Iran-USA Agreement: Islamabad expedites

وتسارعت الوساطة حول اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة 22 أيار/مايو 2026 مع سلسلة من الرحلات إلى طهران، على خلفية هدنة وحصار هشين حول مضيق أورموز. والتقى وزير الداخلية الباكستاني، سيد محسن نكفي، مرة أخرى برئيس الدبلوماسية الإيرانية، عباس أراغشي، لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب بين واشنطن وإسرائيل وطهران. وفي الوقت نفسه، وصل فريق تفاوض قطري إلى العاصمة الإيرانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة. The leader of the Pakistani army, Marshal Asim Munir, was also reported in Tehran by media and security sources.

ولا تعني هذه الحركات الدبلوماسية التوصل إلى اتفاق. غير أنها تبين أن التبادلات غير المباشرة وصلت إلى مرحلة أكثر نشاطا. A senior Pakistani official quoted by CBS claimed that the meetings of the Pakistani Interior Minister in Iran had enabled the negotiations to move forward in a « important direction ». وتشير المصادر الدبلوماسية التي استشهدت بها الصحافة العربية إلى وثيقة يمكن إصدارها في صفحة واحدة، على أساس سياسي قصير، ثم فترة مناقشة أوسع في إطار زمني محدد. واشنطن) حذرة). وأقر وزير الدولة ماركو روبيو بعلامات التقدم، ولكنه أكد أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى تسوية.

وتتجاوز هذه المسألة العلاقة الوحيدة بين الولايات المتحدة وإيران. The issue directly affects Gulf security, global energy trade, freedom of navigation in the Strait of Ormuz, Iran’s nuclear programme, US sanctions and regional fronts, including Lebanon. وبالنسبة لبيروت، يتبع التسلسل بعناية. ومن شأن الاسترخاء بين واشنطن وطهران أن يغير توازن القوى في جنوب لبنان، حيث تظل الهدنة هشة وحيث تربط حزب الله موقعه العسكري بالسياق الإقليمي.

اتفاق إيران – الولايات المتحدة: الوساطة الباكستانية على خط المواجهة

وقد أثبتت باكستان أنها الوسيط المركزي لهذه السلسلة. وللإسلام أباد علاقات طويلة الأمد مع إيران، والحوار الاستراتيجي مع واشنطن، وقدرة على التحدث مع الجهات الفاعلة العسكرية والدبلوماسيين. This double entry explains the role of Syed Mohsin Naqvi, but also that of Marshal Asim Munir. The former carried messages and proposals to Tehran. وتمثل الثانية المؤسسة العسكرية الباكستانية، التي لها تأثير كبير في المسائل الأمنية الإقليمية.

According to semi-official Iranian media, Mohsin Naqvi delivered an American message to the Iranian authorities during a previous visit, before returning to Tehran for further consultations. وركز اجتماعه مع عباس أراغشي على التبادلات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك على النقاط التي لا تزال مفتوحة. وأبلغت مصادر وسائط الإعلام أيضا عن تشريد رئيس أجهزة الاستخبارات الباكستانية إلى طهران. ولم تؤكد جميع الأطراف هذا العنصر علنا، ولكنه يطابق طبيعة الملف: وتجمع المفاوضات بين الدبلوماسية والأمن والاستخبارات والرقابة البحرية والضمانات العسكرية.

ووجود المارشال آسيم منير أو وصوله يعطي وزنا إضافيا للوساطة. وتشير مصادر الأمن التي استشهدت بها الصحافة الأمريكية إلى أنه هبط في طهران في محاولة لوضع الصيغة النهائية لوثيقة السياسة العامة. He was reportedly welcomed by the Iranian Minister of the Interior, Eskandar Momeni. دوره ليس جديداً. وقد شارك بالفعل في اتصالات مع إيران والولايات المتحدة في مراحل المناقشة السابقة. ولكن نزوحه يأتي هذه المرة في لحظة تقدم بقدر أكبر بعد عدة أيام من المناقشات التي تجري على مستوى أدنى.

وثيقة قصيرة لفتح مفاوضات أوسع

والشكل الذي أشارت إليه عدة مصادر هو النص القصير. وتتحدث المصادر الدبلوماسية التي ذكرتها الصحافة العربية عن اتفاق من صفحة واحدة. Other media describe a letter of intent. ولن يكون الهدف هو حل جميع الحالات فورا، بل وقف الصراع ووضع مبادئ التفاوض الأوسع نطاقا. ويشار إلى فترة مدتها 30 يوما لمعالجة أخطر المسائل، بما في ذلك المسائل النووية والجزاءات والضمانات الأمنية وإدارة مضيق أورموز.

ويستجيب هذا الهيكل لصعوبة واضحة. تريد الولايات المتحدة التزامات محددة بشأن اليورانيوم العالي التخصيب، والتخصيب في المستقبل، وقدرات إيران الإقليمية. إن طهران تريد أولا وقفا دائما للأعمال القتالية، ورفع الجزاءات تدريجيا، وتشويه الأصول المالية، والضمانات ضد وقوع هجمات أخرى. كلا الجانبين لا يضعان نفس الملف في بداية التسلسل ومن شأن الوثيقة القصيرة أن تتيح التغلب على هذا الخلاف المنظم دون حله على أسسه الموضوعية.

وتسعى إيران إلى تأجيل المناقشة النووية المفصلة إلى مرحلة لاحقة. ويريد واشنطن تجنب وقف إطلاق النار يعطي طهران الوقت لتوطيد مواقعها دون تعويض. ولهذا السبب سيكون اختيار الكلمات حاسما. وقد يبدو نص صفحة واحدة متواضعا. غير أنها يمكن أن تشرك الأطراف في المبادئ التي يصعب تفسيرها بعد ذلك. مصطلحات « قطع الأعمال القتالية »، « الضمادات »، « اليورانيوم المخصب »، « التطهير » أو « القوى الأجنبية » قد تفتح قراءات مختلفة. ولذلك يبحث الزنوج عن صيغة محددة بما فيه الكفاية لكي تكون ذات مصداقية، ولكن مرنة بما يكفي لقبولها.

مضيق الأورموز في وسط الذراع

النزاع الأكثر إلحاحاً يتعلق بمضيق أورموز. وقد أدى إغلاقها أو إغلاقها قريبا منذ بداية الحرب إلى أزمة طاقة عالمية. وقبل النزاع، كان جزء كبير من النفط والغاز الطبيعي المسيل قد عبر ذلك الممر. وزادت المخاوف من ارتفاع الأسعار، وعززت المخاوف التضخمية، ووضعت بلدان الخليج في وضع ضعيف للغاية. وتشعر قطر بقلق مباشر لأن صادراتها من الغازات المسيلة تعتمد على هذا الطريق البحري.

(إيران) تريد أن تحافظ على المضيق وتشير المعلومات الأخيرة إلى مشروع لسلطة عبور الخليج الإيرانية، مع إمكانية فرض رسوم أو شروط على السفن. ويرفض واشنطن هذا الخيار. اعتبر (ماركو روبيو) فكرة وجود نظام للدم في مجرى مائي دولي غير مقبول. ولا ترغب الولايات المتحدة في إعطاء طهران السيطرة الاقتصادية على ممر حيوي للطاقة العالمية.

كما تشعر عدة دول من دول الخليج بالقلق إزاء هذا الاحتمال. ونبهت الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية السلطات البحرية الدولية إلى خطر وقوع سابقة. وخوفهم بسيط: إذا فرضت إيران طريقاً أو تصاريح أو رسوماً، فإنها تحول مضيقاً دولياً إلى صك سياسي. وعُمان، التي لا غنى عن موقعها الجغرافي على الشاطئ الجنوبي، هي أيضا محور المناقشات، وإن كان دورها أكثر حذرا.

وتوضح هذه القضية عودة الدوحة إلى الوساطة. وقد ابتعدت قطر عن تعرضها للضرب بنيران إيرانية أثناء النزاع. وتبين عودته إلى طهران أن التكلفة الاقتصادية لشلل الأوراموز قد أصبحت مرتفعة للغاية. ولا تزال الدوحة حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، مضيفة قاعدة أوديد، ولكنها تحتفظ أيضا بقنوات فعالة مع إيران. وهذا الموقف يجعله فاعلا مفيدا عندما يصبح الملف البحري مفتاح الترتيب.

بقايا نووية القفل السياسي

القفل الثاني نووي الولايات المتحدة تطالب بأن يتصدى الاتفاق لمخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وسياسة التخصيب في المستقبل (واشنطن) يقول أن (طهران) لا يجب أن يكون لديه سلاح نووي وتدعي إيران أن برنامجها مدني وترفض إعادة مخزونها إلى الخارج. وتشير المصادر الإيرانية التي استشهدت بها وسائط الإعلام الدولية إلى أن خط طهران لا ينقل المواد المثرية إلى خارج البلد، حتى في سياق إزالة التصعيد.

والموضوع متفجر سياسيا لكلا الجانبين. وبالنسبة لدونالد ترامب، فإن قبول نص بدون ضمانات نووية واضحة سيعرض البيت الأبيض للنقد الداخلي. وبالنسبة للزعماء الإيرانيين، يبدو أن الغارة إلى اليورانيوم تحت الضغط العسكري قد هُزمت. ولذلك يجب على الزنوج أن يبنوا آلية تتيح لواشنطن المطالبة بقيد ملموس، وتقول طهران إنها لم تستسلم. ويمكن استخدام عدة خيارات في مثل هذه الحالات: التجميد المؤقت، أو تحسين الرصد، أو تجهيز المخزونات، أو التخزين المراقب، أو الإشغال المؤجل. ولم يُعلن عن أي صيغة مقبولة.

The composition of the Iranian team adds uncertainty. ولا يزال محمد بقر غليبف، رئيس البرلمان الإيراني، أحد الشخصيات الرئيسية في الوفد. وقد أشارت المعلومات إلى انسحابه، غير أن أحد موظفي الاتصالات في البرلمان الإيراني رفض وادعى أنه بقي في رأس الفريق. ملفه مهم. وهو قائد سابق للحراس الثوريين وشخص سياسي محافظ، عرض على طهران الشرعية للتيارات الصعبة. ويمكن أن يجعل وجودها حلاً توفيقياً أكثر قبولاً في إيران، ولكنه يمكن أن يشدّد أيضاً صياغة المتطلبات.

تقدم طهران عدة شروط

وتنظم الطلبات الإيرانية المعروفة حول عدة محاور. الأول هو الوقف الكامل للأعمال القتالية. وترغب طهران في أن تتوقف الحرب على جميع الجبهات وألا تستأنف الضربات الأمريكية أو الإسرائيلية. ويتعلق الأمر الثاني بالجزاءات. وتدعو إيران إلى تقديم إعفاء تدريجي، وتجميد الأصول، وإمكانية استئناف المعاملات الاقتصادية. الثالث يتعلق بالضرر الحربي وأثارت المصادر الدبلوماسية ووسائط الإعلام طلبات التعويض.

والمحور الرابع يتعلق بالقوات الأمريكية في المنطقة. وتلتمس طهران ضمانات بعدم الاعتداء وترغب في الحد من حرية العمل العسكري في واشنطن وإسرائيل. ويؤثر الخامس تأثيرا مباشرا على لبنان. وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الإيرانية، اسماعيل باغاي، إن الأولوية الحالية تتمثل في وقف الحرب على جميع الجبهات، مع ذكر لبنان. هذه الجملة ليست شاذة. It links Iran-USA negotiations to regional fronts, including South Lebanon, where Hezbollah remains a central players.

ولا تريد واشنطن، من جانبها، فصل وقف إطلاق النار عن الأمن النووي والبحري. ويساور الولايات المتحدة القلق من أن إبرام اتفاق محدود لإنهاء الأعمال العدائية سيمكن إيران من الحفاظ على جذوعها: اليورانيوم، والقذائف، والطائرات بدون طيار، والشبكات المتحالفة، والسيطرة على الأوراموز. ومن ثم فإن المفاوضات تنطوي على تحويل وقف عسكري إلى عملية ملزمة. وهذا هو المكان الذي يصبح فيه الجدول الزمني المعلن، إذا تأكد، ضروريا. تأخير قصير قد يطمئن واشنطن ويمكنها أيضا أن تعطي طهران وقتا للتفاوض دون أن تتعرض لهجوم فوري آخر.

دور قطر وعمان وبلدان الخليج

الوساطة ليست باكستانية فحسب. وقد عملت عُمان منذ فترة طويلة كقناة منفصلة بين واشنطن وطهران. لقد عادت قطر الآن إلى اللعبة وأشير أيضا إلى تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر كمشاركين في جهود الوساطة أو الدعم. لكن الأدوار ليست متشابهة إن باكستان تحمل الرسالة الرئيسية بين العاصمتين. يمكن للدوحة أن تساعد في بناء معادلة على (أورموز) والتحدث مع الأمريكيين والإيرانيين ولا تزال عُمان لا غنى عنها في جغرافية المضيق وفي القنوات التاريخية.

قطر لديها دافع مباشر. الإضرابات وإغلاق (أورموز) أثرت على مصالحه في الطاقة وبالتالي، فإن عودة المفاوضين إلى طهران ليست مجرد تقليد دبلوماسي. وهو يستجيب لحالة الطوارئ الاقتصادية. ومن شأن استئناف الحركة البحرية جزئيا أن يقلل من الضغط على الأسواق والبلدان المستوردة. كما سيتيح لواشنطن حجة سياسية تبين أن المفاوضات تسفر عن نتائج ملموسة.

غير أن ملكية الخليج تظل حذرة. وهم لا يريدون اتفاقا من شأنه أن يعطي إيران نوعا من الحق في السيطرة على الملاحة. كما أنها لا تريد استئنافا عاما للحرب، مما سيعرض هياكلها الأساسية للطاقة ومدنها. ويتمثل موقفهم في دعم إزالة التصعيد، ولكن دون أن يقبلوا بأن تخرج طهران من صراع مع زيادة القوة في البحر. هذا التوتر سيثقل على أي صيغة نهائية.

ردود فعل الولايات المتحدة تظل حذرة

الخط الأمريكي يخلط بين الفتح والضغط (ماركو روبيو) يُدرك التقدم، لكنّه يُصرّ على قطع الطريق. ويدعي أن باكستان لا تزال المحاور الرئيسي لواشنطن في هذه السلسلة. وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة لديها خيارات أخرى إذا لم تغير إيران موقفها. وتستهدف هذه اللغة عدة جمهور: إيرانيون وحلفاء الخليج وإسرائيل والكونغرس الأمريكي والأسواق.

دونالد ترامب أيضا تحت الضغط. ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على الاقتصاد الأمريكي وتقترب انتخابات منتصف المدة في تشرين الثاني/نوفمبر. ويمكن أن يؤدي استئناف الحرب بصورة علنية إلى ارتفاع التكاليف العسكرية والاقتصادية والسياسية. وعلى العكس من ذلك، يمكن لمعارضيه وجزء من معسكره أن يهاجموا اتفاقاً يعتبر ضعيفاً على الأسلحة النووية أو على الأورموز. ولذلك فإن البيت الأبيض له مصلحة في الحصول على نص قصير، يمكن تقديمه كفوز أول، دون التخلي عن المتطلبات الموضوعية.

هذا التحذير يفسر لماذا لا يوجد مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن الانجازات. تظل الكلمات المستخدمة مقاسة: التقدم، الحركة، العلامات المشجعة، العمل اليسار. وتسعى الدبلوماسية إلى الحفاظ على الضغط دون فشل المرحلة الحالية. كما أنها تريد تجنب التوقعات المفرطة. A text of a page can be apparently ready and fail on a sentence. وفي هذا النوع من المفاوضات، يمكن أن يكون الخط الأخير في بعض الأحيان أصعب الحدود.

الآثار المحتملة على لبنان

ويلاحظ لبنان هذا التسلسل باهتمام خاص. ولا تزال الجبهة الجنوبية مرتبطة بنسبة الطاقة الإقليمية. ويدعي حزب الله أن أسلحته وعملياته جزء من المواجهة مع إسرائيل وفي الدفاع عن لبنان. وتحتاج إسرائيل إلى ضمانات بشأن إزالة الحركة أو نزع سلاحها. وترغب الولايات المتحدة في تعزيز دور الجيش اللبناني وإنفاذ مبدأ احتكار الدولة للأسلحة. ومن ثم فإن الاسترخاء بين واشنطن وطهران يمكن أن يفتح نافذة دبلوماسية، ولكنه لن يسوي تلقائيا القضية اللبنانية.

وإذا كان اتفاق إيران – الولايات المتحدة يتضمن إشارة إلى وقف الحرب على جميع الجبهات، فإن جنوب لبنان يمكن أن يتأثر بشكل غير مباشر. وسيثير ذلك عدة أسئلة: تخفيض هجمات حزب الله، ووقف الهجمات الإسرائيلية، والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، ونشر الجيش اللبناني، ودور اليونيفيل. ويمكن لاتفاق إقليمي أن ينشئ إطارا. وهو لا يحل محل آلية محلية. ولذلك، سيتعين على بيروت أن ترصد الصياغة الدقيقة للنص، إذا ما أريد أن يتم ذلك.

ولا تزال الحالة اللبنانية أكثر حساسية، حيث عاقبت واشنطن للتو مسؤولين مرتبطين بهزبولة وحركة أمال ومؤسسات الأمن اللبنانية. هذا الضغط يهدف إلى الحد من تأثير حزب الله على الولاية ولكنه يمكن أيضا أن يعقّد المناقشات الداخلية. وإذا انفتح الانفراج الإقليمي، فسيتعين على لبنان أن يحدد أولوياتين: وقف الإضرابات الإسرائيلية ومنع قضية الأسلحة من التسبب في أزمة مؤسسية.

لحظة صاخبة ليس بعد

التسلسل الحالي يبدو وكأنه لحظة مذهلة. الوسطاء نشطون. الأسماء معروفة: سيد محسن نكفي، عباس أراغشي، أسيم منير، محمد باقر غليباف، ماركو روبيو، اسماعيل باغاي، فريق قطري. تم تحديد المواضيع: وقف الحرب، أوروموز، اليورانيوم، الجزاءات، الضمانات، الأصول المجمدة، الجبهات الإقليمية. وترد في الشكلين التاليين: a page, a letter of intent, 30 days of discussion, and then a wider agreement.

ولكن العقبات لا تزال ثقيلة. (إيران) تريد أن تحافظ على جذامها ويريد واشنطن تجنب وقف إطلاق النار دون امتيازات يمكن التحقق منها. وترغب بلدان الخليج في إعادة فتح أورموز دون الاعتراف بالرقابة الإيرانية. وسترغب إسرائيل في ضمان ألا يعزز أي ترتيب إيران وحلفائها. وتسعى باكستان إلى تحويل دورها كمراسل إلى نتيجة دبلوماسية. قطر تحاول انقاذ طريق طاقة حيوي وليس من المستحيل التوفيق بين أي من هذه الأهداف، ولكن ليس هناك ما يرجح تماما على الأهداف الأخرى.

وستتوقف الخطوة التالية على الرد الإيراني على النص المحال، وقدرة باكستان على الحصول على صيغة مقبولة، والمكان المعطى للمسألة النووية في الوثيقة الأولى. وإذا أُعلن عن اتفاق قصير، فإن ما يتضمنه فعلاً يجب أن يُدرس. وإذا ذكر فقط وقف الأعمال القتالية، سيتعين على واشنطن أن توضح كيف يحصل بعد ذلك على ضمانات. وإذا كان يشمل بالفعل اليورانيوم والأرموز، سيتعين على طهران أن تبرر هذه الامتيازات أمام أقوي تياراتها. وفيما بين هذين الخطين، لا يزال الوسطاء يبحثون عن الحكم الذي سيسمح بوقف الحرب دون إنهاء الصراع.