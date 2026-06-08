Michel Issa in Baabda and Serail

واحتل الملف اللبناني مركز المبادلات التي يقودها سفير الولايات المتحدة، ميشال عيسى، في بعبدا، ثم في صحيفة غراند سيريل. وأكد الدبلوماسي الأمريكي، الذي تلقاه رئيس الجمهورية، جوزيف أوون، ثم رئيس الوزراء، نواف سلام، أن واشنطن تعلق أهمية كبيرة على التسلسل المستمر، الذي تميز بالمفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية برعاية أمريكية، والتصاعد الإقليمي، والأعمال التحضيرية لعقد اجتماع جديد في واشنطن.

وفي بعبدا، ذكر ميشيل عيسى أن اجتماعه مع رئيس الدولة سمح بإجراء استعراض لعملية التفاوض اللبنانية – الأمريكية – الإسرائيلية والعناصر الرامية إلى وضع حد للحالة الراهنة في لبنان. He also stated that he had conveyed to President Aoun his country’s appreciation for the positions he had announced in a recent interview. وفي رأيه، أكد دبلوماسي الولايات المتحدة على أهمية التحديد الواضح للخيار السياسي والتمسك به عندما يبدو أنه السبيل الوحيد للخروج من حالة » مؤذية ومؤلمة » بالنسبة للبلد.

وعُقد الاجتماع في أعقاب زيادة أخرى في التوترات، ومع استعداد السلطات اللبنانية لاستئناف المناقشات في واشنطن. When question, Michel Issa confirmed that negotiations should resume in the American capital. وأثنى على الطابع المهني للفريق اللبناني المسؤول عن هذه القضية، قائلا إن أعضاءه كانوا يتحدثون عن القضية اللبنانية بطريقة واضحة ومباشرة. وقد أجري هذا التقييم في وقت يسعى فيه المسؤولون اللبنانيون إلى تقديم موقف مؤسسي تحت إشراف الدولة.

ميشال عيسى يؤكد متابعة ترامب اليومية

وفي أعقاب اجتماعه مع جوزيف أوون، قال ميشيل عيسى إن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة للمسألة اللبنانية. He said that President Donald Trump followed this issue daily and that he spoke regularly about Lebanon. ورأى الدبلوماسي أن هذا العنصر ينبغي أن يأخذه المسؤولون اللبنانيون في الاعتبار، لا سيما لأن رئيس الدولة اختار طريق المفاوضات.

وأضاف ميشيل عيسى أن واشنطن أيدت هذا الخيار واعتبرت العملية الجارية وسيلة للمساعدة على إحراز تقدم نحو إنهاء معاناة اللبنانيين. وعرض المناقشات كإطار يمكن أن يسفر عن نتائج إيجابية، وأشار في الوقت نفسه إلى أنها يمكن أن تستغرق وقتا. ووفقا له، ينبغي ألا يتوقع المرء أن يحل جميع الأسئلة في اجتماع واحد.

كما تساءل السفير عن التصعيد الذي حدث في اليوم السابق واستمر في الصباح. لقد وصف ما حدث كرسالة سياسية وأضاف أن الولايات المتحدة قررت عدم السماح بتوسيع نطاق هذه المواجهة. وأُدلي بهذا البيان حيث لا يزال لبنان معرضا لعواقب التطورات العسكرية الإقليمية، وتسعى المناقشات الدبلوماسية إلى تجنب تمديد الأزمة.

ووصف الدبلوماسي الأمريكي اجتماعه مع الرئيس أوون بأنه اجتماع جيد. He said a useful meeting is one that produces positive elements and makes progress. وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن العملية تسير على الطريق الصحيح. وادعى أيضا أن المناقشات وصلت إلى مرحلة » لا عودة » ، مما يشير إلى أن » الجليد » قد كسر وأن واشنطن ستواصل مساعدة لبنان على الخروج من أزمة.

تقدم بعبدا خيار المفاوضات

وأدرج رئيس الجمهورية الاجتماع بين جوزيف أوون وميشال عيسى كجزء من آخر التطورات المتصلة بالجولات اللبنانية – الإسرائيلية من المفاوضات تحت الرعاية الأمريكية. The Baabda Palace reported that the morning diplomatic talks focused on these developments and the situation created by the ongoing discussions.

The position expressed by Michel Issa refers to the option defended by Joseph Aoun. وقال الدبلوماسي الأمريكي إن الرئيس اللبناني اختار المفاوضات. وأضاف أن الولايات المتحدة تؤيد هذا الطريق. كما ربط استمرار هذه العملية بإمكانية الحد من معاناة اللبنانيين، مع التأكيد على أن المناقشات لن تسفر بالضرورة عن جميع ردودها على الفور.

The head of state received the American Ambassador in a day marked by several other meetings in Baabda. لكن الجانب الأمريكي سيطر على التسلسل السياسي بسبب الإستئناف المتوقع للمناقشات في (واشنطن) والبيانات التي أدلى بها (ميشيل إيسا) بشأن المتابعة الشخصية لـ(دونالد ترامب). وركزت الرسالة المرسلة إلى بعبدا على ثلاث نقاط: إن استمرار المفاوضات، والإرادة الأمريكية لاحتواء التصعيد والأهمية التي توليها واشنطن للمسألة اللبنانية.

ذكر فريق التفاوض اللبناني احتل أيضا مكانا في ملاحظات ميشيل عيسى. He stated that this team was distinction by its efficiency and professionalism. وأضاف أن أعضاءه اقتربوا من القضية اللبنانية بوضوح. وترد هذه التعليقات حيث يسعى لبنان إلى وضع إطار للمناقشات من خلال القنوات المؤسسية وتجنب التفسيرات المتعددة لهوية الأطراف التي تتكلم باسمه.

السلام يستقبل عيسى في الساير الكبير

After his visit to Baabda, Michel Issa was also received in the Grand Sérail by Prime Minister Nawaf Salam. وركز الاجتماع على خطورة التصعيد في المنطقة، وأثره المحتمل على لبنان، والتحضير للجولة القادمة من المفاوضات في واشنطن. واغتنم رئيس الحكومة الفرصة للتذكير بأن الدولة اللبنانية لا تزال الإطار التفاوضي الرسمي الوحيد.

وأخبر نواف سلام السفير الأمريكي بأنه لا أحد يتفاوض باسم لبنان خارج الولاية اللبنانية. وكانت هذه الجملة هي الرسالة السياسية الرئيسية لاجتماع غراند سيريل. وهو يتدخل في سياق تُذكر فيه عدة قنوات دبلوماسية وسياسية وأمنية حول المسألة اللبنانية، ولا سيما في الجنوب، ووقف إطلاق النار، والضمانات التي يلتمسها الوسطاء.

وبذلك وضع رئيس الوزراء الاجتماع المقبل في واشنطن في إطار مؤسسي محدد. والمحادثات تتعلق بلبنان، ولكن يجب إجراؤها باسم الدولة اللبنانية. والقصد من الصياغة التي استخدمها نواف سلام هو التذكير بأن السلطات الدستورية تعتزم الإبقاء على السلوك الرسمي لهذه العملية. إنه يرافق بيانات (بابدا) عن اختيار المفاوضات ودور الفريق اللبناني في المناقشات.

وتناول الاجتماع الذي عقد في سيرايل الكبرى أيضا النتائج المحتملة للتسلق الإقليمي. ويخشى لبنان من الأثر المباشر لأي توسع في المواجهة. وهكذا ترتبط القضية اللبنانية بمناقشات أوسع مع واشنطن، في حين تدعي السلطات أنها تريد تجنب دخول البلد إلى مواجهة أوسع نطاقا.

الصيغة التي اختارها السفير

In his statements to the press, Michel Issa repeated several formulations intended to clarify the American reading of the sequence. وأصر أولا على الاختيار السياسي الذي ينبغي اتخاذه. ومن المهم، في رأيه، أن يحدد المسؤول ما يريده ويتحرك في هذا الاتجاه، لا سيما عندما يقدم هذا الخيار بوصفه السبيل الوحيد لإنهاء حالة مؤلمة. هذه الملاحظة أشير إلى مواقف الرئيس (أون) الأخيرة وعملية التفاوض.

ثم أشار السفير إلى أنه لا يمكن تخفيض المناقشات إلى اجتماع واحد. وقال إن المفاوضات يمكن أن تستغرق وقتا وأنه لا يتوقع حل جميع المسائل في اجتماع واحد. ومع ذلك، قال إن استمرار العملية له أثر إيجابي على المسار العام للبنان والمنطقة. وتضع هذه الصياغة اجتماع واشنطن المقبل في تسلسل أوسع، الذي سيستمر إلى ما بعد دورة واحدة.

وربط ميشال عيسى أيضا الموقف الأمريكي بتقنية التسلق. وعندما سأل عن أحداث اليوم السابق والصباح، قال إن ما حدث كان رسالة سياسية. وأضاف أن الولايات المتحدة قد اتخذت القرار بعدم السماح بزيادة توسيع المواجهة. وقد أُدلي بهذه البيانات في وقت كان فيه المسؤولون اللبنانيون يقيِّمون العواقب المحتملة للتصعيد على أمن البلد وعلى التحضير للمفاوضات.

وأخيرا، أكد السفير من جديد دعم واشنطن للبنان. وقال إن الولايات المتحدة تواصل مساعدة البلد على الخروج من أزماته. He said that the process was on the right track, while recognizing that the path remained linked to further discussions. ومن ثم، فإن تعليقات البابدا قد عرضت المفاوضات على أنها عملية تدريجية، تدعمها واشنطن، وتبعتها على أعلى مستوى في الولايات المتحدة.

نفس التسلسل بين بعبدا وسيريل

وشكل اجتماعان لميشال عيسى نفس التسلسل الدبلوماسي. وفي بعبدا، تم التركيز على رئيس الجمهورية، واختيار المفاوضات، والتقدير الأمريكي لمواقف رئيس الدولة. وفي سيرايل الكبرى، ركزت المناقشة على خطورة التصعيد الإقليمي وأثره على لبنان والأعمال التحضيرية للجولة القادمة في واشنطن. وقد خُصصت المقابلتان لنفس الملف الرئيسي، ولكن مع رسالتين مؤسسيتين تكميليتين.

رسالة (بابدا) سلّطت الضوء على طريق التفاوض والمتابعة الأمريكية. The Grand Serail said that the Lebanese state remained the only interlocutor authorized to speak on behalf of the country. ويتيح هذا البيان للسلطات اللبنانية تقديم الملف كعملية رسمية تجري في إطار مؤسسي، على الرغم من تعقد الجهات الفاعلة المعنية بالحالة في الجنوب والتطورات الإقليمية.

حكم (ناواف سلام) على المفاوضات صيغ بشكل مباشر وادعى رئيس الوزراء أنه لا يوجد حزب يتفاوض من أجل لبنان خارج الدولة اللبنانية. تدخلت بعد تصريحات (ميشيل عيسى) في (بابدا) بشأن مهنية الفريق اللبناني والوضوح الذي اقتربت من القضية وتؤكد كلتا النقطتين الدور الذي تود السلطات أن تقدمه إلى الوفد الرسمي في المرحلة التالية.

وأظهر اليوم أيضا أن القضية اللبنانية ما زالت تتابعها واشنطن على عدة مستويات. وتحدث ميشيل عيسى عن رئيس الولايات المتحدة، واستئناف المفاوضات، والفريق اللبناني، والإرادة لاحتواء التصعيد. اجتماعات متتالية مع جوزيف أوون وناواف سلام وضعوا الممثل الأمريكي في مركز التسلسل المؤسسي لليوم، قبل الاستئناف المتوقع للمناقشات في الولايات المتحدة.

الخطوة التالية في واشنطن

وأكد الاجتماعان اللذان عقدهما ميشيل عيسى في بيروت أن واشنطن لا تزال المكان المتوقع لإجراء مزيد من المناقشات. The U.S. Ambassador said negotiations should resume in the U.S. capital. وفي سيرايل الكبرى، نوقشت الأعمال التحضيرية لهذه المرحلة المقبلة مع رئيس الوزراء. In Baabda, President Aoun received a message from the US diplomat in support of the negotiated option.

واستؤنفت المناقشات حيث واجه لبنان عدة مسائل ذات صلة: الحالة في الجنوب، وعواقب التصعيد العسكري، والضمانات الأمنية، والحاجة إلى الحد من الضغط على المدنيين. تعليقات ميشال عيسى أكدت على طول العملية ووفقاً له، لا يتوقع حل جميع المسائل في اجتماع واحد. غير أنه رأى أن استمرار المناقشات كان له أثر إيجابي على العملية العامة في لبنان والمنطقة.

وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن الولايات المتحدة اختارت عدم السماح بتوسيع المواجهة التي وقعت في اليوم السابق. This position was presented as part of US crisis management. وهو يضيف إلى الرصد اليومي للقضية اللبنانية التي ينسبها ميشيل عيسى إلى الرئيس ترامب. تُظهر تعليقات الدبلوماسيين أنّ (واشنطن) ينوي البقاء مُشتركاً مباشرة في التسلسل القادم.

وعلى الجانب اللبناني، يستند الخط الرسمي المعبر عنه في كلا الاجتماعين إلى استمرار المفاوضات والدور الحصري للدولة. جوزيف أوون عرضه السفير الأمريكي على أنه اختار طريق المناقشة. وأشار نواف سلام إلى أنه لا أحد يتفاوض من أجل لبنان خارج الولاية اللبنانية. وتضع هاتان الرسالتان الإطار المؤسسي قبل اجتماع واشنطن المقبل.

دعم الولايات المتحدة والتوقعات اللبنانية

The US support posted by Michel Issa focuses on the diplomatic process. The Ambassador said that the United States continued to help Lebanon emerge from its crisis. وادعى أيضا أن واشنطن تعتبر التفاوض أداة لإنهاء معاناة اللبنانيين. وأُدلي بهذه البيانات في سياق يواجه فيه البلد ضغوطاً أمنية واقتصادية واجتماعية.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي على أهمية المرحلة التي بلغتها. He said that the ice had been broken and that the process was on a positive path by Washington. غير أنه شدد على ضرورة مواصلة المناقشات. ويرافق هذا التحذير التوقعات حول اجتماع واشنطن، الذي قدم كخطوة جديدة وليس كحل فوري لجميع المسائل.

وأكد المسؤولون اللبنانيون من جهتهم من جديد المبدأين اللذين طرحا خلال اليوم. الأول هو استخدام التفاوض لمعالجة الحالة الراهنة. والثاني هو احتكار الدولة لإجراء مناقشات بالنيابة عن لبنان. وقد أُعرب عن هذه الرسائل في موقعين مؤسسيين متميزين هما بابدا وسرايل الكبرى، وواجهة نفس المحاور الأمريكي.

ولذلك فإن التسلسل الدبلوماسي يركز على ميشيل عيسى والرسائل المحالة إلى رئيسي الجهاز التنفيذي. في (بابا)، أبرز السفير الالتزام الأمريكي، المتابعة اليومية لـ(دونالد ترامب)، المهنية للفريق اللبناني، والرغبة في احتواء التصعيد. In the Grand Serail, Nawaf Salam insisted that only the state negotiates on behalf of Lebanon, while preparations for the next meeting in Washington are continuing.