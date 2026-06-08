IMF, debt, war: Moody

A C note that summarizes the Lebanese impasse

ولا يزال لبنان محاصرا في معادلة مفادها أن الإعلانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتحرك. In a new reading of the sovereign situation, Moodys keeps the country in the lowest area of credit risk. وتركت الوكالة قدرا ضئيلا من الغموض: وطالما لا يوجد تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون أو برنامج شامل لتحقيق الاستقرار، لا ينبغي أن تتطور مذكرة لبنان جيم. ويمكن لاستئناف المناقشات مع صندوق النقد الدولي أن يفتح نافذة. وهي لا تحل محل القرارات التي رفضتها السلطات اللبنانية لسنوات.

الموضوع يتجاوز التقنية المالية وتقيس المذكرة السيادية الحد الأدنى من الثقة التي لا تزال الدولة تلهم دائنيها. وفي الحالة اللبنانية، لا تزال هذه الثقة تدمر بسبب التخلف السيادي، والأزمة المصرفية، وانعدام التوزيع الواضح للخسائر، وشلل الإصلاحات. إن الحرب مع إسرائيل والتوترات الإقليمية تؤدي إلى تفاقم حالة ضعيفة جدا بالفعل. وهي تؤثر على الأسر المعيشية والهياكل الأساسية والسياحة وميزان المدفوعات والإيرادات الحكومية. ولذلك، فإن لبنان لا يُلاحظ على نحو ضعيف فقط لأنه لم يكن موجودا. لأنه لم يُنتج بعد مساراً موثوقاً للخروج من العيوب.

وهكذا يصبح النظام اللبناني مؤشرا سياسيا واقتصاديا. وتقر الوكالة بأن المناقشات مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تنطوي على تمويل سريع يصل إلى بليون دولار. وستغطي هذه المساعدة دعم الميزانية والنفقات الإنسانية. ولكن الوكالة تُبلغ على الفور بالحد الأقصى لهذه الآلية. ويمكن لتمويل الطوارئ أن يخفف من التدفق النقدي. ويمكنها دعم الاحتياجات الاجتماعية الفورية. ويمكنها أيضا أن تستعيد حدا أدنى من الصلة بالمؤسسات المالية الدولية. وهي لا تقوم وحدها بإصلاح دولة لم تعيد هيكلة ديونها.

الأرقام الرئيسية للتشخيص

المؤشر البيانات المذكورة مذكرة السيادة جيم مناقشة التمويل السريع مع صندوق النقد الدولي ما يصل إلى بليون دولار الأشخاص المشردون بسبب النزاع أكثر من مليون الزراعة والبناء والصناعة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 التعليم والصحة 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 انخفاض حركة الركاب في المطار -34.2 في المائة على مدى 5 أشهر الوصول إلى المطار – 40.2 في المائة على مدى 5 أشهر الخسائر المتصلة بالحرب أكثر من 20 بليون دولار الخسائر المحتملة إذا استمر النزاع حوالي 25 بليون دولار السكن المدمر أكثر من 000 61

معونة صندوق النقد الدولي لن تكون كافية

الرسالة صعبة على بيروت يقول أن الدبلوماسية والهدنة والمعونة الإنسانية يمكن أن تستقر الأزمة. إنهم لا يعيدون الفضل ويمكن لبلد ما أن يتلقى أموالا جديدة ويظل معسرا. ويمكنها أن توقع بلاغات سياسية ولا تزال غير قادرة على جمع التمويل العادي. ويمكنها أن تظهر استقرار أسعار الصرف وتواصل فقدان الاحتياطيات. إنه هذا الإنفصال بين مظهر الهدوء و غياب الإصلاح الذي يغذي تحذير مودي ويظل لبنان محكوما على الأعمال غير المنجزة، أكثر من الوعود المتكررة.

ويشير المستوى جيم الذي حدده موديز إلى الديون التي تعاني من ضائقة شديدة. هذا ليس تحذير كلاسيكي وهذا تعبير عن التخلف المطول والانتعاش غير المؤكد للدائنين. وفي بلد عُلّق سداد ديونه الأوروبية، يعكس هذا التصنيف واقعا بسيطا: فالأسواق ليست لديها خطة واضحة للسداد أو إعادة الهيكلة أو التسلسل الهرمي للخسائر. ولا يعرف الدائنون ما هي حصة الديون التي سيعترف بها، وما هي الصكوك التي ستُقترح، أو ما هي قدرة الميزانية التي ستدعم الأوراق المالية المعاد هيكلتها.

ولذلك فإن المشكلة الرئيسية ليست نقص التشخيص. لقد تراكم في لبنان. السلطات كانت على علم بمتطلبات صندوق النقد الدولي منذ اتفاق 2022 التقني الذي لم يصادق عليه مجلس إدارة الصندوق ولا تزال الخطوط الرئيسية هي إعادة هيكلة الديون العامة، وإصلاح القطاع المصرفي، وتوحيد الحسابات، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية المالية، واستعادة مصداقية مصرف لبنان. والمفقود هو الترجمة السياسية لهذه الأهداف. ولا تزال المجموعات التي يتوقع أن تستوعب الخسائر تعيد الفواتير.

إن عدم إعادة الهيكلة يؤثر على الاقتصاد بأسره. ويمنع الدولة من العودة عادة إلى الأسواق. إنه يحجب قرار البنك. وهو يبقي مقدمي الطلبات في حالة من عدم اليقين مطولة. It feeds a bypass economy where households, businesses and administrations adapt to collapse instead of exiting. Moody وسيكون تجديد التزام صندوق النقد الدولي إيجابيا على الهامش، ولكن التحسين المستدام لخصائص الائتمان يتوقف على الإصلاحات الهيكلية وتسوية الديون.

حرب تدمر قواعد الانتعاش

لقد أدت الحرب إلى تخفيض غرفة المناورة وكان التصعيد بين لبنان وإسرائيل هذا العام صدمة سلبية كبيرة على النشاط المحلي. وقد ترك أكثر من مليون شخص منازلهم للهروب من العنف. هذا النزوح الداخلي ليس مجرد كارثة بشرية وهو يُبطل تنظيم العمل والمدارس والرعاية والمتاجر وسلاسل الإنتاج. ويحول الطلب من منطقة إلى أخرى. ويحرم الأسر من الدخل. وهو يفرض أعباء جديدة على الدولة والمنظمات الإنسانية في سياق محدود من الموارد.

وأقل القطاعات المتنقلة هي أكثر القطاعات تعرضا. ولا يمكن للزراعة والبناء والصناعة التحويلية أن تنقل أراضيها أو آلاتها أو فرقها بسرعة. وشكلت هذه الأنشطة مجتمعة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وعندما تفرغ القرية أو تدمر حقل أو طريق مقطع أو ورشة متضررة، لا تقتصر الخسارة على المبنى المتضرر. It affects suppliers, carriers, daily workers, traders and local tax revenues. وهكذا حولت الحرب الضرر الإقليمي إلى تباطؤ وطني.

الخدمات لها تأثير مماثل. وشكل التعليم والصحة 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ويعطل تشرد السكان المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية. وهي تتحرك في حاجة إلى المناطق المشبعة بالفعل. They require some families to delay care or interrupt training. كما أنها تضعف رأس المال البشري الذي لا يزال واحدا من المزايا التنافسية للبنان. فالاقتصاد لا ينتعش فقط بالطرق والمصارف. وهي بحاجة إلى عمال مدربين، وأطفال المدارس، وإلى نظام صحي فعال.

والسياحة خط ضعف آخر. ويعتقد Moodys أن الوافدين انخفضوا نتيجة للنزاع. وتؤكد البيانات الواردة من مطار رفيتش الحريري هذا التدهور. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، انخفض مجموع عدد الركاب بنسبة 34.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وانخفضت الوصلات بنسبة 40.2 في المائة. ويؤثر هذا الانكماش تأثيرا مباشرا على الفنادق والمطاعم والضرائب ووكالات السفر والمتاجر والخدمات المرتبطة بالمغتربين. كما أنه يقلل من تدفقات النقد الأجنبي، التي تعتبر أساسية في بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على العالم الخارجي.

رصيد المدفوعات: هشاشة أخرى

ولذلك فإن ميزان المدفوعات يظل تحت الضغط. ويستورد لبنان الكثير من السلع ويمول جزءا من عجزه عن طريق السفر ونقل الشتات والدخل من الخدمات. وعندما يتردد الزوار في الحضور، وعندما يؤخر المغتربون إقامتهم وعندما تتأثر البلدان المضيفة نفسها بالتوترات الإقليمية، تصبح هذه التدفقات هشة. كما تبرز الموديات خطر صدمة النفط. وبالنسبة لاقتصاد يعتمد على واردات الطاقة، يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى عجز في الحساب الجاري أثقل وارتفاع تكاليف النقل.

وفي هذا السياق، يمكن أن يكون تمويل صندوق النقد الدولي في حالات الطوارئ مفيدا. ويمكنها أن تعزز السيولة، وأن توفر بعض حيز الميزانية وتساعد على تمويل الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية العاجلة. ويمكن أن تكون أيضا بمثابة إشارة. A state that takes up language with the IMF shows that it accepts a form of surveillance and discipline. ولكن هذه الإشارة ستكون ضعيفة إذا استخدمتها السلطات لزيادة تأخير الإصلاحات. وقد أثبت لبنان بالفعل أنه يمكنه التوقيع على التزامات من حيث المبدأ دون اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة.

وتتمثل المخاطرة في استهلاك المعونة دون تجهيزها. قد يبدو أن مليار دولار مهم في بلد مستنفد ولا يزال ضعيفا في مواجهة الأزمة. وستتجاوز الخسائر المتصلة بالحرب بالفعل 20 بليون دولار ويمكن أن تصل إلى 25 بليون دولار إذا استمرت الأعمال القتالية. وأفيد بأن أكثر من 000 61 مسكن قد تضررت كليا أو جزئيا بين آذار/مارس وأوائل أيار/مايو 2026. وفي مواجهة هذه المبالغ، لا يمكن أن يمول الدعم السريع عملية التعمير. لا يمكنها إلا أن تحافظ على صدمة وتحافظ على بعض المهام الحيوية للدولة.

أزمة حكم في المقام الأول

ومن ثم فإن المسألة الحقيقية لا تزال هي التسلسل الهرمي للأولويات. هل تسعى الحكومة أولاً إلى الحصول على أموال جديدة، أم ينبغي لها أولاً أن تعيد مصداقية إطار الإصلاح؟ والواقع أن كلا الجانبين مترابطان. وبدون تمويل، تصبح حالة الطوارئ الاجتماعية غير مستدامة. وبدون الإصلاح، يصبح التمويل تكرارا. ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يساعد على الاستقرار. ولا يمكنها أن تحل محل قرار وطني بشأن الخسائر المصرفية والديون العامة وحسابات مصرف لبنان ومسؤولية الجهات الفاعلة التي دفعت البلد إلى التقصير.

The Lebanese case also shows the limits of the discourse on resilience. Since 2019, the population has adapted to an exceptional financial crisis. والتمست الشركات إيرادات من العملة الأجنبية. وقلصت الأسر المعيشية إنفاقها. وقام المغتربون بدعم أسرهم. ولكن هذا التكيف ليس استراتيجية اقتصادية. أحياناً يخفي غياب الدولة. وتشير Moodys، حسب تقديرها، إلى أن الدائنين والمؤسسات لا يحكمون على قدرة اللبنانيين على البقاء. يُحكمون على قدرة الدولة على الحكم والدفع والإصلاح ومحاسبة.

ولذلك فإن الملاحظة جيم تمثل مرآة حادة. وهو يعكس البلد الذي سمح باستمرار تقصيره دون تسوية. وهو يعكس نظاما مصرفيا لم يُعاد تشكيله ليواكب الخسائر. وهو يعكس الحكم الذي يكافح من أجل إصدار قوانين ذات مصداقية. وهو يعكس أيضا بيئة آمنة تدمر أسس الانتعاش. إن وقف إطلاق النار، إذا وقف، يمكن أن يقلل من بعض المخاطر. فهو لا يغير تلقائيا المسار السيادي. بالنسبة لـ (موديز) يظل المعيار الحاسم هو القدرة على تحويل (أكالميا) إلى برنامج كامل.

ويتعلق هذا الشرط أيضا بالبلاغ الرسمي. وكثيرا ما قدم المسؤولون اللبنانيون فتحات دولية كنجاحات. إن استئناف المناقشات مع صندوق النقد الدولي، والوعد بتقديم المساعدة، والزيارة الدبلوماسية، أو الاستقرار النقدي غير المتكرر، يصبح عناصر لغوية. لكن وكالات التقييم تنظر إلى النتائج التي يمكن التحقق منها وهي تتوقع ميزانيات مخلصة، ومراجعات، وإعادة تشكيل، وسن قوانين، ومؤسسات قادرة على التنفيذ. وبدون هذه العناصر، يظل خطاب تحقيق الاستقرار هشا.

نافذة ضيقة لبيروت

هناك نافذة وأظهرت الحرب تكلفة انعدام هامش الميزانية. كما أنها وضعت لبنان على جدول الأعمال الدولي، لا على أساس من الثقة، بل على سبيل القلق. وتدرك الولايات المتحدة وأوروبا والبلدان العربية وصندوق النقد الدولي أن استمرار انهيار لبنان سيكون له عواقب إقليمية. ويمكن لهذا الاهتمام أن يوفر الأموال والمساعدة والضغوط المفيدة. ولكن بإمكانها أيضاً أن تحبس البلد في منطق يتسم بطابع الاستعجال الدائم، حيث تبرر كل أزمة الدعم المحدود دون تحول دائم.

ولذلك يجب على الحكومة اللبنانية أن تتجنب إساءة استخدام تقرير موديز. وينبغي ألا يُنظر إليها فقط على أنها تهديد خارجي أو ملاحظة غير عادلة. يجب أن يقرأه على أنه خريطة طريق منحرفة. وكل ما يمنع التحسين يُسمَّى صراحة: العجز غير المستقر، والدين غير المنظم، والبرنامج غير المكتمل، وضعف الحكم، والاعتماد الخارجي، وصدمة الحرب، وضغوط ميزان المدفوعات. هذه القائمة ليست جديدة. وتظهر تكرارها في المقام الأول أن البلد لم يعالج أسباب وقف تشغيله.

وبالنسبة للأسر المعيشية، يؤدي هذا الوضع إلى استمرار عدم اليقين. ولا تزال الأجور هشة. ولا تزال الإيداعات مغلقة أو مبتورة. الخدمات العامة تعمل بشكل سيء وتتزايد تكاليف النقل والصحة والتعليم. إن تحسين الملاحظة السيادية لن يغير كل شيء بين عشية وضحاها. لكنه يمكن أن يرافق عودة تدريجية من الثقة. وعلى النقيض من ذلك، يشير الاحتفاظ بالفئة جيم إلى أن الأزمة المالية ليست وراء البلد. وهي تواصل تنظيم كل قرار اقتصادي.

الأشهر القادمة ستختبر قدرة بيروت على تحويل المناقشات مع صندوق النقد الدولي إلى عمل وسيتعين على السلطات أن تحدد محتوى التمويل السريع، والظروف الممكنة، واستخدام الأموال، والصلة ببرنامج أوسع. وسيتعين عليها أيضا أن تقول كيف تعتزم معالجة الديون والقطاع المصرفي. Moody وتتوقع الوكالة إحراز تقدم ملموس. وبذلك يدخل البلد مرحلة تكاد تستنفد فيها الكلمات المتاحة، في حين أن أرقام الحرب والديون لا تزال تتراكم.