In Lebanon, drone noise is using symptoms

In Lebanon, drone noise became a presence before being an information. تصل قبل التنبيهات، قبل النشرات الصحفية، قبل الميزانية العمومية. ويعبر النوافذ ويغطي المحادثات ويستيقظ الأطفال ويرافق الوجبات ويتبع السكان حتى الليالي التي لا تحدث فيها ضربات. في الجنوب، في الضواحي الجنوبية من بيروت، في صور، النبطية، صيدا، أو في قرى قريبة من الخط الأزرق، يدعو إلى حرب دون انفجار فوري. وتشير إلى أن السماء لا تزال تحت المراقبة، وأن الإقليم لا يزال ضعيفا، وأن الهدوء الواضح يمكن أن ينهار في أي وقت. ولا تبدأ الحرب النفسية دائما بتهديد صريح. يمكن أن يصمد بشكل منتظم، مستحيل أن يتوقف.

هذه الضوضاء تستخدم الأعصاب لأنه يتحول إلى اختبار. ضربات صاروخية في ثواني. طائرة بدون طيار يمكنها البقاء لساعات. He does not say whether he observes, if he targets, if he transmits, if he will leave or if he declares an attack. This uncertainty produces a continuous alert state. ويتعلم المقيمون التعرف على تغيرات المحرك، والمرور المنخفضة، والكسرات المفاجئة، والعودة على الحي. أحياناً يضحكون حول التمسك. يعطون ألقاب لطائرات بدون طيار، يتحدثون عن التنظيف، الخردل، التفاخر، أو. الهمور موجود. إنه لا يكبح الإرهاق.

حرب سليمة في الحياة اليومية

الطائرة ليست مجرد أداة عسكرية يُصبحُ a مكوّن مِنْ كشكِ الأصواتِ. وفي لبنان، يدرك الناس بالفعل ضوضاء الأزمات: التفجيرات، والطائرات المقاتلة، والسيارات الإسعافية، والمولدات الكهربائية، والصفارات، والدراجات النارية، والطلقات البعيدة، ورسائل الإجلاء، والمكالمات الهاتفية المذعورة. الطائرة تضيف شيئاً آخر انه لا يأتي دائما. إنها تستمر إنه يركّز مثل سلك على المنازل ويغيّر تصور الوقت ساعة تحت طائرة بدون طيار تبدو أطول من ساعة عادية، لأن كل دقيقة تبقى مفتوحة على إمكانية الإضراب.

هذه الحرب الصوتية تؤثر على أبسط لفتات الأم تتردد في إرسال طفلها لشراء الخبز السائق يقلل من تحركاته التاجر يغلق مبكراً المعلم يتحدث بصوت أعلى لتغطية الضوضاء الأسرة تقلل من حجم التليفزيون لتتحقق إذا كانت الطائرة الآلية تقترب بعض الناس يقولون أنهم قلقون عندما تصبح السماء صامتة فجأة كما لو أن عدم وجود الضوضاء توقع مرحلة أكثر خطورة هذا التخريب هو أحد علامات اللبس والدموع العقليين الضوضاء مخيفة الصمت أيضاً.

In several locations in the South, drones accompany eviction orders, targeted strikes and prolonged overflights. وبالتالي، لا يمكن للسكان فصل الصوت عن التجربة التي عاشت. الضوضاء ليست محايدة. وهي تشير إلى ضرب السيارات، وتدمير المنازل، وقطع الطرق، وشرد الأقارب. حتى عندما لا يحدث شيء يذكر ما يمكن أن يحدث. الجسم يتفاعل قبل المنطق: توتر العضلات، توقف النوم، تسارع القلب، الغضب، الصداع، الضباب، فقدان الشهية أو الغضب المفاجئ.

الرصد السليم والتهديد الدائم

ويتميز الرصد الجدير بالثناء بمدة الرصد. الإضراب يخلق صدمة ثم مرحلة ما بعد الطفح وتخلق الطائرة بدون طيار تهديدا لا يزال دون حل. وهذا التهديد الدائم يحول دون العودة الكاملة إلى الروتين. يمكننا العمل، والطبخ، والدراسة أو القيادة تحت طائرة بدون طيار، ولكننا نفعل ذلك مع بعض من الاهتمام الذي أسرته السماء. هذا الاهتمام الإجباري مرهق وهو يقلل من القدرة على التركيز، ويغير العلاقات الأسرية ويحول المنزل إلى حيز ملاحظ.

الشعور بالمشاهدة يزن تقريباً الخوف من الضرب. The inhabitants know that drones collect images, spot movements, follow vehicles, control roads and sometimes precede attacks. لا يعرفون ما يُشاهد أو كيف يُفسر. In villages where civil life is mixed with the presence of parties, combatants, displaced persons, relief workers and municipal services, this uncertainty become heavy. الذهاب إلى مراسم، ونقل شخص متضرر، وإعادة فتح عمل تجاري أو الانضمام إلى حقل قد تبدو تافهة. تحت طائرة بدون طيار، يبدو أن كل حركة تُساء فهمها.

ويمكن أيضا اعتبار هذا الرصد شكلا من أشكال السيطرة الإقليمية. وحتى عندما لا تدخل أي قوات أجنبية قرية، تشير الطائرة في السماء إلى أن قوة خارجية تراقب ويمكنها أن تعمل. وبالنسبة للعديد من اللبنانيين الجنوبيين، فهو احتلال نائي. إنها لا تتحكم في الشوارع بنقاط التفتيش. يتحكم في الفضاء العقلي من خلال السماء. She told the people that their return, sleep and work remained conditional. إن وقف إطلاق النار، في هذه الظروف، لا يقاس فقط بعدم وجود إضرابات. It also measures the disappearance of this sound presence.

الأطفال، العروض الأولى

الأطفال هم أول من يتأثر وكثيرا ما يفهمون الخطر دون أن يكونوا قادرين على تسميته. يَسْمعونَ الكبارَ يَصمتونَ، يَرْكضونَ إلى الهواتفِ، يَقْلقونَ، يَتحدّثُ عن الإجلاءِ أَو يَتأكّدُ الطرقَ. الازدهار يصبح اشارة مرتبطة بخوف العائلة بعض الأطفال يسألون إذا كانت الطائرة ستنفجر يتوقّف آخرون عن اللعب، والاختباء، والبكاء في الليل أو رفض النوم وحدها. فالأصغر يمكن أن يستأنف سلوك الانحدار: فالتبول في السرير، يجب أن يرتدى، والكوابيس، والغضب، والصمت، والارتباط المفرط بوالد.

المدرسة لا تحمي دائماً. In the exposed areas, courses were disrupted by displacement, closures, the use of school buildings as shelters and fear of travel. وحتى عندما تستأنف الفصول، يصل الأطفال بالحرب في رؤوسهم. ضوضاء دراجة نارية، باب مُغلق أو طائرة يمكن أن تُثير ردة فعل. ويجب أن يدير المعلمون الطلاب المتعبين أو المثيرين للقلق أو المتغيبين أو المثيرين للقلق. ويجب عليهم أيضا أن يتحكموا في خوفهم. The drone then become an visible pedagogical presence: وهو يقلل من التركيز، ويقصر الصبر ويضعف التعلم.

المراهقون يتصرفون بشكل مختلف بعض السخرية، إطلاق النار، النشر، تحدي الخوف. ينام آخرون بشكل سيء، يفقدون الثقة في المستقبل أو يتحدثون عن البدء. التهديد الدائم يمكن أن يكسر الإسقاط لماذا تدرسين أو تعدين امتحان أو تبحثين عن عمل إذا أمكن إجلاء القرية في اليوم التالي؟ هذا السؤال لا يقال دائماً إنها تنتقل إلى السلوك وهو يغذي الضباب الاجتماعي الذي يتجاوز المجال الوحيد للضربات.

المرأة والمسنين والعمال: آثار متفاوتة

وتواجه النساء المشردات أو النساء اللاتي يعشن بالقرب من المناطق المعرّضة أعباء خاصة. ويجب عليهم أن يطمأنوا الأطفال، ويديرون أعمال الاعتناء، ويحافظون على الغذاء، ويرصدون المعلومات، ويهتمون بالمسنين، ويقررون أحيانا ما إذا كان ينبغي للأسرة أن تغادر. إن ضوضاء الطائرات بدون طيار تزيد من الضغط المستمر على هذه المنظمة المحلية. In collective shelters, lack of privacy further exacerbates tensions. الأم بالكاد ترتاح إذا كانت تستمع للسماء بينما تراقب أطفالها. ومن ثم فإن الحرب الصوتية تعزز عبئا عقليا ثقيلا بالفعل.

وغالبا ما يعيش كبار السن الطائرة بدون طيار من خلال ذكرى الحروب السابقة. Reactive buzzing of memory: invasions, bombings, occupations, hasty departures, houses destroyed. البعض يرفض مغادرة قريتهم والبعض الآخر لن يكون لديه القوة للمغادرة. خوفهم مختلط مع شعور بالإهمال وشهدوا عدة دورات من الحرب وعلموا أن العودة لا تمحو أبدا ما حدث. ولذلك، فإن الطائرة بدون طيار لا تثير القلق بشأن الحاضر فحسب. يستيقظ قصة طويلة.

ويعاني العمال من شكل آخر من اللبس والدموع. ويجب على السائقين والمزارعين والعاملين في مجال الإسعافات الأولية والمدرسين والتجار ووكلاء التسليم أن يستمروا على الرغم من السماء. لا يمكنهم التوقف دائماً على كل رحلة طيران المزارع يجب أن يفحص أرضه يجب أن يغادر المسعف رجل التوصيل يجب أن يصل إلى طريق على الموظف الذهاب للمنزل وتحوّل الطائرة هذه الرحلات إلى حسابات المخاطر. وهذا الضغط المستمر يمكن أن يقلل من النشاط الاقتصادي، ولكنه يؤدي أيضا إلى الذنب. الشخص الذي يبقى في المنزل يفقد دخله من يخرج فضح حياته.

عندما تضيق الطائرة

وقد أظهرت الأدلة الأخيرة في الجنوب بعدا أكثر قلقا: يشتبه في استخدامها من قبل الطائرات بدون طيار لأصوات الاستغاثة، بما في ذلك صراخ الأطفال، واتصالات المعونة أو صفارات الإنذار. This information was reported by a British media specialists in the Middle East, based on stories of residents and rescue workers. They should be treated with careful until an independent investigation has established each case. لكن تداولهم البسيط يزيد من سوء المناخ النفسي. إذا لم يعد المقيم يعرف ما إذا كان البكاء حقيقي أو إذاع بواسطة جهاز، الثقة في الإشارات البشرية تنكسر.

التأثير هائل. In a society where local self-help plays an essential role, a call for help normally forces one to go out, look at and help. إن كانت هذه المكالمة فخاً، فإن رد الفعل الطبيعي يصبح مشبوهاً. وعمال الإغاثة والجيران والأسر مترددون. الخوف لم يعد يتعلق بالضرب. وهو يتناول التلاعب بالعوائق التضامنية. وهذه الممارسة، إذا تأكدت، ستكون حربا نفسية ذات أهداف عالية: استخدام صوت الضعف للسيطرة على الحركات المدنية.

حتى بدون هذه الحالات المتطرفة صوت الحرب يغير الثقة جهاز إنذار، رسالة صوتية، ضوضاء طائرة بدون طيار، مكالمة هاتفية أو انفجار عن بعد يمكن أن يخلق رد فعل متسلسل والشبكات الاجتماعية تضاعف هذه الدينامية. الفيديو يُعمّم بسرعة أحياناً بدون سياق السكان يقارنون الأصوات ويبحثون عن تأكيدات ويرسلون تحذيرات وتصبح المعلومات ضرورية، ولكنها يمكن أيضا أن تطيل أمد الخوف. نحن لا نترك الحرب في طريقنا إلى المنزل، لأنها لا تزال على الهاتف.

الصحة العقلية ضعيفة بالفعل

ويواجه لبنان هذه الحرب السليمة بضعف نظام الصحة العقلية. وأدت الأزمة الاقتصادية إلى خفض موارد الأسر والمستشفيات والمدارس والجمعيات. ولا يستطيع علماء النفس وأطباء النفس والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون المتخصصون تغطية جميع الاحتياجات. الأدوية غالية الثمن ولا تزال المشاورات صعبة على الأسر المعيشية الفقيرة. ويعقد السفر إمكانية الحصول على الخدمات. ومن ثم، فإن الحرب تصل إلى أرض استنفدتها بالفعل الانهيار المالي، وتفجير الميناء، والوباء، والهشاشة، والأزمات السياسية.

وتحذر المنظمات الدولية من زيادة القلق والاكتئاب والاضطرابات اللاحقة للصدمات في السكان المشردين والمعرضين للخطر. وتؤمن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني بأن جزءا كبيرا من السكان يُظهر بالفعل دلائل على حدوث مأساة نفسية. والنساء والأطفال والمسنون والمصابون وعمال الإنقاذ والأسر التي فقدت شخصاً محبوباً معرضة للخطر بوجه خاص. الطائرة ليست السبب الوحيد وهي بمثابة تذكير دائم. هذا يمنع الجهاز العصبي من النزول إنها تبقي الناس في منطقة إنذار.

هذا الإرهاق قد يصبح جماعياً. In a building, if several families sleep badly, tensions increase. في المدرسة، إذا أصبح الأطفال قلقين، تباطأ الصف. في العمل، إذا كان المالك يرصد السماء، يسقط النشاط. وفي أسرة مشردة، إذا لم يكن أحد يعرف متى يعود، تزداد الصراعات. ولذلك فإن الصحة العقلية ليست حالة فردية. وهو يحدد التماسك الاجتماعي والقدرة على العمل والتعليم وسلامة الطرق والعنف المنزلي والثقة في المستقبل.

المساعدون ومقدمو الرعاية في مواجهة الاستنفاد

عمال الإسعافات الأولية يعيشون معرض خاص. They intervene after the strikes, transport wounded, respond to warnings, cross controlled roads and hear drones during their missions. ضغطهم مزدوج. يجب أن يحميوا أنفسهم بينما يحميون الآخرين. يجب أن يميزوا حالة طوارئ حقيقية عن خطر محتمل. في بعض الأحيان يجب أن يتصرفوا بينما السماء لا تزال نشطة. ومن ثم، يمكن أن تصبح الضوضاء الصادرة عن الطائرات بدون طيار إشارة مهنية، إلى جانب إمكانية توجيه ضربة ثانية أو استهداف المركبات.

كما يتعرض مقدمو الرعاية لضغوط مستمرة. ويجب على المستشفيات في الجنوب، النبطية، صور، صيدا، بيروت استيعاب الجرحى والمشردين والمرضى المزمنين والطوارئ العادية. وفي بعض الأحيان ينام الموظفون الطبيون في الموقع خوفاً من الطرق أو من انعدام الإغاثة. وتزيد الضوضاء التي تدور حول مناطق المستشفيات من حدة التوتر. وحتى عندما لا يكون المرفق مستهدفا، فإن التهديد يؤثر على الأفرقة. مُهتم مُرهق يقترف أخطاء أكثر ممرضة قلقة تنام أقل ويجب على الطبيب الذي يتعرض للضغط أن يعلن وفاة الأسر المشردة بالفعل.

ولذلك يجب أن تشمل الاستجابة النفسية الاجتماعية أصحاب المصلحة. وفي كثير من الأحيان، تركز الأجهزة على الأطفال والأسر، لسبب ما، ولكنها تنسى من يعملون على خط المواجهة. ويحتاج محاربو الحرائق، والمسعفون، والممرضون، والأطباء، والأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون والمتطوعون إلى حيز لإزالة الضغط، والتناوب، والدعم النفسي، والإشراف الواضح. ويعتمد المجتمع في الحرب على العاملين في مجال الإغاثة. إذا انهارت، الحماية المدنية تضعف.

ماذا يمكن للدولة أن تفعل؟?

الدولة لا تستطيع صمت الطائرات بدون طيار وحدها غير أنه يمكن أن يقلل من عجز المدنيين. الجواب الأول هو الإعلام وينبغي إعطاء المقيمين تعليمات واضحة: ما ينبغي القيام به في حالة التحليق، وكيفية الإبلاغ عن الحادث، وما هي الأرقام التي ينبغي الاتصال بها، وما هي الطرق التي ينبغي تجنبها، وكيفية التحقق من الإشاعة، وكيفية حماية الأطفال من الصور العنيفة. وغياب المعلومات يترك المجال أمام التفسيرات الأكثر قلقا. المعلومات الموثوقة لا تحجب الخوف إنها تعطيني بعض الأدلة.

والإجابة الثانية هي الدعم النفسي الاجتماعي المجتمعي. ويجب أن يكون للمدارس والبلديات والعيادات والمراكز الاجتماعية والجمعيات أفرقة مدربة على تحديد علامات الاستياء، وتنظيم مجموعات الخطب، ومرافقة الأطفال، وتوجيه الحالات الخطيرة. الأمر لا يتعلق بالطب النفسي لجميع السكان والهدف من ذلك هو منع الخوف الطبيعي من أن يصبح معاناة دائمة. وتشمل التدخلات البسيطة الأعمال الروتينية، والألعاب التي يشرف عليها، والتنفس، والمعلومات المناسبة للسن، والأماكن الهادئة، ودعم الوالدين، والمتابعة مع الأطفال المشردين.

الجواب الثالث هو إنشاء أماكن آمنة. وفي المناطق الأقل تعرضا، يمكن للمراكز أن تستوعب الأطفال والنساء والمسنين والأسر التي تحتاج إلى الراحة. يجب أن تكون هذه الأماكن في متناول الجميع وليس مجرد إعلان. ويجب عليها أن توفر الكهرباء والمياه والأنشطة والمشاورات والمعلومات. كما يجب أن تحترم الكرامة. A safe space is not a repository of displaced persons. إنه مكان يوجد فيه حد أدنى من السيطرة.

الحد من تأثير الضوضاء دون تحفيز الحرب

وعلى مستوى الأسرة، يمكن لبعض التدابير أن تساعد. الحفاظ على الروتينات، والحد من التعرض للفيديو، والتحدث إلى الأطفال بكلمات بسيطة، وتفادي الوعود الكاذبة، وإعداد كيس طوارئ دون الدراما، والنوم بعيدا عن النوافذ عندما يكون الخطر كبيرا، وتقاسم المهام بين الكبار، والتماس الدعم والاعتراف بالإهمال. ولا تحل هذه الإجراءات محل الأمن. إنها تقلل من تأثير التعطل. They allow families to regain some control over what they can still control.

غير أنه يجب على المرء أن يتفادى فخاً: أن يلغي الضوضاء. إخبار السكان أنّهم يجب أن يعتادوا على الطائرات بدون طيّار يُعدّل الوضع الشاذ. التكيف ضروري للنجاة ويجب ألا يصبح قبولا سياسيا. الطفل الذي يتعلم النوم تحت طائرة بدون طيار ليس طفل محمي الأم التي تعترف بالمحركات غير مطمئنة قرية تعمل على الرغم من التحليق لا تعيش عادة. الحرب النفسية تعمل بالضبط عندما يصبح الاستثناء روتينياً.

ولذلك، فإن وقف إطلاق النار الإقليمي، إذا كان يشمل لبنان فعلا، يجب أن يعالج مسألة الطائرات بدون طيار. ولن يكون وقف الإضراب المستمر عن التحليق كافيا لاستعادة الحياة المدنية. وشعب الجنوب والضواحي الجنوبية لن يطالب فقط بوقف القذائف. سيطالبون بأن تتوقف السماء عن الضغط وسيتعين على الفينول، والجيش اللبناني، والوسطاء، والضمانات الأمريكية أن تشمل التحليقات، والطائرات بدون طيار، والطائرات المسلحة بلا طيار، والحوادث السليمة في رصد الانتهاكات. بدون هذا، ستستمر الحرب في الأعصاب.

Fatigue that can survive the ceasefire

إن نهاية الإضرابات، إن وقعت، لن تعني نهاية الخوف فوراً. الجثث تتردد يتفاعل الأطفال مع أصوات مشابهة لأصوات الحرب الكبار يستمرون بتفقد الأخبار الأسر المشردة تنام بشكل سيء حتى بعد عودتها المنقذون يعيدون بعض المشاهد لا يزال كبار السن يشعرون بالقلق على كل طائرة. وتحتاج الصحة العقلية إلى الوقت والاستقرار والاعتراف. وهي لا تصلح نفسها بالبلاغ.

ولذلك يجب على لبنان أن يدمج البعد النفسي في فترة ما بعد الحرب. ولا يمكن أن يقتصر التعمير على الجدران والطرق وشبكات المياه. ويجب أن تشمل المدارس والأسر ومقدمي الرعاية والأخصائيين الاجتماعيين والمجتمعات المحلية. وسيتعين على المانحين تمويل هذا العنصر، الذي كثيرا ما يكون أقل وضوحا وأقل وضوحا. وستحتاج السلطات أيضا إلى جمع البيانات وتدريب الأفرقة وتنسيق التدخلات. The country does not lack only concrete. إنه يفتقر إلى الصمت والنوم والأمن الداخلي.

وفوق القرى، يذكرنا ضوضاء الطائرات بدون طيار بأن وقف إطلاق النار سيحكم عليه بتفاصيل ملموسة. ليلة بدون تذمر فصل حيث الأطفال يبقون مركزين منقذ يغادر دون أن يستمع إلى السماء عائلة تفتح نوافذها بدون انتظار إنذار وما دامت هذه الأعمال مستحيلة، فلن تترك الحرب اليوم اللبناني.