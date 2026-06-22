Iran-USA: لبنان، أول اختبار وفقا لأعباس أراغشي

وقال وزير خارجية إيران، عباس أراغشي، الاثنين، 22 حزيران/يونيه، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة قد أحرزت تقدما كبيرا نحو نهاية الحرب في لبنان. وربط رئيس الدبلوماسية الإيرانية هذا التقدم بالوساطة التي أجرتها قطر وباكستان، في حين أشار إلى تعليق الجزاءات المفروضة على الصادرات النفطية والبتروكيميائية الإيرانية، ورفع الحصار البحري، وإطلاق بعض أصول إيران المجمدة. ويأتي هذا الإعلان في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران تحويل ترتيب هش إلى خريطة طريق أوسع نطاقا.

وبالنسبة للبنان، فإن الرسالة الإيرانية ليست مجرد حلقة دبلوماسية. وهو يضع وقف إطلاق النار اللبناني في صميم توازن القوى بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وحزب الله. وعرض أراغيشي وحدة إزالة التصعيد في لبنان كأول اختبار حقيقي لهذه العملية. وتلخِّص هذه الصيغة المسألة المباشرة: إن نجاح المحادثات لن يقاس أولا في غرف الاجتماعات السويسرية، بل في القدرة على وقف الإضرابات ومنع الحوادث ووضع الدولة اللبنانية في آلية أمنية يمكن التحقق منها.

إعلان إيراني إقليمي

وجاء إعلان عباس أراغشي بعد سلسلة من المحادثات غير المباشرة والمباشرة في سويسرا، بمشاركة الوسطاء القطريين والباكستانيين. وتندرج المناقشات في إطار مذكرة إسلام أباد، التي قدمت في الأيام الأخيرة كأساس لحل وسط بين واشنطن وطهران. وفقًا للمعلومات التي نشرها الوسطاء، اعتمد الطرفان خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا. وشرعوا أيضا في مناقشات تقنية لتوضيح طرائق التنفيذ.

ويذهب البيان الإيراني إلى أبعد من اللغة الحكيمة للوسطاء. وتدعي طهران أن بعض التدابير الاقتصادية قد اتخذت بالفعل. ويتحدث الوزير الإيراني عن خفض الصادرات النفطية والبتروكيميائية، ورفع الحصار البحري، والإفراج الجزئي عن الأصول المجمدة. وهذه النقاط هي جوهر التوقعات الإيرانية. كما أنها بمثابة دليل سياسي للرأي الإيراني بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة تحقق فوائد ملموسة.

ويصر بيان أمين المظالم على تقدم العملية. وأشار إلى بيئة بناءة، وإلى استمرار المفاوضات التقنية، وإلى هيكل الإشراف السياسي. هذا الفرق في النبرة مهم يظهر أن كل ممثل يتحدث إلى جمهوره وتبرز إيران الامتيازات التي تم الحصول عليها. الوسطاء يقدرون الطريقة وتسعى الولايات المتحدة، من جانبها، إلى الحفاظ على فكرة عملية مشروطة ترتبط بالتحقق من الالتزامات الإيرانية واستقرار الجبهات الإقليمية.

لبنان في قلب مذكرة إسلام أباد

وفي هذا السياق، لم يعد لبنان مجرد ملف هامشي. إنه يحتل مكاناً مفرداً في النص الإنكليزي ويشير البند الأول من المذكرة إلى الوقف الدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، فضلا عن ضمان السيادة اللبنانية. وهذه التركيبة تعطي بيروت أداة دبلوماسية. ويشير إلى أن أي اتفاق إقليمي يجب أن يؤدي إلى تخفيض حقيقي في الضغط العسكري على جنوب لبنان.

وتأتي الصعوبة من الميدان. وإسرائيل ليست موقعة على اتفاق إيران – أمريكي. حزب الله ليس مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية، على الرغم من أنه لاعب عسكري مركزي في الجنوب. وبالنسبة للحكومة اللبنانية، فإنها تطالب باحترام سيادتها، ولكنها لا تتحكم في جميع المعايير الأمنية وحدها. هذا الانفصال بين الموقعين والقوى الحاضرة والسلطات القانونية يجعل الآلية اللبنانية معقدة بشكل خاص.

لم يتم تحديد خلية خفض التصعيد بعد

وهذا هو السبب في أن وحدة إزالة التصعيد التي ذكرها أراغشي تصبح حاسمة. وينبغي استخدامها لرصد الانتهاكات، وإرسال الإنذارات، ومنع وقوع حادث محلي من التسبب في استئناف عام للأعمال القتالية. ويمكن لهذه الخلية أيضا أن تقلل من سوء الفهم بين الطرفين. غير أنها لن تحل محل اليونيفيل أو الجيش اللبناني أو التزامات القرار 1701. وسيتعين أن تتواصل مع هذه الأطر لتجنب أن تصبح قناة متوازية بسيطة.

ولا يزال تكوين هذه الوحدة نقطة مفتوحة. وستستفيد بيروت من مكان واضح وعملي، وليس من دور استشاري. وسيتعين على الجيش اللبناني أن يرتبط به لأنه يتمتع بالشرعية المؤسسية وبالمعرفة بالأرض. وينبغي أيضا ربط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مباشرة أو عن طريق قناة تنسيق. وبدون هذه الملاحق، لا يمكن أن تعتمد الخلية إلا على الرسائل المتبادلة بين العواصم، في حين تقع الحوادث في القرى، أو على الطرق، أو بالقرب من المواقع العسكرية أو على طول الخط الأزرق.

وقد تلقى الرئيس جوزيف أوون بالفعل دعوة من كبار المسؤولين الأمريكيين ورئيس الوزراء القطري لمناقشة توطيد وقف إطلاق النار في لبنان وإمكانية تشكيل خلية لهذا الغرض. ويبين هذا التسلسل أن الملف لا يعالج فقط بين واشنطن وطهران. وتسعى السلطات اللبنانية إلى دخول البلد من أجل منعه من أن يُعامل بوصفه مسرحا للتطبيق وليس كدولة معنية أساسا.

إسرائيل وحزب الله والسيادة اللبنانية

أول طلب من بيروت هو وقف التصعيد الإسرائيلي ويعتبر لبنان أن الإضراب الإسرائيلي والرحلات الجوية وأي وجود عسكري في أراضيه ينتهك سيادته. ولذلك يجب أن يؤدي وقف إطلاق النار الموثوق به إلى آثار واضحة. وينبغي لها أن تخفض العمليات المسلحة وتوضح المناطق المتنازع عليها وتحدد إجراء الانسحاب أو التحقق. ولن تكون الإعلانات العامة كافية لطمأنة شعب الجنوب، لا سيما في المناطق المتضررة من التفجيرات.

ويمثل حزب الله الجانب الآخر من الاختبار. ويمكن لإيران أن تمارس نفوذاً سياسياً كبيراً على الحركة، ولكنها لا تستطيع أن تمحو بموجب مرسوم الظروف المحلية للنزاع. وسيطالب حزب الله بأن يقترن أي هدوء دائم بوقف العمليات الإسرائيلية والاحترام الصارم للسيادة اللبنانية. وستطلب إسرائيل ضمانات بشأن إزالة المقاتلين والأسلحة. ويتعين على الدولة اللبنانية أن تحاول تحويل هذه المواجهة إلى نشر مؤسسي تحت سلطة الجيش وفي الإطار الدولي القائم.

ويظل القرار 1701 الأساس القانوني لهذه المناقشة. وهو ينص على نشر الجيش اللبناني في الجنوب، ودعم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ووقف الأعمال العدائية، وعدم وجود أسلحة غير مأذون بها بين الخط الأزرق والليطاني. ولم يُنفَّذ هذا الإطار على الإطلاق. وقد تراكمت الانتهاكات لسنوات. ولذلك، فإن الرواية الحالية أقل صلة بالنص منها بالضغط الإقليمي. وإذا أرادوا واشنطن وطهران أن يبقوا على قيد الحياة، فسيتعين عليهم أن يساعدوا على جعل 1701 أكثر فعالية.

النفط والحصار والأصول المجمدة: الجانب الإيراني

وتضيف الإعلانات الاقتصادية التي أصدرتها أراغشي بعدا آخر. وتعليق القيود المفروضة على النفط والبتروكيميائيات يعطي إيران اهتماماً مادياً بالحفاظ على المفاوضات. ومن شأن رفع الحصار البحري، إذا تأكد من الناحية العملية، أن يقلل من حدة التوتر حول الطرق التجارية ومضيق أورموز. ومن شأن الإفراج الجزئي عن الأصول المجمدة أن يوفر لطهران موارد مفيدة، في بلد منكوب بالحرب، مع فرض جزاءات وضغوط اجتماعية.

ولا تنطوي هذه التدابير على مخاطر سياسية. في واشنطن، سيركز جزء من النقاش على إمكانية أن تعزز الأموال المفرج عنها قدرة إيران الإقليمية. شركاء إسرائيل سيراقبون استخدام الموارد والقنوات المالية ولذلك، من المرجح أن تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على هيكل للمراقبة، حتى وإن مُنحت إعفاءات مؤقتة. وعلى العكس من ذلك، ستقدم إيران هذه الإغاثة كتصويب ضروري بعد سنوات من الجزاءات وكشرط أساسي لإجراء مزيد من المناقشات.

وبالنسبة للأسواق، فإن المسألة فورية. وأي انخفاض في التوتر حول النفط الإيراني ودموز يمكن أن يؤثر على أسعار الطاقة. وأي استئناف للقتال يمكن أن يؤدي إلى آثار عكسية. ولذلك فإن لبنان مرتبط بمعادلة عالمية. ومن شأن وقوع حادث في الجنوب أن يغذي عدم الثقة البحرية في الخليج، ويثير ردود فعل إيرانية ويؤثر على توقعات الطاقة. ويفسر هذا التكافل سبب تحول الجبهة اللبنانية إلى اختبار واضح للمبادرة الإقليمية.

خطر التفاؤل المبكر في بيروت

غير أنه يجب على لبنان أن يتجنب القراءة بتفاؤل شديد. وحتى في حالة تعليق الجزاءات المفروضة على النفط، وحتى في حالة الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية، فإن هذه التدابير لا تمول تلقائيا إعادة البناء اللبنانية. ويحتاج جنوب لبنان إلى طرق واضحة، وتصليح المدارس، وإصلاح شبكات المياه، وتقييم الإسكان وضمانات عودة المشردين داخليا. هذه الأولويات تعتمد أولاً على الأمن المحلي وقدرة الدولة على تنسيق المعونة.

ولذلك فإن مسألة التعمير ستكون ذات شقين. وتتحدث إيران عن مشروع كبير لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إقليمها. ويجب على لبنان، من جانبه، أن يدافع عن ظرف منفصل أو آليات تكيف مع احتياجاته. وسيطالب المانحون العرب والأوروبيون والدوليون بضمانات تتعلق بالأمن والشفافية ودور المؤسسات. وهي لن تمول المناطق المستدامة التي يظل فيها خطر تجدد الأعمال العدائية كبيرا.

وسيتعين على الحكومة اللبنانية أيضا إدارة البعد الداخلي. وستتناول أي خلية من خلايا إزالة التصعيد المسائل الحساسة: احتكار القوة، والعلاقة مع حزب الله، والتعاون مع الولايات المتحدة، ودور قطر، والموقف الذي يتعين اعتماده ضد إسرائيل. ويمكن للرئيس أوون أن يستخدم الديناميات الحالية لتعزيز مركزية الدولة. إلا أنه يجب أن يمنع المناقشة الأمنية من التحول إلى مواجهة سياسية داخلية قبل توطيد وقف إطلاق النار.

الـ 60 يوماً التي يمكن أن تغير كل شيء

وتستند الصيغة القصيرة الأجل الأكثر واقعية إلى خطوات محدودة. أولاً، إنشاء قناة تشغيلية للحوادث. ثم الحصول على انخفاض قابل للقياس في الضربات والطلقات. ومن ثم تيسير عودة السكان إلى المناطق التي تعتبر في متناولهم. وأخيرا، إجراء مناقشة أطول بشأن نشر الجيش اللبناني والتزامات جميع الجهات الفاعلة جنوب الليطاني. هذا التسلسل يبدو متواضعاً لكنه يمكن أن يخلق استقراراً أولاً.

التأخير لمدة ستين يوما سيكون ثقيلا ويمكنها أن تعطي الدبلوماسيين الوقت لكتابة اتفاق نهائي. ويمكن أن تصبح أيضا فترة ضعف. وسيسعى كل مخيم إلى التحقق مما إذا كان الآخر ينفذ التزاماته. وستحترم إيران الموقف الأمريكي من الجزاءات والحصار. وسوف تراقب واشنطن الموقف الإيراني بشأن الجماعات النووية والأرموزية والتحالفة. وسيلاحظ لبنان بصفة خاصة إذا توقفت الضربات وتستطيع القرى في الجنوب التنفس.

ومن ثم فإن بيان أراغشي يضع البار في مستوى عال جدا. إن الوزير الإيراني، بتقديمه للبنان كأول اختبار حقيقي، يربط مصداقية طهران بوقف التصعيد على أرض يقاتل فيها العديد من الجهات الفاعلة. ويمكن لهذا التركيز أن يساعد بيروت، حيث يرغم المفاوضين على النظر إلى جنوب لبنان كنقطة تطبيق ذات أولوية. كما يمكن أن يفضح البلاد، لأن أي عرقلة محلية تخاطر بالعودة على الفور إلى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

ولا يزال الملف النووي في خلفية التسلسل الكامل. ولا تتناول التخفيضات الاقتصادية المعلنة مسألة التخصيب، والمخزونات الحساسة، والمراقبة الدولية، وضمانات عدم الانتشار. وسيتم تناول هذه المواضيع في الاتفاق النهائي إذا ما أُحرز تقدم في المناقشات. هذا الانفصال يخلق توتر (إيران) تريد أن تظهر أن الجزاءات بدأت تسقط وترغب الولايات المتحدة في الإبقاء على نفوذها قبل التصديق على تسوية دائمة. ويقع لبنان في وسط هذا الهيكل، حيث أن استقرار الجبهة الجنوبية يمكن أن يعجل أو يبطئ الامتيازات المتعلقة بمسائل أخرى.

المجال كقاضي للعملية

وأخيراً، سيتوقف حيز السياسات اللبنانية على قدرته على إنتاج وثائقه الخاصة. وستحتاج بيروت إلى تقديم خرائط، وقوائم بالمواقع المتضررة، واحتياجات النشر العسكري، والأولويات الإنسانية. فالدبلوماسية الفعالة لا تقتصر على المكالمات التي تتلقاها بعبدا. وهو يتطلب ملفا دقيقا يمكن تقديمه إلى واشنطن والدوحة وباريس والرياض والأمم المتحدة. وكلما زاد توثيق لبنان للانتهاكات والاحتياجات، كلما كان بوسعه تحويل مدافع السيادة إلى قرارات ملموسة.

الخطوة التالية لن تكون دبلوماسية فحسب سيكون تقنيا وإقليميا وسيكون من الضروري معرفة من يجلس في وحدة إزالة التصعيد، وكيفية تلقيه تنبيهات، وما هي أنواع الانتهاكات التي يوثقها، ومن يُحيل إليها نتائجها ومتى يمكن لها أن تتصرف. وسيكون من الضروري أيضا تحديد ما إذا كانت قراراته تظل سرية أو ما إذا كانت ستنشر معلومات منتظمة لطمأنة السكان.

وفي جنوب لبنان، تواصل المعونة إزالة الطرق وإزالة الضحايا من الأنقاض. وهذا الواقع يذكرنا بأن وقف إطلاق النار ليس صيغة مجردة. وهو شرط لعودة الأسر وعمل البلديات واستئناف الخدمات الأساسية. ويمكن للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أن تغير المناخ الإقليمي، ولكن خطوتهما الملموسة الأولى ستكون في القرى والطرق والمناطق التي لا تزال معرضة للخطر.