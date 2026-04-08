Interim assessment in Lebanon: at least 112 deaths according to Health, 254 according to Civil Defence, many of which are civilians

ولا تزال نتائج الإضرابات الإسرائيلية في لبنان تنمو يوم الأربعاء، في خلط يقول وحده حجم الصدمة. According to an updated interim assessment by the Lebanese Ministry of Health, 112 people were killed and 837 injured as a result of bombings in Beirut and other areas. وللدفاع المدني اللبناني من جانبه سجل أثقل بكثير من 254 قتيلا وأكثر من 129 1 جريحا. وفي كلتا الحالتين، هذه تقييمات مؤقتة تشمل العديد من المدنيين. وتتواصل البحوث تحت الأنقاض، في حين تواصل العديد من الأسر التماس أحبائها في المستشفيات والمشرحات ومراكز الطوارئ.

نتيجتان، يقين واحد: تحول اليوم إلى رعب

ويوضح الفرق بين الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة والأرقام التي قدمها الدفاع المدني الاضطرابات التي وقعت في يوم من الأيام نتيجة إضرابات متزامنة في كثير من أنحاء البلد. The first assessment, published by the Ministry, reported 112 deaths and 837 injuries. أما الثاني، الذي أعاده الدفاع المدني اللبناني، فيتحدث عن 254 قتيلا وأكثر من 129 1 مصابا. وهذه الفجوة لا تعني بالضرورة التناقض السياسي. It can also translate different counting methods, a lag in data reporting, or faster integration by first aid workers of victims still not registered by hospital structures.

غير أن ما لم يعد موضع شك هو البعد الوطني للمذبحة. واستهدفت الإضرابات بيروت، وضواحيها، وسيدا، وبقاع، وتايري، وهرمل، وزهرلي، وكثير من المناطق الجنوبية. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن إسرائيل قدمت هذا التسلسل باعتباره أكبر عملية منسقة للحرب في لبنان، مع إعلان أكثر من 100 هدف في بضع دقائق في بيروت وبقاع والجنوب. ووصف رويتر أيضا هذا الهجوم بأنه الأكثر حدة منذ بداية المرحلة الحالية من الصراع.

لا تزال تقارير مؤقتة، مع الضحايا تحت الأنقاض

والطبيعة المؤقتة للأرقام عنصر أساسي. وفي هذا النوع من الهجمات، تتطور صحائف التوازن لساعات، وأحيانا لأيام. وتواصل أفرقة الإنقاذ التدخل في عدة مواقع في الوقت نفسه. الضحايا لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض ويصل آخرون إلى المستشفيات بعد التقديرات الأولى بكثير. ويفسر ذلك سبب ارتفاع الأرقام المبلغ عنها خلال اليوم في مراحل متتالية.

The situation in several neighbourhoods of Beirut and in some localities in the South and the Bekaa has been aggravated by the intensity of the strikes, urban density and difficult access to relief. وأفاد رويتر في وقت سابق من هذا اليوم بتقييم أولي لـ 89 حالة وفاة و 700 حالة إصابة وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. وحقيقة أن ميزانيات الميزانية المؤقتة الجديدة ترتفع بدرجة كبيرة فوق هذه العتبة تؤكد أن الساعات القليلة الأولى لا تعطي سوى صورة جزئية للكارثة.

الأسر التي تبحث عن أحبائها في المستشفيات

والصورة القوية الأخرى لهذا المساء، بخلاف الأرقام، هي صورة الأسر التي لا تزال تبحث عن أحبائها. In massive bomb attacks, the human information chain is often slower than the destruction chain. وتُنقل الإصابات من مؤسسة إلى أخرى. ولا يتم تحديد هوية الجثث على الفور. وتنتقل النسب من مستشفى إلى آخر، وأحيانا من مشرحة إلى أخرى، قبل الحصول على تأكيد مصير قريب. This reality gives a particular depth to the word provisional: as long as families seek, the balance sheet is never completely frozen.

كما تؤكد النداءات المتعلقة بالتبرع بالدم، التي تضاعفت طوال اليوم، الضغط الشديد على هياكل المستشفيات. In urban bombardments, these calls usually occur when emergencies receive a large number of serious injuries in a short time requiring transfusions,urg and intensive care. وتبين التقارير الصحفية والتقارير الصحية التي نشرت في الأيام الأخيرة أن النظام الصحي اللبناني كان يعمل بالفعل تحت ضغط شديد قبل هذه الموجة الجديدة من الإضرابات.

يوم حرب شاملة في جميع أنحاء البلد

ويفسر التشت الجغرافي في الإضرابات إلى حد كبير حجم الخسائر. وهي ليست غارة واحدة مميتة، بل سلسلة من التفجيرات التي تؤثر على عدة أعمق من الأراضي في الوقت نفسه. وهذه سيارات الإسعاف المشبعة آليا، والمقاتلين، ووصول الطرق إلى المستشفيات ومراكز فرز الجرحى. وفي وقت سابق من اليوم، كانت سلطات السلامة والإنقاذ قد طلبت بالفعل من السكان أن يحدوا من الحركة إلى أقصى حد من أجل السماح لسيارات الإسعاف وأفرقة الإنقاذ بالمرور.

In this context, each new partial balance sheet must be read as a snapshot, not as a final photograph. The figures of 112 dead and 837 wounded by the Ministry, like those of 254 dead and more than 1,129 wounded by the Civil Defence, say one thing: Lebanon lived one of the bloodest days of this war. وقد أكدت الوكالات الكبيرة الحجم الاستثنائي لهذا الهجوم، على الرغم من أن التهم المفصلة لا تزال تتطور.