René-Mouawad Airport: اختبار الحقيقة من 6 يونيو

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل عن الإطلاق الرسمي لمشروع تطوير وتشغيل مطار قليات رينيه معوض. ومن المقرر أن يقام الاحتفال يوم السبت 6 حزيران/يونيه 2026، الساعة 00/11، في موقع المطار في عكار. ويغذي الإعلان أملا حقيقيا في الشمال، حيث يرمز هذا الملف لعقود إلى الوعد بإلغاء الرق. ولكنه يتطلب أيضاً قراءة حرجة. إطلاق مشروع لا يستحق الافتتاح التجاري. وتتصل الأسئلة بالفعل بشفافية العقد، وهوية الشركات المختارة، والقدرات التقنية للموقع، والدور المحتمل للشركات المرتبطة بالنظام الإيكولوجي لمطار بيروت، وخطر الحد من القلايات إلى منصة ثانوية، بدلا من جعلها أداة وطنية حقيقية.

تخرج مطار رينيه – مواد من سجل الوعود

يأتي القرار بعد سنوات من الوعود والتقارير والتحفيز السياسي والعوائق. تم تقديم (كلايت) منذ وقت طويل كرد واضح على اعتماد لبنان على مطار (ريفيك هاري) الدولي. لقد تعززت الحجة بالتوترات الأمنية، والاضطرابات الجوية، والتشبع الدوري لمنصة العاصمة. الحكومة الآن تريد إعطاء إشارة ملموسة. ويقول إنه يريد إعادة تنشيط مطار مدني ثانٍ، ودعم الاقتصاد الشمالي، وخلق فرص عمل وتعزيز قدرة النقل الجوي اللبناني. غير أن هذا الطموح لا يزال معلقا من الخيارات التعاقدية والتشغيلية التي يتعين توضيحها.

لذا حفل السبت سيكون له مجال مزدوج. سيسمح للسلطات بإظهار أن الموقع يدخل مرحلة مرئية. كما أنها ستمنح شعب أككار لحظة سياسية. ولكن قبل كل شيء، سيفتح فترة سيطرة عامة. وتشير الإعلانات المتاحة إلى مرحلة أولى محدودة، ومحطة طرفية مؤقتة، وقدرة متواضعة على المسافرين، وعقد تشغيل مدته أربع سنوات. ويمكن أن تكون هذه العناصر نهجا محافظا. وقد تكشف أيضا عن إحياء ضيق جدا فيما يتعلق بالتوقعات الإقليمية. وسيتوقف الفرق على نشر الوثائق والتقيد بالمعايير والقدرة على تحويل الموقع إلى بنية تحتية مستدامة.

عقد قُدِّم على أنه شفاف، لكنه ما زال غير واضح

وقد مُنح العقد لدوائر سكاي لانغز في دعوى قدمتها الإدارة على أنها تمتثل لقانون المشتريات العامة. وفقًا للمعلومات الاقتصادية المؤيدة، حصلت ثماني عشرة شركة على وثائق المناقصة. ولم يكن من الممكن أن يظل سوى ثلاثة في منافسة بعد التقييم التقني. أما المزادان المؤهلان الآخران فيتمثلان في شركة LAT وشركة Spot Jet Services. والعقد لمدة أربع سنوات. وستزود الحكومة بنسبة 8 في المائة من الدخل الصافي، مع ضمان سنوي أدنى قدره 000 200 دولار. وسيشمل أيضا تشييد محطة طرفية مؤقتة ومعداتها في غضون 90 يوما.

وترسم هذه الأرقام عملية لبدء التشغيل، وليس مشروعا كبيرا ومكتملا للمطار. أما المحطة الطرفية المؤقتة المشار إليها فتتراوح بين 500 1 و 000 2 متر مربع. وستبلغ طاقتها القصوى نحو 150 مسافرا في الساعة. وستغطي الالتزامات المبلغ عنها الماسحات الضوئية، وأجهزة الأمن والجمارك، وأبواب الوصول والمغادرة، والكهرباء، والصيانة، والخدمات اللازمة لتشغيلها. ويستفيد صاحب الامتياز من الإعفاءات من بعض الرسوم لفترة تصل إلى سنتين، مقابل تشييد المبنى المؤقت على نفقته الخاصة. هذا الهيكل يمكن أن يسرع الإطلاق. وهو يطرح أيضاً سؤالاً بسيطاً: هل تحصل الدولة على نظير كافٍ للموجودات الاستراتيجية؟?

العناصر الرئيسية للعقد

بند التمويل البيانات المتاحة في هذه المرحلة تاريخ الإطلاق الرسمي السبت، 6 حزيران/يونيه 2026، الساعة 00/11 الموقع مطار رينيه معوض، القليات، عكار الشركة المحتفظ بها Sky Lounges Services مقدمو الطلبات الذين حصلوا على الوثائق 18 مؤسسة نهائيون تقنيون أبلغوا 3 مؤسسات مدة العقد 4 سنوات حصة الدولة 8 في المائة من صافي الأرباح الضمان السنوي الأدنى 000 200 دولار محطة طرفية مؤقتة 500 1 إلى 000 2 متر مربع الحد الزمني المذكور 90 يوما بعد الرعاية القدرة المعلنة ما يصل إلى 150 راكبا في الساعة

وتتطلب البارامترات الاقتصادية الرئيسية يقظة خاصة. ويبدو أن الحد الأدنى من الدخل البالغ 000 200 دولار في السنة منخفض إذا كان المطار يولد مواقف السيارات، أو المطاعم، أو الإعلانات، أو الأماكن، أو المناولة، أو الشحن، أو الوقود، أو خدمات مناولة الأمتعة. ويمكن تفسير ذلك بتكاليف البدء والمخاطر التي يتحملها المشغل. لكن الجمهور لا يستطيع أن يقيّم ذلك بدون الوصول إلى العقد ويجب تحديد مفهوم الربح الصافي تحديدا دقيقا. وهو يعتمد على النفقات المعترف بها، وعلى الاستهلاك، والخدمات المقدمة بالفواتير بين الشركات ذات الصلة، وعلى نطاق الإيرادات المدرجة في الحساب.

ويظهر الجدول المتاح في هذه المرحلة نموذجا أكثر تشددا. الأول هو إعادة المطار إلى حد أدنى من العمليات المدنية. والموعد النهائي الأول هو إنشاء محطة طرفية مؤقتة والقدرة على استقبال عدد محدود من الركاب. يجب أن تكون المرحلة الأكثر طموحًا جزءًا من شراكة أوسع بين القطاعين العام والخاص، ربما تتجلى في تحديث مطار بيروت. وهنا تصبح المناقشة سياسية. وإذا ما اعتُبر كلايت مرفقا بسيطا لنظام بيروت، فإن أككار يخاطر بتلقي عرض أكثر من مهر. وعلى العكس من ذلك، إذا أدمجت في استراتيجية وطنية متوازنة، فإنها يمكن أن تصبح محورا للنقل والشحن والخدمات.

وفيما يتعلق بالشبكات الاجتماعية، تتعلق الأسئلة بالشركات المختارة

وسرعان ما نقلت الشبكات الاجتماعية جزءا من النقاش إلى الشركات المختارة. وسأل مستعملو الإنترنت، والصفحات المحلية، والمراقبون الاقتصاديون من يتحكم في خدمات صالة السماء بالضبط، وما هو المكان الذي توجد به وزارة العلوم البحرية في الجمعية، وما إذا كان المشروع لا يمتد حول Qlayaat نفس الشبكات الموجودة بالفعل في مطار بيروت. هذه الأسئلة ليست جديرة بالاتهام. وهي تعكس الحاجة إلى الشفافية في بلد يتسم بالمشتريات العامة الشائكة، والوفود التي لا تخضع لرقابة كافية، والاشتباه المتكرر في تضارب المصالح. يحتاجون إلى الحصول على إجابات موثقة، وليس فقط التأمين العام.

ولا تكون جميع المعلومات العامة المتاحة عن هوية التجمع متطابقة. وعرضت وسائط الإعلام الاقتصادية » سكاي لونج » كحلقة وصل لمجموعة مونلا، بقيادة زياد مونلا، وأشارت إلى التعاون مع خدمات مطار الشرق الأوسط، وهي شركة قائمة على النظم الإيكولوجية تابعة للخطوط الجوية في الشرق الأوسط. وتسلط عروض عامة أخرى الضوء على خدمات سكاي لونج بوصفها شركة طيران خاصة لبنانية، تم تركيبها في محطة الطيران العامة في مطار بيروت. ويستوجب هذا التنوع في الصيغ توضيحا رسميا. ويجب على الإدارة أن تنشر هيكل الاتحاد، والمستفيدين الاقتصاديين، والمتعاقدين الرئيسيين من الباطن، وأي رأسمال أو روابط تجارية بين أصحاب المصلحة.

تستحق مسألة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف اهتمامًا خاصًا. وقبل منح الجائزة، كان من الممكن انتقاد اقتراح بعقد متجاوز مع شركة MEAS لمشروع قلايت، ثم التخلي عنه لصالح إجراء تنافسي. ويمكن تفسير مشاركة أو ارتباط هذه المعايير في المشروع، حتى بصورة غير مباشرة، بخبرتها في خدمات المطارات. كما يمكن أن يثير القلق: هل يتعين على نفس الجهات الفاعلة التي تعمل في المنطقة الأولى تطوير المطار اللبناني الثاني؟? هذا السؤال ليس إيديولوجياً. وهو يغطي المنافسة، واستقلال الإدارة، ونوعية الخدمة، وقدرة كليات على عدم البقاء تحت سيطرة بيروت الاقتصادية.

الشفافية، وهي أول اختبار سياسي للمشروع

ولذلك يصبح نشر المواصفات مسألة مركزية. ويجب أن يكون المواطنون على علم بالمعايير التي قضت على 15 مرشحا من أصل 18 مرشحا، والسجلات الممنوحة للمرشحين الثلاثة، وتكوين لجان التقييم، وتفاصيل العروض المالية، والضمانات المطلوبة. كما يجب أن يعرفوا ما إذا كان أعضاء اللجان قد أعلنوا عن مصالحهم، وما إذا كانت هيئة المشتريات العامة قد استولت على جميع الوثائق، وما إذا كانت محكمة مراجعي الحسابات قد درست العقد قبل بدء نفاذه. في مثل هذه الحالة الرمزية، لا يكفي الامتثال القانوني. نحتاج إلى قراءة عامة.

وتدفع السلطات بأن الإجراء امتثل لقانون الاشتراء العمومي. هذه الحجة مهمة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار. ولكن يجب ألا تغلق المناقشة. ويخرج لبنان من فترة طويلة من عدم الثقة في الدولة. ولم يعد المواطنون محتواها مع حكم بشأن الشفافية. يريدون رؤية الوثائق. يريدون أن يفهموا لماذا يفوز الممثل ولماذا يفشل الآخرون وكيف تحمي الدولة دخلها. ويمكن للوزارة أن تحول الخلاف الناشئ إلى ممارسة للثقة. كل ما عليه فعله هو نشر العناصر غير السرية والإجابة نقطة بنقطة على الأسئلة التي ظهرت منذ الإعلان.

بنية أساسية للتصديق، ليس فقط للتدشين

ومن الناحية التقنية، يتمتع مطار رينيه – مواد بمزايا ولكن أيضا بالقيود. مساره طويل وموقعه له تاريخ جوي حقيقي وقد كان للمطار بالفعل استخدام مدني محدود ولا يزال مرتبطا بقاعدة تابعة للجيش اللبناني. حتى لا تبدأ من الصفر. ولكن القاعدة العسكرية أو منصة مدنية قديمة لا تصبح مطارا تجاريا حديثا بمجرد قرار سياسي. ويجب التصديق على وضع العلامات، والسيارات، ومعدات الملاحة، ومراقبة الهواء، ومكافحة الحرائق، والمحطات الطرفية، ووقوف السيارات، ونظم الأمتعة، وتدفقات الركاب، والإجراءات الأمنية.

وقد حددت التقارير السابقة بالفعل نقاط ضعف كبيرة في إمكانية الوصول إلى المباني، والصرف الصحي، والمرافق، وقوفها، والتوقيع عليها، وتكييفها مع الاحتياجات المدنية. وقد تكون بعض البيانات قد تطورت منذ ذلك الحين، ولكنها تشير إلى مدى الضوابط اللازمة. ولا يزال الطريق من طرابلس إلى قليات موضوعا رئيسيا. ولا ينتج المطار الذي يفتقر إلى الخدمات الأثر الاقتصادي المعلن عنه. المسافرون يشاهدون سعر التذاكر ولكن أيضاً وقت السفر الكلي وينظر الناقلون إلى التكاليف، ولكن أيضا إلى انتظام الوصول، وسلامة التناوب، وتوافر الخدمات الأرضية.

ومسألة الوصول تتجاوز راحة المسافرين. وهي تتعلق باللوجستيات، والشحن، والتزود بالوقود، والطوارئ، والأمن. وإذا كان من المقرر أن يصبح قلايات أداة للشمال، فلا بد من إدماج الطرق من طرابلس ومينيه ودينيه وأكار والحدود في المشروع. وتطالب السلطات المحلية أيضا بالعمل حول الطريق الساحلي، والإضاءة، وقوف السيارات، والوصلات إلى ميناء طرابلس. وبدون ذلك، سيظل وعد التنمية جزئيا. يمكن للمطار أن يخلق نشاطاً، ولكن فقط إذا كانت البيئة المباشرة جاهزة.

التنمية الشمالية: آثار حقيقية غير مؤكدة

الإمكانيات الاقتصادية حقيقية. ولدى الشمال مجموعة كبيرة من السكان، ومغترب نشط، وميناء في طرابلس، والقطاعات الزراعية، والمتاجر، والحاجة إلى الوظائف. ويمكن للمطار أن يعزز السياحة، وييسر بعض السفر، ويجتذب شركات الطيران المنخفضة التكلفة، ويدعم الشحن الخفيف. كما يمكن أن يقلل من الاعتماد على السفر إلى بيروت للشماليين. لكن هذه الآثار ليست تلقائية أبداً وهي تعتمد على الخطوط المفتوحة، والأسعار، والترددات، والاتفاقات مع الشركات، والخدمات الجمركية، والأمن، والقدرة على ضمان التشغيل المنتظم.

لا ينبغي التذرع بالنموذج منخفض التكلفة كصيغة سحرية. وتبحث هذه الناقلات عن رسوم منخفضة، وعمليات تناوب سريعة، وتقيد دقيق بالمواعيد، وسوق يمكن التنبؤ به. وقد يكونون مهتمين بالكلايت إذا قدم الموقع تكاليف تنافسية ومجمع للركاب يكفي. وسوف تختفي إذا ظلت الهياكل الأساسية غير مؤكدة، فإن الوصول إليها صعب أو يفتقر الإطار التنظيمي إلى الاستقرار. ولذلك، لا ينبغي الإعلان عن أي طريق جوي قبل إبرام اتفاقات تجارية يمكن التحقق منها. وتظهر التجربة اللبنانية أن الوعود بالطيران تجذب الانتباه، ولكن هذه الأذون المنشورة فقط تستلزم حقا.

الشحن يقدم منظوراً آخر والقرب من ميناء طرابلس والمناطق الزراعية في الشمال يمكن أن يدعم نشاط الشحنات، لا سيما بالنسبة للمنتجات المضافة العالية القيمة أو التدفقات السريعة. لكن الشحن الجوي يتطلب سلسلة إمداد كاملة ونحن بحاجة إلى مستودعات، ومعدات باردة، وأجهزة شحن، وعمليات تفتيش صحية، وإجراءات جمركية سريعة، وعملاء منتظمين. محطة ركاب بسيطة ليست كافية ولذلك يجب أن يحدد المشروع ما إذا كانت المرحلة الأولى تشمل بالفعل الشحنات، أو ما إذا كان هذا الجزء جزءا من مرحلة لاحقة لم تمول بعد.

القليات والأمن الوطني والطيران المدني

ولا يمكن استبعاد البعد الأمني. وتقع القلاية في منطقة استراتيجية قريبة من الحدود السورية والساحل الشمالي. ويمكن أن يصبح هذا الموقف ميزة اقتصادية إذا فتح الأسواق الإقليمية. ويمكنها أيضا أن تفرض قيودا على المراقبة والتنسيق العسكري والمراقبة. وينبغي تحديد التعايش بين الاستخدام المدني ووجود الجيش اللبناني. ويجب أن تكون الفضاءات والمسؤوليات وإجراءات الطوارئ وقواعد الدخول واضحة. المطار بنية أساسية حساسة وأي طمس يمكن أن يؤخر التصديقات أو يثبط الشركات.

يطرح المشروع أيضًا مسألة وطنية. ويحتاج لبنان إلى بديل في بيروت، ولكنه يجب أن يتجنب خلق وهم بديل. ولا يقتصر مطار ثان مفيد على بضعة رحلات رمزية. ويجب أن تكون قادرة على العمل في الأوقات العادية، وإيواء الركاب في ظروف موثوقة، وأن تكون بمثابة دعم إذا كانت بيروت تعاني من اضطراب. ويتطلب ذلك القدرة التقنية، والموظفين المدربين، والإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية، والتنسيق مع الطيران المدني. حفل الإطلاق سيعطي صورة. وستوفر عملية المراجعة التنفيذية الرد.

توقع مشروع، جدول زمني للمشاهدة

شعب (أكار) على حق أن يتوقع الكثير من هذا المشروع لقد رأوا وعوداً عامة تركز في مكان آخر الإطلاق في الموقع يمكن أن يعطيهم إحساساً بالتصليح ولكن هذا التوقع يؤدي أيضا إلى مخاطر سياسية. إذا وَعدَتْ الدولةُ كثيراً ويَوْصلُ قليلاً جداً، خيبة الأمل سَتَكُونُ قويةَ. ولذلك يجب على السلطات أن تميز بين المراحل التالية: بدء موقع البناء، والتصديق على العقد، والعمل في المحطة المؤقتة، والتصديق، واختبارات الطيران الأولى، والافتتاح التجاري، ثم التمديد. وسيتلافى هذا النظام الخلط بين العمل الإداري والتكليف الفعال.

الخبر الجيد هو أن الملف يتحرك للأمام الشيء السيئ هو أنه يمضي قدماً في بلد تفتقر فيه الثقة ويجب أن يقال الواقعان معا. ويمثل الإجراء التنافسي، إذا تم تأكيده وتوثيقه، تقدما فيما يتعلق باتفاق طوعي مطعون فيه. تعبئة مشغل خاص يمكن أن تسرع إعادة البدء. ويمكن أن يؤدي الجدول الزمني الذي يستغرق 90 يوما إلى ضغوط مفيدة. غير أن العقد يُنفذ، والإعفاءات، والحد الأدنى للدخل، ومكان اتفاق المحاسبة البيئية المتعددة الأطراف، والصلات مع مطار بيروت، وعدم وجود منشور شامل، تحافظ على منطقة من الشك في أن الوزارة يجب أن تبددها.

والجواب الأفضل هو الشفافية الكاملة قبل أو مباشرة بعد حفل 6 حزيران/يونيه. ويمكن للوزارة أن تنشر صحيفة عقود موجزة، ومواصفات، ومعايير تقييم، وقائمة مقدمي العطاءات، والنهائيين، والتزامات المشغل، والإيرادات المتوقعة، وآليات الرقابة، والجدول الزمني لإصدار الشهادات. ويمكنها أيضا أن توضح حالة خدمات سكاي لونج، وشركائها، ومتعاقديها من الباطن، وضمانات منع تضارب المصالح. وهذا لن يبطئ المشروع. ستحميه.

(كلايت) يمكن أن يصبح نقطة تحول للشمال ويمكن أن تصبح أيضاً مثالاً جديداً على ملف إعلاني كبير دون تنفيذ كامل. كل هذا يعتمد على ما سيحدث بعد ذلك موعد السبت سيعتبر بداية وليس نتيجة لذلك وفي الأسابيع التالية، ستبين المعدات الموجودة في الموقع، والوثائق المنشورة، وفتوى محكمة مراجعي الحسابات، والردود على الأسئلة المتعلقة بالشركات المختارة والأشغال الأولى للمحطة الطرفية ما إذا كان مطار رينيه – موواد يدخل في نهاية المطاف إلى منطق عملي حقيقي، أو ما إذا كان لا يزال سجينا لسياسة الإطلاقات المتعاقبة.