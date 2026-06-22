Iran-USA negotiations: oil opens

وعرض حاكم المصرف المركزي الإيراني يوم الاثنين، 22 حزيران/يونيه، الإعفاء المتوقع من الجزاءات النفطية للولايات المتحدة كأحد أكثر النتائج الملموسة لجولة المفاوضات الجديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا للنسخة الإيرانية، يتعين على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن ينشر آلية لبيع النفط الإيراني دون تكبد تكاليف إضافية للجزاءات. فالصادرات مستمرة بالفعل، ولكنها تستند إلى دوائر أكثر تكلفة وخطورة ومخاطرة لكل من المشترين والمصارف. ولذلك تهدف رسالة طهران إلى تحويل التسامح بحكم الواقع إلى آلية مالية مفترضة، على الأقل لفترة انتقالية.

ويتم هذا الإعلان الاقتصادي في سلسلة دبلوماسية أوسع. ووضعت المناقشات السويسرية، التي أجريت مع وساطة قطر وباكستان، خريطة طريق مدتها 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقد أنشأ المفاوضون أفرقة عاملة معنية بالالتزامات النووية والجزاءات والرصد. ويشكل عنصر النفط إشارة فورية. ويجب أن تُظهر إيران أن المفاوضات تُحدث آثاراً يمكن قياسها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرار العملية في واشنطن.

إعفاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في قلب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

ويجب استخدام المصطلح بدقة. وهو لا يعني بالضرورة رفعا عاما ونهائيا للجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. بل إنه يشير إلى إذن مؤقت أو مستهدف، تشرف عليه إدارة الولايات المتحدة، للسماح ببعض المعاملات النفطية والبتروكيميائية. في نظام الولايات المتحدة، يضفي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الطابع الرسمي على هذا النوع من التفويض من خلال التراخيص أو التنازلات أو الإشعارات أو مستندات الطلب. وإلى أن تنشر المصارف النص التشغيلي وتفسره، لا يزال يتعين تأكيد النطاق الدقيق.

البند المعلن البيانات المركزية القراءة الاقتصادية المدة السياسية لخارطة الطريق 60 يوما فترة التفاوض على اتفاق نهائي الأفرقة التقنية 3 مجموعات الجزاءات ورصد المنازعات وتسويتها تاريخ الإعلان الإيراني 22 حزيران/يونيه 2026 أول اختبار بعد المحادثات السويسرية إعفاء النفط المتوقع المؤقتة إمكانية البيع مع تخفيض تكاليف الجزاءات معظم الحالات الحكيمة to be formalized ويتوقف الأثر المصرفي على نشر المكتب وتعليمات الامتثال

وأصر الحاكم الإيراني على نقطتين. وكانت المفاوضات مكثفة، ولكن النتائج ستتطابق مع الأهداف التي حددها الوفد. وتسعى هذه الصياغة إلى الاستجابة للنقد الداخلي. جزء من جهاز (إيران) السياسي يخشى أن المفاوضات مع (واشنطن) ستؤدي إلى تنازلات سريعة جداً عن الطاقة النووية أو عمليات نقل (طهران) الإقليمية ويحاول البنك المركزي، بتقديمه إعفاء النفط باعتباره انتصارا اقتصاديا، تحويل المناقشة إلى الدخل والمدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي.

وتتعلق النقطة الثانية باستمرار الصادرات. ولا تقول إيران إنها بدأت في التصدير من الصفر. ويدعي أن المبيعات موجودة بالفعل، على الرغم من الجزاءات، ولكن هذه المبيعات قد تمت بتكلفة عالية. ولا تقتصر هذه التكلفة على خط محاسبي. وهو يؤثر على أسعار المبيعات، والخصوم التي تلحق بالزبائن، وتكاليف التأمين، والمخاطر البحرية، والوسطاء، واللجان المالية، وصعوبة إعادة العملات إلى الوطن من خلال القنوات الرسمية.

التكلفة الخفية للجزاءات المفروضة على النفط الإيراني

ولذلك فإن الاهتمام الفوري بإعفاء ما هو تضييق الفجوة بين السعر الحقيقي الذي تحصل عليه إيران والسعر الدولي للبرميل. وبموجب الجزاءات، كثيرا ما يتعين على المصدر أن يقبل خصما. ويطالب المشترين بتعويض عن المخاطر القانونية والمالية. وترفض المصارف أو تحد من المدفوعات. مالكي السفن يطلبون علاوة مخاطر المؤمنون مترددون وتصبح الإيرادات أبطأ وقد تظل مقيدة في الحسابات الخارجية. إذن من الولايات المتحدة، حتى لو كان محدودا، قد يغير هذه السلسلة.

وبالنسبة للمصرف المركزي الإيراني، تتجاوز المخاطر قطاع الطاقة. ويظل النفط المصدر الرئيسي للعملات القوية. ويمكن للإيرادات من خلال القنوات الرسمية أن تدعم العملة، وتمول الواردات الأساسية، وتخفض الضغط على الاحتياطيات. كما أنها قد تحد من الفروق بين أسعار الصرف الرسمية والموازية. هذا البعد يفسر وجود الحاكم في الوفد والتواصل السريع بشأن مكتب مراقبة الأصول بعد المحادثات.

غير أنه لا تزال هناك حاجة إلى الحذر. ولا تعتمد المصارف الدولية على الإعلانات السياسية وحدها. وهي في انتظار النصوص، وفئات المعاملات المأذون بها، والكيانات المشمولة، والتواريخ، والأطراف النظيرة المقبولة، والاستبعادات. يمكن لمشتري (كرود) قبول مبدأ ويتعين على مصرف كبير أن يتحقق مما إذا كانت المعاملة تكشف حساباته بالدولار أو مراسليه الأمريكيين أو فروعه عن الجزاءات الثانوية. ويمكن أن تستغرق هذه الخطوة وقتاً، حتى عندما يكون هناك إعفاء.

كما تحتفظ واشنطن بهمش من التفسير. ويجوز تطبيق الإعفاء على بعض المجلدات أو المشترين أو السفن أو المدفوعات. ويجوز لها أن تأذن بالبيع، ولكن ليس جميع المعاملات المالية ذات الصلة. ويمكنها أن تسمح بالإيصال دون ضمان حرية العودة إلى الوطن. ويمكن أن تنتهي أيضا تلقائيا إذا لم تمتثل إيران للخطوات المبينة في المذكرة. ولذلك ينبغي عدم الخلط بين كلمة الإعفاء والتوحيد الكامل.

النفط والأرموز ولبنان في نفس التجارة

تضع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة هذه الآلية في تبادل أوسع. وترغب إيران في إعادة فتح دوائر النفط بصورة مستدامة وإطلاق الأصول المجمدة. وترغب الولايات المتحدة في إزالة التصعيد الإقليمي، ووضع إطار نووي أكثر قابلية للتحقق، ومراقبة مضيق أورموز. ويحاول الوسطاء القطريون والباكستانيون ربط هذه القضايا دون التسبب في استراحة. يصبح النفط أول مكافأة مرئية. ويمكن أن تصبح أيضا أول وسيلة للضغط إذا تدهورت الهدنة في لبنان أو المحادثات النووية.

ولا تزال الصلة بمضيق أورموز مركزية. وقد خطط الزنوج لخط اتصال لتجنب الحوادث وسوء الفهم بشأن مرور السفن التجارية. وبالنسبة لإيران، يعترف هذا الخط بوزنه في الأمن البحري في الخليج. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة ومشتري الطاقة، فهي تهدف أولا وقبل كل شيء إلى استمرارية حركة المرور. ويزيد أي توتر حول أورموز من أقساط المخاطر، وتقلب أسعار الوقود، والتأمين المعقد. ولا يكون إعفاء النفط ذا قيمة حقيقية إلا إذا تمكنت السفن من التعميم.

وستتوقف آثار السوق على مصداقية المخطط. وإذا كان المشترين يعتقدون أن إعفاء الولايات المتحدة سليم، فإن الشحنات الإيرانية ستتمكن من العودة مباشرة إلى القنوات التجارية. وإذا كان الإعفاء يبدو هشاً، فإن العملاء سيحتفظون بخصمهم وبقاياهم. والمعاملات الرسمية الأولى ستحدد النبرة. وسيظهرون ما إذا كان الإعلان الإيراني يفتح قناة مستقرة أو ما إذا كان لا يزال يشكل بادرة سياسية تهدف إلى إبقاء طهران على الطاولة.

الخطر على واشنطن هو العكس ويمكن انتقاد الإعفاء على نطاق واسع جدا باعتباره امتيازا مبكرا. وسيقول المعارضون للاتفاق إن إيران تحصل على دخل قبل أن تقدم ضمانات كافية بشأن برنامجها النووي وحلفائها الإقليميين. ولذلك ستسعى الإدارة الأمريكية إلى تقديم الإذن على أنه قابل للنقض. وستتمكن أيضا من التركيز على مراحل محددة، بما في ذلك مواصلة المحادثات التقنية، وإزالة التصعيد في لبنان، وصيانة المعابر البحرية.

إشارة إلى الاقتصاد الإيراني

وبالنسبة لطهران، فإن المنفعة السياسية ملتزمة بالفعل. ويمكن للحكومة أن تقول إن الجزاءات لم تعد تعوق تماما بيع النفط. كما يمكنه القول إن التكاليف التي تفرضها الدوائر غير المباشرة بدأت في الانخفاض. ويتعلق هذا البلاغ بالسوق الداخلية الإيرانية. وهو يسعى إلى طمأنة المستوردين، والمبادلات، والصناعات، والأسر المعيشية، وجميعهم عرضة للتضخم والتغييرات في الشريان. إعلان بسيط يمكن أن ينتج أثرا نفسيا حتى قبل الدفعات الأولى.

هذه الدينامية لها حدودها وقد أنتجت الجزاءات الأمريكية نظاماً إيكولوجياً لا يختفي في غضون أيام قليلة. وبنى الوسطاء هوامشهم على عدم الكفاءة. المشترين تعلموا التفاوض على تخفيضات وقد شدّد المؤمنون والمصارف إجراءاتهم الداخلية. وحتى مع الإعفاء، فإنها لن تتغير جميعها على الفور. ويتطلب توحيد التجارة الثقة، واليقين القانوني، ومنظورا أطول من 60 يوما.

ولذلك، يصر حاكم المصرف المركزي على الجزء الأوضح: تكاليف الجزاءات. ويلخص هذا التعبير تأثير الضغط الأمريكي على سلسلة النفط. إنه ليس مجرد حظر رسمي وهي تشير إلى الخسائر الاقتصادية التي تتراكم بين الإنتاج والتحميل والنقل والبيع والدفع وتحويل العملة. ويمثل تخفيض هذه التكاليف زيادة صافي دخل الدولة، حتى وإن لم ترتفع أحجام الصادرات على الفور.

وتكمل مسألة الأصول المجمدة هذا الجدول. ولن يكون للإعفاء من المبيعات في المستقبل نفس الأثر الذي يترتب على الإفراج عن الأصول المتراكمة بالفعل. وتمول الإيرادات الأولى النشاط الحالي. وقد توفر الأصول المفرج عنها غطاء ماليا أو تدعم الواردات أو تسهم في برامج التعمير والتنمية. وادعى الجانب الإيراني أن جزءا من هذه الأصول قد أفرج عنها عن طريق الوسطاء. ولا تزال الطرائق والمبالغ وقنوات الإنفاق أكثر النقاط حساسية.

العملاء الذين يواجهون خطر التخلف

وتشير الحالة أيضا إلى أن الطاقة تعمل كعملة دبلوماسية. ولا يقتصر النفط الإيراني على الأحجام المادية. وهو يمثل إمكانية الحصول على الدولار، والتأمين البحري، والمراسلين المصرفيين، والعملاء الآسيويين. يمكن للبرميل الذي تباعه دائرة غير مباشرة أن يستغرق أسابيع لإنتاج دخل قابل للاستخدام. ومن الناحية النظرية، يمكن للبرميل الذي يباع في إطار الإعفاء أن يخفض وقت الدفع ويزيد من وضوح البنك المركزي. ويعود هذا الفرق إلى الدولة التي تواجه نفقات عسكرية واجتماعية وإنعاشية.

ولذلك فإن العملاء المحتملين سيتبعون ثلاثة معايير. الأول قانوني: سيتعين عليهم أن يعرفوا ما إذا كان الشراء لا يزال يعرض مصارفهم أو شركات تأمينهم لجزاءات ثانوية. والنقطة الثانية هي التجارة: فهي ستقارن السعر الإيراني بالقطعة المتنافسة، وتدمج الشحن والمخاطر السياسية. والثالث دبلوماسي: فهي ستقيس احتمال العودة الوحشية للجزاءات قبل نهاية فترة الستين يوما. يمكن أن تصبح الشحنة المحملة اليوم حساسة إذا تغير الإطار قبل الدفع.

كما أن الإعفاء قد يغير سلوك الوسطاء. وقد يفقد بعض اللاعبين في ما يسمى القناة الموازية بعض فائدتهم إذا مرت المبيعات بقنوات أكثر وضوحا. وسيسعى آخرون إلى أن يظلوا لا غنى عنهم بتقديم خدمات لا تزال شركات كبيرة ترفض تقديمها. ويمكن لهذا الانتقال أن يخلق تضاربا في المصالح داخل تجارة النفط الإيرانية نفسها. ودرّت الدوائر الالتفافية إيرادات، ولكن أيضاً اللجان والمعالين ومناطق الفساد.

وأخيرا، تتعلق الحالة بمصداقية الوسطاء. وقدمت باكستان وقطر المناقشات كعملية منظمة، مع أفرقة المتابعة السياسية والتقنية. وإذا تم تنفيذ الإعفاء من النفط، فإنها ستكون قادرة على المطالبة بنتيجة اقتصادية يمكن التحقق منها. وإذا لم يتضح بعد، سيعتبر دورها أكثر هشاشة. وبالنسبة للدوحة، كما هو الحال بالنسبة لإسلام أباد، يتمثل التحدي في الحفاظ على الثقة الكافية للمفاوضين لمعالجة أصعب المسائل دون تكرار منطق التهديدات العامة.

يؤثر البعد اللبناني بشكل غير مباشر على هذا الهيكل الاقتصادي. وربطت طهران استمرار العملية بوقف العمليات العسكرية في لبنان. ويريد واشنطن منع الجبهة اللبنانية الجنوبية من إحياء المواجهة الإقليمية. ولذلك يمكن أن يعتمد الإعفاء من النفط على مسرح غير خال من الطاقة. وإذا أضررت أو أطلقت النار من جديد على الأزمة، فإن الإذن التجاري يمكن أن يصبح غير مستدام سياسيا. ومن ثم يوقف النفط الإيراني عن استقرار الطرق والقرى وخطوط الاتصال الواقعة بعيدا عن محطات التصدير.

وستتوقف المتابعة على النشرة الملموسة المتوقعة للمكتب. وقد يعلن الزنوج إعفاء. وستنتظر الأسواق والمصارف ومالكي السفن النص. وستقرأ التعاريف والتواريخ والكيانات المستبعدة وشروط السداد والتزامات الإبلاغ. ويمكن أن يقلل أقل غموض من الأثر الاقتصادي للإعلان. وعلى العكس من ذلك، يمكن لنص واضح أن يحول التقدم الدبلوماسي إلى تدفقات تجارية واضحة.

ولذلك فإن الأيام القليلة القادمة ستكون لها قيمة اختبار. وإذا ظهر الإعفاء بسرعة، وإذا قبلت الجهات الفاعلة المالية العمليات الأولى، ستكون إيران قادرة على عرض المحادثات كفتحة اقتصادية حقيقية. إذا تأخر النشر، إذا كان مقتصراً على محيط ضيق جداً، أو إذا ظلت المصارف مترددة، وهكذا تدخل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مرحلة يتقدم فيها الآن قانون الجزاءات والشحنات والحسابات المصرفية والدبلوماسية بنفس الوتيرة.