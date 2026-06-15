Aoun and Berri reactivate the Iranian channel

وتستأنف الاتصالات بين إيران ولبنان على أعلى المستويات. ودعا عباس أراغشي جوزيف أوون ثم نبيه بيري إلى تفصيل النطاق اللبناني للاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن. وتؤكد التعليقات الرسمية على سيادة لبنان والوقف الفوري للحرب ضد البلد ومسؤولية الولايات المتحدة في ضمان النص.

واستؤنفت رسالة إيران – ليبانون على أكثر المستويات السياسية، مع استئنافين منفصلين من وزير الخارجية الإيراني، عباس أراغشي، إلى رئيس الجمهورية، جوزيف أوون، ثم إلى رئيس البرلمان، نبيه بيري. ويأتي هذا الاتصال المتجدد في وقت يضع فيه الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة المسألة اللبنانية في صميم تنفيذه. كما أنها تتدخل بعد فترة من التوترات الدبلوماسية بين بيروت وطهران، التي تميزت بالخط الصلب الذي اعتمده وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي، حول ملف السفير الإيراني. غير أن تركيز التسلسل لم يعد هذه الأزمة الثنائية. وهو الآن في المحتوى الدقيق للرسائل التي تبادلتها أعلى السلطات اللبنانية بالدبلوماسية الإيرانية.

Aoun and Araghchi: مضمون المكالمة

وفقاً للبيان الرسمي، تلقى رئيس الجمهورية الجنرال جوزيف أوون هذا المساء مكالمة هاتفية من وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، السيد. Abbas Araghchi, during which the current regional developments and a number of issues of common interest were examined. ». وتحدد هذه الجملة الأولى الإطار. وهذه ليست محادثة تقتصر على المجاملة الدبلوماسية. وهو يغطي التطورات الإقليمية والمسائل المشتركة. ولذلك، فإن لبنان ليس على علم فقط. He was placed in a discussion that directly affected his security, territory and place in the current arrangement between Washington and Tehran.

وفي سياق النداء، رحب الرئيس أوون بالاتفاق بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك خطوة إيجابية نحو الحد من التوترات وتمهيد الطريق أمام الحلول الدبلوماسية التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. التركيبة الرئاسية حذرة جوزيف أوون لا يتحدث عن حل نهائي. يتحدث عن خطوة إيجابية انه لا يعطي البروتوكول فارغا. وهو يرى أنها فرصة لتخفيف حدة التوترات وفسحة للحلول الدبلوماسية. هذا الفارق ضروري.

وأضاف البيان نفسه: » تم التأكيد أيضا على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى توطيد الاستقرار الدائم في المنطقة، بطريقة تؤثر تأثيرا إيجابيا على دولها وشعوبها. هذه الجملة توسّع الكلمة. وهو يضع لبنان في بيئة إقليمية لا يمكن فيها عزل الاستقرار الدائم. إن وقف الحرب في لبنان، والاسترخاء مع إيران، ومسألة مضيق أورموز، والضمانات الأمريكية، وسلوك إسرائيل أصبح الآن جزءا من كل شيء. ولا تمثل الرئاسة اللبنانية البلد ممثلا مستقلا عن بقية المنطقة، بل كدولة يعتمد أمنها على إطار إقليمي أوسع.

وأهم مقطع سياسي في البيان الرئاسي هو كما يلي: لقد أكد رئيس الجمهورية على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته ما زالا من الأولويات الوطنية. هذه الجملة تعطي خط بابدا وقالت إن استئناف الاتصال مع إيران لا يعني وفدا للقرار اللبناني. كما ينص على أنه لا يمكن ترجمة اتفاق إيران – أمريكي إلى ترتيب على الدولة اللبنانية. فالسيادة لا تقدم كشعار. ويصبح شرطاً لأي قراءة لبنانية للبروتوكول. وهو أيضا استجابة غير مباشرة لجميع الأطراف الراغبة في تخفيض لبنان إلى جبهة ثانوية في المواجهة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة.

ويعلن البيان الصحفي أخيرا الموقف الإيراني أثناء التبادل مع أوون: وأكد الوزير أراغيشي من جانبه أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من جانب جميع الأطراف، وأعرب عن أمله في أن يساعد المناخ الإيجابي الذي أوجده هذا الاتفاق على دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز آفاق الانتعاش والازدهار في البلد. وتسمح هذه الجملة لطهران بأن تؤكد علنا التزامها باحترام السيادة اللبنانية. وهو يستجيب لانتقاد متكرر في لبنان بأن إيران تتصرف أحياناً من خلال حلفائها أكثر من خلال المؤسسات الرسمية. كما يقدم إلى بيروت حجة: فطهران تنص على أنه يجب على جميع الأطراف احترام السلامة الإقليمية اللبنانية.

بيري وأراغشي: الشرط اللبناني المفصل

وقد صيغت الدعوة مع نبيه بيري في سجل أكثر تفصيلا وعمليا. ويذكر المحضر الرسمي: » استئناف عقد هذا المساء بين رئيس مجلس النواب، نبيه بيري، ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، عباس أراغشي، حيث درسا آخر التطورات، والحالة والتطورات في لبنان والمنطقة، فضلا عن أحكام الاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، الذي يتضمن بندا أساسيا ينص على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. وهذه الصياغة مباشرة. وهو ينص على أن الشرط اللبناني موجود ولا غنى عنه. وهي لا تعرضه على أنه تفسير ثانوي للنص.

ويتطرق التقرير نفسه إلى ما يلي: » أبلغ أراغيتشي الرئيس بيري بتفاصيل أحكام الاتفاق، ولا سيما وقف الحرب ضد لبنان، قائلا إن هذا البند يجب أن يدخل حيز النفاذ وأن يطبق فورا على الرسالة، اعتبارا من اليوم الأول، وعلى مدى فترة التفاوض المقررة البالغة ستين يوما. هذه الجملة هي قلب التبادل وهو يحدد ثلاثة عناصر: التطبيق الفوري، والتطبيق الحرفي، ومدة 60 يوما. وهكذا، فإن القراءة الإيرانية لبيري، ليست صيغة مبدأ. وهو التزام يتوقع أن تترتب عليه آثار منذ بداية الفترة التجارية.

ويضيف البيان الصحفي ما يلي: « Araghchi asserted that ensuring compliance with this clause is the responsibility of the United States of America and the parties to the MOU. » » هذه الجملة تنقل جزءا من الضغط إلى واشنطن. وإذا كانت الولايات المتحدة ضامن، فإنها لا تستطيع فقط أن تحتفل بالاتفاق مع طهران. كما يجب محاسبتها على تنفيذها في لبنان. وهذه النقطة مهمة في وقت ترفض فيه إسرائيل بالفعل قبول أي قراءة تحد من حريتها في اتخاذ إجراء عسكري ضد حزب الله وتدعي الإبقاء على مواقع في المنطقة الحدودية.

ويختتم التقرير برد فعل نبيه بيري: كرر الرئيس بيري شكره لجمهورية إيران الإسلامية، وكذلك للأحزاب الإقليمية والدولية على دعمها للبنان في هذه المرحلة. وعليه، فإن رئيس البرلمان ينص على الاتفاق في منطق دعم لبنان. ولا تقتصر صيغته على إيران. وهو يشمل الأطراف الإقليمية والدولية. وهو يعكس الرغبة في عدم قفل الشرط اللبناني في علاقة حصرية بين بيروت وطهران. غير أن الرسالة المركزية لا تزال واضحة: فلبنان يريد تنفيذ وقف الحرب، وليس مجرد ذكره.

استئناف الاتصال السياسي أكثر من البروتوكول

ويعطي هذان البلاغان صورة دقيقة لللحظة الدبلوماسية. ومع أوون، تتحدث إيران عن السيادة والاستقرار والانتعاش. مع (بيري) يتحدث عن شرط، تطبيق فوري، مسؤولية أمريكية وفترة ستين يوماً والفرق في النبرة ليس متناقضا. وهو يطابق الأدوار المؤسسية للمحاورين. ويضع رئيس الجمهورية الملف في إطار الدولة. ويتبع رئيس البرلمان الميكانيكيين السياسيين والضمانات المتعلقة بالجبهة الجنوبية. ويعيد التبادلان معا إنشاء قناة إيران – ليبانون أضعفها التوترات التي حدثت في الأشهر الأخيرة.

ولا تزال نقطة راجي في الخلفية. والأزمة التي اندلعت حول السفير الإيراني قد أعطت صورة لعلاقة ثنائية معدة. وأراد وزير الخارجية أن يفرض تذكيرا على النظام الدبلوماسي وأن يدل على أن أي علاقة مع لبنان يجب أن تمر بالمؤسسات الرسمية. ولا تتعارض نداءات أراغشي إلى أوون وبيري تماما مع هذا المبدأ. إنهم يعيدون توجيهه وتتحدث إيران بشكل جيد إلى المؤسسات اللبنانية. لكنها تفعل ذلك على المستوى الرئاسي والبرلماني، حيث الأزمة تتجاوز اختصاص الوزارة الوحيد في البروتوكول.

ويكتسي هذا التطور أهمية سياسية داخلية. (راجي) ليس في مركز التسلسل هو ليس بالضرورة منبوذاً علناً ولكن خط كسره يبدو ثانويا لاستئناف قناة استراتيجية. ولا يمكن للبنان أن يطلب تطبيق حكم إيران في الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بينما يرفض أي تبادل مع طهران. إن السيادة اللبنانية تتطلب حدودا. وهو يتطلب أيضا التحدث إلى الجهات الفاعلة التي يمكن أن تؤثر على وقف الحرب. إنه هذا التمييز الذي تُظهر به نداءات (أراغشي).

الاتصال بين إيران ولبنان: السيادة والنفوذ الدبلوماسي

وهكذا تحاول الرئاسة اللبنانية تحويل استئناف الاتصال إلى نهج حكومي. وهو يقبل الحوار، ولكنه يضع السيادة كأولوية وطنية. هذا الموقف يتفادى فخين الأول هو السماح لإيران بالتحدث وحدها عن لبنان ومصالحه. والنقطة الثانية هي القفل في موقف من الرفض الذي سيحرم بيروت من ملجأ مفيد في الوقت الذي يجب فيه تنفيذ وقف إطلاق النار. ويختار أوون طريقاً وسطاً: استضافة الاتفاق، وطلب الاستقرار، والحفاظ على القرار الوطني.

(بيري) تتبع نهجاً أكثر إهانة وهو يسلط الضوء على الطابع الملزم للشرط ويتلقى بيانا واضحا جدا من أراغشي بأن وقف الحرب ضد لبنان يجب أن ينطبق على الفور وعلى الرسالة. ويخدم هذا التوضيح البرلمان والقوى السياسية التي ترغب في جعل البروتوكول أداة للضغط على إسرائيل. كما أنه يسمح للولايات المتحدة بتوضيح دورها. وإذا كانت واشنطن ضامن، فعليها أن تقول ما يعنيه وقف الحرب في لبنان عندما يحافظ الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة أو يقوم بعمليات ضد المقاتلين الذين تقول إنها تهددهم.

ولا يزال خطر تباين التفسير كبيرا. وتدعي إسرائيل أنها تريد الحفاظ على حرية عملها في لبنان. وتقدم الحكومة الإسرائيلية هذه الحرية كضمان لشعب شمال إسرائيل. ويعتبر لبنان ذلك تهديدا دائما لسيادته وعودة المشردين. وتذكر إيران أن الشرط يجب أن ينطبق على الفور. ولذلك يتعين على الولايات المتحدة أن تختار بين المطالبة بتطبيق البروتوكول والتسامح إزاء الموقف الإسرائيلي. وفي هذه المرحلة، يمكن أن يصبح الاتصال بين إيران ولبنان ملجأ دبلوماسيا لبيروت.

جنوب لبنان

كما تفرض الأرض حدودها الخاصة. وطلب الجيش اللبناني من السكان عدم العودة بسرعة كبيرة إلى القرى الحدودية. وأشارت إلى خطر الانتهاكات والهجمات والذخائر غير المنفجرة الإسرائيلية. ويتبين من هذا التحذير أن الاتفاق لم يحقق بعد سلامة حقيقية. ولا يمكن للأسر المشردة أن تكتفي ببيان. وهم يتوقعون طرقا آمنة، وتفتيش المنازل، ووقف الضربات، وتعليمات واضحة. ولذلك يجب الحكم على الكلمات المتبادلة بين أراغيشي وأون وبيري بما لها من آثار عملية.

ويمكن لاستئناف الاتصال مع إيران أن يساعد لبنان إذا استخدم للحصول على التزامات يمكن التحقق منها. ولن يكون من المفيد لو بقيت على مستوى البيانات. ويتمثل التحدي في تحويل الأحكام الصادرة إلى آليات: جدول زمني للتنفيذ، ورصد الانتهاكات، ودور اليونيفيل، والتنسيق مع الجيش اللبناني، والعودة التدريجية للمشردين، وتوضيح منطقة الحدود. وبدون هذه العناصر، يمكن أن يصبح الحكم اللبناني معركة تفسير بين طهران وواشنطن وتل أبيب وبيروت.

The economic dimension mentioned by Araghchi also deserves attention. ويتحدث الوزير الإيراني عن الانتعاش والازدهار. ولا يمكن أن تصبح هذه الكلمات حقيقية إلا إذا كان الأمن يعود إلى الجنوب ولبنان يحقق حدا أدنى من الاستقرار الإقليمي. وتستلزم إعادة بناء القرى المتضررة، وعودة الأنشطة الزراعية، وإعادة فتح المدارس بشكل طبيعي، واستئناف الخدمات العامة وقفا دائما للأعمال القتالية. ولذلك فإن الصلة بين الدبلوماسية والحياة اليومية مباشرة. ولن يساعد وقف إطلاق النار المطبق تطبيقا سيئا على السيادة ولا على الاقتصاد.

A Lebanese Line still to Stabilize

وهذا التسلسل يعطي بيروت هامشا مناورة، ولكنه يتطلب الاتساق. ولا يمكن لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والحكومة ووزارة الخارجية والجيش أن يرسل إشارات متناقضة. ويجب على لبنان أن يقول إنه يتكلم مع إيران لأن القضية تتطلبها، ليس لأنها تتخلى عن سيادتها. He must say that he thanked the mediators and guarantors, but that he demanded their results. ويجب أن يقول إن وقف الحرب في لبنان ليس مكملا دبلوماسيا، بل هو شرط استقرار إقليمي.

وتشير الرسالة الموجهة من أراغيشي إلى أوون وبيري إلى أن إيران تريد وضع لبنان في صميم الاتفاق. رد (أون) يشير إلى أن لبنان يريد الحفاظ على سيادته في هذا الوصف. رد (بيري) يشير إلى أن (بيروت) تريد التنفيذ الفوري وليس وعداً مؤجلاً. وحول هذه الخطوط الثلاثة، ستلعب المرحلة التالية: re established communication with Tehran, demand of sovereignty at Baabda, demand of execution at Ain al-Tinah. The first test will remain in South Lebanon, where residents expect statements less than concrete signs of security.

سابقا راجي وضع في الخلفية

ويأتي استئناف الاتصال مع طهران بعد مرحلة من التوتر بسبب الخط الصلب لوزير الخارجية اللبناني يوسف راجي في ملف السفير الإيراني. وأعطى هذا التسلسل صورة لدبلوماسية لبنانية تسعى إلى إعادة تأكيد سيادتها في مواجهة التدخل المنسوب إلى إيران. لكن نداءات (عباس أراغشي) إلى (جوزيف أوون) و(نابيه بيري) تظهر أن إدارة العلاقة مع (طهران) لا يمكن أن تنخفض إلى أزمة بروتوكول.

وعلى الصعيد الداخلي، يبدو أن راجي في وضع أقل مركزية. ولا يزال مطالبته بالسيادة حاضرا في خطاب بعبدا، غير أنه يصاغ الآن على أساس الحاجة الأوسع: الإبقاء على قناة مع إيران للحصول على تطبيق الشرط اللبناني لاتفاق إيران – أمريكا. ولا تستبعد الرئاسة وعين التيني الوزير أمامهما. ومع ذلك، فإنهم يتناولون مسألة أصبحت استراتيجية، حيث لم يعد الاضطراب الدبلوماسي كافيا للدفاع عن المصالح اللبنانية.

ولا يعني هذا التطور المواءمة مع طهران. بل إنه يعكس العودة إلى الواقعية الدبلوماسية. ويمكن للبنان أن يتحدى التدخل الإيراني بينما يتحدث مع إيران عندما يتعلق الأمر بوقف الحرب في الجنوب. فالسيادة لا تقاس فقط بالقدرة على معاقبة السفير. كما أنه يقيِّد القدرة على تأمين ضمانات ملموسة للإقليم والمدنيين والمؤسسات.