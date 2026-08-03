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6 سنوات بعد الوفاة هل العدالة تتقدم أخيراً؟?

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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6 ans après l'explosion du port de Beyrouth, la justice avance-t-elle enfin ?
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الترجمة متاحة باللغاتFrancaisEnglishArmenienAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

في 4 أغسطس 2020، انفجر 2750 طنًا من نترات الأمونيوم المخزنة منذ عام 2013 في ميناء بيروت: أكثر من 236 قتيلاً، 000 7 جريح، مدينة محطمة.

في مارس 2026، أغلق القاضي طارق بيطار تحقيقه بعد سنوات من العرقلة السياسية. ويجري استجواب 70 شخصا اليوم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق حسن دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل، وغازي زيتير، ويوسف فينيانوس، والمدعي العام السابق غاسان وويت. ورفضت بلغاريا تسليم إيغور غريشوكين، مالك سفينة شحن روسوس. ويطالب الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام الآن بنشر لائحة الاتهام.

بعد ست سنوات عائلات الضحايا ما زالت تنتظر الحقيقة والعدالة.

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Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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