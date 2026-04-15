Russia-China: Energy as a lever

In Beijing, Sergei Lavrov not only repeated the usual formulas onFriend between Moscow and Beijing. وقد اختار وزير الخارجية الروسي مجالا أكثر تحديدا: الطاقة. وبقوله يوم الأربعاء 15 نيسان/أبريل إن روسيا مستعدة للتعويض عن العجز الذي تعاني منه الصين وبلدان أخرى نتيجة للحرب في الشرق الأوسط، فقد أعطى زيارته مجالا استراتيجيا فوريا. في نفس الحركة، أكد أن زيارة فلاديمير بوتين إلى الصين ستتم في النصف الأول من عام 2026. وخلف هذا التسلسل، تسعى موسكو إلى إثبات أنها يمكن أن تكون شريكا سياسيا، ومقدما للأزمات، وفاعلا أساسيا في فترة يستعد فيها شي جينبنغ أيضا لتلقي دونالد ترامب.

A calibrated visit for a major geopolitical sequence

زيارة سيرجي لافروف جزء من لحظة دبلوماسية كثيفة تلقى من (شي جينبنغ) في قصر الشعب الكبير بعد مقابلات مع (وانج يي) رئيس الدبلوماسية الروسية قام بتصميم علاقة ثنائية على الجانب الصيني كانت الرسالة متشابهة (شي) أكد على « قابلية » و »صدق » العلاقات الصينية الروسية، حكماً على هذه الصفات كلّها ذات قيمة أكبر مع أن البيئة الدولية أصبحت غير مستقرة. الصوت ليس شيئاً سيئاً ويريد كل من بيجين وموسكو أن يبينا أن تنسيقهما يتجاوز الحالة الاقتصادية ويقاوم الصدمات الخارجية، سواء من جراء الجزاءات الغربية أو الحرب في أوكرانيا أو أزمة الشرق الأوسط.

في هذا التليفون، الإعلان عن (فلاديمير بوتين) أمر مركزي وأكد لافروف أن من المقرر زيارة الرئيس الروسي إلى الصين في النصف الأول من عام 2026. هذا المنظور يعطي بعداً إضافياً لزيارة الوزير وهي تهيئ الأرض السياسية، وتضع الأفق، وتشير إلى أن القرارات الهيكلية في العلاقة الروسية – الصينية لا تزال تتسم بالصلة الشخصية بين زي جينبنغ وفلاديمير بوتين. كما أنها تضع بيجين في صميم جدول أعمال دولي وحيد. ومن المقرر أن يقوم دونالد ترامب بزيارة حكومية للصين في 14 و 15 أيار/مايو، وهو أول رئيس أمريكي في البلد في ثماني سنوات. ولذلك يمكن لسي أن يتلقى قريبا الزعيمين اللذين يجسدان اليوم، كل بطريقته الخاصة، التنافس الاستراتيجي العالمي.

لماذا موسكو تتحدث عن الطاقة الآن

وإذا اختارت موسكو التحدث عن الطاقة بهذا الإصرار، فإن ذلك يرجع أولا إلى أن أزمة الشرق الأوسط قد هزت التدفق بشدة. وفي عام 2025، ظل الشرق الأوسط يمثل نحو 52 في المائة من واردات النفط الصينية. ولكن منذ اندلاع الحرب وقطع طرق الخروج في المنطقة، تم التعاقد بوحشية على هذا الجزء. وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2026، انخفضت الصادرات الخام من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة 28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، مما رفع الحصة الإقليمية إلى 31 في المائة في أيار/مايو. ولذلك، فإن المسألة بالنسبة إلى بيجين ليست مجرد خطاب عن التعاون. وهي تتعلق بتغذية اقتصاد لا يزال أكبر مستورد للنفط في العالم وتثقل احتياجاته من الطاقة على جميع عمليات التحكيم الصناعية.

التوتر لا يتعلق بالنفط فحسب فقد انهارت الواردات الصينية من الوقود المحسَّن من الشرق الأوسط، في حين تراجعت مشتريات الحكومة المحلية وشركة LPG من الشرق الأوسط بنسبة 43 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. ولدى الصين هوامش للأرصدة والتنويع، ولكن تدهور السياق الإقليمي كشف عن ضعف لا يمكن أن يتجاهله بيجين. هو في هذا الخرقِ الذي موسكو sniffs. بالوعد بـ « تعويض » العجز، (لافروف) يتصدى لقلق حقيقي. وهي لا تقدم للصين مجلدات إضافية فحسب، بل أيضا قراءة جيوسياسية: فواجهة عدم الاستقرار الناشئ حول الخليج، تعرض روسيا نفسها كمورد أكثر قابلية للتنبؤ من الطرق البحرية اليوم تحت التوتر.

هذا العرض الروسي يقوم على منطق بسيط ومنذ غزو أوكرانيا والانقطاع الدائم عن السوق الأوروبية، عجلت موسكو من زخمها نحو آسيا. وأصبحت الصين السوق المركزية للنفط والفحم والغاز وجزء متزايد من الصادرات الروسية من المواد الخام. إن المخاطر اقتصادية، ولكن سياسية أيضا. على روسيا أن تُظهر أنها ليست معزولة وتهتم الصين، من جانبها، بإبقاء مورد مجاور ضخم وأقل تعرضا للمخاطر البحرية من الخليج. وهذا التقارب لا يعني أن البلدين متساويان. بل إنه يبين أن لكل منهما ميزة محددة في عالم أكثر تجزئة.

ما يمكن أن تقدمه (روسيا) حقاً

النفط بأسرع استجابة

ويظل النفط أكثر الأدوات مرونة في هذه العلاقة في الأجل القصير. وفي الأيام الأخيرة، اشترت شركة " سينوبك " ما بين ثماني وعشرة شحنات من النفط الخام الروسي لاستبدال إمدادات الشرق الأوسط المضطربة. وتمثل كل شحنة نحو 000 740 برميل. وهذه الحركة مهمة لسببين. أولاً، يشير إلى أن المجموعات الصينية الرئيسية مستعدة للعودة إلى السوق الروسية عندما تقتضي الظروف ذلك. ثم يظهر أن دوائر اللوجستيات الروسية إلى شرق آسيا يمكن تعبئتها بسرعة. وبلغت واردات الصين من النفط الخام الروسي ١,٨٢ مليون برميل في اليوم في آذار/مارس و ١,٩٢ مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل في هذه المرحلة. وبعبارة أخرى، فإن روسيا لا تقدم وعدا نظريا: فهي تزيد التدفقات التي تم تركيبها بالفعل.

غير أن الحديث عن التعويض الإجمالي سيكون مفرطا. الأرقام تقول شيئاً آخر وفي عام 2025، استوردت الصين نحو 3.6 بلايين برميل من النفط الخام، منها حوالي 1.9 بليون برميل من الشرق الأوسط. يمكن لروسيا أن تزيد من شحناتها، ولكن لا يمكن أن تستبدل فقط مجموعة إقليمية التي وزنت أكثر من نصف إمدادات النفط الصينية العام الماضي. وعلاوة على ذلك، تبين البيانات المستمدة من عام 2026 أن مجموع الواردات الصينية من النفط الخام لا يزال ينخفض بنسبة 10 في المائة على مدى الأشهر الخمسة الأولى من السنة، وذلك على الرغم من الزيادة في الحجم من روسيا والبرازيل. وهذا يعني أن بيجين لا تزال تعاني من الصدمة وأنها تعوض عنها من خلال مزيج من التنويع والمخزونات وتسويات الطلب.

المؤشر المستوى الملاحظ حصة الشرق الأوسط من واردات الصين من النفط الخام في عام 2025 52٪ حصة الشرق الأوسط في واردات الصين من النفط الخام في مايو 2026 31٪ انخفاض الصادرات الخام من الشرق الأوسط إلى الصين بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2026 -28% الواردات البحرية الصينية من النفط الخام الروسي في آذار/مارس 2026 1.82 مليون برميل/يوم الواردات البحرية الصينية من النفط الخام الروسي في نيسان/أبريل 2026، في هذه المرحلة 1.92 مليون برميل/يوم

Benchmarks arrested on 15 April 2026.

الغازات كركيزة هيكلية أكثر

الغاز يضيف عمقاً آخر لهذه العلاقة In 2025, Gazprom delivered 38.8 billion cubic metres of gas to China via the Power of Siberia pipeline, slightly more than the contractual level of 38 billion. ويمثل هذا الحجم زيادة بنسبة 20 في المائة عن عام 2024. وهو يؤكد، قبل كل شيء، أن الهياكل الأساسية الروسية – الصينية قد وصلت الآن إلى مستوى عال من القدرات. وهذا دليل بالنسبة لموسكو على إمكانية إعادة توجيه حصة متزايدة من صادراتها من الغازات إلى آسيا. وبالنسبة إلى بيجين، فإن هذه شبكة أمان إضافية في سياق انخفضت فيه مشتريات الغاز المسيل من الشرق الأوسط. ولا يستجيب خط الأنابيب للطوارئ كبضائع فاسدة، ولكنه يوفر استمرارية تحسب بمرور الوقت.

غير أن هذا الارتفاع في السلطة يجب ألا يخفي حدود الشراكة. The Power of Siberia 2 project, which is regularly presented as the next major step in the energy rapprochement, remains constrained by price and trade negotiations. وأُحرز تقدم في عام 2025، بما في ذلك الاتفاق على زيادة حجم المحور الحالي والتوقيع على مذكرة ملزمة قانونا بشأن الصلة المقبلة عن طريق منغوليا. لكن (بكين) يحمل يديه وتدرك الصين أن روسيا فقدت معظم سوقها الأوروبية للغاز وتحتاج إلى زبون جديد طويل الأجل. وهذا التفاوت يعطي بيجين ميزة في المناقشات المتعلقة بالتعريفات، ويفسر لماذا لا تترجم الإعلانات السياسية دائما على الفور إلى عقود نهائية تماما.

شراكة قوية ولكن متفاوتة بشكل متزايد

وتوضح العلاقة الاقتصادية العامة أيضا حقيقة أكثر دقة مما يبدو. وفي عام 2025، انخفضت التجارة بين الصين وروسيا لأول مرة منذ خمس سنوات. وانخفضت التجارة الثنائية إلى 1.63 تريليون يوان، أو 234 بليون دولار، أي بانخفاض بنسبة 6.5 في المائة عن سجل عام 2024. وانخفضت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 9.9 في المائة، في حين انخفضت الواردات من روسيا بنسبة 3.4 في المائة. وهذا الانخفاض لا يقوض القوة السياسية للمحور الصيني – الروسي. غير أنها تشير إلى أن العلاقة الاستراتيجية لا تعيش فقط بالرموز. وهي لا تزال عرضة لأسعار السلع الأساسية وتباطؤ الأسواق والقيود المفروضة على الجزاءات.

ولهذا السبب بالتحديد أصبحت الطاقة الآن العمود الفقري للشراكة. وعندما تتعرض قطاعات أخرى من التجارة للضرب، يحتفظ النفط والغاز بوظيفة تحقيق الاستقرار. بالنسبة لموسكو، فإنها تقدم وصفات أساسية ونفوذ. وبالنسبة إلى بيجين، فإنها تمثل تأمينا جزئيا ضد انقطاع الإمدادات. وتستفيد روسيا أيضا بصورة مباشرة من ارتفاع الأسعار الناجم عن الأزمة الإقليمية. وزاد صندوق النقد الدولي توقعات نموه للاقتصاد الروسي إلى 1.1 في المائة في عام 2026، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة في السابق، بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام. وبعبارة أخرى، فإن الحرب في الشرق الأوسط تعزز حصائل الصادرات الروسية والقيمة الجيوسياسية لتوريدها من الطاقة.

والمسألة الأخرى هي الدبلوماسية. في إستقبال لافروف، إكسي جينبينغ مرة أخرى دعا إلى تعاون استراتيجي أوثق، والدفاع عن المصالح المشتركة، ووحدة « الجنوب العالمي ». وتصر السلطات الصينية على أن يتحمل كلا البلدين مسؤولياتهما بوصفهما من السلطات الرئيسية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذه اللغة ليست مجرد فستان وهي تتيح لبيجين وموسكو أن يقدما تقاربهما كركيزة لنظام دولي متعدد الأقطاب. وتؤدي الطاقة دورا سياسيا في هذا السرد. وهو يرمز إلى قدرة كلا البلدين على مساعدة بعضهما البعض دون المرور من خلال دوائر يهيمن عليها الغرب.

وقد دفع لافروف هذه الفكرة أكثر بقوله إن روسيا والصين تملكان كل الوسائل لتجنب الاعتماد على ما وصفه الولايات المتحدة بأنها جهود لتعطيل أسواق الطاقة العالمية من خلال الصراع في الشرق الأوسط. المعادلة تقول الكثير من الحجة الروسية موسكو ليست مجرد زيت أو غاز واعد. وهو يقترح شكلا من أشكال الاستقلالية الاستراتيجية المشتركة. وبالنسبة للكرملين، فإن توفير المزيد من الطاقة للصين يعني أيضاً إثبات أن الجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة والضغوط التجارية والمبادرات الدبلوماسية لم تعد تحول دون ظهور مسارات بديلة بين سلطات منتقاة وغير منحازة.

Xi between Trump and Putin

ومع ذلك، فإن بيجين ليس سببا في منطق حصري للمواءمة. إن الصين تعزز روابطها مع روسيا، ولكن في الوقت نفسه تحتفظ بشبكة أوسع بكثير من الاتصالات. In recent months, Xi Jinping has received several Western and Asian leaders who want to revive or consolidate their relations with Beijing. هذه الدبلوماسية المتعددة الطوابق تفسر لماذا زيارة (دونالد ترامب) التي أعلن عنها في منتصف مايو بالنسبة لـ (سي) التحدي هو الحفاظ على السيطرة على التوازن وهي مسألة حوار مع واشنطن دون إضعاف الشراكة مع موسكو، مع تجنب أزمة الطاقة الإقليمية التي تقلل من مجال المناورة.

وفي هذه اللعبة، تمثل روسيا للصين حلا مفيدا وليس حصريا. يمكن للروسية أن تحل محل بعض تدفقات الخليج ويوفر الغاز السيبيري أساسا للاستقرار. وتخفض الممرات البرية الاعتماد على الاختناقات البحرية. غير أن بيجين ما زال ينوّع مشترياته إلى مناطق أخرى، بما فيها أمريكا الجنوبية، وتعبئة مخزوناته. وهذا يعني أن الصين لا تسعى إلى الاستعاضة عن تبعية أخرى. ويسعى إلى مضاعفة الخيارات. هذا هو السبب في أن عرض (لافروف) له قيمة أكبر كمرونة أكثر من التحول الكلي في نظام الطاقة الصيني

ويعطي الجدول الزمني هذا التسلسل أهمية سياسية نادرة. وإذا وصل دونالد ترامب بشكل جيد في بيجين في 14 أيار/مايو، وذهب فلاديمير بوتين إلى هناك في النصف الأول من العام، سيتمكن كسي جينبنغ من تقديم نفسه بوصفه الزعيم الوحيد القادر على تلقي القطبين العداءين من موقع العالم في غضون أسابيع. وبالنسبة للصين، فإن هذا المركز يغذي صورة قوة أصبحت لا غنى عنها للجميع. وبالنسبة لروسيا، يُذكِّر بأنه على الرغم من أوكرانيا والجزاءات، لا يزال في صميم حسابات بيجين. زيارة (لافروف) تُعدّ أكثر من إجتماع ثنائيّ، إنّها تنظّم تسلسلاً حيث تتداخل الطاقة ودبلوماسية الأزمات والمنافسة بين القوى الرئيسية.

ولعل أكثر الأسباب وضوحا هو أن موسكو تتكلم اليوم عن التعويض على الرغم من أن الصين لا تريد أن تبدو معتمدة على الإغاثة الخارجية. يفضّل (بكين) أن يُظهر أنّه مُحكّم، الذي يختاره، يتفاوض. على روسيا أن تُظهر فائدتها وفيما بين الاتفاقين، فإن الاتفاق حقيقي، ولكن طبيعته واضحة: إذ أن الصين تستوعب أنواعها وتعيد توزيعها؛ وتقدم روسيا مواردها وتؤمنها وتقدرها. وما دامت الحرب في الشرق الأوسط لا تزال تزعج الأسواق، فإن هذه المعادلة ستظل تحبذ تعميق محور الطاقة. والسؤال الحقيقي هو إلى أي مدى سيتحول هذا التقارب في الأزمة إلى تبعية دائمة، حيث يسعى زي إلى معايرة، بين ترامب وبوتين، الهيكل الهرمي الحقيقي للمصالح الصينية.