنية. في عام 1982، احتلال الجنوب زوّد حزب الله بوجوده العام. وفي عام 2026، يمكن أن يكون لأي احتجاز إسرائيلي في المناطق الجنوبية أثر مماثل. يمكن إضعاف الحركة عسكريًا وتعزيزها سياسيًا في نفس الوقت.

والدرس الثالث يتعلق بالدولة اللبنانية. واشنطن، باريس، بيروت وحتى تل أبيب يقولون أنهم يريدون من الجيش اللبناني السيطرة على الجنوب ولكن الجيش لا يمكن أن ينجح إذا كان ينظر إليه على أنه ينفذ جهازا مفروضا تحت الإكراه الإسرائيلي. ويجب أن يُظهر كأداة للسيادة اللبنانية، لا بوصفها القوة المحلية المسؤولة عن تأمين احتلال أجنبي. ويتطلب ذلك انسحابا إسرائيليا واضحا، وموارد مالية، والتنسيق مع اليونيفيل، والحد الأدنى من توافق الآراء الداخلي، ووضع استراتيجية وطنية للدفاع. وبدون هذه العناصر، قد تصبح المناطق التجريبية مسلسلات هشة.

لبنان بين حرمانين من السيادة

مسؤولية حزب الله لا تختفي في هذا التحليل. وقد ساعدت أسلحتها خارج سيطرة الدولة، ومواءمتها مع إيران، ودورها في قرارات الحرب ووجودها العسكري في الجنوب، على فخ لبنان. وكثيرا ما تفرض هذه الحركة على الخيارات القطرية التي لم تناقشها المؤسسات. وقد أضعف مبدأ الاحتكار القانوني للقوة. ولكن التاريخ يبين أيضا أن الضغط الإسرائيلي لا يحل هذا التناقض. يمكنها حتى أن تصعّبها وكلما زادت إسرائيل من إضرابها أو احتلالها أو تهديدها، كلما كان بوسع حزب الله أن يقدم أسلحته استجابة ضرورية. وظل لبنان مقفلا بين حرمانين من السيادة.

وبالتالي فإن 4 يونيو 1982 ليس مجرد عيد ميلاد. إنه تحذير. وتشير إلى أن الحرب قد تنشأ عن ذريعة وتنتج آثارا تتعارض مع أهدافها. وهو يبين كيف أن الرد على هجوم نُسب إلى فاعل معاد لمنظمة التحرير الفلسطينية سمح بشن هجوم على منظمة التحرير الفلسطينية ثم بتحويل لبنان إلى عقود. وهو يلقي الضوء على ولادة حزب الله كنتيجة لتاريخ أوسع من إيران، والتهميش الشيعي، والحرب الأهلية، وقبل كل شيء الاحتلال الإسرائيلي. ويدعونا إلى النظر إلى التسلسل الحالي بعدم الثقة. وتتحدث النشرات الصحفية عن وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية والأمن. وسيعلم الميدان ما إذا كانت هذه الكلمات تفتح مخرجا سياسيا أم أنها تعد نسخة جديدة من الدورة نفسها.

فبعد أربع وأربعين عاما من 4 حزيران/يونيه 1982، لا تزال إسرائيل تتردد فيما يبدو بين قراءتين لماضيها اللبناني. ويعترف الأول بأن الاحتلال أطعم حزب الله وأن العمليات المحدودة يمكن أن تفلت من مصمميها. ولا يزال الثاني يعتقد أن ارتفاع الضغط سيؤدي في نهاية المطاف إلى عدم حدوث ضغوط سابقة. إن لبنان، من جانبه، ليس لديه رفاهية هذا التردد. إنه يعرف ثمن الحروب التي أطلقت باسم سلامة الآخرين وفي الأسابيع المقبلة، وبمتابعة وقف إطلاق النار، ستقول مسألة الليطاني، ودور الجيش اللبناني ومركز المواقع الإسرائيلية، إن كان عام 1982 ما زال درسا مفتوحا أو خطأ في التكرار.