6 سنوات بعد الوفاة هل العدالة تتقدم أخيراً؟?

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في 4 أغسطس 2020، انفجر 2750 طنًا من نترات الأمونيوم المخزنة منذ عام 2013 في ميناء بيروت: أكثر من 236 قتيلاً، 000 7 جريح، مدينة محطمة.

في مارس 2026، أغلق القاضي طارق بيطار تحقيقه بعد سنوات من العرقلة السياسية. ويجري استجواب 70 شخصا اليوم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق حسن دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل، وغازي زيتير، ويوسف فينيانوس، والمدعي العام السابق غاسان وويت. ورفضت بلغاريا تسليم إيغور غريشوكين، مالك سفينة شحن روسوس. ويطالب الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام الآن بنشر لائحة الاتهام.

بعد ست سنوات عائلات الضحايا ما زالت تنتظر الحقيقة والعدالة.

إتبع (ليبنان) للأخبار اللبنانية.

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